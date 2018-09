Black Box: Roland R-70 Drumcomputer – View

Der Roland R8 Nachfolger

VIEW – eine Sub-Kategorie unserer Vintage-Reihe

Mit VIEW führen wir eine neue Serie ein, die sich mit Vintage-Klangerzeugern beschäftigt, die wir allerdings während der Erstellung des Artikels nicht parallel testen können. Vielmehr entstehen diese Artikel aus eigenen Erinnerungen sowie Daten und Fakten, die wir in unseren Archiven haben.

Wir würden uns aber freuen, wenn der ein oder andere Leser zu einem View-Artikel seine persönlichen Erfahrungen, Fotos oder Klangbeispiele beisteuren würde. Wir würden diese direkt am Ende des Artikels einfügen. Wer also aktuell selbst einen Roland R-7o sein Eigen nennt, könnte die Community mit seinen Ergänzungen wunderbar bereichern. Einfach eine E-Mail an die AMAZONA.de-Redaktion schicken (siehe Impressum). Klar gibt’s als Belohnung auch ein kleines Goodie. Nun aber los:

Roland R-70, MORE HUMAN THAN HUMAN?

Zumindest war das der Wahlspruch der berühmten Tyrell Corporation, an die der Prospekt des Roland R-70, der 1992 auf den Markt kam, nicht nur im Wording erinnert. Replikantenartige Humanoide sind da im Hintergrund zu sehen, nicht ohne Grund lautet die vollständige Produktbezeichnung des Roland R-70 „Human Rhythm Composer“.

1989 hatte Roland mit dem Vorgänger Roland R-8 den MIDI- und Samplesound-Nerv der Zeit getroffen. Die Roland R-8 wurde zum meistverkauften Drumcomputer seiner Ära.

Drei Jahre lang setzte Roland ohne Nachfolger auf den Klassiker, dann brachte man die Roland R-8MKII, die hochpreisig eine Kopie der R-8 war, nur mit mehr Sounds und einem glänzend schwarzen Gehäuse – und man brachte eine Budget-Variante, die bei genauerem Hinsehen jedoch ihrem berühmten Geschwistern in manchen Punkten überlegen war, die Rede ist vom Roland R-70.

Zwitterwesen zwischen Homestudio und Profi-Features

Die Roland R-70 war deutlich kleiner als die Roland R-8MKII, verfügte nur über 4 Audioausgänge und auch das Display war geschrumpft. In Sachen Sound lag sie aber mit der Roland R-8MKII gleichauf mit ca. 200 16 Bit Samplesounds. Allerdings konnte man die Roland R-70 nicht durch Soundkarten erweitern, aber bei der Menge an Sounds war dies auch nicht unbedingt notwendig.

Die Auswahl der Klänge war gegenüber der R-8 nochmals deutlich modernisiert und auf TR getrimmt worden. Neben vielen Bekannten aus der R-8 Library strotzt die Sample-Liste nur geradezu von TR-606, TR-808, TR-909 und CR-78 Klängen. Was allerdings auch damals befremdlich erschien, war das Fehlen der markanten HiHats der TR-909, die gerade Anfang der 90er praktisch unentbehrlich für die angesagte Pop-Musik erschienen. Eine krasse Fehlentscheidung von Roland – derer noch einige mehr in den Jahren darauf folgen sollten.

Wiederum ein Bonus gegenüber Roland R-8 ist die Möglichkeit, bis zu zwei Samples in einem Sound zu lagern. Dabei können beide Parts unterschiedliche Parameter beinhalten wie Tonhöhe, Decay oder Panorama. Ein schönes Feature, mit dem man mit einfachen Mitteln tatsächlich vollkommen neue Klänge kreieren konnte.

Im Single-Modus erlaubt die Roland R-70 bis zu 14 Stimmen gleichzeitig. Je nachdem wie viele Layer-Sounds in einem Pattern abgefeuert werden, reduziert sich die Polyphonie auf minimal 7 Stimmen.

Das Ding mit dem Positional-Pad

Auf den Abbildungen zur Roland R-70 sticht einem vor allem ein Pad ins Auge, das sich quer unter den klassischen Drumpads breitmacht.

Wie die Grafik verdeutlicht, lassen sich hiermit vor allem bei Becken nuanciertere Variationen beim Anspielen erreichen. Diese können auch im Nachhinein noch eingegeben werden.

Das einzige Probelm, die Klangeditierung der Roland R-70 ist sehr eingeschränkt und somit gibt es auch nur 4 Parameter, die sich auf dieses Pad legen lassen: Pitch, Nuance, Decay und Panorama.

Allerdings ist das Panorama hier einer besonderen Erwähnung wert, denn es erlaubt 15 Abstufungen innerhalb des Stereobildes. Das ist deutlich mehr, als die meisten Drumcomputer dieser Zeit zu bieten hatten.

