Test: John Bowen Solaris, Synthesizer

Korrekt, das ist eine Fatar-Tastatur, sie ist gut bespielbar. Das ist allerdings nichts für Pianisten, danke für das Feedback. Die Entwicklung lief schon eine Weile, selten kann in Synthesizern allerneueste Technik genutzt werden und OLEDs halten ja auch nicht für immer. Zumindest würde ich mir das so erklären. Das Gewicht liegt auf der Klangengine selbst, die sich von einem TI schon abhebt, besonders wenn die Effekte ausgeschaltet sind (besonders Hall, was der Solaris ja eh nicht hat). Das Teil ist für wirklich ambitionierte Klangdesigner und Produzenten, die sich für so etwas Zeit nehmen, also sicher eine kleine Gruppe. Das mit der Speicherkarte ist eigentlich im Test nicht unangenehm aufgefallen. Zumindest wäre das meine Einschätzung. Ja, perfekt ist er nicht, er ist sehr speziell. Deshalb sind auch die Käufer nicht die gleichen, die einen der Standard-VAs kaufen, sondern mehr Variabilität wünschen. Aber klar, Virus hat jetzt 4 Hüllkurven, Wavetables schon länger und so weiter, aber in dieser Komplexität und fast-Modularität bietet das kein VA an, außer eben der Origin. Andere sind ja schon vom Markt (G2). Denke hier liegt einfach der Reiz. Nicht in einer Standardarbeitspferdmaschine wie dem Virus, der natürlich in fast jeden Haushalt gehört. Allrounder ist der Solaris nebenbei, aber auch irgendwie nicht, weil er eben nicht multitimbral ist und auch keine Effektmaschine ist, .. Er will mit seiner puren Engine überzeugen, die zunächst neutraler ist (auch deutlich neutraler als der Virus). Und dann wird gebastelt, das lohnt sich klanglich sehr. So zumindest innerhalb meiner Zeit zum testen. Das ist also kein Radias, Virus, etc.. das ist eher ein Origin und ein bisschen G2, irgendwo dazwischen, wenn wir die 90er hätten würde ich noch Oasys (die alte Entwicklungsumgebung von Korg) und Co mit einwerfen von dem, auf welchem Pegel das abgeht, nur eben 2012. Wichtig ist aber, das für sich selbst klar zu bekommen und sich die Zeit nehmen zu können, sich mit ihm auseinander zu setzen, das ist ein Synth für den zweiten Blick. Definitiv. Und ja, ich privat würde mir eine kleinere Version wünschen für die Bühne und mit Performanceoptimierung, aber so Sachen kann man mit so einem speziellen Teil mit so viel Engagement nicht bringen. Auch keine 88er Tastatur (ich hätte natürlich gern eher eine 3Okt.-Dynamik/AT Tastatur wie im G2). Aber naja – Das ist ein Studiosynthesizer und dafür ist er eigentlich gut dimensioniert. Der Kompromiss ist da eigentlich oft 5Oktaven-Gute-Standardtastatur, so wie hier. Prophet 5, Matrix12 -in 2012, sowas möchte er irgendwo sein, auch wenn eigentlich anderer Zeitgeist herrscht. Stimme dir zu, das ist mutig und engagiert. Das ist sicher nicht für „jeden“ etwas. Aber das Geld steckt sicher nicht nur in der Hardware, Displays etc. da ist viel an Ideen und Engine, Software, Denkarbeit drin, das merkt man halt wenn man damit arbeitet. Erinnert an die Tiefe beim Andromeda (nur ideell, nicht technisch oder klanglich), das A6 Team war ebenfalls extrem engagiert.