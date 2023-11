Vintage-Digital: Roland JP-8000 Synthesizer & JP-8080 (1997)

Der Trance-Macher mit Supersaw

Der Roland JP-8000 Synthesizer erschien erstmal 1997. ROLAND brachte damit seinen ersten virtuell-analogen Synthesizer auf den Markt. Man hatte sich Zeit gelassen.Zwei Jahre zuvor hatte der Clavia Nord Lead die Ära der VA-Synthesizer eingeläutet. Fast zeitgleich erschien nun mit dem Access Virus ein weiterer Konkurrent, allerdings war dieser zunächst nur als Desktop-Variante erhältlich.

Der Roland JP-8000 wurdewohl auch deshalb lls nichts Geringeres beworben, als der direkte Nachkomme des berühmten Roland Jupiter-8 zu sein.

ANZEIGE

Rückblickend mag das etwas übertrieben erscheinen, damals – im enthusiastischen Rausch des Roland-Revivals – glaubte man eben etwas zu hören, was nur schwer zu hören war.

Tatsache ist, der Roland JP-8000 hat nur wenig Klangähnlichkeit zum Jupiter-8, klingt aber trotzdem satt nach Roland – und das erkennt auch ein Ungeübter mit geschlossenen Augen. Für meinen Geschmack ist der JP-8000 auch heute noch einer der interessantesten und vielseitigsten virtuell analogen Hardware-Synthesizer.

Aufbau des Roland JP-8000 VA-Synthesizers

Der Roland JP-8000 ist achtstimmig polyphon. Alle acht Stimmen speisen sich aus sieben Schwingungsformen zweier Oszillatoren. Dazu gibt’s Ring-Modulation und Synchronisation der Oszillatoren (nicht gleichzeitig). Der Clou war damals vor allem die SUPERSAW. Eine Sägezahnschwingung, die aus 7 einzelnen Sägezahnschwingungen besteht, die sich wiederum über DETUNE gegeneinander verstimmen lassen. Man hat damit sozusagen bereits auf dem ersten der beiden Oszillatoren die Dichte, wie man sie früher nur durch Schichtung mehrerer Oszillatoren erreicht hätte.

OSC1 liefert auf Wunsch aber auch die Schwingungsformen Dreieck, normalen Sägezahn, Rechteck und vor allem Noise. OSC2 stellt nur die Klassiker Rechteck, Dreieck und Sägezahn zur Verfügung.

Zwei LFOs erlauben die Modulation diverser Parameter. Das integrierte Filter ist als 12 oder 24 dB Multimodefilter ausgelegt. Wahlweise im Hoch-, Tief- oder Bandpass-Betrieb. Abschließend kann man mit einem 2-Band-EQ hohe und niedrige Frequenzen anpassen , bevor das Signal zwei Effektblöcke mit Chorus, Flange, Reverb etc. passiert.

Ein vielseitiger Arpeggiator ergänzt den Vintage-Anspruch des Roland JP-8000 und mit der Motion-Control lassen sich sogar Fader-Bewegungen mitsamt kleiner Sequenz aufzeichnen.

ANZEIGE

Die Bedienung erfolgt bei all dem über die großzügig gestalteten Controller-Oberfläche. Seit dem Roland JD-800 hat man ähnliches bei Roland nicht mehr gesehen. Menü-Diving fällt so gut wie weg – Großartig.

Der Nachfolger Roland JP-8080 Desktop Synth

1999, kurz vor der Jahrtausendwende, verbesserte man den Roland JP-8000 nochmals. Zwar kam der Nachfolger im 19″-Format auf den Markt, das aber auf 5 Höheneinheiten mit jeder Menge Potis und Reglern und zusätzlichen Möglichkeiten.

Grundsätzlich kann der Roland JP-8080 dasselbe wie der JP-8000 – und klingt auch absolut identisch. Edel, teuer und immer ein wenig spacig. Ich habe beide Geräte, JP-8000 und JP-8080 direkt miteinander vergleichen können: Der Grundsound ist absolut identisch. In der Welt der digitalen Oszillatoren kein Wunder!

Steckte der Roland JP-8000 noch in einem Kunststoffgehäuse, hat man dem JP-8080 ein robustes Metallgehäuse spendiert.

