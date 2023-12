Test: Waldorf Largo 2, Software-Synthesizer

Botox oder Yoga?

Der Waldorf Largo 2 Software-Synth tritt nach 14 Jahren die Nachfolge an. Ein ordentliches Facelift ist vollzogen worden und auch unter der Haube schlummern so einige Veränderungen. Handelt sich um eine Botox-Spritze oder Transformation der inneren Schönheit dank Yoga? Und ob nur zum Guten – das wollen wir sehen.

Installation des Waldorf Largo 2

Nach der für Waldorf typischen einfachen Installation ist nach der Eingabe des Lizenzschlüssels samt E-Mail der Waldorf Largo 2 in allen Varianten (AU/VST/AAX und NKS-Support) verfügbar. Windows-User können ab Version 7, Mac-Nutzer ab Version 10.14 (Mojave) in den Genuss des kostenpflichtigen Updates kommen. Auch auf Mac-Silicon läuft der damals einer der ersten Softsynths des ehemalig „neuen“ Waldorf aus dem Rheinland.

Ist Largo 1 bereits in der Plug-in-Sammlung, kostet ein Upgrade einmalig 39,- Euro. Die Vollversion liegt dann bei 165,- Euro. Die Anleitung ist als PDF-Datei in deutscher und englischer Sprache erhältlich und nun folgt meckern auf hohen Niveau: Das Inhaltsverzeichnis ist leider nicht verlinkt mit den entsprechenden Abschnitten im Handbuch.

Erst einmal möchte ich anmerken, dass es nicht für jede Firma, die Plug-ins herstellt, eine Selbstverständlichkeit ist, ihre Software über so einen langen Zeitraum zu pflegen. Auch wenn das Upgrade eben nicht kostenlos ist, so muss doch eines bedacht werden. So eine Aktualisierung auf zeitgemäße Rechner-Systeme ist nicht so einfach, wie einen Schalter umzustellen. Meiner Meinung nach ist in diesem Fall ein komplette Revision des Software-Frameworks nötig, so dass lediglich der DSP-Code erhalten bleibt.

Also der Teil der Programmierung, der sich direkt mit der Klangerzeugung beschäftigt. Alles andere muss neu geschrieben werden. Auch z. B. wie das GUI auf Parameter der DSP-Klangerzeugung zugreift. Und viele andere Sachen auch; je nachdem wie proprietär (man könnte das ungefähr mit „eigenbrötlerisch“ übersetzen) die erste Implementation von Wolfram Franke und Stefan Stenzel 2009 war.

Spieglein, Spieglein, der neue Look des Waldorf Largo 2

Beim ersten Start präsentiert sich das neue GUI in ihrer ganzen Flat-Design-Pracht. Hier muss ich kurz eine Anekdote einfügen; als ich den Largo 1 aus Interesse einmal ausprobiert hatte, war meine einzige Interaktion nach ein wenig Knöpfchendrehen die sofortige Deinstallation. Die damalige Oberfläche tat mir buchstäblich in den Augen weh – und tut es auch heute noch. Klar ist das Design eine Dokumentation des Zeitgeistes um 2009, aber selbst da fand ich es schon altbacken.

Vor allem die Realisierung der photorealistischen Bedienelemente mit einer HiFi-Ästhetik, die auch noch vom allgemeinen grauen Look unterstützt wurde, war so gar nicht mein Ding. Und da die Oberfläche auch nicht skaliert werden konnte, musste der Largo 1 gehen. Vielleicht eine vorschnelle Entscheidung, die nur auf äußerlichen Vorurteilen beruhte?

Wollen wir die beiden also mal kurz nebeneinender stellen.

Im Gegensatz dazu wirkt Version 2 deutlich augenfreundlicher.

Dabei empfand ich noch nicht einmal die generelle Anordnung der Bedienelemente als schlecht, die Oberfläche mit ihren seltsamen Kontrasten, die das Auge in jede Kante und Ecke ablenken, gab bei mir den Ausschlag. Das hat sich wohl auch Waldorf beim Waldorf Largo 2 gedacht und behält die generelle Anordnung der GUI-Elemente bei. Das ist auch für Nutzer der Vorversion ein Segen, muss die Bedienung doch nicht neu erlernt werden.

Bei der weiteren Erforschung entpuppte sich der Waldorf Largo 2 als eine recht genaue Kopie des Vorgängers, einfach mit einem, nennen wir es „zeitgemäßen“ Look. Die Reiter zur Auswahl der zusätzlichen Einstellungen sind an die Seite gewandert, die Modulations-Matrix ist aber bis auf die farbliche und grafische Änderung identisch. Auch die Einstellungen zu den vier Parts und der Preset-Browser haben sich ansonsten nicht geändert.

Die Frage, ob das neue GUI nun gefällt, mag sicher Ansichtssache sein. Mich jedenfalls hat sie zum ersten Mal animiert, mich freiwillig näher mit dem Waldorf Largo 2 zu beschäftigen. Vielleicht ist der neue Look ein wenig zu generisch. Wenn man es böse meinte, könnte auch behauptet werden, das GUI ist eher zeitgeschichtlicher Rückschritt. Ich mache das für mich an den kegelförmigen Beleuchtungseffekten aus, die auf mich sehr 90er wirken. Eine durchgehende Farbe mit einem flachen Rand (Bevel-) Effekt – das wäre es gewesen, finde ich. Toll wäre es zudem gewesen, die Akzentfarbe, hier ein Bordeauxrot, verstellen zu können. Dennoch wirkt auf mich alles viel zugänglicher und aufgeräumter als in Version 1.

