Test: EMC Schmidt Eight Voice Analog-Synthesizer

Der Schmidt Synthesizer - Anti-GAS Therapie

Frage an die Leser:

Wurde jemals ein größerer Polysynthesizer in Serie gebaut?

Das erste Mal hatte ich Kontakt mit diesem Ausnahmesynthesizer, als ich ihn in Stefan Schmidts Wohnung probespielen durfte. Er hat ihn mir für diesen Termin freundlicherweise eigenhändig ein paar Stockwerke hochgeschleppt. Der Synthesizer hat mich beim Erstkontakt nicht sofort überzeugt, sondern erst Jahre später. Ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung, wie er unbedingt sein muss und das sah ich damals nicht erfüllt. Ich war auch etwas überfordert, seine Stärken gleich zu erfassen. Also eines vorab: Lineare FM und Dreiecksignale sind definitiv nicht seine Stärken. Aber dafür kann er eine Menge anderes, unkonventionell anderes.

Der Schmidt Synthesizer: Physisches

Vom Äußeren her ist dieser Synthesizer schon sehr beeindruckend. Schon einmal wegen seines Gewichts von 50 kg. Im Preis inbegriffen ist der Transport per Spedition vor die Haustüre, zusammen mit dem Flight Case, das auch noch einiges wiegt. Das ist schon eine besondere Hausnummer, wenn man das Monstrum vor sich stehen hat. Hier wird klar, dass man dieses noble Musikinstrument tunlichst nur zu Zweit bewegen sollte.

Das Gehäuse besteht grundsätzlich aus Stahlblech, veredelt mit Teilen aus Holz. Das Frontpanel lässt sich hochklappen und in 3 verschiedenen Neigungen arretieren. Ein Netzteil ist natürlich in dieser Preisklasse intern verbaut, ein Lüfter ist innen leise zu hören. Dort verbindet ein Motherboard 8 Voice-Cards, jeweils in der Größe einer Pizzabox und bis zum Rand mit elektronischen Teilen vollgestopft. Kein SMD-Hühnerfutter, sondern solide Analogbauteile in konventioneller Technik. Die Analogschaltungen werden von Dutzenden Mikroprozessoren geregelt, das Audiosignal durchläuft aber keinen einzigen Digital/Analog-Wandler. Bei dem komplexen analogen Signalpfad sind wirklich keinerlei Rauschen und Nebengeräusche zu hören, das ist schon eine ingenieurstechnische Meisterleistung.

Nach dem Einschalten ist das Gerät innerhalb einer Sekunde spielbereit. Die Tastatur als High-End Modell von Fatar spielt sich sehr angenehm. Nichts klappert, Potis und Knöpfe machen einen hochwertigen Eindruck. Links davon, neben den üblichen Handrädern auch ein X/Y-Joystick und Regler für Programm up/down, Oktavierung und Steuerung der Modulatoren. Auch an einen Key-Hold-Taster wurde gedacht, wunderbar.

Die Übersicht der Module liest sich so:

4 DCOs

4 Mischersektionen

7 analoge Filter

2 Distortions

9 Envelopes

1 Master VCA mit loopbarer Hüllkurve

17 LFOs

Level und Panoramamodulation

Live-Sequencer

Der Schmidt Synthesizer: Die Oszillator Sektion

Also vier Oszillatoren, jeder mit eigenen Spezialitäten. So etwas Ödes wie Sinus- oder Dreieckschwingungsformen haben sie erst gar nicht, wozu gibt es schließlich Filter? Stattdessen bestehen die Grundschwingungen aus Sägezahn, Puls in ungewöhnlichsten Formaten und Rauschen.

Die Oszillatoren arbeiten nach dem klassischen Digital-Controlled-Oscillator-Konzept, d. h. ein Mikroprozessor steuert den Ladestrom eines Kondensators, dessen Pegel das analoge Oszillatorsignal darstellt. Zusätzlich werden verschiedene Rechtecksignale erzeugt und miteinander analog gemischt. Auch das erzeugte Rauschen ist ein binäres Signal mit zufälliger Pulsbreite – Wunder der Signaltheorie.

Alle Oszillatoren lassen sich ± 1 Quinte chromatisch stimmen. Zudem gibt es einen Feinstimmungsregler mit Keyboard-Scaling. Die damit mögliche Oktavspreizung bewirkt, dass zum Beispiel zwei Töne im Oktavabstand nicht exakt im Verhältnis eins zu zwei, sondern etwas verstimmt werden können, was in schwebende Oktaven resultiert. Diese Technik nutzen auch heute gute Klavierstimmer, wenn sie einen Flügel stimmen (so ein guter Bösendorfer ist übrigens noch deutlich teurer als der Schmidt-Synthesizer). Durch die Oktavspreizung kann auch einstellt werden, dass zwei Oszillatoren über den gesamten Tonbereich gleichmäßig gegeneinander schweben. DCO1-3 haben noch eigene Suboszillatoren, die von 64′ bis 8′ witzigerweise sogar über dem Master-Oszillator einstellbar sind.

Beim Sägezahn gibt es noch eine PWM-Option, bei der ein virtueller zweiter Oszillator noch einen verstimmten Sägezahn dagegenhält, für diesen Schwebeklang muss man also keinen zweiten DCO opfern.

Pulsschwingungen sind eine besondere Spezialität des Schmidtsynth. Es gibt natürlich eine Pulsbreitenmodulation, wobei jedem DCO sogar ein eigener PWM-LFO spendiert wurde. Darüber hinaus hat VCO1 auch die Schwingungsform „Pulse Train“: Hier werden zyklisch vier Impulse hintereinander erzeugt. Die Impulsbreiten und der Abstand zueinander sind mit zwei Reglern in einem zweidimensionalen Parameterraum zu verändern und sie können zudem noch zeitlich per „LFO diffuse“ unregelmäßig variiert werden. Mit Mode hat man verschiedene Methoden zur Auswahl, um überlappende Puls Trains zu addieren, subtrahieren oder exklusiv-oder-verknüpfen. Es gibt auch zwei spezielle LFOs zum Modulieren dieser Parameter. Das Ganze erzeugt ein Klangspektrum, das sich von einfachem PWM, Syncsounds, Phaser und spacigen Drohnen bewegt. Spätestens, wenn die beiden LFOs das Ganze in Bewegung setzen, klappt das Kinn herunter.

Der Schmidt Synthesizer: Audiomodulationen

Es gibt festverdrahtete Audiozuweisungen zwischen Oszillator 3 und den anderen Oszillatoren, diese ermöglichen Ringmodulation, Sync und FM. Auch die Suboszillatoren sind als Modulationsquelle einsetzbar. Ring- und Frequenzmodulationen erfolgen immer auf Rechteckschwingungen, was immer etwas drastisch wirkt und die Klangpalette etwas einschränkt. Na ja, RM/FM-Krach klingt aber auch so oder so irgendwie ermüdend. Eine Ausnahme machen die Filter, die auch mit Audiosignalen moduliert werden können und die ganze Sache klingt schon viel sanfter. Zusätzlich lassen sich alle Oszillatoren individuell mit Rauschen modulieren.

Der Schmidt Synthesizer: Oszillator 4

Dieser Oszillator ist auch wieder eine Besonderheit des Schmidtsynth. Hier werden die Signale von sechs Oszillatoren im subharmonischen Frequenzverhältnis nacheinander analog ringmoduliert und unterschiedlich verschaltet. Die Programmierung der Parameter ist recht kompliziert, deshalb gibt es ein festes Set von 64 Wave-Presets zur Auswahl. Diese Presets können in einem etwas gezähmten Modus „Clean“ oder in einem geräuschhaften Modus „Ringmod“ betrieben werden. Jedes Preset hat grundsätzlich zwei Signalauskopplungen A und B, die mit dem Regler „A/B Mix“ gemischt werden. Das kann auch wieder moduliert werden, es entstehen dann Wavetable-ähnliche Klangverläufe.

