Black Box: E-Mu MP-7, XL-7, PX-7 Groovebox (2001)

Vintage Groovebox mit Anspruch

E-Mu Proteus Groovebox-Family

Manche Grooveboxen entwickeln sich mit der Zeit zum angesagten Geheimtipp. Vor allem die E-Mu Boxen XL-7 und MP-7 kann man inzwischen getrost als solche bezeichnen. Ursprünglich angekündigt als eine Art E-Mu SP-1200 Nachfolger, war es genau dieser übermächtige Schatten der legendären Sample-Box, die den Neulingen den Einstieg 2001 in den Markt schwer machte, da sie keine Möglichkeit besaßen, eigene Samples aufzunehmen. Hinzu kam, dass Roland bereits den Markt für Grooveboxen dominierte und das Konzept 1996 mit der Roland MC-303 quasi erfand.

Genau genommen waren MP-7 und XL-7 auch nur Desktop-Ableger des 19″ Synthesizers E-Mu Proteus 2000 von 1999 und all seiner Geschwister. So war nicht nur die Optik des MP-7 an die 19″ Zoll Variante Mo’Phatt angelehnt sowie der XL-7 an den Xtreme Lead, sondern auch deren ROM-Samples und Presets.

Die gesamte Familie der Proteus-Synthesizer ab 1999 sowie deren Desktop-Nachfolger und Keyboards-Ableger besitzen übrigens kompatible ROM-Steckplätze und erlauben daher untereinander den Austausch ihrer ROM-Boards bzw. die Erweiterung durch optional angebotene ROM-Boards.

Ein technoider E-Mu XL-7 kann also das ROM-Board der Hip-Hop-Groovebox MP-7 beherbergen oder das Composer-ROM des E-Mu Proteus 2o00. So gesehen hat also die äußere Farbgebung keine Bedeutung. Neben der gelben und lila Desktop-Box erschien 2002 noch eine silberne Variante unter der Bezeichnung E-Mu PX-7, deren ROM-Board ausschließlich auf Drums und Percussion spezialisiert war, während XL-7 und MP-7 zusätzlich ein umfangreiches Repertoire an Pads, Leads und Bass-Sounds liefern. Tatsächlich ist der PX-7 heute sehr selten zu finden – und übrigens auch dessen ROM-Board.

Besondere Erwähnung sollte noch der E-Mu Proteus 2500 finden, der ebenfalls 2001 produziert wurde und die reine Desktop-Variante der Desktop-Boxen war, nur ohne Drumpads und Touchstrip-Controller.

Tatsächlich lassen sich aber auch MP-7, XL-7 und PX-7 in ein Rack schrauben. Dafür werden die Kunststoffseitenteile abgenommen und durch optionale Rack-Schienen ersetzt. Für diesen Einsatzzweck hat E-Mu die Anschlüsse auf der Rückseite der Units tiefer angebracht und zusätzlich zum Stromschalter einen Soft-Power-Schalter auf der Oberseite spendiert.

Aufbau und Haptik

Bis auf die Kunststoffwangen macht der MP-7 einen stabilen Eindruck. Das umfassende Gehäuse besteht aus Metall, die gummierten Regler haben Grip, die Taster einen deutlichen Druckpunkt mit integrierten LEDs und die Drumpads fühlen sich hochwertig an und erinnern von der Haptik und Sensitivität der MPC-Klassiker – vor allem aber verfügen sie nicht nur über Anschlagdynamik, sondern auch über Aftertouch. Nicht ohne Grund wurden sie zudem wie eine Klaviertastatur angeordnet. Die 12 Pads agieren wie eine Oktave eines Keyboards, somit kann man also auch ohne externen Controller auch tonale Ereignisse einspielen.

Am beeindruckendsten ist sicher auf der linken Seite die Matrix aus 16 Controllern, die wahlweise zur schnellen Editierung von Sounds einige wichtige Parameter bereitstellt, aber auch im Multimode Lautstärke oder Panorama von 16 Kanälen steuert und im Program-Modus frei belegt werden kann, um interne oder auch externe Units zu steuern.

Auf der rechten Seite bedinden sich 16 Druckknöpfe, die ebenfalls mehrfach belegt sind, um z. B. auf die Edit-Pages aller verfügbaren Synth-Parameter zu kommen oder im Live-Betrieb die 16 Spuren des Sequencers an- und abschalten zu können.

Mit dem Ribbon-Pad auf der linken Seite lässt sich in der Grundeinstellung die Tonhöhe modulieren. Allerdings lassen sich auch andere Parameter wie z. B. LFO-Frequenz diesem Modulationswerkzeug zuordnen.

Überwacht und erleichtert wird die Bedienung durch ein 2x 24 Zeichen Display (das übrigens bei mir noch sehr gut lesbar ist) und ein LED-Segment-Display für Pattern-Nummer oder BPM.

