Test: Behringer Poly-D Synthesizer, ein Minimoog-Klon

Model-Ds Big Brother

Der Behringer Poly-D ist eine Weiterentwicklung des Behringer Model-D Minimoog-Clones, quasi der große Bruder des Behringer Model-D. Der Poly-D verfügt gegenüber dem Model-D zusätzlich über einen 4. Oszillator, Chorus, Distortion, eine 3-Oktaven Tastatur und lässt sich in 3 Modes spielen: klassisch monophon, „unison“ und vierstimmig „polyphon“.

Entgegen der sonstigen Behringer Marketing-Strategie gab es kein monatelanges anteasern und der Synthesizer war nach der Ankündigung zeitnah verfügbar.

Auch das Testgerät war zumindest zeitweilig verfügbar – und zwar für meine nähere Umgebung, weil Paketboten in Zeiten des Coronavirus offensichtlich nicht mehr anläuten, sondern das Paket nur kommentarlos abstellen (wobei ich dafür in Anbetracht der Situation vollstes Verständnis habe, um das gleich klarzustellen). Der Poly-D stand also so einige Zeit verwaist vor der Haustür. Da trifft es sich gut, dass in Österreich mittlerweile Ausgangssperre herrscht. Gut, beim Tragen des Pakets in den Keller (Tonstudios sind doch immer im Keller …) stellte sich die Erkenntnis ein, dass man das Paket wohl doch nicht mal eben so bei Gelegenheit mitgehen lassen kann.

Der Poly-D ist ganz schön schwer für die Größe.

Die Anschlussmöglichkeiten des Behringer Poly-D

IN/OUTS von links nach rechts: Power-In mit Zugentlastung, MIDI-USB, MIDI-Trio, Controller-Out (Aftertouch, Pitch, V-Trig, Velocity). ext. In, Sync In/Oot, Main Out L/R, Ext. V-Trig In, Ext. Control In (Loudness, Filter, Oscillator, Mod. Sync)

Im Paket: Ein externes Netzteil und … schon wieder einmal KEIN gedrucktes Benutzerhandbuch … (online gibt’s auch nur ein Quick-Start-PDF). Abgesehen davon ist es aber ausgesprochen erfreulich, was man da aus der Verpackung schält, zum Vorschein kommt ein:

Behringer Poly-D Synthesizer – ein Minimoog-Klon

Der Poly-D ist ein Musikinstrument, das die Bezeichnung haptisch verdient. Ein wertiges Metall-/ Holzgehäuse, die Regler entsprechen in Größe und Form denen des originalen Minimoog. Da wackelt und klappert nichts, auch die Wippschalter kommen sehr nahe an das Original heran, sie sind minimal kleiner, lassen sich aber sauber schalten. Das Model D Logo ist in Form eines bedruckten Metallplättchens sauber eingefräst. Die Tastatur (37 Tasten, semi-weighted, full size) ist leichtgängiger als die des originalen Model-D, sogar ein wenig leichtgängiger als die des Deepmind 12. Hier fühlt und greift sich alles sehr gut an. Insgesamt von Seiten der Hardware überzeugend, was Behringer da auf den Tisch stellt. Von der Erscheinung her muss sich der Poly-D vor dem Original in keiner Weise verstecken, vor allem wenn man den aufgerufenen Preis des Poly-D im Hinterkopf behält. Der Behringer Model-D wirkt dagegen von der Erscheinung und Haptik eher wie ein Spielzeug.

Also schnell das Netzteil aus der Verpackung genommen, den richtigen Länderadapter reingeklickt, Audio und (class compliant – danke!) USB verkabelt und los geht es endlich.

Aufbau und Architektur des Behringer Poly-D

Der Poly-D ist ein klassischer subtraktiver Synthesizer mit 4 identischen analogen Oszillatoren. Jeder verfügt über einen Rasterschalter für die Lage (Low bis 2′) und für die Schwingungsformen. Bei Oszillator 4 gibt es abweichend zu den 3 anderen Oszillatoren keine Dreieck-Sägezahn-Kombination, sondern stattdessen einen „reverse“ Sägezahn. VCO 4 kann wie VCO 3 beim Moog/Model-D auch als Modulationsquelle dienen. Unmittelbar neben den Lagenwahlschaltern befindet sich LEDs, die die Ansteuerung des jeweiligen VCOs signalisiert. Das ist, wie man es gewohnt ist, hilfreich um zu überprüfen, ob der Synthesizer extern über MIDI wie gewünscht angesteuert wird, es ist aber auch eine Orientierung, um zu verstehen, wie die einzelnen Oszillatoren im UNI- und POLY-Modus angesteuert werden.

Die Grundstimmung wird über den Master-Tune-Regler eingestellt, die Oszillatoren 2-4 lassen sich über jeweils eigene Regler feintunen und das im wahrsten Sinn des Wortes, das geht wirklich sehr fein, ein dickes Plus gegenüber dem Model-D, der ja über wesentlich kleinere Potikappen und somit über einen wesentlich kleineren Reglerweg verfügt. Und da folgt dann postwendend gleich ein dickes Minus – den zuschaltbaren A-440-Hz Stimmton, der sich sowohl beim originalen Minimoog als auch beim Model-D von Behringer unter dem Main-Volume-Regler befindet, sucht man beim Poly-D vergeblich.

Das Signal wandert dann ganz klassisch in den Mixer, wo Lautstärken angepasst werden und die Oszillatoren zu- und ausgeschaltet werden können. Weiterhin lässt sich weißes oder rosa Rauschen zuschalten und ein externes Signal zumischen. Somit ist auch der klassische Headphone-Out -> external Input In Trick möglich. Übrigens sind alle Control In/Outs als 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgeführt. Für das Einbinden in ein Modularsystem braucht es da Adapter.

Bedienpanel rechts: Filter, Filterhüllkurve, Lautstärkehüllkurve, daneben Distortion und der Chorus, darunter der Sequencer und ARP, ganz rechts Main-Volume und Headphone Out. Der A-440 Testton fehlt leider.

Weiter bearbeitet wird das Signal durch das Filter und kann am Schluss noch mit einem analogen Chorus (3-Stufen wie beim TC-electronic JUNE 60 Chorus aus dem gleichen „Haus“ – Music Tribe) und Distortion bearbeitet werden.

Die Hüllkurven für Filter und „Loudness“ entsprechen dem originalen Minimoog und dem Model-D.

Der LFO entspricht ebenfalls dem Original und Behringer Clone – Dreieck, Rechteck, Speed, fertig.

Was den Poly-D wie bereits der Namensgebung zu entnehmen ist und vom Original und Model-D Clone unterscheidet, sind die 2 zusätzlichen Modes, die mehrstimmiges Spielen der Oszillatoren über getrenntes Ansteuern der einzelnen Oszillatoren ermöglichen. Weiterhin hat Behringer noch Effekte und einen Sequencer/Arpeggiator hinzugefügt.

Die 3 Modes des Poly-D

Mono

4 Oszillatoren pro Stimme monophon , also einer mehr als bei Model-D und Minimoog

Uni

Prinzipiell 2 Oszillatoren pro Stimme, wenn man nur eine Taste spielt, dann verhält sich der Synth wie im Mono-Mode, werden 2 Tasten gedrückt, werden ab da jeder Taste 2 Oszillatoren zugeordnet. Das Ganze ist wie auch beim Poly-Mode sehr zeitkritisch, was die Reihenfolge der gedrückten Tasten betrifft.

Poly

1 Oszillator pro Stimme, 4-stimmig. Das Verhalten unterscheidet sich dabei wesentlich von einem polyphonen Synthesizer mit dedizierten Hüllkurven und Filtern PRO Stimme und ist auch abhängig von den Einstellungen der Hüllkurven, je extremer die Einstellungen, desto mehr fällt auf, dass die Hüllkurven nicht bei jedem Tastendruck neu gestartet werden, wenn noch eine Taste gehalten wird. Da kann die Auto-Damp-Funktion Abhilfe schaffen, da sie jeder gedrückten Taste unabhängig von den Hüllkurveneinstellungen ein kurzes Attack und Decay zuweist.

