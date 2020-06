Moog Subharmonicon - eine historische Wiedergeburt

Das Subharmonicon ist der dritte Streich im Trio der semimodularen Synthesizer von Moog. Subharmonicon ist ein Kunstwort, ein Wortspiel aus Subharmonien und Rhythmicon.

Subharmonien sind zum Beispiel Bestandteil des Trautoniums.

Trautonium (1930) und Rhythmicon (1931) sind historische Instrumente aus den Anfangszeiten der elektronischen Musik.

Das Trautonium basiert auf einem Sägezahnoszillator (Kippschwingung), aus dessen Frequenz Subharmonische (Untertöne) erzeugt werden. Ein Unterton entsteht durch ganzzahlige Teilung der Grundfrequenz. Die zweite Subharmonische schwingt also mit halber Frequenz, die dritte mit einem Drittel Frequenz usw.. Grundton und Subharmonische ergeben zusammen eine Mixtur.

Das Rhythmicon ist ein Tasteninstrument, das einen Grundton auf der ersten (linken) Taste mit einem Grundrhythmus erzeugt. Die nachfolgende Taste liefert einen Ton mit doppelter Frequenz (also den ersten Oberton) und doppelt so schnellem Rhythmus, die dritte Taste mit dreifacher Frequenz (zweiter Oberton) und dreifach rascherer Tonfolge usw.. Insgesamt sieht man 17 Tasten mit entsprechenden Obertönen und Tonfolgen. Das Rhythmicon kann man als erste elektronische Drummaschine sehen.

Inhalt

Das Subharmonicon ist nun eine Wiedergeburt, sicherlich auch eine Hommage an die Anfänge der elektronischen Musik. Kompositorische Grundlagen zu diesem anspruchsvollen Instrument liefert das Schillinger Kompositionssystem, in diesem Fall die Polyrhythmen des Sequencer-Parts. Es ist interessant, dass sich Moog nun dieses Themas annimmt. Wer mehr über die Anfänge erfahren möchte, findet im Artikel die Geschichte der elektronischen Musik 1900-1970 mehr oder auch hier: Videolinks zum Trautonium und zum Rhythmicon.

Wer möchte, kann über die folgenden Links direkt in ein Unterthema einsteigen:

Überblick zum Moog Subharmonicon

Zur Einstimmung hier mal ein Zusammenspiel im Moog-Trio Subharmonicon, Mother-32 und DFAM:

Das Subharmonicon ist ein paraphoner semimodularer polyrhythmischer Analog-Synthesizer bzw. genauer -Sequencer, d. h. alle Klänge werden gemixt und gemeinsam durch ein Filter und einen VCA geführt. Das Subharmonicon präsentiert sich in einem soliden Metallgehäuse mit Holzseitenteilen (Imitat?) im Eurorack-Format. Es lässt sich also auch in ein größeres System einbauen.

Mitgeliefert werden fünf kurze Patch-Kabel, ein MIDI DIN auf 3,5 mm Klinkenkabel, eine ausführliche englische Bedienungsanleitung (auch online ladtbar) und fünf Pappschablonen zum Einstieg ins Patchen.

Moog setzt mit seinen Eurorack-Klangerzeugern konsequent den eingeschlagenen Weg der Semimodularen mit Mother-32 und DFAM fort. Alle drei Rack-Modelle dienen einem bestimmten Zweck und sind dementsprechend zusammengestellt. Dieses neueste Rack ist ungewöhnlich, da es sich dem selten realisierten Thema der Subharmonischen und zugleich den Polyrhythmen zuwendet.

Es gibt nur wenige subharmonische Generatoren wie das Modul A-113 von Doepfer und den passenden Formantfiltern A-104 und das Ende 2019 getestete Modul Humble Audio Quad Operator. Polyrhythmen sind dagegen im Augenblick sehr aktuell. Das Subharmonicon ist sehr speziell zusammengestellt und lässt sich nur schwer (bis gar nicht) mit gängiger Hardware und Einzelmodulen nachbauen. Beim ersten Ausprobieren bemerkt man sofort die hohe Qualität der Bedienelemente, wie man sie von Moog erwartet. Alles sitzt und passt, hat den nötigen Drehwiderstand und ist gut beschriftet.

Es ist sicherlich nicht als ein Einsteigermodell gedacht und soll sich in ein bestehendes Modularsystem einordnen. Für diesen Test stehen mir dieses Moog Modul und mein Doepfer Eurorack-System zur Verfügung. Es besitzt auf der Rückseite einen Audioausgang und den Anschluss eines mitgelieferten externen Netzteils. Schraubt man es aus dem stabilen Gehäuse heraus, dann kann man es auch an das Standard-Bussystem von Doepfer anschließen (für den Einbau: 60 TE Breite, 26 mm Tiefe, es liegt kein Buskabel bei). Ich habe den Ausbau nicht getestet, aber ich glaube mal einfach den Herstellerangaben, dass es problemlos ist.