ROM-Boards und Steckplätze

Alle drei Units besitzen nicht nur ihr eigenes, bei Auslieferung installiertes ROM-Board, sondern können bis zu 3 weitere ROM-Boards aufnehmen. Ein Großteil der damals angebotenen Boards sind auch heute noch am Gebrauchtmarkt zu finden, aber leider zu stetig steigenden Preisen.

9061: Siedlaczek Orchestra 32 MB ROM

9062: Pure Phatt 32 MB ROM – Standard im Mo’Phatt, MP-7 und MK-6

9063: Beat Garden 32 MB ROM – Standard im Orbit 3

????: Composer Board – Standard im Proteus 2000

9082: Protozoa 16 MB ROM – eine Zusammenfassung der 3 U-Proteus

9083: Definitive B-3 32 MB ROM – Standard im B-3

9084: Techno Synth Construction Yard 32 MB ROM – Standard im Orbit 3

9085: Orchestral Session Vol. 1 32 MB ROM – Standard im Virtuoso 2000

9086: Orchestral Session Vol. 2 32 MB ROM – Standard im Virtuoso 2000

9087: World Expedition 32 MB ROM – Standard im Planet Earth

9088: Sounds of the ZR mit einem 32 MB Piano – Standard im Ensoniq Halo

9089: X-Lead 32 MB ROM – Standard im Xtreme Lead-1, XL-7 und XK-6

Das PX-Board fehlt in der Liste, da es nach meinem Wissen leider nie separat angeboten wurde und daher entsprechend selten ist es. Über Korrekturhinweise und Ergänzungen zu dieser Liste würde ich mich freuen.

Wichtig beim Gebrauchtkauf: Fragen Sie explizit nach, ob und welche Boards in der angebotenen Unit verbaut sind. Gerade bei E-Mu kenne ich einige Fälle, bei denen Freunde leere Gehäuse gekauft haben, in denen sich nicht ein einziges ROM-Board befand, da sich der separate Verkauf der Boards sehr lukrativ ist.

Mein vorliegendes Objekt, ein E-Mu XL-7, übrigens in einem exzellenten Zustand, besaß gleich zwei Boards, beim kürzlichen Kauf das X-Lead und Composer Board. Preis für das Trio: 363,- Euro. Ausgestattet ist der Proband mit der Betriebsversion 2.0 aus dem Jahr 2003.

Die Anschlüsse

Neben dem obligatorischen MIDI-Trio bietet die XL-7 sechs analoge Audio- sowie einen digitalen S/PDIF-Ausgang und somit genügend Flexibilität für den professionellen Studio- und Performance-Einsatz. Es können zwei Fußschalter angeschlossen werden. Auch der Kopfhörerausgang – gut zugänglich auf der Gehäuseoberseite – soll nicht unterschlagen werden.

Gerade für den Live-Betrieb hat E-mu an ein wirklich interessantes Feature gedacht: Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich ein 12 Volt Anschluss für eine Schwanenhalsleuchte. Darüber hinaus hat E-mu noch einen USB-Anschluss spendiert, mit dem die XL-7 an einen Computer angeschlossen werden kann, um bspw. Betriebssystem-Updates oder MIDI-Files zu überspielen. Ohne mir viel Hoffnung zu machen, habe ich die XL-7 an meinen Mac angeschlossenen (OS-Catalina) – aber Pustekuchen, da wird heute nichts mehr erkannt. Sollte jemand einen Treiber kennen, der die USB-Verbindung wieder aktiviert – bitte als Kommentar posten. ich baue die Info dann hier ein.

Die inneren Werte der MP-7

1024 Presets sind ein guter Grundstock an Sounds für authentische Grooves (512 Factory, 512 User). Jeder Sound kann dabei aus bis zu vier Wellenformen bestehen und beliebig zusammengestellt und gespeichert werden. Die Modulationsmatrix erlaubt es, 64 synchronisierbare Modulationsquellen mit bis zu zwei LFOs und drei Hüllkurven auf ebenfalls 64 Ziele zu leiten.

Die 128-stimmige Polyphonie sorgt für unbesorgtes Klangbasteln komplexer Natur, ohne Gedanken an die noch verfügbaren Stimmen verschwenden zu müssen. Wie bereits oben erwähnt, kann weiterer Sound-Vorrat in Form von ROM-Karten hinzugefügt werden. So lässt sich beispielsweise ein Klang des X-Tream Lead mit einem Orgel-Sound aus dem B3 Board kombinieren.

Wenn erst mal ein Sound programmiert wurde, kann dieser mit zwei 24-Bit-Effekten bearbeitet werden. Insgesamt stehen 60 verschiedene Algorithmen zur Verfügung. Die Effekte wirken dabei immer ausschließlich auf den Main-Mix. Sounds, die über die Subausgänge geschickt werden, landen dort immer trocken.

E-Mus Filter-Paket

50 verschiedene Filtertypen stellt der XL-7 zur Auswahl. Darunter die üblichen Verdächtigen, aber darunter auch Exoten mit so spannend klingenden Namen wie KlangKling, Erbender oder AcidRavage. Zu jedem Filter wird außerdem seine Flankensteilheit und eine Kategorie angegeben wie REZ, SFX oder WAH.