Allerdings gibt es in der jetzigen Version des Waldorf Largo 2 kleinere Probleme mit Werteingaben. Die Verstellung der Schwingungsform-Phase über den eingetippten Wert 10 ergibt dann eine Phase von 25° – irgendwie nicht sehr intuitiv.

Verpasste Gelegenheiten beim Waldorf Largo 2

Bevor es um gleich um den Klang geht, möchte ich noch etwas bei der Erneuerung des GUI bleiben – da es wichtig ist, für wen dieses Update relevant ist. Ganz klar hatte Waldorf bei der Erneuerung den Fokus auf den Bestandsnutzern. Die Nutzerbasis des ersten Largo wird sich sofort zurechtfinden. Das ist durchaus eine positive Sache. Was ich als verpasste Gelegenheit bezeichnen möchte, ist, dass nicht auf erweiterte Bedienungsmöglichkeiten eingegangen wurde. Damit meine ich z. B. den Einsatz einer Drag-and-Drop-Funktion bei Zuweisungen in der Modulationsmatrix. Damit verbunden wäre eine entsprechende Visualisierung auf dem GUI eine gute Möglichkeit gewesen, auch zu sehen, was da im Klang passiert.

Der Browser ist auch unverändert und hat zwar nach wie vor eine Suchfunktion, aber Schlagworte und Favoriten – Fehlanzeige. Es gibt allerdings Kategorien, diese werden rechts neben den Preset-Namen eingestellt. Eine Suche hebt dann passende Presets im Browser hervor.

Beim Browser schon auffällig, aber hauptsächlich in dem Edit-GUI, ist die immer noch sehr kleine Schrift. Eine der ersten Neuerungen, die Waldorf auf ihrer Website präsentiert, ist eben eine skalierbare Benutzeroberfläche für eine gute Ansicht auf modernen 5K- oder FHD-Laptop-Monitoren – warum ist dann die Schrift z. B. bei der Auswahl von Wavetables dann so winzig, dass sie auf meinem HD-Monitor im Abstand von 1 m beinahe nicht mehr zu lesen ist? Denn bei der stufenlosen Skalierung des GUI skaliert dieser Text nicht mit.

Neue Möglichkeiten des Waldorf Largo 2

Ich wünschte, ich könnte hier eine lange Liste von neuen klanglichen Möglichkeiten auflisten – dem ist leider nicht so. Im vom Waldorf produzierten Teaser-Video bei 0:53 steht tatsächlich die komplette Auflistung aller Neuerungen: die neue GUI und drei neue Formantfilter, zur Simulation vokaltraktähnlicher Filterungen. Und das war es auch schon. Deswegen verwundert es nicht, dass Waldorf Largo 2 vollständig kompatibel mit den Patches und Soundsets der ersten Version ist – Largo 2 ist abgesehen von den Formantfiltern derselbe Synth, DSP-technisch gesehen.

Klang des Waldorf Largo 2

Am Klang hat sich also nichts geändert. War der Vorgänger in einem Projekt im Einsatz, so wird es mit dem Waldorf Largo 2 auch exakt so klingen wie vorher. Ich habe dennoch einmal ein kleines Klangbeispiel mit den neuen Formantfiltern erstellt. Zu hören ist der Waldorf Largo 2 im Multimodus mit vier verschiedenen Parts. Dazu kommt nur noch ein Limiter in der DAW.

Im Layer-Modus wäre z. B. schön, es wären Key-Zonen möglich gewesen– das nötige Keyboard und die Darstellung der Noten-Auswahl sind ja bereits vorhanden.

Der Klang ist irgendwie 90er, aber ich denke, das ist auch genau das Ziel beim Waldorf Largo 2. Auch der Blofeld, der Pate für den Largo stand, transportiert das sehr gut. Im direkten Vergleich mit anderen aktuellen Software-Synths empfinde ich den Klang aber also zu zweidimensional und wenig raumgreifend. Es klingt immer etwas eingeengt und mumpfig.

Das vergessene Notch-Filter

Auf eine Sache möchte ich aber noch hinweisen. Irgendwie scheint beim Notch-Filter das Anti-Aliasing unter den Tisch gefallen zu sein. Wie der Abbildung zu entnehmen, geht es da kreuz und quer und drunter und drüber. Schön, wenn das als Effekt eingesetzt werden möchte – unschön, wenn ein Notchfilter tatsächlich gebraucht wird.

Last Minute

Da es eine Anzahl von Rückmeldungen bezüglich verschiedener Bugs gab, hatte ich das Review noch ein wenig zurückgestellt.

Hier die Liste der wichtigsten Bugfixes

keine unerwünschten Änderung der Fenstergröße beim Bank-Laden

Bugfixes und Verbesserungen im File- und Program-Browser

kürzere Ladezeiten bei Programmwechsel

Anzeige der Installer-Presets auch auf Macs mit Apple Silicon in Logic Pro

NKS-Presets mit Tags

korrekte Werteeingabe via Klick/Tastatur

Dazu kommt noch ein Darkmode mit höherem Kontrast.