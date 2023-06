Test: Behringer Edge, semi-modularer Percussion-Synthesizer

Industrial Sounds vom Feinsten

Lange mussten wir auf den Behringer Edge warten, aber nun ist der semi-modulare Percussion-Synthesizer da. Aufgrund der aktuell teilweise nur sehr begrenzten Bauteilverfügbarkeit hatte sich die Produktion verzögert. Jetzt aber sind ersten Vertreter dieses analogen Drum-Synthesizers in den Läden angekommen und da wollen wir für euch natürlich auch gleich mal einen ersten Blick auf das neue Kind der Behringer Familie werfen und ein paar Sounds testen.

ANZEIGE

Da der Behringer Edge auf dem Moog DFAM basiert, ist ein direkter Vergleich von Sound und Funktionen natürlich Pflicht und so werdet ihr bei AMAZONA.de in Kürze auch einen direkten Vergleich mit dem Moog DFAM finden. Jetzt konzentrieren wir uns aber erst einmal ganz auf den Behringer Edge.

Fact-List des Behringer Edge

Wie sein Vorbild, der Moog DFAM, den wir im Übrigen hier für euch getestet haben, ist auch der Behringer Edge ein komplett analoger Percussion-Synthesizer mit zwei Oszillatoren. Zusätzlich bietet er allerdings das sogenannte „Pink Noise“ und MIDI-Steuerung per DIN-5 oder USB.

analoger Signalpfad

2 Oszillatoren (Pulse, Triangle), Sync, FM, Noise Generator (white, pink), 24 dB Filter (umschaltbar zwischen Tief- und Hochpass) sowie einen VCA

dualer Step-Sequencer mit 8 Schritten – bis zu 10.000 BPM

Polychain-Möglichkeit für bis zu 16 Stimmen

Patch-Matrix mit 15 Eingängen und 10 Ausgängen

44 Controller für Echtzeitsteuerung aller wichtigen Parameter

Bauform: Desktop

Abmessungen (BxHxT): 321 mm x 164 mm x 45 mm

Gewicht: 1,4 kg

Anschlüsse

kombinierter Line-/Kopfhörerausgang: 3,5 mm Miniklinke

MIDI In/Out/Thru

USB

Eingang für externes 12 V Netzteil (inkl.)

Haptik des Behringer Edge

Wie auch sein etwas älterer Bruder, dem Behringer Crave, ist der Behringer Edge mit seinen Maßen von 32 x 16,4 x 4,5 cm kompakt und sollte in den meisten Setups seinen Platz finden. Zunächst springt natürlich die knallige Farbe ins Auge und es ist stark anzunehmen, dass diese durchaus mit dem Bonus-Feature des „Pink Noise“ in Zusammenhang steht. Die Farbe passt meiner Meinung nach gut zum Behringer Edge, da beide polarisieren und etwas Besonderes sind.

Das Gehäuse ist sehr robust und wertig, besteht aus gebogenem Metall und die Bezeichnungen der Bedienelemente sind mit weißer Schrift aufgedruckt. Sowohl der Bereich des Synthesizers, als auch der des Sequencers sind schwarz hinterlegt. Die Seitenteile bestehen aus Holz und sind mattbraun lackiert. Gehalten werden sie jeweils von zwei schwarzen Schrauben. Die Bedienelemente unterteilen sich in die drei Bereiche Synthesizer, Sequencer und Patch-Points.

Oszillatoren, Filter, Noise und Output

Der klangerzeugende Bereich verfügt über 16 Potis, die einen angenehmen Regelweg haben. Die Potis sind nicht mit dem Gehäuse verschraubt und die schwarzen, auf die Potis gesteckten Kappen bestehen aus Kunststoff. Eine weiße Markierung erleichtert die Ablesbarkeit des aktuellen Settings.

ANZEIGE

Im Unterschied zum Behringer Crave sind die Kappen der Potis beim Edge etwas flacher und kantiger. Ob das eine bewusste Design-Entscheidung war oder ob dieser Unterschied der aktuellen Knappheit von Bauteilen geschuldet ist, bleibt wohl eine offene Frage. Gleichzeitig ist auch die weiße Markierung etwas breiter und strahlendender. Durch den Kontrast zur schwarz-hinterlegen Fläche lässt sich die Einstellungen so wunderbar ablesen. Gerade bei analogen Synthesizern ohne Presets ist das Gold wert. Zu den Potis gesellen sich noch sieben Kippschalter, die ebenfalls der Klangeinstellung dienen.

