Sound Design Tool im Plug-in Format

Ende 2019 haben wir euch im folgenden Artikel das Hardware Effektgerät Zen Delay von Ninja Tune vorgestellt:

Ab sofort gibt es das Effektgerät auch in Form eine Plug-ins.

Ninja Tune Zen Delay Virtual, Effekt Plug-in für die DAW

Dass das Zen Delay, das Ninja Tune in Zusammenarbeit mit Erica Synths entwickelt hat, weitaus mehr ist als ein reines Delay, kam in unserem oben verlinkten Test zur Geltung. Nach rund einem Jahr Entwicklungszeit zusammen mit dem VCV-Code-Wizard Raphael Hoffmann steht nun das Zen Delay Virtual Plug-in vor, das auf der Hardware basiert aber deutlich mehr Features bietet. Entsprechend handelt es sich nicht einfach um einen digitalen Nachbau oder Ersatz für die Hardware, sondern soll diese ergänzen. Im Fokus steht dabei stets die Freude am Spielen, Experimentieren und Mischen von Sounds.

Abgesehen von der vollständigen Automation, die mit einem DAW-Plug-in einhergehen, ist das Zen Delay Virtual mit folgenden Features ausgestattet:

neue LFO-Seite erweckt rhythmische Animationen zum Leben, steuert Filter und Delay, ermöglicht Chorus-Effekte, Drones und ständig neue Experimente dank der FM- und AM-Regler

Der Preset-Manager hilft dabei eigene Effekteinstellungen zu speichern. Im Lieferumfang enthalten ist eine Auswahl an Presets vom Ninja Tune Team und Soundschmieden wie Nuka, Mijk van Dijk, Nerk von TokTok, Coldcut, Dr. Walker von Air Liquide und anderen

von vielen Zen-Delay-Hardware-Nutzern wurden Groove-Timings der verschiedenen Triolen und punktierten Delay-Zeiten angefragt, diese wurden im Plug-in umgesetzt

Im Gegensatz zur Hardware ist es auch möglich, das Routing zwischen den Delay- und Filterstufen zu ändern und das Filter sogar in die Feedbackschleife einzufügen.

Das Einsatzgebiet des Zen Delay Plug-ins ist groß gesteckt. Ninja Tune erwähnt diesbezüglich Drums, Bässe, Keys, Gitarren, Gesang, FX, Foley etc.

Ab sofort ist das Plug-in über Ninja Tune Website und im Handel erhältlich. Die ersten drei Monate gilt ein Einführungspreis in Höhe von 99,- Euro plus MwSt., danach steigt der Preis auf 149,- Euro plus MwSt. an.

Abschließend sei noch erwähnt, dass für jede verkaufte Lizenz eine fünfjährige Eiche vom Liquid Sky-Künstlerkollektiv in Südportugal gepflanzt wird, die so lange gepflegt wird, bis der Baum von selbst überleben kann.