Das Bedienfeld gliedert sich in vier Bereiche:

Auf der linken Seite befinden sich zwei vierstufige Sequencer mit jeweils vier Minireglern zur Einstellung der jeweiligen Tonhöhe der Hauptoszillatoren bzw. der Subharmonischen und eine einfache Matrix zum Erstellen von Polyrhythmen.

Rechts davon liegt die Oszillatorsektion mit zwei Hauptoszillatoren und jeweils zwei Suboszillatoren und einem Mixer.

Im rot markierten Bereich findet man ein 24 dB Lowpass Filter und einen VCA mit getrennten Attack-Decay-Hüllkurven, durch die die gemixten Audiosignale als Summe fließen. Ganz rechts gibt es ein Patch-Feld mit den wichtigsten Zugriffspunkten für die Oszillatoren und die Sequencer.

Zwei Hauptoszillatoren mit jeweils zwei Suboszillatoren

Beide Oszillatorbereiche sind identisch. Insgesamt gibt es sechs Oszillatoren. Der Hauptoszillator erzeugt wahlweise eine Sägezahn- oder Rechteckschwingung. Die jeweilige Frequenz kann entweder stufenlos oder auch mit Rasterung verändert werden. Mit dem Taster QUANTIZE kann man die stufenweise temperierte Stimmung für 12 Töne oder auch nur acht Töne pro Oktave oder auch eine reine Stimmung einstellen. Der Bereich kann durch den zyklischen Taster SEQ OCT auf ±5, ±2 oder auch nur auf ±1 Oktave(n) umgestellt werden.

In Abhängigkeit der Stufenschalter SUB 1 FREQ und SUB 2 FREQ werden die Subharmonischen 1 bis 16 ausgewählt. Man erhält zwischen Hauptoszillator und den Suboszillatoren also feste Frequenzverhältnisse. Beträgt die Grundfrequenz beispielsweise 440 Hz, dann ergeben sich durch Teilungen 22o Hz, ≈147 Hz, 110 Hz, 88 Hz usw.. Mechanisch kann man sich bei einem Saiteninstrument vorstellen, dass man die Länge der Saite verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, …

Die ersten fünf Untertöne erklingen zusammen wie ein Mollakkord. Daher klingen die Sequenzen meistens angenehm düster.

Die drei unteren Regler dienen zum Mischen der drei Oszillatoren. Quantisierung und Oktavbereiche gelten gemeinsam für beide Oszillatorgruppen. In der Mitte findet man jeweils drei Taster (SEQ 1/2 ASSIGN), die in Abhängigkeit des zughörigen Sequencers entweder für den Hauptoszillator die jeweilige Tonhöhe oder für die Suboszillatoren das Teilverhältnis festlegt.

Ein typisches Moog Filter und ein VCA

Das summierte Signal der sechs Oszillatoren gelangt nun in ein typisches wohlbekanntes Moog 24 dB Lowpass Filter mit einem VCA. Sowohl Filter als auch VCA besitzen eine eigene Attack-Decay-Hüllkurve und werden entweder durch die Sequencer, einen manuellen Trigger-Taster oder über das Patch-Feld und einem MIDI-Anschluss getriggert; ein MIDI DIN Kabel auf 3,5 mm Buchse liegt bei. Die Attack-Phase kann im Bereich von 1 ms bis 10 s und die Decay-Phase von 5 ms bis ebenfalls 10 s eingestellt werden. Mit RESONANCE kann man das Filter auch bis zur Selbstoszillation anregen.

Die Patchbay des Subharmonicon

Das Patch-Feld bietet 17 Ein- und 15 Ausgänge. Wie schon bei Mother-32 und DFAM ist das Patch-Feld rechts angeordnet, so dass nicht ständig Kabel vor den Reglern hängen – sehr sinnvoll. Die Audioausgänge liefern die üblichen 10 V Peak to Peak Signale und die Controller-Ports verarbeiten je nach Anwendung +/-5 V bzw. 0-8 V bzw. 0-5 V für diverse Clock-Signale.

Beide Hauptoszillatoren können sowohl über analoge Eingänge als auch über MIDI (3,5 mm Klinke) in ihrer Tonhöhe verändert werden. Die jeweiligen Suboszillatoren werden über VCO 1/2 SUB bzw. VCO 1/2 PWM in ihren 16 Untertonstufen beeinflusst. Man muss sich immer dessen bewusst sein, dass die Suboszillatoren streng abhängig sind von ihrem Hauptoszillator.