Die Anordnung der Potis und Schalter ist sehr übersichtlich und die jeweiligen Steuergruppen sind optisch durch graue Umrandungen voneinander abgegrenzt. Der Signalweg verläuft von links nach rechts und lässt sich sehr gut nachvollziehen. Neben den zwei Oszillatoren, die jeweils über Potis für Frequency, Envelope und Level sowie einem Schalter für die Schwingungsform (Pulse und Triangle) verfügen, kann der zweite Oszillator zusätzlich sowohl per Hard-Sync, als auch über den 1-2 FM AMT-Regler gesteuert werden. Ein Schalter aktiviert Sequencer-Pitch-Mod entweder für beide Oszillatoren oder aber auch nur für den zweiten Oszillator und kann beide deaktivieren. Zusätzlich gibt es einen Envelope-Generator, der beide Oszillatoren steuert und in der Decay-Zeit justiert werden kann.

Das Filter ist ein klassisches 24 dB Moog Ladder-Filter mit einem Cutoff von 20 Hz bis 20 kHz, Resonance, Decay und einem Envelope, der sowohl positiv als auch negativ eingestellt werden kann. Per Noise kann auch das VCF moduliert werden. Ein kleiner Kippschalter dient der Wahl zwischen Highpass- oder Lowpass-Filter. Darüber befindet sich ein Poti zum Einblenden von Noise oder, wenn angeschlossen, dem externen Audiosignal. Der Rauschgenerator kann per Schalter entweder white oder pink sein. Als letztes Element auf der Oberfläche befindet sich rechts oben die Output-Sektion, die neben dem Volume-Poti ein weiteres für Decay bietet. Der VCA-Mode lässt sich per Schalter von fast auf slow umschalten. Eine helle LED zeigt an, ob der Behringer Edge eingeschaltet ist.

Der Sequencer des Behringer Edge

Der 8-Step-Sequencer verfügt über 16 Potis, die in der oberen Reihe Pitch und in der unteren Velocity pro Step steuern. Auch diese Potis sind optisch gut markiert. Eine LED pro Step zeigt den Verlauf des Sequencers an. Der Abstand der Potis ist in meinen Augen beim Behringer Edge gut gewählt. Alle Potis und Schalter lassen sich gut erreichen und bedienen. Im linken Bereich wird die Geschwindigkeit des Sequencers eingestellt. Dies übernehmen zwei Potis. Wählt man per Schalter die interne Clock, bestimmt ein Poti das Tempo, während das andere die Scale verändert, sofern eine externe Clock per MIDI oder USB den Edge steuert. Scale schaltet stufenweise zwischen Vierteln, Achteln, Sechzehnteln und Zweiunddreißigsteln, wahlweise auch jeweils als Triole. Weiße Markierungen veranschaulichen sehr schön, ob das Tempo via Zuordnung Clock MIDI/ USB oder über INT/EXT gesteuert wird und dementsprechend das Tempo-Poti oder der Scale-Schalter zur Einstellung zu nutzen sind.

Unterhalb dieser Steuersektion befinden sich noch drei schwarze Kunststofftaster mit Hintergrundbeleuchtung. Mit dem Trigger können die einzelnen Steps manuell angespielt werden, um den Sound einzustellen. Advance wählt den jeweilig nächsten Step an, während Play/Stop den Sequencer startet und stoppt.

Die Patch-Points

Der Behringer Edge hat ein umfangreiches Patchpanel, das über 15 Eingänge und 9 Ausgänge verfügt. Optisch sind diese sehr schön beschriftet. Die jeweils schwarz hinterlegten Patch-Points sind die Ausgänge, die weiß umrandeten die Eingänge. Für all diejenigen, die es sich trotzdem nicht merken können, ist die Legende auf der Gehäuseoberseite ebenfalls aufgedruckt. Über diese Patch-Points können Control-Voltage-Signale, also CVs, von anderen Geräten verwendet werden. Aber man kann natürlich auch intern patchen. Es können folgende Parameter angesteuert werden: OSC1 CV, OSC2 CV, OSC Decay, ADV/Clock, Trigger, Velocity, Noise Level, 1-2 FM AMT, Ext Audio, Tempo, Play/Stop, VCF Mod, VCF Decay, VCA CV und VCA Decay. Die Control-Voltages von OSC1, OSC2, OSC EG, Trigger, Velocity, Pitch, VCF EG, VCA und VCA EG dienen der Steuerung.