Was aus diesem Oszillator kommt, klingt generell sehr metallisch und geräuschhaft, komplett anders als die anderen DCOs. Hier wird ausgiebig im Terrain der digitalen Synthesizer gewildert, wobei es auch abwechslungsreiche Wiederholungszyklen geben kann. Sehr schön ist auch die automatisierbare Überblendung zwischen A und B, die schöne Klangverläufe einmalig oder zyklisch ermöglicht. Dieser Oszillator eignet sich z. B. recht gut, um dem Gesamtsound noch eine metallische Krone aufzusetzen oder metallische Transienten voranzustellen. Oder auch nur Geräusche bis hin zu Physical Modeling Drums. Viele der Röchel-Rausch-Klänge in den Soundbeispielen stammen aus diesem Oszillator und wären ohne ihn gar nicht möglich.

Der Schmidt Synthesizer: Die Filterbank

Was man hier vor sich hat, kann man eigentlich polyphone Filterbank nennen. Fünf Filtergruppen warten darauf, die rohen Oszillatorsounds zu formen. Jede Gruppe hat einen Mischer mit jeweils 2 Eingängen vorangestellt, denen jeweils ein beliebiger Oszillator zugeordnet werden kann. Die Regler lassen sich bis in die Sättigung einstellen. Ein Teil der Eingänge kann auch zur Filtermodulation verwendet werden und lässt sich amplitudenmodulieren, entweder durch einen LFO oder durch eine Mini-Hüllkurve. Zwei der Filtergruppen sind nach dem Moog’schen Vorbild konstruiert, also mit einer Flankensteilheit von 24 dB pro Oktave. Als Multimode-Filter sind diese stufenlos zwischen LP/BP/HP regelbar.

Zwei weitere Filtergruppen bestehen aus Dual-Filter, jeweils parallel geschaltete 12 dB Multimode-Filter. Man kann auswählen, in welchem Modus die einzelnen Filter sind, also HP+HP, BP+HP, BP+BP, LP+LP. Ein Regler bestimmt den Abstand zwischen den beiden Grenzfrequenzen. Zudem können beide Dual-VCFs auch noch gekoppelt werden, d. h. 4 Filter können einheitlich verschoben oder moduliert werden. Die Ausgangssignale können auf Wunsch durch jeweils einen eigenen Verzerrer geschickt werden, gekoppelt mit der eingangsseitigen Übersteuerung der Filter lassen sich extreme Sättigungen und Faltungen erreichen. Falls das nicht reicht, lassen sich auch noch die Phasen der einzelnen Filtergruppen invertieren, um bestimmte Frequenzen auszulöschen.

Jede Filtergruppe enthält einen eigenen ADSR-Generator und eigene LFOs mit netten Zugaben. Beispielsweise lassen sich zwei LFOs gegenseitig beeinflussen oder mit einer weiteren Zeitbasis modulieren. Auch an zwei Ramp-Generatoren wurde gedacht, die sich alternativ zur ADR-Hüllkurve aktivieren lassen. Diese Generatoren kennen 30 verschiedene repetierende Muster, die die Filterfrequenz oder Space modulieren können.

Die Ausgänge der Dual-Filter lassen sich in die Eingänge der 24 dB Filter einschleifen, um den Klang noch weiter zu formen. Die Resonanzeinstellung der Filter hört leider kurz vor der Selbstoszillation auf, sie können also nicht als eigenständige Oszillatoren verwendet werden. Dann gibt es noch eine fünfte Filtergruppe: ein 12 dB Tiefpass (VCF3), dessen Grenzfrequenz nur mit der Hand regelbar ist. Ist der aktuelle Sound mit all dem Resonanz-Gezwitschere in den höchsten Lagen zu dünn? Einfach dieses Filter bis in die Sättigung dazuregeln, einen passenden Oszillator aussuchen und schon hat man ein mächtiges Klanggebilde mit monströsen Bässen und Zwitschern.

Der Schmidt Synthesizer: Modulation

Es heißt, dass bei der Konzeption bewusst auf eine Modulationsmatrix verzichtet wurde, da ja fast jedes Modul seine eigenen LFOs besitzt, die auch im One-Shot-Modus als AD-Hüllkurve dienen können. Aber dennoch: Es gibt eine Sektion bei den Modulationsrädern, wo ein beliebiger Drehknopf einer Modulationsquelle für den Hand- oder Fußbetrieb zugewiesen werden kann. Hier gibt es einiges: Aftertouch, Modulationsrad, X/Y-Joystick und vier Pedale. Das vierte Pedal ist fest dem Gesamt-Volume zugeordnet. Leider ist immer nur ein Ziel pro Modulation möglich.