Ein Jahr zuvor hatte Yamaha den Yamaha RY-30 in die Läden gebracht. Dieser hatte zwar nur 95 Samples , aber ein resonanzfähiges Filter, das sich über ein Data-Wheel in Echtzeit kontrollieren ließ – oder wahlweise ebenfalls Pan, Decay, Pitch und Balance. Damit hatte er die Nase eindeutig vorn, denn an der R-70 ließen sich nur über einen „Brilliance“-Parameter die Höhen einzelner Sounds dämpfen. Außerdem bot Yamaha Erweiterungskarten für seinen RY-30 an, die nicht nur neue Samples enthielten, sondern auch eingespielte Schlagzeug-Grooves bekannter Drummer.

Sequencer

Mit einer Auflösung von 96 Beats pro Viertelnote (384stel) ermöglicht der Roland R-70 eine für Drumcomputer feine Auflösung, die den Anspruch des Namens HUMAN Rhythm Composer durchaus unterstreicht. Editier-Junkies konnten mit dem R-70 wirklich jedes Event auch im Nachhinein verändern, da Velocity, Pitch, Decay, Nuance, Pan, Timing Shift und Flame On/Off für jedes Event in einem einzelnen Pattern geschrieben und verändert werden können. Dazu kommt, wie bereits beim Roland R-8M der Parameter „Feel“, der abhängig von einem zuvor gewählten Groove-Typ Variationen auf ein eingespieltes Pattern programmiert. Die Intensität dieses maschinellen Eingriffs lässt sich zuvor ebenfalls festlegen. Tatsächlich gewinnen viel zu grob gerasterte Rhythmen dadurch deutlich an Dynamik und Lebendigkeit.

Die Geschwindigkeit der Sequenz ließ sich variieren von 30 bis 250 BPM.

Effekte

Der Roland R-70 war tatsächlich der erste Roland Drumcomputer mit eingebauten Digitaleffekten.

Zwei Effekte lassen sich gleichzeitig pro Sound durch zwei Send-Kanäle für jeden Sound individuell ansteuern. Der Effektblock 1 bietet Hall und Delay, der zweite Effektblock Chorus und Flanger.

In Kombination mit dem in 15 Positionen unterteilte Stereopanorama und Sample-Layer-Funktion, lassen sich da schon nette Sachen machen. Leider lassen sich die Delays nicht mit dem MIDI-Timing des Sequencers synchronisieren. Hier muss man selbst Hand anlegen.

Die Effekte klingen nicht umwerfend – und im Zweifelsfall wird man sich wohl externe Effekte einsetzen, aber sparsam dosiert ergeben sie durchaus Sinn und machen Spaß. Beim Live-Einsatz im Club hauchen sie den Grooves nochmals mehr Leben ein.

Speicher

210 Instrumentenspeicherplätze waren von Werk aus fest ins ROM gebrannt. 32 weitere Instrumente konnte man sich selbst zusammenschrauben und im RAM ablegen.

Über eine Speicherkarte ließen sich die 32 User-Plätze extern abspeichern und auch erweitern. 100 überschreibbare Pattern-Plätze gab’s zusätzlich im Speicher und auch auf der Karte.

Bedienung und Sound

Trotz des kleineren Displays lässt sich die R-70 relativ schnell erlernen und bedienen. Allerdings muss man sich schon durch einen Display-Seite-Dschungel kämpfen, um so manchen Parameter zu erreichen. Hier hat die Roland R-8 deutlich die besseren Karten.

Der Sound ist druckvoll und lebendig. Obwohl hier nur Samples zum Einsatz kommen, hat Roland durch geschickte neue Parameter wie Layering und den Einsatz des Positional-Pads die Lebendigkeit der Patterns gegenüber den großen Geschwistern tatsächlich verbessert. Auch die Effekte tragen dazu bei, dass so manche Patterns deutlich besser klingen als aus einer Roland R-8.

Der Grundklangcharakter bleibt aber 80er-Roland und ist immer noch dem Pop-Sound dieser Epoche geschuldet. Klar lässt sich da einiges verbiegen, aber wer den Techno- und House-Sound der 90er mit der R-70 hinbekommen möchte, sieht sich lieber bei den Roland MC-Grooveboxen um.

Erwähnenswert sind auch die 4 tonal spielbaren Bässe unter den Samples, die durchaus ihre Qualitäten haben, da sie je nach Anschlagdynamik ihre Klangfarbe leicht verändern.

Gebrauchtmarkt

Vielleicht habe ich irgendetwas nicht mitbekommen, aber während eigentlich alle anderen Kult-Drumcomputer der 80er preislich abgestürzt sind, erholt sich als einziger davon die Roland R-70. Preise bis zu 250,- Euro am Gebrauchtmarkt sind für die R-70 schon keine Seltenheit mehr. Damit kostet sie praktisch doppelt so viel wie eine Roland R-8. Wer weiß, warum das so ist, sagt mir bitte Bescheid ;-)