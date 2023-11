Test: Groove Synthesis 3rd WAVE Synthesizer

Klingt einfach gut!

Bereits Anfang des Jahres war der Grove Synthesis 3rd WAVE Synthesizer Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung eines ersten Erfahrungsberichts (ihr findet ihn HIER). Nun folgt ein ausführlicher Test, diesmal von Peter M. Mahr, der das Bild ein wenig zu schärfen vermag. Im Text haben wir zusätzlich Peters aussagekräftigen Audiobeispiele von seinem Soundcloud-Account eingefügt. Have fun.

Allgemeines zum 3rd WAVE Synthesizer

Der Groove Synthesis 3rd WAVE Synthesizer bietet maximal 24 Stimmen, die dynamisch auf 4 Parts verteilt werden können. Pro Stimme verfügt der hybride Synthesizer über drei Oszillatoren, die jeweils eine Wavetable aus 82 Wavetables auswählen können und das unabhängig voneinander. Sie merken es schon, der 3rd WAVE trägt seinen Namen aus gutem Grunde, beruht der Kern seiner Synthese doch auf Wolfgang Palms genialer Wavetablesynthese. Entsprechend setzen sich auch die 82 Wavetables zusammen, denn neben 34 originalen 8 Bit Wavetables der PPG 2.2 und 2.3 Wave Synthesizer finden sich weitere 48 von Groove Synthesis eigens für den 3rd WAVE kreierte hochauflösende (96 kHz) Wavetables. Wem das nicht ausreicht, der kann vom quasi integrierten «Waveterm» Gebrauch machen und eigene Wavetables erzeugen (16 Bit bei 96 kHz). Damit nicht genug, denn wer mit dem Xfer Serum arbeitet, kann damit erstellte «high-quality» Wavetables in den 3rd WAVE importieren. Neben der Wavetablesynthese steckt in diesem Instrument noch ein beachtlicher «Virtuell Analoger», für den der Hersteller sieben modellierte Schwingungsformen bereitstellt.

Hat man sich einmal für Synthesemode, Wellenform, den Startpunkt sowie die Tonhöhe und das Volumen entschieden, geht es in das Filter, wobei die Verwendung des Singulars hier nicht korrekt ist, handelt es sich doch um zwei in Serie geschaltete Filter. Das Signal fließt zunächst durch ein digitales «zero delay» 2-Pol State Variable Filter (SVF) und dann direkt in ein analoges 4-Pol Tiefpass (Rossum Design) Filter. Den Umstand, dass die beiden seriell verschaltet sind, sollte man beim Ändern bestehender und Erstellen neuer Klänge vielleicht im Hinterkopf behalten.

Rund um den – ich nenne ihn einmal – «Kernbereich», bestehend aus Oszillatoren und Filter, finden sich sieben Hüllkurven (4x ADSR, entweder im „Exp“ oder „PPG Shape“ Modus sowie 3x Wave Envelopes) sowie 4 LFOs. Gemeinsam mit sechzehn weiteren Modulationsquellen warten sie darauf, in den Signalfluss einzugreifen. An möglichen Destinationen mangelt es der Modulations-Matrix übrigens nicht. So war mein erster Gedanke. Aber irgendwas ist bekanntlich immer und selbst bei 114 Destinationen in OS-Version 1.4, ertappt man sich schon mal bei einem «Ach was, das ist jetzt nicht da?». Die 28-fache Modulations-Matrix hat 12 fest «verdrahtete» Verknüpfungen und bietet mit 16 frei gestaltbaren eine passable Spielwiese für Freunde der Klangeingriffe.

Die 3rd WAVE Sequencer

Der 3rd WAVE hat nicht nur einen internen Sequencer, nein, es sind deren vier, pro Part einer. Was sich im ersten Moment und nicht zu Unrecht beeindruckend liest, birgt meines Erachtens zwei Gefahren. Die erste – obgleich sehr subjektiv –würde ich mit dem Terminus «Kakophonie» zusammenfassen. Diese mag aber meinem musikalischen Unvermögen geschuldet sein. Die zweite lässt sich am besten mit dem Begriff «Prozessorüberlastung» beschreiben. Sind alle vier Parts und die jeweils zwei zur Verfügung stehenden Effekte pro Part aktiv und meint man dann noch, an mehreren Drehreglern kreative Arbeit verrichten zu müssen, während die Sequencer spielen, kann es auch schon einmal eng werden. Eine entsprechende Beobachtung hat mich zur Kontaktaufnahme mit dem Hersteller veranlasst, der darauf hinwies, dass dieses Problem dann auftritt, wenn der Synthesizer die Grenze seiner Prozessorleistung überschreitet. Ich möchte auf diesem Punkt nicht zu lange herumreiten, da der Proband nicht wirklich schnell außer Puste kommt. Möglich ist es aber. Die Pragmatiker unter uns werfen eventuell einen kurzen Blick auf ihre externen Effektgeräte sowie auf die rückseitig befindlichen vier unsymmetrischen Ausgangspaare des 3rd WAVE. Die externen Effekte sind vermutlich von besserer Qualität. Hinsichtlich der Qualität der internen Effekte machen Sie sich bitte am besten selbst ein Bild, indem Sie sich meine Klangbeispiele anhören. In nahezu allen hören Sie ausschliesslich die internen Effekte. Sollte dem einmal nicht so sein, wie z. B. hier, klärt der Beipacktext auf. In diesem Fall war es übrigens das OTO BAM.

