Test: Behringer Toro, Analog-Synthesizer nach Moog Taurus

Behringers analoger Moog Taurus Klon

Heute widme ich mich dem Behringer Toro Synthesizer, der sich als Pendant zum Moog Taurus Bass-Synthesizer etablieren möchte. Ich werde den monophonen Analogsynthesizer genauer unter die Lupe nehmen und herausfinden, ob er wirklich das Potenzial hat, das berühmte Erbe anzutreten.

Konzept des analogen Toro-Synthesizers

Behringer hat es wieder getan und überrascht uns mit einem weiteren Klon eines Dinosauriers der Synthesizer-Ära des letzten Jahrhunderts … der Moog Taurus Bass-Synthesizer ist wieder auferstanden.

Behringers Konzept wird hier weiter klar verfolgt, nämlich analoge Klassiker zu einem erschwinglichen Preis für jedermann im Markt durchzusetzen.

Ausstattung des Behringer Toro

Der Behringer Toro präsentiert sich im klassischen Retro-Look, der an vergangene Zeiten erinnert. Das Gehäuse bzw. dessen Form ist ja nun schon hinlänglich bekannt, da sämtliche Nachbauten aus dem Hause Behringer genau diesen Formfaktor nutzen. Immer wieder erwähnenswert ist der Umstand, dass die Geräte so auch im Eurorack Platz finden.

Durchaus optisch vertretbar ist daher der DIN MIDI-In-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes, der das System erst für die Modular-Gehäuse sinnvoll integrierbar macht. Warum jedoch die MIDI-Thru-Buchse und der Audioausgang auf der Rückseite zu finden ist, erschließt sich mir nicht. Beim Behringer Model D, Pro-1 und auch bei den restlichen Geräten dieser Bauart befinden sich diese Anschlüsse auf der Front. Ein Designfehler?

Die Bedienelemente erinnern bisweilen an den original Moog Taurus. Sie wurden vom Original 1:1 übernommen, sind logisch angeordnet und bieten einen intuitiven Zugang zu den Funktionen des Synthesizers. Behringer geht sogar noch einen Schritt weiter und spendiert, wie beim Behringer 2600 und Odyssey, den Fader-Kappen eine beleuchtete und dimmbare LED-Beleuchtung. Das sieht schon attraktiv aus.

Insgesamt betrachtet ist die Ausstattung des Behringer Toro als übersichtlich einzustufen. Das ist keine Kritik, denn der originale Moog Taurus hatte auch nur wenige Funktionen. Zu den wesentlichen Elementen des Behringer Toro gehören ein stufenloser Glide-Effekt, ein Schalter zur Transposition der Oszillatoren, ein Regler für die Feinabstimmung von Oszillator 2, ein Mischer für Oszillator 1 und 2 und ganz wichtig, der berühmte Beat-Regler, der die Intensität der Frequenz-Schwebung der beiden Oszillatoren zueinander regelt. Dann folgt die für Moog typische Hüllkurve, bestehend aus Attack, Sustain-Level und Decay, sowie 5 Regler für das analoge, resonanzfähige Tiefpassfilter. Ganz rechts befindet sich noch ein Regler zur Einstellung der Eckfrequenz des Filters.

Natürlich dürfen die berühmten festeingestellten Presets nicht fehlen und somit erhielt der Behringer Toro vier Wahlschalter für Variable, Toro (orig. Taurus), Tuba und Bass.

Die Position Variable ermöglicht als einzige Quelle den individuellen Eingriff mittels der vorhandenen Regler und Schalter, ganz nach Manier des Originals. Leider sind die hier kreierten Presets auch nicht speicherbar.

Daneben ergibt sich die Möglichkeit, mittels Druckschalter den Glide-Effekt hinzuzuschalten, zwei weitere Schalter aktivieren Decay oder stimmen den Synthesizer eine Oktave höher.

Auf der Rückseite befinden sich der analoge 6,3 mm Monoausgang, sowie ein DIP-Schalter für die Einstellung des MIDI-Kanals und ein USB-Typ-A-Anschluss für den unmittelbaren Verbund zu einem Computer. Dieser kann auch MIDI-Daten verarbeiten.