Ich war schon immer ein Freund der E-Mu Filter und auch hier finden sich ein paar sehr außergewöhnliche Filtertypen, die auch heute noch richtig Spaß machen. Exemplarisch AceOfBass mit 12 dB Flankensteilheit aus der Kategorie EQ+.

Am Anfang mit komplett geöffnetem Filter und ohne Resonanz. Der Sound besteht aus einem Sägezahn und einer harsch klingenden Wellenform, damit man besser hört, wie das Filter arbeitet. Danach tweake ich ausschließlich die Filterparameter live und querbeet.

Erwähnenswert ist vor allem

Die MP-7 als MIDI-Controller

Die XL-7 ist gleichzeitig ein dynamischer MIDI-Controller und bietet so die Möglichkeit, auch externe Geräte mit dem internen Sequencer, den Arpeggiatoren, Reglern, den Trigger-Knöpfen oder den Pads zu steuern. Gerade in diesem Bereich hat die XL-7 seinerzeit Maßstäbe gesetzt und bietet eine hohe Flexibilität bei sehr einfacher Bedienung.

Der Sequencer: Real, Step oder Grid?

Das Herz des XL-7 ist ein 16-Spur-Sequencer, der sowohl im Pattern-Modus betrieben werden kann als auch einen Song-Modus zur Zusammenstellung der Erstgenannten bietet. Im Pattern-Modus werden in den drei zur Verfügung stehenden Modi Realtime, Grid und StepRecord die Patterns in den Speicher eingegeben.

Im Grid-Mode verwandeln sich die 16 Taster auf der rechten Seite zur Lauflichtprogrammierung. Man wählt per Display den gewünschten Drumsound (oder spielt diesen kurz per Drumpad an) und setzt seine Trigger im laufenden Betrieb.

Vor allem lassen sich auch die Reflexbewegungen aufzeichnen und erlauben wirklich dynamische Sequenzen.

Editierung und Bedienung

Die Grooveboxen von E-Mu lassen sich wirklich sehr leicht und intuitiv bedienen. Wer ein wenig Ahnung von der Materie hat (oder schon die eine oder anderen Roland MC besaß), wird schnell mit MP-7, XL-7 oder PX-7 klarkommen.

Wer neu einsteigt, für den gab es seinerzeit ein extrem umfangreiches und gut erklärtes Handbuch dazu (auf Englisch). Dank der vielen Abbildungen und des logischen Aufbaus hat man die XL-7 und ihre Geschwister schnell im Griff.

Sounds

Ich bin da voreingenommen – und sicher denken heute junge Produzenten anders, aber ich mag diesen crispen Sample-Sound, vor allem da man vielen Samples (gerade unter den Drums), das Alter wirklich anhört. Hier scheint sich E-Mu immer und immer wieder seiner Ur-Library aus E-Mu III und SP-12 bedient zu haben. Gerade unter den Bassdrums, Snare-Drums und HiHats gibt es viele alte Bekannte.

Vor allem aber die abgedrehten Synthsounds, egal ob Leads oder Pads, sind für meinen Geschmack jederzeit auch in aktuellen Produktionen verwendbar. Gut – die Eurotrance-Supersäge gibt’s nicht, aber will die wirklich noch jemand hören?

Und was Natursounds angeht, da muss man wirklich hartgesottener Vintage-Fan sein wie ich, um die zu mögen. Das klingt eben nicht echt – nicht im Vergleich zu heutigen Giga-Libs. Ich hingegen fühle mich unter den harschen Springs und den genialen Ethno-Sounds pudelwohl.

Die E-Mu Groovebox XL-7, MP-7 und PX-7 2020

Eine Augenweide im Studio. Dieser warme Gelbton mit einem guten Schuss Magenta. Da muss sich der gelbe Zitronen-Q auf jeden Fall in der Ecke verkriechen.

Aber mal Spaß beiseite. Für mich ist die MP-7 ein zeitloser Groovesequencer, mit dem man auch heute noch amtliche Beats erstellen kann. Und zwar Gott sei Dank ohne Lichtorgel und Disco-Geblinker, wie das inzwischen bei Grooveboxen üblich ist.

Die Serie liefert timingfeste Sequenzen und befeuert damit auf Wunsch auch externe Klangerzeuger. Im Live-Handling haben natürlich Elektron und Co. die Nase vorn. Auf der anderen Seite kann man als einer Elektron Rhythm auch auf Grund der vielen Möglichkeiten schon mal verzweifeln, deshalb sind die Elektrons alle schon wieder weitergeschickt worden, die MP-7 darf aber bleiben.

PS: Bzgl. Timing: Habe nur 10-spurige Beats programmiert und das auch nur auf Pattern-Ebene. Vielleicht gibt es ja User hier im Forum, die mehr zum Timing der MP-7 sagen können.

Die E-Mu Grooveboxen on YouTube