Die Modulationen über die Pedale finde ich am besten. Mit diesen Fußschwellern wird der Synthesizer sehr lebendig und dynamisch spielbar. Ich habe zwei Boss EV-3 Pedale an die vier Eingänge angeschlossen, diese haben nämlich jeweils gleich zwei getrennte Kanäle. So kann man bis zu 4 Parameter steuern, z. B. mit dem linken Schweller Resonanz und Filtercharakteristik gleichzeitig und mit dem rechten Grenzfrequenz eines VCFs und Lautstärke. In den Soundbeispielen wurde teilweise ausgiebig von dieser Steuerung Gebrauch gemacht.

Auf der Rückseite befinden sich noch weitere Anschlüsse, um vier Fußschalter anschließen. Zwei Eingänge sind für Sustain und Sostenuto (*) reserviert, zwei weitere Anschlüsse dienen zur Steuerung des internen Sequencers.

(*) Sostenuto: Wer das nicht kennt, es ist vom Sostenuto-Pedal eines Flügels abgeschaut. Es werden damit nur die Töne gehalten, die bei Betätigung des Pedals gedrückt waren, alle anderen fallen wieder ab, very cool.

Erwähnenswert ist noch die Group Level Modulation, das ist noch ein eigenes VCA-Modul, mit dem die Pegel der beiden Filtergruppen dynamisch geregelt werden. Mit einer Hüllkurve und/oder LFO kann zwischen den Filtergruppen überblendet werden und sie lassen sich jeweils dynamisch durch eine weitere Hüllkurve/LFO im Stereopanorama verteilen. Wenn der Sound nicht schon vorher genügend verzwirbelt wurde, hier geht es noch mal richtig zur Sache.

Der Schmidt Synthesizer: Effekte?

Als Stefan Schmidt mit der Entwicklung begann, hatte er keine eigenentwickelte Effekte in der Schublade. Da sind natürlich größere Firmen klar im Vorteil, wenn sie eine eigene Entwicklungsabteilung für Effekte haben oder eine aufgekauft haben. Was soll’s, es gibt auch wunderbare extern Effektgeräte nach Wahl und man muss sich nicht mit internen Kompromisslösungen abfinden. In dieser Qualitätsklasse lieber gar keine internen Effekte als etwas Durchschnittliches. Und er hat acht analoge Ausgänge, die direkt an ein Mischpult angeschlossen werden können.

Der Schmidt Synthesizer: Multimode

Es lässt sich auch ein Multimode aktivieren, bei dem die acht Stimmen auf verschiedene MIDI-Kanälen, verschiedene Tastaturbereiche oder verschiedene Layer verteilt werden können. Vor ein paar Jahren war dieser noch nicht implementiert und es war ein K.o.-Kriterium für mich gewesen. Inzwischen gibt es ihn, aber ich habe ihn bisher kaum genutzt. Mehrere Sounds auf diesem Synthesizer zu layern, ist eigentlich Overkill.

Im Multimode ist natürlich schnell der Punkt erreicht, an dem 8 Stimmen verbraucht sind. Für ein Multimode-Setup sind andere Synthesizer definitiv besser geeignet. Wenn man will, kann man das aber auch als 8 einzelne mächtige Monosynthesizer betrachten.

Die vorhandenen acht Stimmen sind entweder polyphon, monophon mit einer oder allen acht Stimmen gleichzeitig konfigurierbar. Es gibt mehrere Glide-Modi, auch für Oszillatoren und Filter getrennt regelbar, hat man so etwas schon gesehen? Ein Glide-Modus ist für polyphones Spiel optimiert: Damit die Töne im Bass und rechter Hand nicht ewige Glides hin und her erzeugen, wird nur in einem bestimmten Intervall zum Zielton hin gegleitet.