Die Tastatur von Fatar reicht vielleicht qualitativ nicht ganz an die des Moog One bzw. des C15 heran, ich möchte sie aber dennoch als «gediegen» bezeichnen. Sie lässt sich gut spielen und klackende oder quietschende Nebengeräusche sind ihr fremd. Bedingt durch den Zeitpunkt der Entwicklung des 3rd WAVE hat es eine mit polyphonem Aftertouch ausgestattete Version nicht ins Instrument geschafft. Und gemäss Aussage des Herstellers wird sie das auch nie, kommt aber wohl in zukünftigen Instrumenten zum Zug. Version 1.5 unterstützt MPE, d. h. bei Vorhandensein eines entsprechenden Controllers lässt sich das Fehlen dieser Funktion umgehen. Dies ist natürlich mit zusätzlichen Investitionen verbunden. Mir persönlich fehlt der polyphone Aftertouch bei diesem Druckpunkt eher nicht. Ich hätte mich über einen zweiten Expressionpedal-Eingang mehr gefreut. Da hat der C15 wohl nachhaltig Spuren hinterlassen.

Oberflächliches

Die blau-metallic Lackierung will mir nicht so recht gefallen, fällt aber wie vieles unter die Rubrik «Geschmackssache». Was mich hingegen wirklich stört, ist das User-Interface. Die Bedienfläche ist meines Erachtens mit Drehreglern und Encodern überladen. Ein etwas breiteres und tieferes Gehäuse und somit größere Abstände wären verkraftbar gewesen, hätten aber vermutlich den Preis weiter angetrieben. Was in der täglichen Arbeit mit dem Instrument stört, ist das Fehlen einer direkten Anwahlmöglichkeit pro Sektion, so wie das z. B. Moog im One gut gelöst hat. So drehe ich z. B. am gerasterten PITCH-Regler, um den Oszillator auszuwählen und stelle dann den Parameter wieder um eine Stufe zurück. Eine Alternative wäre die COMPARE-Taste gedrückt zu halten und dann an einem Regler der zu bearbeitenden Sektion zu drehen. Leider bin ich kein Octopus, da ich beim Bearbeiten von Klängen eigentlich gerne auf der Tastatur spiele. Ein wenig beschleicht mich an dieser Stelle der Verdacht (Vorsicht, Spekulation!), dass der Hersteller den 3rd WAVE schnell auf den Markt bringen wollte, um das Unternehmen auf sichere finanzielle Beine zu stellen und die Kassa für den eigentlichen Wurf gefüllt zu haben. Daran ist nichts Verwerfliches und wie erwähnt, hierbei handelt es sich um reine Spekulation. Fakt ist, dass das User-Interface etwas mehr Potenzial zur Verbesserung hat als erwartet.

Der WAVE SURFER Regler

Ein paar Worte noch zum «Hingucker», dem WAVE SURFER Regler. Mir fällt dazu Peter Sellers in «Leiche zum Dessert» und sein «flüssiger als flüssig … überflüssig» ein. Was man damit machen kann? Könnte man die einzelnen Oszillatoren z. B. stummschalten, dann könnte man schnell durch die jeweiligen Wavetables fahren und mittels Reset zum Ausgangspunkt zurückkehren. Ok, das lässt sich mit den Wave Envelopes zwar nicht vergleichbar einfach und schnell machen, aber doch bewerkstelligen. Könnte man die Änderungen als «interessante» Variante eines bestehenden Klanges speichern, hätte man einen neuen Klang. Es bleibt beim Konjunktiv und bei einem nicht zugehörig wirkenden und in zumindest OS 1.4 überschaubar sinnvollen Regler.

Die gute Verarbeitung gibt mir die Möglichkeit, diesen Teil meines Berichts positiv abzuschließen. Die Drehregler fühlen sich an, als wären sie verschraubt, sind es aber im Gegensatz zu den rückseitig angebrachten Ein- und Ausgängen nicht. Wer einmal die Hauptplatine wechseln muss – darauf komme ich später noch zu sprechen – der sieht in jedem Vorteil aber auch den Nachteil. Das ändert jedoch nichts an der sehr guten Verarbeitung, die ich dem 3rd WAVE gerne bescheinige.

Die Wavetables

Wer sich für den 3rd WAVE interessiert, wird in den allermeisten Fällen ein Bewunderer von Wolfgang Palms Wavetablesynthese und den dadurch möglichen Klangwelten sein. Entsprechend war auch meine Erwartung, die nach dem Spielen der Werksklänge nicht einmal ansatzweise enttäuscht wurde. Im Gegenteil, ob der Klang jetzt aber 43,291 % oder doch 80,3 % an die PPG-Klassiker heranreicht, ist ungefähr so interessant wie das Mittagsmenü, das es vor 4 Jahren in meinem Lieblingslokal gab. Dieser Synthesizer heißt 3rd WAVE, hat wesentlich mehr zu bieten und hat es sich daher verdient, als das beurteilt zu werden, was er ist: ein eigenständiges und sehr gut klingendes Instrument. So viel kann ich schon vorwegnehmen.

Die sich bietenden Möglichkeiten im Detail zu beschreiben, würde den Rahmen bei weitem sprengen. Ich möchte dafür die Klangbeispiele sprechen lassen, die hoffentlich der gebotenen Qualität und Möglichkeiten Rechnung tragen.

Bitte behalten Sie während des Hörens im Hinterkopf, dass es neben den drei Oszillatoren und den vielfältigen Modulationsmöglichkeiten z. B. auch noch lineare Frequenzmodulation (FM) und «Oscillator Hard Sync» pro Oszillator gibt. Hinsichtlich linearer FM vielleicht noch der Vollständigkeit wegen der Hinweis, dass im Gegensatz zu der im DX7 verwendeten linearen FM natürlich alle Schwingungsformen zur Modulation zur Verfügung stehen.

Der VA im 3rd WAVE

Bei all der Euphorie ist mir zunächst dann glatt der «VA» entgangen. Als Ausgangspunkt dienen die Wellensätze A00-A06, die neben den bewährten Schwingungsformen auch Supersaw sowie Noise-Varianten unterschiedlichster Colour (White <– Pink –> Red, White <– Blue –> Violet) zur Verfügung stellen. Der gute Klang profitiert natürlich vom analogen Tiefpassfilter. Moog Bässe, Oberheim Brass und Jupiter Pads sollte man nicht erwarten, obgleich man sie bestimmt in Sound-Sets und Videos finden wird. Wer kennt, der weiß … Ich sehe die Stärke des VAs vielmehr darin, dem digitalen Charakter eine „analoge“ Note hinzuzufügen. Mehrere der Klangbeispiele setzen sich exakt so zusammen. Um den VA besser beurteilen zu können, habe ich das folgende Beispiel aufgenommen, das sich sehr leicht nachprogrammieren lässt.

Init Sound erzeugen

einen Oszillator auswählen, Volume = 100, Volume der beiden anderen = 0

unter Wavetable «A04» auswählen (= Supersaw)

wundern Sie sich nicht über «Pulse Width» (Default = 0,50) [Abschnitt «A»]

ändern Sie nun den «Pulse Width» Wert auf = 0,61 [Abschnitt «B»]

dann wechseln Sie auf die «MISC» Seite

schalten Sie den «Compressor» auf off

wechseln zu «Circuit Drift», den Sie von 0 auf 40 anheben [Abschnitt «C»]

zuletzt den Pan-Spread-Regler von der 12 Uhr in die 14:30 Position bringen [Abschnitt «D»]

sollten Sie sich in einem Musikgeschäft befinden, stellen Sie nun bitte sicher, dass ihr Spiel über die Lautsprecher zu hören ist

setzen Sie nun zu «Jump» an

Der Titel ist Programm, «Run» wäre aber vielleicht besser

Wir halten fest: Ein Oszillator, eines Parts. Supersaw und Circuit Drift, aber keine Effekte.

Was das am Ende des Klangbeispiels soll? Cutoff runter, Resonance und Filter-Env-Amount rauf und einfach mal hören, wie das Filter und der VA tönt.

Abschließend sei noch zum Thema VA angemerkt, dass mit V1.5 die Oszillatoren frei laufen können. Damit sie einem nicht davonlaufen, lässt sich diese auf der MISC Seite zu findende Funktion mit dem PROGRAM absichern.

Bevor ich das Thema «Sättigung» anspreche, vielleicht hier noch ein paar Worte zum «Circuit Drift» Parameter der MISC Seite. Hinter diesem «Drift» verbirgt sich eine feinere Version des Prophet-5/10 «Vintage» Parameters. Man muss beim 3rd WAVE den Circuit-Drift schon ziemlich anheben, um auch nur ansatzweise in den VINTAGE-Bereich 1-2 des Prophets zu kommen. Sehr gut. An der Stelle vielleicht noch ein Hinweis: Wenn Sie mit einem einfachen VA-Klang beginnen und die Attack-Phasen von AMP- und FILTER-Hüllkurve in Nullstellung bringen, schlägt einem der Sound fast wie ein Brett ins Gesicht. Gehen Sie bitte auf die MISC-Seite, wählen den Circuit-Drift-Parameter aus und heben diesen kontinuierlich an, ohne den Attack-Wert dabei zu ändern. Natürlich driften auch die Oszillatoren und der Klang wirkt voller und breiter, aber vor allem beginnt der Attack für uns alte Hasen plötzlich «natürlicher» zu klingen. Druck ohne Brett.

Sättigung

Dieses Thema ist etwas komplexer, als es im ersten Moment erscheinen mag und wert, sich damit eingehender zu beschäftigen. Beginnen wir bei den Oszillatoren, deren Level wir jeweils auf 33 einstellen und somit auf der sicheren Seite sind. Für die Freunde des Abakus dürfen es auch einmal 34 sein, um in Summe auf 100 zu kommen. Sie können aber jedes einzelne Output-Level auf maximal 100 setzen und damit eine erste Sättigung erzielen. Wieso erste, fragen Sie sich? Im Filter gibt es einen dedizierten „SATURATION“-Regler. Welchen Einfluss er haben kann, hören Sie im Beispiel „3rd Wave – Test Mix“ ab etwa 3:33. Bei etwa 3:44 reduziere ich die Filter-Sättigung auf 0, um sie anschließend wieder anzuheben. Wenn Sie den Wert auf das Maximum anheben, haben wir den Bereich der „Sättigung“ vermutlich schon verlassen. Damit nicht genug, denn pro Part lässt sich das Volume von 0 bis 170 einstellen. Den links befindlichen VOLUME-Regler haben wir bis dato noch nicht einmal angefasst. Damit dieses Thema noch um eine Nuance komplexer wird, kommen wir zum internen Compressor.

Er befindet sich auf der MISC-Seite gleich unter dem «Circuit Drift». Tatsächlich handelt es sich übrigens um einen Limiter, der sich nur ein- und ausschalten lässt. Die Funktion des Limiters stellt sicher, dass kein zu hoher Pegel in die Effektsektion kommt. Sind die Effekte deaktiviert, ist er quasi die Endkontrolle. Zugegeben, es gibt mehr einfachere und signifikantere Wege, um den Klang des 3rd WAVE zu verändern, dennoch ist es ratsam, sich einmal etwas eingehender mit den verschiedenen Lautstärkestufen zu beschäftigen. Der 3rd WAVE wird sie dafür belohnen. Apropos Lohn …

Support und Betriebssystem

Hier sind meine Erfahrungen etwas durchwachsen.

Dass ein Gerät ab Werk einen Defekt aufweisen kann, kann passieren. Dass ich bei einem Instrument, das über CHF 5000 gekostet hat, die «warranty repair» selbst durchführen und das defekte Bord zurücksenden soll, geht mir dann doch ein bisschen zu weit. In solchen Momenten muss ich daran denken, wie lange und viel ich arbeiten muss, um mir ein derartiges Instrument einigermassen bedenkenlos leisten zu können.

Zurück zu Groove Synthesis. Für diesen Bericht hatte ich zwei Fragen an den Hersteller gerichtet. Zugegeben, es waren nicht die wichtigsten. Dennoch, dass deren Beantwortung bis heute aussteht, ist doch etwas enttäuschend und entspricht nicht meinen Erfahrungen mit z. B. Sequential. Dass ein kleines Unternehmen den Fokus primär auf Influenza und in zweiter Linie auf gearspace richtet, ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Schade finde ich es trotzdem.

Der Klang des Wavetable-Synthesizers

So, jetzt haben sie es bis hierher geschafft und wollen wissen, wie ich den Klang des 3rd WAVE beurteile? Sehr gut.

Aah, Sie hätten es nach all den Ausführungen jetzt doch gerne etwas detaillierter? Dem komme ich gerne nach.

