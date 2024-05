Vintage-Drumcomputer: Korg DDD-1, DDD-5 (1986)

Drummaschine mit eingebauten Schulterpolster-Sakkos

Die beiden Drumcomputer Korg DDD-1 und die reduzierte Variante Korg DDD-5, erschienen 1986 und waren die Antwort auf Yamahas erfolgreiche RX-Serie.

In Zeiten von Zillionen Loop-Sammlungen und Samplern mag es verwundern, dass vor 25 Jahren eine Unmenge digitaler Rhythmusmaschinen den Markt füllten. Nach Linn und Oberheim konnte es sich kein Hersteller leisten, kein Gerät dieser Gattung anzubieten. Selbst Gitarreneffekte-Hersteller wie MXR hatten einen Klopfgeist mit digitalen Klängen im Angebot. Heute können diese Geräte kaum noch reizen. Während die meisten Hersteller erst mit dem Digitalboom bei den Rhythmusmaschinen einstiegen, blickte Korg auf lange Erfahrungen mit Drumcomputern zurück, als sie die DDD-Serie lancierten.

Zunächst sollte man wissen, dass die DDDs nicht die ersten digitalen Drumcomputer aus dem Haus Korg waren. 1984 gab es schon den DDM-110 mit Schlagzeug-Sounds und den DDM-220 mit Percussion-Instrumenten. Die Klänge waren nicht veränderbar und außer einer Akzentstufe gab es auch nichts, was an Dynamik erinnerte. Die Bedienung war leidlich ok. Für die anvisierte Zielgruppe der Amateurmusiker und angesichts des niedrigen Preises waren die DDMs nicht schlecht (Genaueres im Bericht von Stefan Merk).

Korg DDD-1 Drumcomputer

Mit dem 1986 eingeführten DDD-1 wandte Korg sich an eine deutlich anspruchsvollere Klientel. Die gebotenen Ausstattungsmerkmale waren auf einem viel höheren Niveau als bei den Vorgängern: Für die 14 dynamischen Pads hat man 18 fest installierte Klänge zur Verfügung. Zudem gibt es vier Kartensteckplätze, mit denen man die Klangpalette erweitern kann, sowie einen Steckplatz für eine RAM-Erweiterung, um mehr als die 100 Patterns bzw. 10 Songs abspeichern zu können. Die Klänge sind in einem komprimierten 12 Bit Sample-Format abgespeichert (wie auch bei Linn, Sequential Drumtraks und Oberheim DMX).

Sampling mit der Karte Korg DSB-1

Als Option, die man extra für teures Geld kaufen musste, gab es eine Sampling-Karte, auf der man zwei sehr kurze Samples aufnehmen kann. Die grundlegende Hardware für das Sampling wie Audioeingang, Triggereingang und Bedienelemente waren aber bereits im Basismodell vorhanden.

Hinweis der Red: Unter diesem Link: Sampling-Funktion des Korg DDD-1, finden Sie einen kompletten Workshop und Audiotrack zur Samplingfunktion des Korg DDD-1. Hierzu wird allerdings die optionale Samplingkarte Korg DSB-1 benötigt.

Eine große Neuerung gegenüber den einfacheren Vorgängern ist die Möglichkeit, für jedes Drumpad das Instrument, den Pegel, Panorama-Position, Tonhöhe, die Decay-Zeit und den gewünschten Ausgang einzustellen (Das Korg DDD-1 bietet neben dem Stereoausgang sechs Einzelausgänge).

Darüber hinaus kann man die Anschlagsempfindlichkeit einstellen. Diese Einstellungen lassen sich in einem „Setting“ speichern, derer es fünf Stück gibt. Speichert man ein Pattern, so wird auch das verwendete Setting mit abgespeichert. Das ist nicht unbedingt von Vorteil. Es kann ja durchaus sein, dass man ein Pattern immer noch gut findet, aber das Setting sich längst geändert hat.