Links neben dem Patch-Panel liegen die DIN-5 MIDI-Buchsen für MIDI In und MIDI Out bzw. Thru. Beide sind nicht mit dem Gehäuse verschraubt, aber die Metallkante liegt bündig am Metallgehäuse an und ist dadurch stabilisiert. Die jeweiligen Patch-Buchsen fühlen sich ebenfalls robust an und greifen das Patch-Kabel fest, so dass es spürbar einrastet. Über die MIDI-Buchsen kann der Behringer Edge mit anderen Geräten synchronisiert oder direkt angespielt werden. Darüber hinaus können bis zu sechszehn Edges in Reihe geschaltet werden. In dieser sogenannten Polychain könnte dann jedes Gerät mit einem MIDI-Kanal gesteuert werden.

An der Stirnseite des Behringer Edge ist die Netzteilbuchse mit vorbildlich aufgedruckter Polarität und einem Strombedarf von 12 V, 1.000 mA in das Gehäuse eingelassen. Ein passendes Netzteil wird mitgeliefert, ein Batteriebetrieb ist nicht möglich. Ein kleiner, herausstehender Kunststoffschalter aktiviert den analogen Percussion-Synthesizer. Daneben befinden sich noch eine USB-Buchse für eine externe MIDI-Steuerung oder Updates sowie vier kleine Kippschalter zur Anwahl des MIDI-Kanals. Auch hier wurde die Schalterstellung für die jeweiligen MIDI-Kanäle aufgedruckt. Das erspart den lästigen Blick in die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.

Der Behringer Edge ist mit seinen 1,4 kg kein Leichtgewicht. Vier aufgeklebte, rutschfeste Gummifüße bieten einen festen Stand. Im Lieferumfang befinden sich außerdem noch sechs farbige Patch-Kabel. Sie sind jeweils ca. 30 cm lang und eignen sich optimal zum internen Patchen, sind aber auch für die Verbindung mit weiteren Geräten auch absolut ausreichend. Zur besseren Orientierung gibt es jeweils zwei Kabel in den Farben Weiß, Grau und Schwarz. Sollte man exzessiv mit seinem Modular-Synthesizer patchen wollen, würde man gegebenenfalls noch ein paar längere Kabel benötigen. Der Behringer Edge kommt gut verpackt und geschützt in dem üblichen bedruckten Pappkartons von Behringer zum Kunden.

Der Sound des Behringer Edge

Eins gleich vorweg: Der Behringer Edge macht richtig Spaß, ist knackig und druckvoll, paralysierte und fesselte mich von dem ersten Ton an! Wow, das ist weit weg von den schnöden Drum-Samples und bringt bei Bedarf ordentlich analogen Grit in den Sound. Diese perkussiven Hit und Clicks setzen sich perfekt im Mix durch und drücken ganz ordentlich.

Um ihn im Standalone-Betrieb zu spielen, muss man zunächst die Clock per Kippschalter auf intern schalten. Mit dem Trigger-Taster kann nun der erste Step gestimmt werden. Ich habe hierfür erst einmal den Rauschgenerator und den zweiten Oszillator komplett heruntergeregelt und mich nur mit dem ersten Oszillator beschäftigt. Alleine hiermit hat man bereits eine breite Palette an Sounds zur Verfügung.

Die Oszillatoren

Die Oszillatoren haben eine beachtliche Range. Dreht man das Frequency-Poti ganz zu, so hört man beim Triggern die Klopfgeräusche eines langsam schwingenden LFOs. Ungefähr ab der 9 Uhr Stellung ertönt ein tieffrequenter Basssound. Bis zur 12 Uhr Stellung ist der Sound, sofern man VCA-Decay etwas länger einstellt, ideal für punchige Bässe. Mit kurzem Decay findet man in diesem Bereich von Bassdrum-Sounds bis zu punchigen Toms viele Nuancen. Von der 12 Uhr Stellung bis zum Vollanschlag des Potis ist die Range von Klanghölzer (wieder mit kurzem Decay) oder hellen Tönen bis zu einem wirklich hohen Fiepen oder Klicken möglich.