Als Einstieg darf der zweite Oszillator jetzt auch endlich derbes Noise fabrizieren – was zunächst nur dem ersten vorbehalten war.

Unisono Mode

Einigkeit gibt’s auch im endlich implementierten Unisono-Mode: Alle Stimmen auf einmal! Das haut mächtig in die Eingeweide und beinahe jeder Sound wird zum „Hit“.

Damit aber gar nicht erst Völlegefühl im Bauch der Memory-Abteilung des JP-8080 aufkommt, gibt’s Verdauungshilfe durch eine Smart-Media-Card Andockstelle. Dank der 2 oder 4 MB Speicherkarten werden Tausende (!) Neukreationen platzsparend verwaltet. Platz gespart wurde auch auf der virtuellen Tastatur – durch Zonensplit gibt’s zwei vollkommen unabhängige Parts. Wirklich „speziell“ wird’s aber erst durch den externen Audioeingang nebst „Voice-Modulator“.

Während der schnöde Audioeingang nun auch endlich fremdes Material den Filtern zuführt, versteckt sich hinter dem „Voice-Modulator“ ein wohl temperierter Vocoder. Das Trägersignal stammt selbstredend aus der hauseigenen Soundschmiede. Moduliert wird durch externe Signale – egal ob Line oder Micro.

Mit zwölf Analysebändern ist exaktes Arbeiten möglich und Vergleiche mit speziellen Vocodern muss der Japaner nicht scheuen. Abgefahrene Robotsounds und Sprachverständlichkeit sind selbstverständlich, versteht sich …

Ein kleiner Roland JP-8000 Workshop

Hier ein paar Tipps, um Neulingen bei der Kreation außergewöhnlicher Sounds zu helfen:

Geben Sie mal dem Trägersignal des Vocoders einen typischen „Vier/Viertel-Bassdrum-mit-Open-HiHat“-Beat zu futtern und synchronisieren Sie zur MIDI-Clock den Arpeggiator, der dann den Trägersound spielt. Dazu noch ein paar passende Beats und fertig … Durch Kopieren eines identischen Sounds auf die zweite Tastaturzone sind ultrafette Soundexplosionen möglich. Gerade bei minimalen Abänderungen entstehen ungeheure Schwebungen und satter Klang. Leider auch Auslöschungen – da muss man dann mit dem EQ nachhelfen! Über Control-Assign ist in Windeseile ein beliebiger Parameter durch die Anschlagsstärke zu steuern. Beliebig? Ja, echt! Und die Pitch-Tiefe der Hüllkurve mal schnell moduliert – wer hat schon die Controller-Nummer auswendig im Kopf? Mit der Sushi-Schüssel ein Thema für Sekunden.

Für Freunde des minimalen „Klick“ und „Noise“ House hält der Roland JP-8000 scharfe Hüllkurven parat. Mit MIDI-synchronisiertem endlosen Delay, beiden Oszillatoren mit Noise bestückt und komplett geschlossenen Hüllkurven sollten Minimalisten mal im Schneckentempo am „ADSR“ spielen. Tönt besser als ein kaputter Waldorf 4-Pole!- Pan ist ebenfalls über MIDI steuerbar und arbeitet so korrekt, dass man hier ohne Probleme Gate-Effekte erzielen kann. Durch Benutzung nur eines Ausgangs (links oder lieber rechts?) bekommt man interessante Lautstärkeverläufe hin, vor allem in Kombination mit dem LFO.

Manchmal scheint das Filter des JP8080/8000 etwas schwach oder grob in der Auflösung. Führen Sie mal einen Leadsound eines analogen Synthesizers durch den externen Eingang und modulieren Sie mit diesem Sound den ersten JP-Oszillator. Mit meinem Juno-106 hat der JP-8080 sofort innige Freundschaft geschlossen!

Das Signal des ersten Oszillators ist durch den externen Audioeingang nun auch ringmodulierbar. Die meisten Drumloops, denen ich diese Gaumenmassage angeboten habe, haben eingewilligt!

