Test: Zynaptiq Orange Vocoder, Software Plug-in für die DAW

Vocoden bis zum Abwinken

Manchmal, ganz selten stolpert man über Plug-ins, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht; Zynaptiq Orange Vocoder ist so eins für mich. Für mich waren Vocoder im Grunde bisher eben nur das: Wie kann ich einer Synth-Linie eine Stimme aufprägen. Abgesehen von der rein technischen Verwendung natürlich. Sicherlich, die ein oder andere Verwendung als Effekt war auch dabei. Aber Zynaptiq Orange Vocoder hebt das Ganze wirklich auf eine völlig andere Ebene.

Installation des DAW Plug-ins Zynaptiq Orange Vocoder

Der Orange-Vocoder hat eine lange Geschichte und wurde auf AMAZONA.de bereits 2008 in der „Orange Vocoder 10th Anniversary Edition“ getestet. Das Original war schon 1998 auf dem Markt und somit einer der ersten nativen Vocoder-Plug-ins.

Zynaptiq Orange Vocoder ist für macOS-Systeme ab der Version 10.15 und Windows ab Version 10 erhältlich. Ich habe es aber einfach auf einem macOS 10.14 installiert und das Plug-in läuft auch dort einwandfrei. Beim Kauf erhält man eine Registriernummer, die auf der Zynaptiq-Website eingeben wird, um eine iLok-Aktivierungsnummer zu erhalten. Ein Internetzugang aus der DAW heraus ist so nur beim ersten Scan notwendig. Danach funktioniert das Plug-in auch offline.

Unterstützt werden die gängigen Formate AU, AAX, VST und VST3. Eine Demoversion gibt es und diese ist 30 Tage lang voll funktionsfähig.

Zynaptiq Orange Vocoder ist ein Vocoder ist ein Vocoder ist ein …

Die Arbeitsweise eines Vocoders dürfte nun mittlerweile bekannt sein. Und so teilt Zynaptiq Orange Vocoder die Oberfläche in die entsprechenden Sektionen Synth, Vocoder und Mix & FX ein.

Auf der Overview-Seite sind dann nochmal die wichtigsten Einstellungen der jeweiligen Sektionen zum schnellen Zugriff aufgeführt. Diese Bereiche dominieren den mittleren Bereich des von 70 % bis 200 % skalierbaren Plug-ins. In der unteren Leiste findet man eine Keyboard-Tastatur, die aber auch versteckt werden kann. In der Synth-Sektion werden hier aber auch weitergehende Einstellungen, wie z. B. die Pitch-Modulationen für die Oszillatoren angezeigt.

Das ganze UI ist sehr modern gestaltet und das mag nicht jedermann gefallen. Nach einer Weile finde ich das klare und nüchterne Design im orangefarbenen Neon-Look aber übersichtlich und somit zielführend. Wen die verwaschenen Wellenformdarstellung im Hintergrund stört, kann diese auch ganz ausstellen – ich fand aber, dass ein wenig Kontrast die Bedienelemente besser absetzt und damit auch besser lesbar macht.

Das ganze UI ist dabei intern verlinkt. Ein Beispiel: Auf der Overview-Seite ist der Effekt Freeze zu sehen, der bei Aktivierung den aktuellen Buffer-Inhalt in einem endlosen Loop wiederholt. Klicke ich auf dessen Bezeichnung, werde ich sofort auf die Mix&FX-Seite weitergeleitet, wo eventuell weitere Einstellungen zu finden sind.

Allerdings hat gerade der Freeze-Effekt keine anderen Einstellungen als an oder aus. Deswegen scheinen mit hier auch die sogenannten Sub-Presets Verschwendung zu sein. Diese Sub-Presets erlauben jedoch ein Separieren der Synth- und der Vocoder-Einstellungen. Natürlich können alle Einstellungen auch als ein Gesamt-Preset abgespeichert werden, was mich zum nächsten Thema bringt.

Preset-Verwaltung des Plug-ins Zynaptiq Orange Vocoder

Noch bevor ich die schier unendlichen Möglichkeiten dieses Vocoders beschreibe, kommt hier schon mein größter Kritikpunkt am Zynaptiq Orange Vocoder. Die Preset-Verwaltung wird der enormen Einstellungsvielfalt nicht gerecht. Wir haben es hier mit einer einfachen Ordnerstruktur in kaskadierenden Menüs zu tun, die beim Speichern weder Kategorien noch Schlagwörter noch Bewertungen zulässt.

Beinahe folgerichtig gibt es auch keine integrierte Suchfunktion. Eine Suche kann nur über den Umweg des Betriebssystem-Browsers genutzt werden.

Exakt das Gleiche gilt dann auch für die Sub-Presets. Es können Ordner angelegt und so ein wenig Übersicht im Drop-Down-Menü geschaffen werden – mehr nicht. Bei einem Plug-in mit dieser Tiefe würde ich mir eine eigene Seite wünschen, die sich ausschließlich um die Verwaltung der Presets und Sub-Presets kümmert.

Übersichtliches GUI

Auf der Übersichtsseite stehen nicht nur alle grundlegenden Funktionen, hier kann auch der Signalfluss eingesehen und verändert werden. Zynaptiq Orange Vocoder installiert zwei Varianten des Plug-ins – eine mit externer Sidechain und eine ohne. So kann die Software in jede erdenkliche DAW integriert werden. Die Sidechain wird vor allem für das Einspeisen eines externen Synth- oder Carrier-Sounds benötigt. Aber auch die Sidechain-lose Variante kann das – dann bleiben aber für Carrier und Modulator nur Mono-Kanäle. Auch ein einfaches Vertauschen der beiden Signalquellen kann vorgenommen werden.