Der Sound des Schmidt-Synthesizers

Wie klingt er denn nun dieser Schmidtsynth, doppelt so gut wie ein Moog One oder fünfmal so gut wie ein Waldorf Quantum? Kann man schlecht sagen, schließlich eröffnen alle diese Synthesizer unerforschte Welten. Was ihn von den anderen abhebt, ist seine schiere Größe, gepaart mit einer äußerst benutzerfreundlich beknopften Oberfläche. Jede Funktion hat ihren eigenen Regler, keine Doppelbelegungen.

Er kann natürlich – das ist ja schließlich sein Gefilde – äußerst analog klingen. Die Sägezähne können wunderbar schweben, die 24 dB Filter tun ihr Übriges. Die DCOs sind natürlich immer richtig gestimmt, durch den Sample-and-Hold-Modus der LFOs kann man sie aber auch leicht verstimmt spielen, um so zusätzliches Leben hinzuzufügen. Die Potentiometer werden für den Preset-Prozessor digital ausgelesen, dabei arbeiten sie zum Teil mit einer beachtlichen Auflösung von 512 Stufen, das dürfte reichen – „Quantisierungszippern“ ist nicht zu bemerken.

Man kann den Signalpfad auf einen einzigen Sägezahn und ein 24 dB Filter reduzieren, der Sound klingt immer edel. Seine Eigenständigkeit besteht darüber hinaus in den zusätzlichen Schwingungsformen der Oszillatoren, die es nur auf dem Schmidt gibt und in der äußerst umfangreichen Filterbank. Beim Herumschrauben fällt einem auf, dass eigentlich fast alle Sounds irgendwie gut klingen. Es gibt selten Situationen, wo gar nichts mehr herauskommt oder man in einer hässlichen Sackgasse feststeckt.

Ihm lässt sich nicht wirklich der Stempel einer speziellen Sounds aufdrücken, dazu ist er zu umfangreich. Er kennt nicht zuletzt wegen des VCF3 extreme Bässe, kann zudem durch seinen unglaublichen Frequenzgang glitzern und bleibt bis in den höchsten Lagen kristallklar. Er deckt daher viele Bereiche ab: Natürlich das, was man als typisch analog assoziiert, dann kann er aber auch nach DX7 Pianos (ohne FM zu bemühen). Er kann wunderbare digitale Flächen, viel Experimentelles ist möglich. Sogar Sounds, die an Physical Modeling erinnern, hatte ich plötzlich unter den Händen. Dank des DCO4 und der Filterbank gibt es noch unerhörte Variationen von Rauschklängen und endlose Verläufe dazwischen. Die Sound-Beispiele, die an Koto Drums erinnern, sind – man mag es kaum glauben – tatsächlich mit einem einzigen Single-Sound und dem internen Sequencer gespielt.

Alle einzelnen Module klingen schon hervorragend, das alles sogar in mehrfacher Ausfertigung erscheint fast erdrückend. Mit etwas Gewöhnung lernt man aber, dem Sound damit fein dosiert noch die eine oder andere Würzung beizugeben. Ich würde sagen, mit diesem Synthesizer ist ein Maximum erreicht, was mit der subtraktiven Klangsynthese prinzipiell möglich ist.

Der Sequencer des Schmidt Synthesizers

In der aktuellen Betriebssystem-Version erhielt der Schmidt noch als krönenden Abschluss einen umfangreichen Live-Sequenzer/Arpeggiator. Er ist ausschließlich im Menüfenster zu bedienen, seine Parameter sind in 2 Seiten aufgeteilt.

Hier sind maximal 40 polyphone Schritte möglich, Anfangsschritt und Sequenzlänge ist frei wählbar. Man muss seine Spieltechnik etwas üben, denn die Steps lassen sich nur über das Keyboard einspielen, die eingebaute Quantisierung verzeiht aber einiges. Zudem gibt es einen Singlestep-Modus zum Einspielen von polyphonen Schritten. Die Abspielrichtung kann über 15 verschiedenen Patterns gesteuert werden (was viel interessanter ist als nur Vorwärts/ Rückwärts/ Pendel anderer Sequenzer). Die Sequenzen sind nicht speicherbar – man muss sich immer wieder etwas Neues ausdenken. Externe Drum-Maschinen lassen sich über MIDI-Clock synchronisieren, sie kann auch zwischen halbem und Originaltempo umgeschaltet werden.