Aktiviert man Sequencer-Pitch-Mod, kann die Tonhöhe per Pitch-Poti des jeweiligen Sequencer-Steps geregelt werden. In der 12 Uhr Stellung des Sequencers entspricht der getriggerte Ton der Stellung des Frequency-Potis. Manchmal ist es nicht ganz einfach, den exakten 12 Uhr Punkt zu treffen, da die Potis sehr feinfühlig sind und gelegentlich einen µ nachgeregelt werden müssen, um den exakten Ton zu erhalten. Hier hätte ich mir einen Einrastpunkt bei 12 Uhr gewünscht.

Nach links geregelt wird der Ton dementsprechend tiefer gepitcht und dreht man das Poti weiter auf, wird der Ton höher. Das bedeutet auch, dass man mit dem Sequencer noch über die Range des Frequency-Potis hinausgelangt. Sowohl in den Höhen als auch in den Bässen. Der tiefste Ton (sofern man es so bezeichnen möchte) wäre dann also ein Rauschen mit einem Klicken und der Höchste ein Ton, den wahrscheinlich nur Hunde hören würden. Wirklich beachtlich.

In der Triangle-Schwingungsform klingt der Ton etwas runder und milder, im Pulse-Shaping ist er entsprechend metallischer und aggressiver. Stellt man Decay auf 12 Uhr und dreht Envelope des VCO1 auf, kann man mit unterschiedlichen Velocity-Settings des Sequencers bereits schöne Percussion- und Kick-Sounds erzeugen. Aktiviert man nun noch Sequencer-Pitch-Mod und spielt zusätzlich mit dem Decay des Envelope-Generators, lassen sich über die Pitch-Potis des Sequencers bereits tolle Rhythmen erzeugen. Und von hier aus geht die Fahrt erst so richtig los. Spannend ist es zum Beispiel, den zweiten Oszillator hinzuzublenden und mit ihm herumzuspielen. Mit aktiviertem Hard-Sync wird der Sound bereits mit einer Triangle-Schwingungsform gnarziger und FM AMT erzeugt eine Oszillation, die an eine Trommel mit zwei lockeren Fällen erinnern kann. Die Envelope lässt den Sound noch mehr schmatzen. Jede weitere kleine Veränderung der Potis bringt wieder neue Klangnuancen ins Spiel und so lassen sich spielerisch Übergänge erzeugen oder Steigerungen spielen, um dann das Ganze durch ein Verkürzen der Decay-Zeit wieder zu zähmen.

Das Behringer Edge ist perfekt zum Jammen und um sich in den Klängen zu verlieren. Etwa eine Stunde nach dem Auspacken war ich mit dem ersten Part fertig und war in dieser Zeit von den Möglichkeiten und punchigen und aggressiven Sounds wie gefesselt.

Das Filter des Behringer Edge

Wenn es zu wild wird, lässt sich der Sound mit dem Filter des Behringer Edge zähmen und formen. Über ein legendäres 24 dB Filter muss man ja eigentlich nicht mehr viel schreiben. Der Sound lässt sich hiermit sehr gut filtern und mit Envelope und Decay kann man es perfekt ansteuern und abstimmen. Mit hoher Resonance können noch weitere perkussive Frequenzen hervorgehoben werden. Etwas schade bei dieser Art von Filter ist, dass die Bässe mit erhöhtem Resonance-Wert gekappt werden. Das nimmt dem Behringer Edge in manchen Settings etwas die Wucht. Das heißt nicht, dass diese Sounds nicht gut wären, allerdings übernimmt er dann eher die Rolle der Percussions und die wuchtige Kick müsste von einem anderen Gerät erzeugt werden.

Fantastisch finde ich die Möglichkeit, das Filter mit der Noise zu modulieren. Dies wird per Noise/VCF Mod gesteuert und schon geht der Sound in Richtung Snare. Mit einem längeren Decay-Wert kann auf diese Art ein sehr schön verrauschter Basslauf parallel zu den Drums erzeugt werden.