Die Effekte des Behringer Synthesizers

Der Chorus entspricht dem TC-electronic JUNE 60 sowohl im Funktionsumfang (3 Stufen) als auch im Design (die gelben Taster). Mir persönlich war der Effekt bereits ab Stufe 2 zu üppig und hat den Klang zu stark verwaschen. Außerdem ist beim Umschalten der Stufen immer ein deutlich wahrnehmbares Störgeräusch vorhanden. Generell ist der Einbau eines Chorus konzeptionell natürlich sinnvoll, da er den Klang im Poly-Modus deutlich andickt und Schwebungen erzeugt, die bei einem Oszillator pro Stimme im Poly-Modus konzeptionell nicht möglich sind. Böse ausgelegt könnte man auch sagen, er kaschiert die Schwächen der Paraphonie.

Die Distortion hat dezent verwendet durchaus ihren Charme, ist aber in der Bedienung etwas eigenartig, weil der Level-Regler den gesamten Level des Klanges inkl. Effekt regelt und nicht nur den Level der Verzerrung. Berücksichtigt man das nicht, können beim Ein- und Ausschalten Pegelsprünge auftreten.

Generell ist es ein Manko, dass die FX nur on/off geschaltet werden können und es keine Möglichkeit gibt, diese prozentuell dem Original zuzumischen. Dry/Wet Regler? Leider Fehlanzeige.

Das ist schade, weil klanglich sind die Effekte durchaus in Ordnung, für live allemal tauglich.

Der Sequencer

Der Sequencer verfügt über 32 Steps (4 Pages zu 8 Steps) mit Accents, Pausen, Ratchet und kann über das Keyboard live transponiert werden. Ein cooles Feature ist, dass im Polymode die einzelnen Oszillatoren nacheinander getriggert werden können, was bei unterschiedlichen Lagen und Schwingungsformen interessante Ergebnisse liefert. Leider kann man den Oszillator 4, wenn man ihn zu Modulationszwecken heranzieht, nicht aus dieser Triggerkette herausnehmen.

Einen Arpeggiator gibt es übrigens auch, er hat eine Hold-Funktion, 8 Muster und ist aber im Gegensatz zum Sequencer sehr simpel gehalten.

Aftertouch und Anschlagsdynamik der Tastatur sind übrigens nicht intern „Hard gepatcht“. Will man diese nutzen, muss man die entsprechenden Controller Ins und Outs auf der Rückseite verbinden. Die Outs von Aftertouch und Anschlagsdynamik sind dabei über Trimmpotentiometer in der Intensität regelbar.

Für weitere Einstellungen von Systemparametern, die auf dem Bedienpanel nicht möglich sind, stellt Behringer auf der Homepage ein Tool zur Verfügung, mit dem via MIDI-USB-Verbindung Parameter via SYS-EX komfortabel eingestellt werden können. Bei grundlegenden Parametern wie MIDI-Channel oder Pitchbend-Range würde man sich aber doch wünschen, nicht immer zum Computer greifen zu müssen.

Der Poly-D in der Praxis

Klanglich ist der Poly-D identisch mit dem Behringer Model-D. Man mag es zwar (optisch) nicht glauben, wenn man die beiden nebeneinander stehen hat, aber es ist so. Die Schwebungen der Oszillatoren untereinander ab Oktavlage 8`und das damit verbundene Gänsehautgefühl des klassischen „cremigen“ Minimoog Solo-Sounds wollten sich für MICH bei BEIDEN Behringers nicht einstellen, aber darüber gibt es ohnedies endlose Debatten und Vergleiche im Netz. Bässe und Sequenzen kommen überzeugend, wobei sich beim „kleinen“ Model-D trotz des deutlich kürzeren Regelweges aufgrund der kleineren Potis der Attack der Hüllkurven im Bereich von 0-10 ms besser einstellen ließ.

