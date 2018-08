Test: Moog Grandmother Semi-Modular Synthesizer

Je oller, je doller

“Schön ist sie gerade nicht”. Das waren meine ersten Gedanken, als im Frühjahr 2018 das erste Bild des neuesten Streiches aus dem Hause Moog online seine Runde machte. Und dann „Grandmother“. Großmutter. Mehr Retro geht doch eigentlich nicht, oder?

Neu und auch wieder nicht

Die Trendscouts und Marktforscher waren sehr fleißig und ihre Empfehlungen scheinen auf den Chefetagen überall ähnlich zu sein. Aber wen verwundert es? Semi-modulare Synthesizer sind im Moment absolut en vogue. Nach dem Erfolg der Modularsysteme im Eurorack Format sind Synthesizer mit halb-offener Architektur das ideale Komplement. Moog spielt in diesem Segment mit Mother-32, Werkstatt-01 und DFAM schon länger erfolgreich mit. Moog hat aber noch mehr zu bieten. Nämlich Tradition und eine große Vergangenheit. All das verdichtete sich in der umfangreichen Veröffentlichung ihrer modularen Klassiker von System 15, 35 oder 55 bis hin zu IIIC und IIIP. Wir werden wohl (und wollen vielleicht) nie erleben, dass Moog diese Traditionen jemals komplett über den Haufen wirft. Zitate aus der technologischen Urzeit analoger Synthesizer wird es wohl immer geben. Mit Grandmother versucht Moog nun aber eine Art Brückenschlag zwischen den modularen Giganten und der halb-modularen „neuen“ Welt. Wohlgemerkt: Es geschieht alles unter Beibehaltung bekannter und immer wieder benutzter Synthesekonzepte. Nun ja, man stelle sich vor: ein Grandmother aus dem 22. Jahrhundert mit völlig neuem Konzept und fremdartigen Syntheseformen zurück in unsere Zeit transportiert. Wie sollte das gehen???

Der erste Eindruck des Moog Grandmother

Auf den ersten Blick erinnert mich die Moog Grandmother in seiner Kompaktheit an den Moog Rogue. Der war allerdings nicht semi-modular und wir werden sehen, dass Grandmother deutlich mehr Möglichkeiten zu bieten hat als der Rogue. Moog Grandmother kommt diesmal in einem für Moog untypischen, vollkommen aus Kunststoff gefertigten Gehäuse daher. Kein Holz. Kein Metall. Nichts. Das Gehäuse erinnert mehr an eine Kofferschale. Allerdings fasst sich das gar nicht so schlecht an. In gewisser Weise ist das Gehäuse sogar „pflegeleicht“ und man muss keine Angst haben, dass man sich in einem unbedachten Moment eine Ecke abschlägt oder einen Kratzer reinmacht. Ich würde mir natürlich von Moog nicht auf Dauer solche Gehäuse wünschen, aber in diesem Fall funktioniert es.

Die Oszillatoren

Obwohl es sich nicht wirklich im Moog Grandmother um echte Module handelt (das Panel ist aus einem Stück und lediglich bunt bedruckt), will ich die einzelnen „Abteilungen“ dennoch als solche bezeichnen. Das Oszillator-Modul besteht aus zwei VCOs und basiert auf den Oszillatoren des Minimoog. Grandmother hat zwei identische Oszillatoren, jeweils mit Stufenschaltern für Dreieck, Sägezahn (absteigend), Rechteck und Puls. Die Oktavschalter sind von 32‘ – 4‘ schaltbar. Über einen Sync-Schalter (mit dem auch Grobmotoriker keine Probleme haben dürften) wird Oszillator 1 mit Oszillator 2 hard-gesynct, was zu mehr „Biss“ im Klang führt, wenn man die Frequenz von Oszillator 2 erhöht. Jeder Oszillator verfügt über Wave-Out-Ausgänge und -Eingänge für Pitch-In. Oszillator 1 hat zusätzlich noch einen Eingang für Pulsbreitenmodulation (PWM IN) und Oszillator 2 einen Eingang lineare Frequenzmodulation (LIN FM IN). An diesen Eingang kann man sowohl hochfrequente Steuersignale als auch Audiosignale anlegen. Der Moog Grandmother Oszillator wird darüber in seiner Frequenz moduliert. Die Stärke des Signals kann nicht geregelt werden.

Das Mixer-Modul

Das Mixer-Modul des Moog Grandmother ist wenig spektakulär. Hier kann man die Ausgangssignale von Oszillator 1 und 2 über separate Drehregler mischen. Dann gibt es eine Noise-Quelle, die man ebenfalls dazu mischen kann. Es sind also insgesamt drei Signale, die hier aufeinandertreffen. Zusätzlich gibt es für diese drei Quellen noch externe Eingänge, die die internen Verbindungen zum Mixer unterbrechen, sobald man ein externes Signal auf den jeweiligen Eingang gibt. Die Signalstärke wird dann mit dem zugehörigen Regler gesteuert. Gut ist, dass man mit diesem Modul Steuerspannungen UND Audiosignale beliebig mischen kann. Damit kann der Mixer in einem modularen Setup schnell eine andere Aufgabe übernehmen und als „Kreativ-Tool“ neue Signale generieren. Das klangliche Ergebnis wird dann an der Output-Buchse ausgegeben.

Das Utilities-Modul des Moog Grandmother

Hier findet man alles, was man bislang evtl. vermisst hat. Kein Modularsystem funktioniert ohne Multiple-Feld(er). Verschiedenste Signale müssen gesplittet und verteilt werden. Auch Grandmother stellt ein sog. Mult bereit. Dann hat Moog Grandmother tatsächlich ein Hochpassfilter mit 6 dB Flankensteilheit im Angebot. Dieses ist nicht spannungsgesteuert. Man muss es von Hand regeln. Zum Filter gehören ein Eingang und ein Ausgang, durch die man ein beliebiges Audiosignal (z. B. einen Oszillatorausgang) schleifen kann. Mein Eindruck ist, dass dieses Filter sehr angenehm klingt. Es packt nicht so hart zu und lässt sich eher „weich“ regulieren. Des Weiteren gibt es einen bipolaren Abschwächer (Attenuator). Mit ihm können Steuersignale reduziert bzw. invertiert werden. Auch der Abschwächer verfügt über einen Eingang und einen Ausgang.