Wirklich dreckig wird’s, wenn sich der normalerweise zahme, HiFi-artige JP-8000 mit verzerrten Sounds beschäftigen muss. Im Versuchsaufbau machte sich ein Drumloop aus einem E-mu XL-7, gefiltert und verzerrt durch eine Sherman Filterbank auf den Weg durch den JP-8080 und dessen Distortion – nicht schlecht. Harakiri!

Sie haben eine CD mit Vocal-Aufnahmen? Die typischen „Yeah!“ und „Uh!“s? Super, speisen Sie ein ordinäres „Uh“ Ihres Samplers in den Voicemodulator und geben dem Roland JP-8000-Sound eine menschliche Hüllkurve. Fasziniert immer wieder! Machen Sie wirklich kranke Parameteränderungen SCHNELL mit der Motion-Control, die bei LANGSAMEM Tempo aufzeichnet. Synchronisieren Sie den Motion-Control zur MIDI-Clock und spielen Sie kurze Noten. Der Sound ist Zufall und Wahnsinn zugleich – je nachdem, wie Sie sich entscheiden.

Ambient-Fans sollten mal den Attack der Hüllkurve checken. Der kommt seeeehr langsam. Einfach mal ausprobieren: Zwei identische Splitsounds. Einer mit kurzem Attack auf Filter und Amp, einer mit längstem Attack auf Filter, kurzer Attack auf Amp. Der Filter schwebt rein, wie der Duft einer Pizza „Quatro Formaggi“ aus der Küche.

Und das ist nur meine Speisekarte! Überlegen Sie sich die schmackhaften Kombinationen

mit Ihren Beatträumen und Soundutopien!

Gerade beim attraktiven günstigen Gebraucht- und Neupreis allemal eine Sünde wert

und gemessen an anderen Racks und Virtuell-Analogen ein wahrer Geheimtipp!

Für den Soundarchivar und Analog-Synth-Fan, der sich nicht in tausend Menüs verlieren möchte.

Für den ambitionierten Einsteiger und für den Studiomusiker. Für Werbefilm und Underground. Für Cheeseburger und Trüffelsounds.

Features der Rack-Version Roland JP-8080:

10-stimmig polyphon (8-stimmig, wenn externer Audioinput genutzt wird)

64 User-Performances/192 Preset-Performances

128 User-Patches/384 Preset-Patches

Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Distortion, Echo-Effekte

Arpeggiator (Up, Down, Up + Down, Round)

2 OSCs

12/24 dB Filter (High-/Low-/Bandpass)

2 Hüllkurvengeneratoren

2 LFOs

12-bandiger Vocoder/“Voice Modulator“

RPS

2/4 MB Smart-Media-Card-Slot

Der Sound des JP-8000 und JP-8080

Der JP-8000 klingt in den Bässen etwas schwammig und bei schnellen Attack-Phasen gibt er ein deutliches Knacken ab. Auf der positiven Seite stehen dafür bahnbrechende Pads und Bläser, tolle Effektsounds, metallische Sequenzen und und und …

Der Roland JP-8000 und JP-8080 besitzen den für Roland typischen analogen Grundklang. Durchaus vergleichbar mit einem Roland MC-202 oder dem Roland SH-101, aber das geübte Ohr hört natürlich sofort, dass es sich um einen „Virtuell-Analogen“ und nicht um einen echten Analogsynthesizer handelt.

Trotzdem, die JPs haben einen eigenen Klangcharakter mit viel Charme und Fülle. Hier ein kleines Demovideo.

Nachbau von Behringer: Der JT-4000 Synthesizer

Seit Ende November 23 ist im Musikanten ein unscheinbares Kästchen für 50,-€ zu haben, der Behringer JT-4000 Synthesizer. Tatsächlich ist dieses kleine Wunderding angelehnt worden an den Roland JP-8000. Die beiden haben viel gemeinsam, vor allem die Supersaw und den breiten Sound, wobei der kleine Behringer sogar noch einen analogen Filter oben drauf setzt, für aber nur vierstimmig polyphon ist und auf die Effekte verzichtet. Hier findet ihr unseren kompletten Testbericht zum JT-4000:

Zwei YouTube Video-Demos

Zum Roland JP-8000 gibt es unzählige Videos auf YouTube. Zwei davon haben wir für Euch rausgesucht:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren