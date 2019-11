Test: Baloran The River, Polyphoner Analogsynthesizer

Analogsound vom Allerfeinsten

Fast genau vor einem Jahr hatten wir das erste Mal über einen Synthesizer aus Frankreich berichtet, der zum einen voll analog, zum anderen 8-stimmig polyphon sein würde. Die Rede ist vom THE RIVER der kleinen Synthie-Schmiede BALORAN. Die von uns vorgestellte Software-Version ist 1.82.

Mit 5.520,- Euro (inkl. Einfuhrumsatzsteuer) ist THE RIVER kein Synthesizer, den mal eben so kauft. Auf der anderen Seite kostet heute ein Moog One deutlich mehr – also irgendwie erscheint Balorans THE RIVER dann fast schon wieder erschwinglich, zumindest so lange, bis wohl der UB-Xa am Markt erscheint.

Da es zu THE RIVER bereits den einen oder anderen guten Report im Netz gibt, möchten wir hierzu als Ergänzung einen Praxis-User-Artikel beisteuern, ähnlich wie wir das zum Beispiel bereits beim Test des Oberheim OB-6 mit Peter M. Mahr gemacht haben. Der Report erscheint daher in Form eines Interviews mit Siggi Müller über seine Meinung und seine Erfahrungen mit THE RIVER.

An dieser Stelle auch ein ganz dickes Dankeschön an Siggi, der wieder einmal für uns viel Zeit eingeräumt hat – und das, obwohl er aktuell mit Aufträgen für neue Soundtracks einen sehr ausgefüllten Arbeitstag hat. Aber wenn es um Synthesizer geht, dann ist Siggi eigentlich nicht mehr zu halten – vor allem im Gespräch mit AMAZONA.de fühlt sich das für beide Seiten längst nicht mehr nach Arbeit an. Noch dazu wohnen wir gerade mal 20 Minuten auseinander. Ihr werdet also sicher noch das eine oder andere Kultteil aus seiner umfangreichen Sammlung bei uns kennenlernen.

Und los geht’s – was ihr nicht sehen könnt, bei wunderbaren Butterbrezen und Cappuccino in Siggis gemütlicher Küche.

Interview mit Siggi Müller zum BALORAN THE RIVER

Peter:

Hi Siggi, bevor wir uns den Synthesizer Baloran The River bei dir im Studio anhören, lass uns doch erst einmal ein wenig über deine Erfahrungen und deine Meinung zu diesem Analogsynthesizer sprechen.

Siggi:

Na klar, nur zu.

Peter:

Erzähl uns doch erst mal, wie du zum THE RIVER gekommen bist.

Siggi:

Zum ersten Mal aufmerksam bin ich auf den Baloran geworden über Theo … Theo Bloderer. Das ist sicher eineinhalb Jahre her. Der hatte sich den gekauft, dann hat er ihn wieder verkauft und inzwischen hat er ihn sich wiedergeholt, glaube ich – bin mir aber nicht ganz sicher. Und der sagte irgendwann zu mir: „Siggi – du musst dir den anhören. Wenn du wirklich auf Analog stehst, musst du den unbedingt ausprobieren.“ Und obwohl ich auf der Superbooth war und er dort ausgestellt wurde, hatte ich keine Gelegenheit, ihn persönlich anzuspielen. Er war immer so stark umringt, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, ewig auf eine Anspielmöglichkeit zu warten. Das war der Zeitpunkt, als ich mir gesagt habe: „Na gut, dann bestelle ich mir den einfach so.“ Ich dachte mir, da kann nicht viel passieren, denn ich lege sehr viel Wert auf Theos Urteil und seine Empfehlung hat mir dann am Ende auch gereicht.

Ich habe die Jungs von BALORAN dann angeschrieben, ob von der zweiten Auflage noch einer verfügbar wäre.

Peter:

Soweit ich mich erinnere, produzieren die pro Auflage immer nur 20 Stück.

Siggi:

Ja genau, ich bekam dann eine Antwort von Laurent, dem Entwickler persönlich, dass die zweite Auflage bereits vergeben sei. Sie überlegten da aber gerade, noch eine dritte Auflage zu produzieren. Ich hatte ihnen dann natürlich mein Go gegeben, dass ich bei von einer dritten Auflage einen abnehmen würde.

Einige Monate später kam dann auch tatsächlich eine E-Mail von Laurent: „Wir nehmen jetzt Pre-Orders an“ und einer sei für mich quasi schon reserviert.

Peter:

Musstest du dann per Vorlasse bezahlen?

Siggi:

Ja, es war glaube ich ein wenig mehr als ein Drittel vom Endpreis. Ich glaube es waren 2.300,- Euro.

Peter:

Was hatten sie dir als Lieferzeit genannt?

Siggi:

Laurent sprach von etwas einem halben bis dreiviertel Jahr. Ich erinnere mich, ich hatte im November letzten Jahres die Anzahlung gemacht, im Juni darauf erhielt ich dann den genauen Liefertermin mitgeteilt und meine Seriennummer, meiner trägt die Seriennummer 70. Für die voraussichtliche Lieferung hatte er die erste Oktoberwoche genannt. Und tatsächlich, einen Tag vor meinem Geburtstag, am 11. Oktober, stand das Ding bei mir auf der Matte.

Haptik und individuelle Bestückung

Peter:

Wie war dein erster Eindruck nach dem Auspacken?

Siggi:

Erst mal großes Kompliment bei der Verpackung. Der RIVER kam in einem ganz soliden Case und war super verpackt. Das Frachtgewicht betrug 43 kg, wobei das Case alleine schon 15 kg wog. Ich hatte es mit den schwarzen Sidepanels bestellt. Man konnte auswählen, ob man die Sidepanels in Schwarz haben will oder mit dunklerem oder hellerem Holz. Und auch die Bedienoberfläche konnte man in Schwarz oder in Weiß haben. Ursprünglich wollte ich es mit den dunklen Holzseitenteilen haben, habe mich dann aber doch noch für Schwarz entschieden, weil mich der ganze Look dann stärker an das Synclavier erinnerte. Ich habe mir gesagt, so mit Naturholzseiteneilen habe ich schon so viele Synthesizer wie den Synthex oder andere, deshalb blieb es dann bei der komplett schwarzen Version.

Peter:

Aber zurück zu meiner Frage, wie war er denn jetzt verarbeitet?

Siggi:

Sehr gut, da fehlt nichts. Die Knöpfe sind alle fest und haben eine gute Haptik. Sie lassen sich nicht zu leicht drehen, wackeln nicht. Alles perfekt. Vor allem die Tastatur ist enorm gut, was mir persönlich immer sehr wichtig ist. Ich mag keine klapprigen Tastaturen.

Die Anschlüsse des THE RIVER

Peter:

Wie sieht’s mit den Anschlüssen aus?

Siggi:

Konnte man übrigens auch auswählen. Für die ganzen CV/Gate-Ein- und Ausgänge konnte man sich entscheiden, ob man die mit 6,3 mm Klinkenbuchsen oder mit den kleinen 3,5 mm Klinkenbuchsen haben wollte. Man hatte sogar die waldige Hälfte mit den großen und die andere Hälfte der Anschlüsse mit den kleinen zu bestellen. Die kleinen Anschlüsse sind vor allem für die Eurorack-User interessant. Dazu kommen die MIDI-Anschlüsse und sogar drei USB-Anschlüsse für Firmware-Updates, einer für die MIDI-Ansteuerung per USB und auch die direkte USB-Kommunikation mit einem Rechner ist möglich. Die Audiosignale wandern dann per USB direkt in den Computer.

BALORAN THE RIVER-Expander?

Peter:

Du hast vorhin beiläufig erwähnt, dass du auch etwas von einem THE RIVER-Expander gehört hast.

Siggi:

Ja, da ist mir was zu Ohren gekommen, aber da schweigt sich Laurent noch aus. Man munkelt, dass er evtl. einen reinen Expander baut.

Peter:

Also einen RIVER Synthesizer ohne Tastatur.

Siggi:

Genau, ohne Tastatur. Und da gibt es eben einen USB-Anschluss, der ganz danach aussieht, als wenn man zwei RIVERS koppeln kann, um eine 16-stimmige Version zu bekommen.

THE RIVER – Ein 8-stimmiger Moog Source

Peter:

Kommen wir mal zum Klangaufbau.

Siggi:

Eigentlich lässt sich das in wenigen Worten erklären, denn der Laurent hat einfach die Architektur vom Moog Source übernommen. Es gibt ein wunderschönes YouTube-Video, wo Laurent den original Moog Source mit dem RIVER vergleicht. Er hat dabei sogar die Factory-Sounds des Moog Source 1:1 auf seinen Synthesizer übertragen. Das ist wirklich erstaunlich, wenn er die Sounds anspielt und vergleicht. Du hörst einfach keinen Unterschied zwischen Source und River.

Peter:

Mit dem RIVER Synthesizer bekommt man also einen achtstimmig polyphonen Moog Source?

Siggi:

Korrekt, du bekommst einen achtstimmigen Moog Source mit zusätzlich drei analogen Chorussen, diesen Trick-Chorus.

Peter:

Sorry, nur zur Sicherheit, das heißt, die komplette Klangerzeugung ist an den Moog Source angelehnt, Oszillatoren, Filter, LFOs etc.?

Der Klang des RIVER-Analogsynthesizers

Siggi:

Ja, komplett alles. Nur dass der Source über Folientasten bedient werden musste und nur ein einziges Eingaberad hatte. Der RIVER bietet jetzt eine echte analoge Oberfläche und macht dadurch natürlich enorm mehr Spaß. Und klanglich war der Moog Source aber immer schon hoch gelobt und ein wirklich toller Synthesizer. Und deshalb klingt auch der RIVER, du wirst es nachher hören, wahnsinnig fett.

Ich habe den ausgepackt, habe ihn angeschaltet, ich hatte ja gesagt, ich hatte den nie vorher gespielt, das war für mich reine Überraschung und ich war einfach nur geplättet.

Peter:

Wenn er so nah an dem Moog Source ist, müsste sich der typische Moog Sound auch irgendwie mit dem Moog One vergleichen lassen, den du ja auch besitzt, quasi auch als polyphoner Moog-Sound.

THE RIVER vs. MOOG ONE?

Siggi:

Jaaaa – absolut. Im direkten Vergleich würde ich sagen, der Moog One klingt viel klinischer.

Also bei mir ist das so, ich mache das Ding an, spiele einige Lines und Akkorde und entweder habe ich das Gefühl, wow, da entsteht ein Feeling, wo ich sage, das ist richtig analog – und das habe ich zum Beispiel beim Moog One nicht gehabt. Der ist zwar auch voll analog und insofern kann man darüber streiten, was nun „analog“ beim Sound wirklich bedeutet. Die haben ja für den Moog One ein neues Oszillatoren-Modell konstruiert – und das ist einfach Geschmacksache, ob man das nun mag oder nicht. Ich persönlich find’s OK, aber es hat sich nicht eingestellt, was ich lustigerweise sofort beim Baloran gefühlt habe. Schon nach den ersten Tönen habe ich gedacht: „Es lebt.“ Das war für mich einfach so ein Gefühl und zwar von der ersten Sekunde an.

Peter:

Unter diesem Aspekt ist natürlich interessant, dass ein achtstimmiger RIVER über 1.000,- Euro günstiger als ein achtstimmiger Moog One ist.

Siggi:

Absolut – zumindest von der klanglichen Seite, wenn man wirklich puren Analogsound sucht. Der Moog One hat natürlich deutlich mehr Features, die der Baloran nicht hat, der wenn man letztendlich wirklich einen analogen Synthesizer haben will, der auch diese Ungenauigkeiten hat, eben dass er nicht ganz rein, nicht ganz super ist, aber dafür eben lebendig, würde ich sagen. Hör dir den Baloran an, sorry, heißt ja eigentlich THE RIVER. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Den Moog One spiele ich eigentlich gar nicht so oft, während der RIVER jetzt sehr prominent und in der Mitte des Studios steht.

Peter:

Mit dem RIVER Synthesizer hast du also richtig Spaß.

Siggi:

Absolut, bei dem ist es wirklich so, du drehst und boah, der klingt ja anders, da ist alles nicht so klinisch, einfach anders, ich würde es mal versuchen zu umschreiben mit: Der hat Charakter.

Der Tri-Chorus des THE RIVER

Peter:

Du hast gerade drei analoge Chorusse erwähnt. Kannst du da näher darauf eingehen?

Siggi:

Er hat tatsächlich drei Chorusse, die analog sind. Die kannst du dazuschalten und auch auf drei unterschiedliche Parts aufteilen. Angenommen, du teilst die 8 Stimmen auf drei Parts auf für Bass, Sololine und Strings, könnte jeder Part einen eigenen Chorus bekommen. Die Chorusse sind wirklich vollkommen analog und erzeugen wunderschöne Schwebungen. Es lassen sich in unterschiedlichen Tempi und anderen Parametern einstellen, wodurch du auch wirklich ganz unterschiedliche Schwebungen erzeugen kannst.

Peter:

Hat der RIVER sonst noch irgendwelchen Effekte?

Siggi:

Hinter den Chorussen kommt ein Digitalprozessor, der schließlich die Delay- und Reverb-Sachen erzeugt. Die aber ich wirklich sehr gut klingen. Beim Reverb bin ich eh sehr empfindlich. Oft scheppern die internen Halleffekte und klingen einfach nicht gut und nur selten klingen die schön offen und weit. Beim RIVER wurden wirklich gute Algorithmen für Delay und Hall verwendet und auch der Prozessor scheint genügend Leistung zu haben, um auch bei langen Hallfahnen nicht in die Knie zu gehen. Und der Trick-Chorus ist eben das Sahne-Häubchen oben drauf – für einen schönen analogen Synthie, noch ein schöner analoger Chorus und das mal drei.

Die Bedienung

Peter:

Und wie ist die Bedienung?

Siggi:

Ich finde die Bedienung, was den Synthie selber angeht, ist absolut vorbildlich und eben alles direkt zugänglich und sehr übersichtlich angeordnet und beschriftet. Wirklich 1A – absolut hervorragend. Wo ich allerdings strauchle und wo sich auch leider das Handbuch ausschweigt, ist der Arpeggiator und der Sequencer. Ich bekomme den einfach nicht zum Laufen. Ich probiere alles irgendwie und es wird auch wirklich nirgendwo erklärt, wie man den zum Laufen kriegt.

Peter:

Auch nicht im Handbuch?

Siggi:

Auch nicht im Handbuch. Es gibt auch kein Tutorial dafür, weil es auch nur ganz wenige River-User gibt. Mal ganz nebenbei, das Handbuch wird übrigens in gedruckter Version mitgeliefert – das ist heute ja eher selten.

Peter:

Du bist jetzt auch nicht gerade ein Synthesizer-Neuling.

Siggi:

Ja, da habe ich mir echt gedacht, dass gibt’s doch gar nicht, dass ich das nicht kapiere. Ich finde ja sogar in den Menüs die entsprechenden Einträge – drücke schließlich auf PLAY, aber am Ende kommt nichts, er spielt einfach nicht los – und der Sequencer auch nicht. Auch blöd, ich habe mich jetzt in dem RIVER-Forum von Laurent angemeldet, aber weil er wohl eine Ein-Mann-Firma ist, braucht er nun schon eine Woche, um mich überhaupt freizuschalten.

Peter:

Du hast also bislang keine Möglichkeit, das Forum zu nutzen?

Siggi:

Genau, sonst hätte ich schon längst mal gefragt, ob mir irgendwer weiterhelfen kann.

Peter:

Was denkst du, kann denn daran so kompliziert sein oder ist es ein Bug?

Siggi:

Das glaube ich nicht, dass ein Bug vorliegt. Was es wahrscheinlich so kompliziert macht, ist die Tatsache, dass sich jede der acht Stimmen einzeln ansteuern lässt. Jede Stimme hat übrigens auch tatsächlich seine eigene Voice-Karte. Und jede dieser Voice-Cards kann separat adressiert werden vom Sequencer und auch vom Arpeggiator. Man kann das ganze System, daher auch die ganzen CV/Gate Ins und Outs, zu acht monophonen Synthesizer-Stimmen splitten und eben auch mit den Signalen rein- und rausgehen pro Karte.

The River Key Management

Peter:

Das klingt toll, du kannst also auch acht verschiedene Klänge erzeugen und unterschiedlich antriggern?

Siggi:

Genau – wenn du willst, kannst du die auch stacken, splitten usw. Laurent hat das ganze System sehr offen gehalten, aber dadurch wurde es auch deutlich komplexer. Ich bin beim Durchlesen des Handbuchs immer überrascht, was man innerhalb des River Key Management alles machen kann.

Peter:

The River Key Management?

Siggi:

Das ist ein separater Bereich mit einem eigenen Display, der für die gesamte Zuteilung der CV-In- und Outputs, Splits, Tastatur, Ranges, Transport usw. verantwortlich ist. Und in diesem Sektor steckt auch der Arpeggiator und der Sequencer mit drin. Aber dieses River Key Management ist eben nur schwer durchschaubar.

Peter:

Eigentlich schade, denn manchmal ist weniger einfach mehr. Wenn es zu kompliziert wird, verliert sich auch der spielerische Umgang.

Siggi:

Das ist eigentlich auch mein einziger Kritikpunkt. Klanglich ist THE RIVER unschlagbar gut, aber mal schnell eine Sequenz einspielen, ablaufen lassen und dazu spielen, ist richtig komplex und hat sich mir noch nicht erschlossen. Hier schlägt wiederum der Moog One den River um Längen. Da ist die Bedienung ganz gut gelöst und du kommst an alle Funktionen sofort ran, ohne dass du ins Handbuch schauen musst.

Peter:

Wunderbar – dann lass uns doch mal nach unten gehen und den THE RIVER live erleben.

Siggi:

Machen wir … einfach mir nach.

Das folgende Video ist tatsächlich ein spontaner Live-Mitschnitt der improvisierten Klang-Performance, bei der sich Siggi spontan verschiedene Klänge anspielt und leicht editiert. Viel Spaß damit.

Siggis Audiodemo als YT-Video

Hardfacts zum THE RIVER

100% subtractive analog synthesis

Polyphony with 8 voices, each voice card being a changeable physical card.

2 VCO, 1 VCF, 2 envelopes, 1 VCA, 1 LFO per voice, hardware routing for the modulations.

All components are operated while the instrument is switched on. Adjustments of micro-voltage taking

into account the temperature insures the accuracy of the instrument.

Complete multitimbrality: 8 channels with free voice/channel allocation.

Wide-ranging management of the expressivity: aftertouch channel, pseudo aftertouch polyphony,

attack AND release velocity.

High-end TP/8 5 Octaves Fatar keyboard.

Complete management of outputs / inputs by layer: 4 simultaneous layers allowing to create complex

areas, to control the MIDI and USB inputs, to drive the outputs for MIDI, USB and the 16 CVs and 8

Gates.

CHORD and HOLD modes.

One intuitive sequencer per layer (4 notes, 48 steps polyphonic). Recording step by step in real time.

Transposition of play.

One arpeggiator per layer, numerous motifs and parameters. Transposition of play.

Control of the external MIDI clocks and REAL TIME messages.

Simplified connection with software programs (MIDI and USB).

Complete bidirectional transmission of all the sound commands (CC and NRPN).

Advanced MPE compatibility with the configurable control of all the Axes.

CV LFO to add a modulation to external analog devices used under power.

Effects: Analog Triple Chorus / Flanger + digital Echo / Reverberation. 100% analog pathway. Storage of

the sound settings.

Storage of 160 SINGLE programs, 40 MULTI programs carrying over all the parameters, including the

current programs, effects and profile parameters, 40 effects programs, 10 profiles of combined layers.

Backup and restoring through SysEx on USB.

2 pairs of stereo XLR and TRS 6.35 jack outputs.

8 individual outputs TS 6.35 jack.

1 earphones output 6.35 jack (front side) with dedicated potentiometer.

1 pair of audio stereo input TS 6.35 jack routed to the effects section.

3 MIDI In, Out and Thru 5 pin DIN connectors.

3 USB type B ports for MIDI driving through USB and update of the operating systems.

2 inputs Contacts Pedal and 1 entry Expression Pedal.

Nominal voltage adaptable to all networks through the services of an approved technician.

Electricity requirements: 120VA. IEC filtered socket.

Dimensions (L x W x H): 104 x 52 (radiator included) x 20 cm.

Weight: 26 kg (Optional Flightcase: add 15 kg).

Helle Varianten des BALORAN THE RIVER