Mittels der kostenlos zur Verfügung stehenden Software „Synthtribe“ können diverse Einstellungen am Toro vorgenommen werden, die an der Hardware nicht direkt zugänglich sind. Auch lässt sich über dieses Programm kinderleicht ein Firmware-Update durchführen. Im Falle des mir zur Verfügung stehenden Behringer Toro war das auch notwendig, denn ausgeliefert wurde das Gerät mit Version 1.04. Nun zum Zeitpunkt des Tests ist Firmware 1.05 aktuell.

Zu guter Letzt bleibt noch zu erwähnen, dass bis zu 16 Toros kaskadiert werden können. Behringer nennt das Polychain. Man hätte dann tatsächlich für knapp 3800,- Euro einen 16-stimmigen Moog Taurus Klon. Damit würde sicherlich der Kölner Dom zum Schwingen gebracht werden.

Geschichte zum Moog Tarus

An dieser Stelle möchte ich ein wenig mehr über den Moog Taurus berichten, der 1975 als Pedal, ähnlich wie bei einer Orgel, auf den Markt kam.

Tatsächlich musste man den Moog Taurus förmlich mit Füßen treten, um das gewaltige Bassfundament erklingen zu lassen. Das war nämlich das erklärte Ziel dieses außergewöhnlichen Instruments, sollte es doch für Druck und Schub im Frequenz-Keller sorgen. Jarre, Genesis, Yes, Saga und sogar Marillion nutzten den bis 1981 gebauten Moog Taurus. Im Jahre 1982 erschien der Moog Taurus 2, der jedoch aufgrund seiner technischen Änderungen innerhalb der Klangerzeugung nicht mehr an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen konnte. Moog hat noch den Taurus III im Jahre 2009 (bis 2012) als limitierte Auflage von 1000 Stück produziert. Als direkter Nachfolger der Taurus-Pedal-Synthesizer wurde der Moog Minitaur als Desktop-Variante etabliert – und das bis heute.

Klangerzeugung des Behringer Toro

Der Behringer Toro hat, wie das Original, zwei analoge VCOs (spannungsgesteuerte Oszillatoren), die einen Sägezahn produzieren, danach folgt das 24 dB/Okt. Tiefpassfilter. Im Gegensatz zum Moog Taurus 1, dessen Tonumfang lediglich eine Oktave betrug, ist der Toro über 5 Oktaven spielbar. Somit ließen sich auch Lead-Klänge in höheren Lagen erzeugen.

Inwieweit die besondere Schaltung des Moog Taurus Einzug in den Toro gehalten hat, vermag ich leider nicht zu sagen. Es wäre aber naheliegend, die Schaltung exakt in SMD-Bauweise nachzubilden, insbesondere im Hinblick auf sicherlich bereits ausgelaufener Patente. Hinsichtlich der Hüllkurven bedarf es eventuell einer Erklärung, da sie anders reagieren, als bei den meisten Synthesizern. Grundsätzlich durchlaufen diese nämlich erst den vollständigen Signalverlauf, bevor eine neue Note getriggert wird. Das bedeutet, dass die Hüllkurve beim Auslösen einer neuen Note nicht mit dem Wert „0“ neu gestartet wird. Dieses Verhalten führt dazu, dass ein externer Sequencer oder Arpeggiator nicht im Stande ist, das vielleicht angestrebte Notenmuster mit 16tel, 8tel oder 4tel-Noten auszulösen. Das würde sich dann wie folgt anhören: (Reihenfolge Cubase MIDI Arpeggiator 8tel, 16tel und 32tel)

Manche Arpeggiatoren oder Sequencer verfügen über eine Gate-Funktion, die die Notenlänge beeinflusst. Beim Arturia Keystep ist das der Fall und man muss den Gate-Wert auf 10 % einstellen, damit es dann zu schnellen, repetetiven Notenmustern führt. Bei in der DAW vorhandenen oder auch nachgekauften Arpeggiator-Plug-ins geht das erst ab einer 32tel Notenlänge aufwärts.

Klangqualität und Vergleich zu anderen Synthesizern

Behringer beschreibt den Toro auf der Website als „Dem ORIGINAL TREU GEBLIEBEN“.