Apropos Bedienelemente: Mit dem DDD-1 führte Korg eine Bedienoberfläche in der Form eine Parameter-Matrix ein. In sechs Spalten für die Funktionsgruppen Pattern Play/Record, Pattern Edit, Song Play/Edit, Instrument Setting und Data Transfer kann man mit acht links angeordneten Funktionstasten die einzelnen Funktionen direkt aufrufen. Die jeweiligen Werte gibt man entweder mit einem Data-Regler, einer Zehnertastatur oder mit „+/-„-Tastern ein.

Recording mit der Korg DDD-1

Nachtrag von Peter Grandl

Aufnahmen können Realtime oder per Step-Programmierung erstellt werden. Über den Button „SEQ PARAMETER“ lassen sich bereits eingespielte Pattern während der Live-Darbietung verändern. Das ist außergewöhnlich für diese Generation von Drumcomputern und funktioniert so simpel wie effizient:

Während man im Record-odus ein Pattern laufen lässt, drückt man F•6 für SEQ PARAMETER und steppt dabei durch merhmaliges Drücken derselben Taste, durch die Parameter TUNE, DECAY, DYNAMIC. Hat man sich entschieden, welchen der drei Paramter beeinflussen und verändern möchte, wählt man nun durch antippen der Triggertasten, den Sound auf den die neuen Werte angewandt werden sollen – und zwar in Echtzeit. Jetzt einfach in der linken Hand den Data-Fader bewegen und mit der rechten Hand an den Stellen an denen die Veränderung hörbar werden soll, die Instrumententaste gedrückt halten. Alte Werte werden dabei automatisch überschrieben.

Auch das hinzufügen oder löschen einzelner Steps und Sounds im laufenden Aufnahmeprozess ist möglich. Man könnte also tatsächlich in einer Liv-Situation mit einem leeren Pattern beginnen, nach und nach Sounds im Loop einspielen, mit den oben genannten Möglichkeiten live variieren und einzelne Trigger oder ganze Spuren auch wieder entfernen, bzw, neu hinzufügen, ohne den Beat anzuhalten.

Varianten & Produktfamilie

Die Klangerzeugung samt der Card-Reader des DDD-1 gab es noch als DRM-1, ein 1-HE 19-Zoll-Gerät, das neben MIDI auch über Triggereingänge angesteuert werden kann. Zudem gab es im gleichen Design einen MIDI-Sequencer SQD-1.

Abschließend einige Klangbeispiele. Zunächst ein viertaktiges Pattern, das die internen Sounds verwendet.

Nun das gleiche Pattern, aber zusätzlich mit zwei „rough and dirty“ erstellten Vocal-Samples.

Die Einzelsounds und die Parameter-Dimensionierungen sind die gleichen wie beim DDD-5, daher finden Sie die entsprechenden Klangbeispiele dort.



Korg DDD-5 Drumcomputer (1987)

Eineinhalb Jahre später brachte Korg mit dem DDD-5 einen sowohl preislich als auch physisch abgespeckten Nachfolger heraus. Die Klänge waren allerdings deutlich erweitert worden. Neben den bereits 18 im DDD-1 vorhandenen Sounds, wurde der ROM-Speicher um 11 weitere Sounds ergänzt. Darunter auch zahlreiche Percussion-Klänge sowie zwei hart angeschlagene E-Bässe.

Statt 4 ROM-Karten-Slots besaß der DDD-5 nur noch 2 ROM-Karten-Slots und auch die Einzelausgänge wurden gestrichern. Selbstverständlich passten die Karten des DDD-1 auch in den DDD-5,

Der Funktionsumfang und die Editierfunktionen blieben die selben. So gesehen ist der DDD-5 heute eigentlich die spannendere Variante, wenn man auf die Einzelausgänge verzichten kann.

Die vermutlich bemerkenswerteste Änderung am DDD-5 war ein sogenannter Preset-Modus. Die Zielgruppe waren offensichtlich Tanzmusiker. Da die Bedienelemente im Preset-Modus komplett neue Funktionen haben, gibt es eine zweite Frontplatte, die einfach statt der Front für den „Programmable Mode“ eingesetzt werden kann. Da offensichtlich jeder die Maschine nur im Programmier-Modus verwendete, verschwanden die zweiten Frontplatten irgendwann im Proberaum-Müll. Ich habe zumindest in den letzten zwanzig Jahren keine DDD-5 mit zweiter Frontplatte gesehen.

