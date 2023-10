Test: Jomox Mod FM Synthesizer im Eurorack-Format

Ausgefuchster FM-Synthesizer im Eurorack-Format

Heute dreht sich alles um die FM Synthese und nein es geht nicht um Yamaha sondern um Jomox. Genauer, den Mod FM Eurorack FM Synthesizer, im nachfolgenden als Mod FM bezeichnet.

Der Mod FM ist ein kompletter 8-stimmiger FM-Synthesizer im Eurorack-Format, der out- of-the-box enorm kraftvolle Sounds verspricht, ohne auf die üblichen CV-Modulationsmöglichkeiten zu verzichten. Er verfügt über 4 Operatoren und 2 LFOs/VCOs pro Stimme. Zusätzlich hat er pro Stimme 2 analoge Filter und analoge VCAs, die dem Mod FM analoge Tiefe und Wärme verleihen, obwohl die FM-Engine natürlich digital ist.

Jede Stimme hat eigene CV/Gate Eingänge und einen individuellen Ausgang. Es gibt einen Stereo Mix-Out, auf dem die geraden und ungeraden Stimmen verteilt sind, und auf denen noch interne Effekte wie Delay und Reverb hinzugemischt werden können.

Look and Feel

Der Jomox MOD FM kommt als Eurorack Modul daher. Die Modulgröße mit 56 TE und 3 HE mag recht üppig erscheinen, zumal hier auch noch ein passendes Case beschafft werden muss. Das heisst das 48 TE Breite Döpfer LC-1 ist zu klein. Allerdings gibt es hierzu genügend Alternativen. Was bei der FM Synthese generell immer ein Hindernis war, die Eingabe der Parameter und Operatoren. Jomox nimmt hier den Schrecken und macht das Ganze sehr intuitiv. Was bei der Klangerstellung nun nicht unwichtig ist. Mit den beiden Displays hat man alles gut im Blick. Die Anordnung der Patch Buchsen am Rand finde ich gelungen, zumal das Modul auf den ersten Blick recht „simpel“ aussieht aber doch Tiefe und Komplexität mitbringt. So das der Blick auf den Display frei sein sollte. Natürlich sind nicht alle Parameter immer sofort zu erreichen, allerdings ist der Grad des Menütieftauchens vollkommen in Ordnung und die Tauchtiefe sehr praxisnah. Zumal die wichtigsten Funktionen direkt ansprechbar sind.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern sind die Patchbuchsen verschraubt. Und sollten auch hartem Bühnenalltag bestehen.

Für mich hat sich das in der kurzen Testphase sehr bewert, die Reglermatrix ist passend gewählt, der Abstand zwischen den 4×4 Reglern selbst für Bauarbeiterfinger passend. Die Belegung empfinde ich persönlich als performance-orientiert. Die Belegung ist gut gewählt.

Kontakt zur Aussenwelt

Neben der CV/Gate Ansteuerung verfügt der Mod FM über Midi In und Out im TRS Type A Format und einen USB C Anschluss, der auch Midi verarbeitet.

Bei einem solchen Modul die MIDI als TRS Typ A auszuführen ist sinnvoll. Zumal Mod FM auch mit USB C Adapter daher kommt. Für Firmware Updates ist das praktisch. Zum anderen wird sich über Kurz oder Lang MIDI via USB durchsetzen.

Mod FM mit externen CVs zu steuern ist eine extrem praktische Angelegenheit. Die FM Synthese bietet sich dafür aber auch an. Hier haben wir über FM1 bis FM4 und Amount 1 bis Amount 4 entsprechenden Zugriff. Generell sehe ich hier grosses Spasspotential. Sehr sinnvoll sind auch die acht CV/Gate Ausgänge. Welche grade zu nach einem polyphonen Modularsystem schreien. Was für mich dann allerdings das Feature schlechthin ist, sind die acht einzelnen Audioausgänge, die nicht nur in einem Mehrkanal Setup sinnvoll sind.

Midi

Wem die CV/Gate Anbindungen nicht ausreichen oder auch gerne per MIDI unterwegs ist, sei auch ein Blick in die MIDI Implementation Chart empfohlen. Hier sind sowohl Single Mode, Split Mode und auch Multi Mode implementiert. Ebeson können die einzelnen Presets und die Multi Sets via Program Change aufgerufen werden. Auch sehr gut und vollständig ist die CC Ansteuerung der einzelnen Soundparameter. Weiterhin lassen sich die FX Reverb und Delay1, Delay2 auch via MIDI steuern. Für mich persönlich eine klare Aufwertung des ModFM ansich.

Erster Klangeindruck

Mit dem Jomox Mod FM lassen sich ohne großen Modular-Aufwand extrem gut und metallisch klingende FM-Sounds, knackige Bässe, aber auch weich und tief klingende analoge Sounds kreieren. Tatsächlich war ich hier von den Möglichkeiten sehr positiv überrascht. Die Idee die FM um analoge Filter, Metal Noise und VCA zu erweitern, ist eine extrem clevere Designentscheidung.

Bevor wir aber tief in die FM Synthese und Mod FM eintauchen, holen wir die Kollegen ab, denen FM noch nicht geläufig ist , empfehle ich diesen Workshop zum Thema FM-Synthese. Grundsätzlich hat man sich beim Mod FM am Konzept der ersten Generation der Yamaha DX Synthesizer mit vier Operatoren entschieden. Zu dieser Modellreihe findet ihr HIER eine spannende Reportage.

Technische Spezifikationen des Jomox MOD FM

Kommen wir kurz zu den technischen Spezifikationen:

8 Stimmen voll multi timbral FM Synthesizer

4 Operatoren pro Stimme

Vollständige Modulationsmatrix / 26 Algorithmen

2 LFO/VCOs pro Stimme

CV/Gate pro Stimme

CV-Modulationseingänge pro Operator

Ausgänge für jede Stimme plus Mix-Out

Echte Audio-FM-Modulationseingänge

Echte analoge Filter pro Stimme

24db Tiefpass

12 dB Multimode LP/BP/HP

Echte analoge VCAs pro Stimme

Midi TRS Typ A

USB C-Gerät

Digitaler Hall, 2x Stereo Delay

Voll speicherbar, auch CV

128 Presets, 118 Multisets

2x 128x64px OLED Displays

+12V: 370mA max.

-12V: 170mA max.

Leistung: 6,5W

Breite: 56 TE = 284mm

Höhe: 3 HE = 129mm

Tiefe: 40mm

Speicherverwaltung und Presets

Da wir nun ein frühes Seriengerät getestet haben, sind noch nicht alle Presets an Bord, aber laut Jürgen Michaels sind noch weitere in Pipeline und werden mit einem der nächsten Updates ausgerollt. Stilistisch haben eine Bandbreite von Brot- und Butterbässen, semiklassischen FM-Sounds, spooky Filmtheater bis technoidem Gezirpel. Was auch sehr gut funktioniert sind tibetische Trommeln, die mit den Festfrequenz-Operatoren recht fix erstellt werden können. Generell erstellt man sich einen Grund Patch ob nun mit oder ohne Verkabelung, wählt Store und und editiert mittels dem Cursor Kreuz und Parameter 1 und fertig.

Die Matrix FM des Jomox Mod FM

Alle vier Operatoren sind in einer Matrix angeordnet, in der jeder Operator (= Sinusoszillator) von den anderen Dreien frequenzmoduliert werden kann. Die 16 Endlosregler in der Matrix stellen jeweils den Modulationswert (FM Amt) ein. Jeder Operator kann in seiner Grundfrequenz individuell eingestellt werden. Ich finde das richtig gut gelöst. Empfehle aber Einsteigern in der Bedienungsanleitung ab Seite 9 einfach sequentiell die Beschreibungen durchzuarbeiten. Das gibt oder frischt noch mal das Rüstzeug für die FM Klangforschung auf.

Es gibt auch die Möglichkeit die Frequenz eines Operators in vollen Hz einzugeben, diese sind dann aber fest und können nicht mehr über die Keynote verändert werden, sondern nur durch Modulation. Sinnvoll z. B. für perkussive Sounds.

Das eröffnet relative einfach unendliche Klangwelten. Es lassen sich so ohne großen Modular-Aufwand extrem gut und metallisch klingende FM-Sounds, knackige Bässe, aber auch weich und tief klingende analoge Sounds kreieren. Tatsächlich gelingt mit Mod FM der Zugang zu FM sehr intuitiv und spielerisch. Während man in früheren Tagen recht unsportlich auf Flachtastern Parameter „hackte“, drehen wir hier locker und geschmeidig den Sound!