Über den Ausgang VCA kann man das Summensignal ausgeben oder aber auch über die sechs einzelnen individuellen Buchsen.

Viele Ein- und Ausgänge dienen der externen Steuerung der Sequencer bzw. der Signalausgabe. Das Handbuch liefert hier detailliertere Informationen (Handbuch ab Seite 34). Ganz klar zielt diese Patchbay auf das Zusammenspiel mit Moog DFAM und Moog Mother-32. Allerdings ist das nicht alles, denn das Subharmonicon kann sich selbst modulieren, sei es durch die Trigger der Sequencer oder auch die Oszillatoren selbst. Wie bei einem Modularsystem üblich, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Interessant ist noch die MIDI-In-Buchse. Hierüber werden nicht nur Note und Tempo empfangen, sondern auch diverse Control-Change-Nachrichten, mit denen alle Frequenzeinstellungen der Oszillator- und die Hüllkurven-Phasenlängen der Filter- und VCA-Sektionen überschrieben werden können (Handbuch S. 42ff).

Der Sequencer des Moog Subharmonicon

Die Sequencer des Subharmonicon sind für mich das absolute Highlight. Man merkt deutlich, mit wie viel Freude Moog sich an das historische Vorbild heranwagt.

Es gibt für jede Oszillatorsektion (Hauptoszillator mit zwei Suboszillatoren) einen vierschrittigen Sequencer. Die kleinen Tonhöhenregler haben zwei Funktionen. Sie verändern einerseits die Frequenz des Hauptoszillators und andererseits die Subhamonischen der Suboszillatoren.

Die Tonhöhenänderungen des Sequencers wirken nur, wenn die zugehörigen Taster bei den Oszillatoren aktiviert sind:

Im gezeigten Beispiel bewirkt der Sequencer 1 nur eine Veränderung der Subharmonischen des Suboszillators SUB 1, der Sequencer 2 dagegen eine Tonhöhenänderungen des Hauptoszillators 2 und seines Suboszillators SUB2. Die anderen Oszillatoren bleiben konstant bei der eingestellten Tonhöhe (VCO 1) bzw. den Subharmonischen. In manchen Videos wird beklagt, dass die Sequencer nur vier Steps besitzen, jedoch muss man den beschränkten Platz mit 60 TE berücksichtigen wie auch die Komplexität der Programmierung. Wollte man mehr, dann hätte man allein für einen solchen Sequencer die Gesamtbreite benötigt, womit das Konzept zusammen mit den Suboszillatoren nicht mehr möglich gewesen wäre.

Die eigentliche Sahneschnitte der Sequencer sind die Polyrhythmen.

Wer sich intensiver mit den Themen Polyrhythmik und Polymetrik beschäftigen möchte, findet weitere Links bei Wikipedia mit interessanten Verweisen zu Audiobeispielen der Klassik, aber auch diverser Progressive Rock und Math Rock Bands.

In den Polyrhythmen können vier davon eingestellt werden. Das Rhythmicon benutzt die zwei-, drei-, vierfache etc. Frequenz also quasi die Obertöne des Sequencers (Wikipedia: Rhythmicon). Im Gegensatz dazu basieren die Rhythmen des Subharmonicon auf Teilern der vorgegebenen Step-Frequenz des TEMPO-Reglers. Stehen die Minipotis, wie oben gezeigt, ganz rechts, dann wird das Tempo übernommen. Dreht man die Regler nach links, so wird (wie bei den Frequenzen der Suboszillatoren) die Sequencer-Frequenz durch zwei, drei, vier etc. geteilt. Das entspricht den Untertönen des Sequencers. Diese lassen sich nun auf die beiden Sequencer zur Steuerung der Oszillatoren lenken. Da es für alle vier Rhythmen getrennte Taster gibt, bieten sie sich zum Live-Spiel geradezu an.

Das Interessante daran ist nun, dass man mehrere Rhythmen gleichzeitig ablaufen lassen kann. Sind die Reglerstellungen verschieden, so kommt es zu spannenden Rhythmus-Verschiebungen und -Überlagerungen (Polyrhythmen). Während einer Performance spielt man mit den Tastern der Sequencer- und der Oszillatorsektion. Es handelt sich hier um einfachste Patches!

Patch-Hilfen

Dem Paket liegen fünf Patch-Schablonen aus Pappe bei. Beim ersten Kontakt sind diese eine große Hilfe, wenn man wie ich zunächst nur schraubt, ohne die Bedienungsanleitung zuvor zu Rate zu ziehen. Ohne Aufwand lassen sich diese auf dem Panel überstülpen.

Es werden alle Einstellungen markiert und sogar Vorschläge gemacht, an welchen Reglern man drehen sollte, um ein Aha-Erlebnis zu bekommen – sehr praktisch und anschaulich.