Korg DDD-Circuitbending

Während die DDD-1 etwas in Vergessenheit geriet, fand die DDD-5 einen neuen Freundeskreis. Dank ihres Kunststoffgehäuses und des vergleichsweise einfachen mechanischen Aufbaus wurde sie neben der TR-505 und TR-707 zum Lieblingsobjekt der Circuitbender-Szene. Beim Circuitbending werden in digitalen Klangerzeugern durch einfache Kreuz-Verbindungen der Daten und Addressleitungen die Sounds so verbogen, dass neue Klänge entstehen. Oft ist das Ergebnis krätzig und eckig, doch manche Kombinationen ergeben auch durchaus bemerkenswerte Klangvariationen, die man sich auch bei anderen Instrumenten wünscht.

Das Instrument, das ich zum Test hier habe, hat eine besonders hochwertig umgesetzte Modifikation. Über einen Multipin-Stecker wird ein separates Pultgehäuse angeschlossen, auf dem sich vier Drehschalter mit je sechs Positionen befinden. Diese vier Drehschalter können über ein Steckfeld unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden. Zudem kann man mit einem Schalter am Gerät selbst die Gesamtstimmung eine Oktave nach oben transponieren.

Ob einem die klanglichen Ergebnisse des Circuitbending behagen, muss jeder selbst anhand der Klangbeispiele bewerten.

Zunächst mal ein viertaktiges Pattern mit den internen Sounds der DDD-5. Die tiefen Slap-Bass-Noten sind auf zwei Pads mit unterschiedlichen Decay-Einstellungen eingesetzt. Nur so kann man die Notenlängen beeinflussen.

Das nächste Klangbeispiel spielt alle Sounds der DDDs einzeln an. Die Tonhöhe ist dabei auf den Mittelwert gesetzt. Bei einige Sounds (z. B. den HiHats) kommt es dabei zu Aliasing-Geräuschen.

Die Änderung der Tonhöhe am Beispiel einiger Sounds.

Die Änderung der Decay-Zeit am Beispiel einiger Klänge.

Ein kompletter Beat, ausschließlich aus Bendig-Sounds klingt ziemlich konfus. Sinnvoller erscheint es mir, über einen unverzerrten Grundbeat einige Circuitbending-Sounds zu setzen und eventuell mit ein paar Effekten weicher zu gestalten. Im letzten Beispiel kommt der Basis-Beat von einer Roland TR-8. Die DDD-5 Klänge laufen über einen Phaser und 1/8tel / 3/16tel-Delays. Beide Effekte sind interne Plug-ins von Logic.

Bewertung

Von eigentlich allen diesen Instrumenten finden sich Samples im Netz. Die lädt man sich in das Sample-Player Plug-in seiner Wahl oder in eine Groovebox und schon hat man den Sound, der nach Endachtziger-Funk, Minipli, lila Hemden und Schulterpolstern riecht. Braucht man also die Originale? Ich darf mit einem kräftigen Jein antworten.

Das größte Unbill bei beiden Rhythmusmaschinen steckt tief in der Firmware. Wie leider bei letztlich allen Rhythmusmaschinen aus dieser Zeit muss man für fast jede Änderung den laufenden Rhythmus stoppen, bevor man die neue Bedienfunktion aufrufen kann. Tonhöhe ändern, während des Song-Abspielens? Geht nicht. Instrument während der Pattern-Programmierung wechseln? Vergiss es.