Was nun aber nicht heisst wir kommen mit den neuen Rhodes und Tynes Sounds daher. (Wer in den Soundbeispielen ein Rhodes/Tynes findet, kann es behalten. ;) )Sondern wir gehen weiter. Was nun tatsächlich sehr faszinierend ist, das man im Hause Jomox die Frequenz eines Operators in vollen Hz eingeben kann, diese sind dann aber fest und können nicht mehr über die Keynote verändert werden, sondern nur durch Modulation. Sinnvoll z. B. für perkussive Sounds. Und hier ergeben sich mit den Einzelausgängen und FX durchaus immersive Möglichkeiten für die Sounds und Soundgestaltung.

LFO und VCO

Jede Stimme hat 2 LFOs, die jeweils die Frequenz (FM) oder die Amplitude (AM) eines Operators modulieren können. Jeder LFO verfügt über 64 verschiedene Wellenformen, die im rechten Display angezeigt werden.

Ferner gibt hier das Feature, dass jeder LFO zu einem VCO umgeschaltet werden kann. Er kann auch direkt in den Signalweg eingespeist werden und reagiert auf die Keynote. Die ursprüngliche LFO Rate wird zum Detune. Somit kann man auch klassisch klingende Rechteck/Sägezahn Analog-Bässe oder String Pads erzeugen.

Filter und VCA

Jede Stimme hat ein analoges Filter, das mit dem Baustein SSI2140 von Sound Semiconductor realisiert wird, was sich wiederum an den alten SSM-Filtern SSM2040 orientiert, die in den 1980ern oft in Oberheim Synthis und den ersten SCI Prophet 5 verwendet wurden.

Das Filter hat einen 24dB Tiefpass-Ausgang und ein 12dB State-Variable Multimode-Filter, dessen Charakteristik stufenlos von TP/BP/HP überblendet werden kann. Beide Filtertypen können unabhängig voneinander gemixt werden.

Hüllkurven und VCA

Die ADSR für das Filter ist schnell und greift direkt, die Resonanz ist gut justierbar. Das Filter hat einen eigenen LFO für die Cutoff, der von den LFOs in der FM Sound-Engine unabhängig ist und ebenfalls über 64 Wellenformen verfügt.

Der VCA ist ein schneller Transistor-VCA, was für snappy Sounds wichtig ist und in allen Jomox Drum-Produkten zum Tragen kommt. Daher kann der ModFM auch als ergiebige Soundquelle für technoide Drums und Percussion jeglicher Art genutzt werden.

Auf dem Analog-Board gibt es noch eine weitere Sound-Quelle: Metal Noise. Es kann unabhängig von der FM Sound-Engine in das Filter gemixt werden und bietet wiederum eine unerschöpfliche Quelle krasser Sounds.

Hier wird mit dem Filter und dem VCA in Verbindung mit dem FM Teil das Beste aus beiden Welten kombiniert.

Der MOD FM in der Praxis

Die Lernkurve des Mod FM ist recht steil. Allerdings nimmt uns das Modul an die Hand und unterstützt durch seine Oberfläche und die Informationen des Display uns beim Erklimmen der Kurve. Was sicherlich eine Designentscheidung war, dass VCA und VCF erstmal mit einem Druck auf Filter aktiviert werden wollen, so man das möchte. Generell stimme ich mit der Aussage überein das der Filter in Richtung SCI P5 geht. Es fiel jedenfalls nicht schwer entsprechende Sounds zu erzeugen. Allerdings ist das nicht der Schwerpunkt des Mod FM.

Was haben wir nun. Der eine mag ob des Preises leise seufzen, dieser geht aber angesichts des Gegenwertes, der Verarbeitung, der Bedienung absolut in Ordnung. Die Modulgröße mit 56 TE und 3 HE ist angemessen und gibt ModFM eine kompakte Größe, ohne das die Ergonomie leidet. Wie schon zuvor geschrieben, die Entscheidung alle Patchpunkte U-Förmig am Rand des Moduls zu platzieren macht das Arbeiten und Patchen einfach und macht das Jomox Mod FM zum Mittelpunkt eines Euroracks.