Trotzdem kommt man natürlich nicht drum herum, doch das sehr gute Handbuch zu lesen. Das Konzept der Subharmonischen und Polyrhythmen ist zu ungewöhnlich, um es ohne sachliche Informationen sinnvoll nutzen zu können, man muss es verinnerlichen.

Moog Subharmonicon on YouTube

Ein grundlegender Workshop und Überblick:

Für alle Experimentierfreudigen ein sehr experimenteller Ansatz zu dem Sequencer, Polyrhythmen und Mixturen mit externen Formantfiltern:

Wie erlernt man ein solch komplexes Instrument? Nun das Subharmonicon ist jedenfalls kein Einstiegsmodell in die modulare Klangwelt. Es sind sicherlich eine Portion Erfahrung mit der Modulartechnik von Nöten, um Erfolgserlebnisse zu haben. Insbesondere sollte man sich mit mit Stepsequencern und verschiedenen Modulationen und Patches auskennen (Pitch-, Frequenz- und Filtermodulation, d. h. das Subharmonicon setzt ein schon existierendes Modularsystem voraus. Im Rückblick ist nun auch klar, welchen Weg Moog in die Modularwelt gewählt hat: zunächst Semimodular(e) mit Mother-32 und ein Rhythmusgenerator DFAM und nun die avantgardistische Erweiterung. Liveperformance ist hier die Maxime: Man soll sich in die Klangwelt hineinführen lassen und eigene Ideen entwickeln.

Das Subharmonicon im Selbstversuch

Und nun geht es ans Eingemachte. Wie gängig ist das Subharmonicon eigentlich in der Praxis? Die Herangehensweise an eine Sequencer-Folge ist schon eine andere. Die Miniregler in den jeweiligen Tonfolgen sind für die Hauptoszillatoren zunächst mal zu gewöhnlichen Sequencern identisch: Da man durch die Vorwahl der Oktaven im Oszillatorbereich und die gewählte Skala schon die möglichen Tonbereiche vorgegeben hat, ist es ganz praktisch, dass die Miniregler in Stufen reagieren – soweit, so gut. Doch bei der Beeinflussung der Suboszillatoren muss man beachten, dass mit ihnen gleichzeitig nicht Pitch, sondern die jeweilige Subharmonie gewählt wird. Es liegt also unter Umständen eine doppelte Abhängigkeit vor, die der Tonhöhe des Hauptoszillators und die der gewählten Subharmonie. Das unterscheidet sich sehr vom allgemeinen Gebrauch und erfordert eine Eingewöhnungszeit, die man bei gezielter Herangehensweise nicht unterschätzen sollte. Natürlich kann man sich auch einfach nach seinem Gehör richten, doch man kommt nicht an einem wachsenden Erfahrungsschatz vorbei.

Für das folgende einfache Beispiel habe ich sicherlich insgesamt fünf Stunden (!) des Lernens benötigt. Allerdings waren das gleichzeitige Erklimmen der Lernkurve äußerst befriedigend.

Ich habe hier zwei Patches in Logic hintereinander gelegt (eigentlich übereinander, aber man hört den zweiten Patch fast nur in der zweiten Hälfte). Im ersten Teil spiele ich hauptsächlich mit der Mixersektion und dem Filter (Invertierung der Filterhüllkurve), im zweiten Teil dagegen habe ich die jeweiligen Polyrhythmen aktiviert und deaktiviert. Ohne es selbst ausprobiert zu haben, nützen hier weitere Erläuterungen nichts. Man muss sich darauf einlassen und wissbegierig sein. Die Clock von Logic wurde hierbei über das Interface Expert Sleepers FH-2 über das violette Patch-Kabel an den Clock-Eingang geführt – unglaublich entspanntes Arbeiten und Ausprobieren.

Patch-Beispiele zum Anhören

Obwohl es sicherlich eine anfängliche Hemmschwelle ob der ungewöhnlichen Klänge und Rhythmen gibt, so wird man doch durch sinnvolle Patch-Beispiele vorsichtig an das Gesamtkonzept herangeführt. Hier mal ein paar Beispiele aus dem Handbuch (S. 45-49). Ich finde es bei den hier vorgestellten Patches wichtig, dass man sich einen Klangeindruck macht, bevor man mit falschen Vorstellungen zu diesem interessanten semimodularen Sequencer geht. Alle vorgestellten Klangbeispiele wurden ausschließlich mit dem Rhythmicon in Logic aufgenommen. Im Modularsystem habe ich ein wenig Hall ergänzt, damit der Klang nicht ganz so trocken ist. Die Patches kratzen lediglich an der Oberfläche des Möglichen.

Ich möchte mich bei der Moog Europe GmbH für das für den Test zur Verfügung gestellte Modell bedanken.