Der 4. Oszillator des Poly-D ist im monophonen Modus mit Bedacht einzusetzen. Klar klingt das zunächst alles einmal geil, aber 4 Oszillatoren wollen in der Mischung einmal untergebracht werden. Schaltet man den Chorus auch noch dazu, kann schnell alles zugematscht werden. Dezent im berühmten Feinbereich eingesetzt, ist der 4. Oszillator aber ein Gewinn.

Im „UNI“- und „POLY“-Modus schaut die Sache dann echt anders aus, da lassen sich Sounds und Tunes realisieren, die kein Minimoog und kein Behringer Model-D so hinbekommen. Beim Live-Spielen und Schrauben und Umschalten zwischen den Modes passieren musikalisch spannende Dinge, aber auch schräge Unfälle. Millisekunden zwischen den Tastenanschlägen ändern die musikalischen Ergebnisse drastisch.

Was sind Alternativen zum Poly-D?

Preislich nach unten natürlich der Model-D von Behringer selbst: 1 Oszillator weniger, keine Tastatur, keine FX, keine UNI- und Poly-Modes, dafür sogar eine bessere Anbindung an Modularsysteme, identischer Grundsound, halber Preis.

Dann wäre auch noch der Roland/Studio Electronics SE-02 zu erwähnen, der im Gegensatz zu den Behringers Presets speichern kann und Studio Electronics haben lange vor Behringer Minimoogs nachgebaut und entsprechende Erfahrung.

Nach oben hin zum Preis von in etwa 2 Poly-D wäre noch der Arturia Matrixbrute erwähnenswert, bei dem man durchaus diskutieren kann, ob er nicht trotz des doppelten Preises Preis- Leistungs-mäßig besser als der Poly-D abschneidet.

High-End dann zuletzt natürlich noch das Vintage-Original bzw. der neu aufgelegte Moog Reissue.

Ob es angesichts des aufgerufenen Preises von Behringer sinnvoll ist, das 4- bis 5-Fache für einen originalen Moog Reissue oder für ein gut erhaltenes Original mit all den Risiken des Gebrauchtankaufs auszugeben, kann ohnedies nur jeder für sich selbst beantworten. Ich werde jetzt auch keine Copyright und Moral- und schon gar keine Globalisierungsdebatte beginnen. Das Produkt von Behringer ist jetzt auf dem Markt und es ist eine Ansage. Ich persönlich bin in der Luxussituation, hier einen originalen Minimoog Model D stehen zu haben – mit all seinen technischen altersbedingten Problemen. Auch deswegen käme ich sicher nicht auf die Idee, diesen einmal schnell zur Session mitzunehmen. Der ist und bleibt ein reines Studiogerät.

Wenn man sich einem Minimoog bzw. den klassischen Moog-Sound in das Studio oder in den Proberaum holen möchte, kann man den Behringer Poly-D definitiv in die engere Wahl ziehen. Den paraphonen Modus würde ich dabei als Goodie betrachten, ein Ersatz für einen 4-stimmigen Polysynth ist das nicht.

Meine Klangbeispiele zum Behringer Poly-D

Zu den Soundbeispielen:

Dass Bassthema wurde in Cubase eingespielt und per midi an den Poly D, den Model-D und den Minimoog geschickt. Der Poly D-wurde trocken, mit Distortion, den 3 Chorus varianten aufgenommen, der Model-D und der Minimoog je 1x trocken und 1x mit einem Send-Anteil eines Boss-CE-1 Chorus um den Chorus beim Poly-D beurteilen zu können. Nachbearbeitet wurde nichts, es sind keine EQ´s oder Dynamikprozessoren im Spiel.

Die Sequenz habe ich aus einem Pioneer Toriad Squid Sequencer an die drei Synths geschickt, da am Poly-D der Chorus in Stufe 1 aktiviert war, habe ich dem Minimoog und dem Model-D etwas CE-1 gegönnt.

Die restlichen Poly-D Beispiele sind live gespielt und direkt in Cubase aufgenommen worden. Gewandelt wurde über einen Apogee Rosetta 200 bei 48 khZ.

Der Behringer Poly-D on YouTube