Um seine die Hände frei zu haben und nicht im Menü herumdrücken zu müssen, lassen sich an der Rückseite zwei separate Fußschalter anschließen: für Start/Stop und Play/Record Mode. Während des laufenden Sequencers können alle Parameter geändert werden und zwischen verschiedenen Modi gewechselt werden und es kann natürlich nach Herzenslust transponiert werden. Dadurch eignet er sich wunderbar zum Improvisieren und für Live-Performances.

Kritikpunkte am Schmidt Synthesizer

Irgendetwas gibt es immer zu bemängeln, machen wir hier mal einen Versuch. Bei den Oszillatoren sind die Audioquellen der FW- und RM-Modulationen auf Rechtecksignale beschränkt, so dass nicht das vollständig bekannte Spektrum an Modulationsklängen möglich ist. Was geht, ist die Filtermodulation mit einem Oszillator. Die Regler der Filterresonanzen hören kurz vor der Eigenschwingung auf. Das ist schade, denn so kann man die Filter nicht als Oszillatoren verwenden. Etwas verwirrend ist auch die Anordnung der Modulgruppe PWM-LFOs und Group-Out-Mixer, da sind Regler anders angeordnet, so dass sie nicht der gesamten Ablauflogik folgen. Na gut, man kann sich auch daran gewöhnen.

Quality from Franconia



Dieser Synthesizer wird tatsächlich komplett in Deutschland gefertigt. Angefangen vom Gehäuse, der automatisierten Bestückung der zahlreichen Platinen in klassischer Through-Hole-Technik, bis zur Endfertigung in Erlangen und Abgleich durch Meister Schmidt persönlich.

Es wird zusehends schwerer, in Deutschland eigene Produkte kostengünstig zu fertigen und das gilt generell für den Bereich Konsumerelektronik – auch für Synthesizer. Es fehlen nicht nur Risikokapitalgeber, das hohe Lohnniveau, die hohe Abgabenlast und die ausufernde Bürokratie für kleine Firmen tun ein Übriges. Es finden sich immer weniger Zulieferer, die in kleinen Serien fertigen können und möchten. Viele benötigte Sonderteile sind auf dem Markt schwer zu erhalten, weil sie entweder nicht mehr hergestellt werden oder sich für Kleinserien einfach nicht rechnen. Damit auch ein Support in der nächsten Jahres noch möglich ist, muss der Hersteller auch noch Ersatzteile einlagern. Ich denke, der Schmidt Synthesizer wird der letzte dieser Art sein, der noch so aufwändig von einer kleinen Gruppe gefertigt wird.

Im Gegensatz zu vielen heute gefertigten Synthesizern wird man den Schmidt auch in 30 Jahren noch gut reparieren können, falls etwas kaputt gehen sollte. Er besteht ja fast ausschließlich aus Standardbauteilen in Through-Hole-Technik. Bei den anderen Synthesizern von heute wäre ich mir bei der Reparaturfähigkeit nicht so sicher.

Für diesen Synthesizer gibt es natürlich nur einen kleinen Nischenmarkt für Leute, denen dieses besondere Konzept der Aufwand wert ist. Ich gehe davon aus, dass durch dieses Mammutprojekt auch niemand richtig reich wurde, auch wenn ich es ihnen wünsche. Es wurde von einer Gruppe von Enthusiasten bis zum Ende gebracht, das verdient meinen Respekt. Gebaut wurden jetzt 75 Stück, eine weitere Produktionsserie ist derzeit in Diskussion.

Soundbeispiele

Als Beilage zu diesem Artikel sind noch 60 Minuten Musik, ausschließlich auf dem Schmidt Synthesizer im Single-Mode gespielt, zum Teil auch mit dem internen Live-Sequencer und Drums vom Korg Kronos. Ich war so frei, auch Hall und teilweise Chorus beizumischen. Der Schmidt Synthesizer ist zu extrem klaren und komplexen Höhen in der Lage, bei diesen Aufnahmen können Artefakte durch das MP3-Format etwas auffallen.