Müsste ich mit wenigen Worten den Klangcharakter des 3rd WAVE beschreiben, wäre es «Amerikanischer PPG-Sound». Die 500 ihm mit auf den Weg gegebenen Werksounds geben einen sehr guten Überblick. Von tiefen und ausdrucksstarken oder metallisch harten Bässen, über verschiedenste Lead-Sounds, diverse Pads mit ganz unterschiedlichen Charakteren über Effektsounds, ja bis hin zu Perkussions- und Drumklängen (zu hören im „Drums & Basses Beispiel) ist alles dabei.

Bei all dem «Junk», der den Wavetables oft anhaftet, mag der Begriff «hochwertig» im Kontext der Klanggüte im ersten Moment befremdlich wirken. Aber Sie wissen, wie ich das meine. Der Klang ist untenherum stark genug, um die Membranen und somit die Luft massgeblich zu bewegen. Sollten Sie Nachbarn haben, werden sie es Ihnen bestimmt gerne bestätigen. Das Tiefpassfilter stellt übrigens eine «Resonance Compensation» Funktion bereit, damit Reso-Bässen nicht plötzlich das Fundament abhanden kommt. In den hohen Lagen weist der 3rd WAVE eine «angenehme» Transparenz auf. Als seidig möchte ich sie jedoch nicht bezeichnen, auch nicht als scharf und metallisch. Sein Klangcharakter lässt meines Erachtens die gerne bei den PPG Waves als «drahtig» bezeichnete Klangeigenschaft in dieser Intensität vermissen. Ob das ein Nachteil ist, möchte ich für mich mit einem klaren «Nein» beantworten. Soweit ich es bis dato beurteilen kann, lässt er sich im Mix gut platzieren. Allerdings spielen hier oft ganz andere Faktoren eine wesentlichere Rolle, Melodie oder Harmonien, deren Timbre und das alles im Kontext des Arrangements. Durchsetzungskraft hat er. Wenn dem zu viel ist, bevorzuge ich lieber das Absenken als das Anheben durch Equalizer. Aber hier haben wir das Terrain des 3rd WAVE meines Erachtens schon eindeutig verlassen.

Klanglich gesehen ist dieses Instrument aktuell eine der interessantesten Neuerscheinungen der vergangenen Jahre. Die Mischung aus warmen, harten und kantigen Klängen, die bei entsprechender Modulation dann plötzlich ihren Charakter grundlegend ändern können, macht es dabei für mich besonders interessant. Die vielfältigen Modulationsmöglichkeiten lassen einen noch weiter abdriften oder einfach auch nur wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren.

In den letzten Jahren hat es sich bei mir so ergeben, dass ich auf meiner «Bench» nur einen polyphonen Synthesizer stehen habe. Eine harte Entscheidung, die gegen den SUPER6 ausgefallen ist, der Platz machen musste. Seitdem harrt er nun etwas enttäuscht in seinem Case. Und weiß Gott, der SUPER6 – dazu finden sich auch einige Beispiele auf meiner SoundCloud – ist alles andere als ein uninteressanter und sicher kein schlechter Synthesizer. Und dennoch, trotz seines für mich nicht ganz optimalen User-Interfaces zieht mich der 3rd WAVE aktuell deutlich mehr in seinen Bann. Es vergeht eigentlich keine Session, in der ich am Ende zumindest zwei Klänge signifikant verändert oder einen neuen erstellt habe. Der interne Sequencer ist ein Werkzeug, das ich schon im Prophet X zu schätzen wusste. Er fungiert als Notizblock, um kreative Momente festzuhalten und seine „Swing“-Funktion hat mir schon den einen oder anderen guten Dienst erwiesen. Dass sich die Parameteränderungen aufzeichnen lassen, ist Segen und Fluch zugleich. Nicht selten meinte ich «Das geht aber noch besser» … und tatsächlich fand sich der Zeigefinger dann am «Clear all»-Druckknopf. Kein Nachteil ohne Vorteil, denn so musste ich mich bemühen, die Phrase nochmals genau so einzuspielen. Aber ein wenig Übung schadet nicht und ist mir allemal lieber, als mich dann in Unterseiten beim Editieren abzumühen.

Trotz all meiner Kritik vor allem am User-Interface, aber auch am nicht mehr wie gewohnt guten Kundenservice, würde ich den 3rd WAVE jedem guten Gewissens empfehlen, bei dem ich den Eindruck habe, dass sein Anforderungsprofil auch nur ansatzweise in diese Richtung geht. Den Rest macht meines Erachtens der 3rd WAVE, dann wenn er einen in seinen Bann zieht, man das Gefühl für Raum und Zeit verliert und einfach eines macht … Musik. Ob für sich oder andere, ist nebensächlich.