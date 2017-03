Test: Moog Minimoog Reissue Model D, Synthesizer

Ich respektiere Deine Meinung, dass Dir der Minimoog für das Geld zu wenig bietet. Der Preis ist in Zeiten wie diesen in der Tat s e h r weit oben angesiedelt (Arturias MatrixBrute sei hier als ein Beispiel genannt, das sich preislich ganz anders ausrichtet). Dass Moog sich den Namen bezahlen lässt steht dabei für mich ausser Frage. Was ich aber sehr wohl in den Beispielen heraushöre ist ein wunderschöner Klang, egal was Florian gemacht hat. Selbst ein Oszillator klingt für mich lebendig und einfach schön. Dass der Mini nicht der flexibelste Synthesizer ist, ist uns allen klar. Für das gleiche Geld bekommt man Modular fürs Eurorack schon einiges geboten, oder z.B. von COTK das M15. Gerade letzteres zeigt aber auch, dass ein bestimmter Herstellungsprozess bezahlt werden will. Marge ist heute zu etwas geworden, das stets einen unangenehmen Beigeschmack hat. Mal zurecht mal nicht (meine Meinung). Allerdings, und das wirst Du vermutlich abtun… ich weiss, was ein Minimoog damals gekostet hat und wie hoch ein durchschnittliches Gehalt zu dieser Zeit war. Ok, früher war früher, heute ist heute. Am Ende sind wir aber alle in der glücklichen Lage zu sagen „interessiert mich nicht“ oder „interessiert mich“, mit den daraus resultierenden Konsequenzen hinsichtlich einer möglichen Anschaffung. Und so wenig Dir der Mini gefällt, so gut gefällt er mir. Vor allem in Florians Beispielen. Als „Best Buy“ würde ich ihn aber auch nicht sehen.