Freeze und Pitch-Q

Den Freeze-Effekt erwähnt ich bereits. Er kann besonders gewinnbringend angebracht werden, wenn man ihn automatisiert. Eine rhythmische Aktivierung kann zu interessanten Ergebnissen führen.

Pitch-Q ist nun, wenig überraschend ein Pitch-Correct-Effekt. Was ich als zunächst etwas überflüssig im Kontext eines Vocoders empfand, entpuppt sich in der Kombination mit dem Vocoder als erstaunlich vielseitiges Werkzeug. Vocoder-, Pitch-Q- und Synth-Ausgang können einzeln abgehört und abgemischt werden.

Synth und Vocoder von Zynaptiq Orange Vocoder

Bei den Vocodern, die ich bis jetzt genutzt hatte, war die Synth-Sektion durch die Bank weg einfach nur ungenügend. Meistens gab es nur die ollen bekannten Schwingungsformen und das war’s.

Zynaptiq Orange Vocoder bietet dagegen einen vollständigen Synth mit zwei unabhängigen Oszillatoren, die nicht nur ineinander gemischt sondern auch ringmoduliert werden können.

Es stehen neben den einfachen auch komplexe Schwingungsformen zur Verfügung, insgesamt 20 stehen zur Auswahl.

Oszillator 2 kann zu Oszillator 1 synchronisiert werden und jeder verfügt über verschiedene Arten der Pitch-Modulation. Darunter findet sich eben auch eine FM-Modulation, die das Klangspektrum deutlich erweitert.

Danach geht der Oszillator-Mix in einen Waveshaper/Verzerrer mit sieben Variationen.

Das Ganze passiert dann ein Lowpass-Filter in vier verschiedenen Flankensteilheiten; und auch dieses kann von einem LFO moduliert werden. Der abschließende VCA ist vom einfachen ADSR-Typ, bietet jedoch exponentielle und lineare Verläufe.

Über die Einstellungen kann dann auch noch das Anti-Aliasing eingestellt werden. Hatte ich eigentlich die konfigurierbare Unisono-Sektion erwähnt?

Wie ich schon sagte – hier gibt es keine halbe Kost – das ist ein ausgewachsener Synth innerhalb des Orange Vocoder. Und das macht die Software auch so interessant. Einfach auf einen Kanal packen, den Modulator (Stimme, z. B.) auf die Spur und noch MIDI zugewiesen, ergibt ein komplett spielbares Vocoder-Erlebnis

Vocoder

Der Vocoder ist ähnlich umfangreich und wer unter 24 Vocoder-Algorithmen nicht Passendes findet, der mag vielleicht einfach keine Vocoder.

Von LPC-Varianten (Linear Predictive Coding) bis zu analog modeling klassischer Vocoder gibt es hier eine breite Auswahl. Es lohnt sich, für ein Setting sich durch alle Typen durchzuklicken, denn alle haben einen unterschiedlichen Chrakter. Manche sind sehr klar und verständlich, andere verschmieren den Modulator mehr – ich habe noch nie so viele Details bei einem Vocoder gesehen oder gehört.

Nach dem Vocoder kann das Verhalten der einzelnen Bänder noch verändert werden, indem mit Traces eine Nachhallzeit eingestellt werde kann, die über Tone gebändigt wird. Expand erweitert oder begrenz den harmonischen Anteil von komplexen Schwingungsformen, in der Praxis also entweder mehrstimmiger Chorus oder Einzelstimme.

Den Abschluss machen hier ein grafischer EQ und eine Drive-Option. Das alles wird dann in die Effekt-Sektion geleitet.

Effektsektion des Zynaptiq Orange Vocoder

Hier sitzen der Pitch-Corrector, den es auch, wie den Vocoder, in einer Zero-Latency-Version gibt. Man mag von diesem Effekt halten, was man möchte, im Kontext eines Vocoders, gemischt mit dem Vocoder-Ausgang, kann man sehr prägnante Ergebnisse erzielen. Sicherlich reicht er nicht an spezialisierte Software wie Melodyne und Konsorten heran. Dann gibt es noch einen passablen Reverb und einen Chorus.

Eindrücke

Wie ich Eingangs zugab, haben mich Vocoder meistens sprichwörtlich kalt gelassen. Ich liebe den Vocoder im Clavia G2X für Live-Performance, das war es aber schon. Durch den Zynaptiq Orange Vocoder habe ich gelernt, diese Gattung völlig neu zu entdecken. Das hat vor allem den Grund, der aufeinander abgestimmten Synth- und Vocoder-Sektion. Durch die Verlinkung innerhalb des Plug-ins ist die Editierarbeit sehr angenehm, da die wichtigen Stellen alle miteinander Verknüpft sind.

Und als ich die FM-Modulation entdeckt hatte, war mir klar, dieser Test wird wohl dauern. Und ich denke, das hört man den Beispielen auch an. Die Möglichkeiten, mit Freeze und Pitch-Correct innerhalb eines Plug-ins zu arbeiten, machen nicht nur Spaß, sondern sind zur Preset-Kreation sehr hilfreich. Über den Macro-Regler können schließlich vier Parameter verknüpft werden, um interessante Übergänge zu erstellen.

Es ist immer möglich, durch Veränderung der Traces oder vorsichtige Nutzung von Distortion immer noch ein wenig detaillier ins Klanggeschehen einzugreifen. Und falls einem die Muse verlässt, können die Vocoder. und die Synth-Sektion gewürfelt werden.

Auch die MIDI-Learn-Funktion ist vollständig, wenn auch ein wenig ungelenk. Es können Min- und Max-Werte sowie eine Kurvenanpassung vorgenommen werden.