Zitat: „Dank seiner 2 VCOs ist der TORO in der Lage, das klassische, erdbebenartige Grollen des Originals zu erzeugen.“

Das kann ich leider so nicht unterschreiben. Dem Behringer Toro mangelt es leider genau an diesem berüchtigten Tiefgang, wie man unschwer im folgenden Klangbeispiel heraushören kann. Hier habe ich meine beiden Lieblingssynthesizer, den Moog Grandmother und den Sequential Circuits Pro-One, zum Vergleich herangezogen. Es war schlichtweg reine Neugier, ob der Behringer Toro mit diesen beiden Geräten im Bereich der tiefen Lagen mithalten kann. Besser wäre natürlich ein Vergleich mit dem Moog Taurus 1, der mir jedoch leider nicht zur Verfügung stand. Auch ein leichtes Rauschen nach dem Ausklingen des Tons ist deutlich vernehmbar. Aber hört selbst (Reihenfolge Toro, Grandmother, Pro-One):

Wenn man sich die Screenshots des Frequenzspektrums genau anschaut, sollte der Toro eigentlich in der Lage sein, die tiefen Frequenzen abzubilden, aber irgendwie fehlt es ein wenig an „Fleisch“. Der Moog Grandmother hat hier ganz klar die Nase vorne.

Interessant ist auch die Phasenlage der jeweiligen Synthesizer. Bei der Software-Variante ist diese nämlich umgekehrt.

Was ich auch nicht so gelungen finde, ist die Geschwindigkeit der Hüllkurven. Diese sind im Vergleich zum Moog Taurus beim Behringer Toro eher zahm, sogar fast schon gemächlich. So richtig knackige Bässe kann der Toro leider nicht.

Ich gebe es zu, ich stehe auf zackige Hüllkurven und da bin ich ein wenig verwöhnt. Mein Waldorf Microwave 1 und mein SCI Pro-One liefern in dieser Disziplin genau das, was ich haben möchte.

Mittels eines Arturia Keystep, das mit eigenem Arpeggiator ausgestattet ist, vermochte ich dem Behringer Toro relativ nette Notenmuster zu entlocken. Aber verglichen mit anderen Synthesizern empfand ich das als nicht sonderlich inspirierend. Hoffnung auf eine Beschleunigung der Hüllkurven hatte ich mit dem Firmware-Update, aber leider brachte dies keine Verbesserung. Ein Change-Log zu der aktuellen Version war leider diesmal nicht verfügbar.

Ich gebe an dieser Stelle zu bedenken, dass der Moog Taurus III über einen eingebauten Arpeggiator verfügte. Bei dem Modell sind die Hüllkurven definitiv schneller als beim Toro.

Das Filter klingt aus meiner Sicht durchaus nach Moog und damit sehr gut. Es färbt den Klang auf eine angenehme Weise. Auch das Resonanzverhalten lässt es ordentlich zwitschern … wer’s mag. Für Moog typisch ist aber das Ausdünnen des Basssignals bei Steigerung der Resonanz (Emphasis). Hier kann man die klangliche Qualität des Filters hören im Vergleich mit einem Software-Pendanten. (Reihenfolge Toro, Software):

Mitbewerber des Behringer Toro

Was Hardware angeht, steht da an erster Stelle der Moog Minitaur, der in meinem Testbericht von April 2012 mit hervorragenden Werten abgeschlossen hat und drei Sterne erhielt. Moog selbst brachte übrigens zum Minitaur auch einen Nachfolger mit erweitertem Tonumfang heraus, den Moog Sirin. Den Sirin-Testberiocht findet ihr hier. Für den Moog-Klon bezahlt man allerdings doppelt so viel wie für den Behringer-Klon. Ob sich das lohnt, soll ein künftiger Test zeigen.

Klanglich gibt im Bass-Sektor weitere Hardware-Alternativen. Da wären z. B. Geräte von Roland aus der AIRA Serie zu nennen oder auch die Korg Volca Reihe. Im Bereich der monophonen Synthesizer mit 2 Oszillatoren gibt es eine Menge im Handel. Auch im Preissegment von 250 bis 300 Euro, wie der Sonicware LIVEN Bass & Beats.

Als Software gibt es sogar einen Klon von Cherry Audio namens Lowdown. Und die klingt wirklich phantastisch zu einem äußerst attraktiven Preis von gerade einmal 25,- Dollar.