Eine moderne Groovebox könnte sich so etwas nicht erlauben. Letztlich behindert das den musikalischen Fluss ungemein. War man gerade noch schön am grooven, muss man wieder alles anhalten, um den Klang etwas zu ändern. Wenn man dann bei seinem Rhythmus weiterprogrammiert, dann braucht es schon ziemliche Konsequenz, um nochmals in den gleichen Flow hineinzukommen. Das Ergebnis ist immer etwas eckig. (FA)

Auf der anderen Seite richten sich diese Maschinen vor allem an Vintage-Liebhaber und die werden mit den Einschränkungen leben können, denn das finale Ergebnis aus den charakteristischen DDD-Sounds und der frickeligen Editierung hat mehr als nur Nostalgiewert. (PG)

Soundbeispiele Korg DDD-5 Bendid

Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mit der Mod-Control Box verschiedene Sounds programmiert.

In der ersten Spur hören Sie den Original-Klang bei ausgeschalteter Box. Danach folgen jeweils die selben Sounds in selber Reihenfolge, aber eben mit unterschiedlichen Einstellungen der Box.

Florian hat vollkommen Recht, man muss die DDD-5 quasi als unterstützende Percussionspur zu einem „normalen“ Beat nehmen, aber dann…. spielt das kleine Teil wirklich seine Stärken aus. Vor allem, da man die Sequenzen des DDD-5 durch die kleine Mod-Box eben in Real-Time komplett verbiegen kann.

Soundcard Liste, Korg & Metrasound Rom Cards

Hier eine Auflistung aller unser bekannten Karten. Wie sie sehen, benötigen wir bei der Vervollständigung der Metra-Sound-Liste noch Eure Hilfe. Ebenso scheint die Korg ROM-Karte DDC-C08 offensichtlich nie produziert worden zu sein (weiß jemand mehr). Und zu guter Letzt, gab es wohl eine Special-Serie der Karten für den Drumcomputer Korg DDD-5, die zusätzlich zu den Sample-Daten auch noch Demo-Sequenzen enthielt (siehe DFC-Liste). Auch hier sind und nur zwei Karten namentlich bekannt.

Drum Set Serie DDC-A01 Rock 1 Korg DDC-A02 Rock 2 Heavy Metal Korg DDC-A03 Jazz 1 Korg DDC-A04 Fusion 1 Korg DDC-A05 E-Drums 1 Korg DDC-A06 E-Drums 2 Korg DDC-A07 Brushing 1 Korg DDC-A08 Gate Reverb 1 Korg DDC-A09 Gate Reverb 2 Korg DDC-A10 Gate Reverb 3 Korg DDC-A11 Gate Reverb 4 Korg DDC-A12 Rock 3 (Ambience) Korg DDC-A13 Rock 4 (Hydraultic) Korg DDC-A14 Fusion 2 (Fiberskin) Korg DDC-A15 E-Drums 3 Korg DDC-A16 Rhythm Box Korg

Percussion Serie DDC-B01 Latin 1 Korg DDC-B02 Latin 2 Korg DDC-B03 Latin 3 Korg DDC-B04 Latin 4 Korg DDC-B05 Latin 5 Korg DDC-B06 Japanese 1 Korg DDC-B07 India 1 Korg DDC-B08 Gate Percussion Korg DDC-B09 African 1 Korg DDC-B10 Gamelan Korg

Sound Effect Serie DDC-C01 Orchestra 1 Korg DDC-C02 Variation 1 Korg DDC-C03 Orchestra 2 Korg DDC-C04 Variation 2 Korg DDC-C05 Variation 3 (Bass) Korg DDC-C06 Reverse 1 Korg DDC-C07 Finger Snaps Korg DDC-C08 Variation 4 Korg DDC-C09 Korg

Cymbal Serie DDC-D01 Cymbal 1 Korg DDC-D02 Cymbal 2 Korg DDC-D03 Cymbal 3 Korg DDC-D04 China Cymbal Korg DDC-D05 Cymbal 4 Korg

Professionell Serie DDC-E01 Timbales 1 Korg DDC-E02 Bass Drum 1 Korg DDC-E03 Snare Drum 1 Korg DDC-E04 Snare Drum 2 Korg DDC-E05 Sound Effect 1 Korg DDC-E06 Tom1 Korg DDC-E07 Bass Drum 2 Korg

DDD-5 Serie mit Sounds und Demo-Pattern DFC-A01 Rock 1 Korg DFC-C01 Variation 1 Korg