Noise

Die Noise-Sektion bietet weißes und rosa Rauschen. Während weißes Rauschen klar und höhenreich ist und sich perfekt für HiHats und der Nachbildung des Snare-Teppichs nutzen lässt, ist rosa Rauschen etwas dunkler und hat seinen Peak in etwas tieferen Frequenzenbereichen. Steuert man den Pegel des Rauschens über einen externen LFO, so hat man im Nu ein ganzes Drumset parat. Das erweitert die Klangpalette natürlich enorm.

Der Behringer Edge ist monophon. Es können also zu keiner Zeit zwei Sounds gleichzeitig erzeugt werden. Wobei bei einem Schlagzeug ja Kick und Snare ohnehin fast nie gleichzeitig gespielt werden. Wer jedoch zusätzlich eine durchgängige HiHat erzeugen möchte, benötigt ein externes Gerät oder vielleicht einen zweiten Behringer Edge. Anderenfalls könnte man einzelne Sounds des Percussion-Synthesizers auch sampeln und mit einem Sampler abspielen. Da gerade die Übergänge des Behringer Edge bei der Performance aber unglaublich fließend und Teil des Spielgefühls sind, wäre das meiner Meinung nach nur eine Behelfslösung.

Ich persönlich würde mit der Behringer Edge für meine Musik perfekt auskommen. Der Edge wird ja nicht einmal als analoge Drummachine angepriesen, sondern als Percussion-Synthesizer. Aber ich persönlich liebe die knackigen Sounds und viele Settings erinnern mich an die Sounds von Nine Inch Nails. Auch denke ich, dass Depeche Mode auf ihrem neusten Album auf dieses Gerät gut hätten zurückgreifen können. Der komplett analoge Signalpfad erzeugt einen organischen Klang, der Spaß macht. Dadurch dass es keine Presets gibt und alle Veränderungen manuell vorgenommen werden müssen, ist der semi-modulare Synthesizer perfekt für die Performance. Man gelangt von einem Sound zum nächsten und die kleinen Veränderungen inspirieren zu neuen Ideen.

Wem die Möglichkeiten der Klangformung noch nicht ausreichen, der hat die Patch-Points noch nicht ausgiebig genutzt. Hier ist zum Beispiel der Behringer Crave ein wunderbarer Partner. Für noch mehr Kontrolle könnte der VCA so von einem ASDR-Envelope-Generator gesteuert werden. Ein externer LFO oder externe Velocity- beziehungsweise Pitch-Steuerung machen dden Behringer Edge nochmals vielseitiger. Er integriert sich gut in ein modulares System, kooperiert perfekt mit anderen semi-modularen Synthesizern oder spielt natürlich auch wahnsinnig gut alleine.

Der Sequencer kann übrigens mit einer Geschwindigkeit von bis zu unglaublichen 10.000 bpm spielen. Damit wird er selbst zu einem Oszillator und da das Tempo per Patch-Point ebenfalls gesteuert werden kann, könnte dieser dann extern getriggert werden. Es gibt Tausende Ideen, die man mit diesem kleinen Gerät umsetzen könnte. Und alle machen Spaß und inspirieren zu neuen Sounds.

Per USB lässt sich der Behringer Edge sehr gut in ein modernes PC-gesteuertes Setup integrieren. Der MIDI-Kanal soll ebenfalls per Behringer Synthtribe Software einstellbar sein. Aktuell ist das Gerät aber noch so neu, dass dieses Feature in der Software wohl noch nicht implementiert ist. Aber das kommt noch. Per MIDI-Keyboard lassen sich MIDI-Pitch und MIDI-Velocity spielen. Und da der MIDI-Trigger am CV-Ausgang anliegt, kann man auch per MIDI triggern. Damit wird der Behringer Edge auch per Keyboard gut oder per MIDI-Controller mit Velocity natürlich spielbar.

Lieferzeiten und Verfügbarkeit

Aktuell ist der Behringer Edge nach einer kurzen Phase der Verfügbarkeit bereits wieder ausverkauft. Aber er wird in Kürze wieder erhältlich sein. Er liefert richtig punchige Drums, die fern ab von gewohnten Sounds sind. Und der Preis ist mit 235,- Euro natürlich ein absoluter No-Brainer.