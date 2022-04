Reason Studios BV-X Multimode Vocoder, Neue Rack Extension für die DAW

Vocoder mit interessanter Mod Matrix

Vocoder-Sounds hatten schon immer etwas Spezielles an sich und haben in all den Jahren nichts an Aktualität verloren. Hierzu hat unser Autor Erik Steckmann auch ein großes Special für uns erstellt. Dieses findet ihr hier:

Nun bietet Reason Studios für seine gleichnamige DAW Reason Studios 12 eine neue Rack Extension an, den BV-X Multimode Vocoder.

ANZEIGE

Egal ob der Multimode Vocoder der eigenen Stimme folgen soll oder dank Auto Play einer vorgegebenen Skala folgt, das eingehende Audiosignal (Modulator) formt den Klang des integrierten Synthesizers (Carrier) und sorgt so für den prägnanten und beliebten Vocoder-Sound.

Dabei sollen die beiden Vocodor-Modi „Vintage“ und „Modern“ laut Reason alles abdecken – von Retro-Crunch bis modern und klar. Detailliert anpassen lässt sich der Sound mit den Reglern für die Basswiedergabe, Stereoverbreiterung sowie die Einstellung der Frequenzen.

Der eingebaute Wavetable-Synthesizer ermöglicht eine große klangliche Bandbreite und bietet darüber hinaus 20 Wavetables und einen Oberton-Mixer für noch mehr klangliche Variation. Hinzu gesellen sich eine Effektsektion mit einem 8-stimmigen Unisono, sechs Effekte zur kreativen Vocal-Bearbeitung und ein Reverb.

Durch die Umschaltung auf den externen Modus lässt sich als „Carrier“ auch ein Instrument nutzen, wofür das Signal auf die Rückseite des Geräts geroutet wird, um den eingebauten Synthesizer zu ersetzen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Als interessantes Extra bietet der BV-X Vocoder eine Mod Matrix über die dynamische Sounds ermöglicht werden. So lässt sich die Wavetable beispielsweise über die Lautstärke des Gesangs verändern, ein Effekt dreht auf so bald ein Konsonant erklingt oder der Vocoder friert ein so bald Stille herrscht. Das klingt nach viel kreativem Spaß und geht klar auch in Richtung Sound Design.

Passend dazu bietet der BV-X Vocoder CV- und Audio-Eingänge und Ausgänge, so dass auch andere Geräte im Reason Rack damit kombiniert werden können. Für den passenden Start legen die Entwickler des Vocoders über 150 Patches bei.

Der Reason BV-X Multimode Vocoder ist ab sofort zum Preis von 109,- Euro erhältlich. Alternativ könnt ihr auch Rent-to-own wählen. Dann zahlt ihr pro Monat 9,99 Euro und „besitzt“ den Vocoder nach 11 Monaten. Im 2021 eingeführten Reason+ Abonnement ist der Vocoder ebenfalls enthalten.