Test: Sonic Charge Synplant 2, Software-Synthesizer mit KI

Mit KI Synthesizer-Sounds klonen

Sonic Charge Synplant 2 ist der langersehnte Nachfolger des Ausnahme-Synthesizers Synplant. Am 7. Januar 2009 war dessen Test hier auf AMAZONA.de. Ein Nachfolger, der 14 Jahre in der Mache war, nun aber mit einer KI aufwartet, mit der andere Synthsounds einfach geklont werden können. Zumindest verspricht das der Hersteller.



Installation von Sonic Charge Synplant 2

Nach dem Kauf befinden sich die Installationsdateien für Windows- und Mac-Systeme im User-Bereich der Website. Dort findet sich auch der Key, der beim erstmaligen Start eingeben werden muss. Es gibt nur eine Setup-Datei für alle Produkte von Soniccharge. Optional kann auch ein Authentication-Manager genutzt werden, ist aber nicht Pflicht. Außerdem gibt es keinen Kopierschutz von Zweitanbietern – erfrischend einfach. Erhältlich in den Formaten AU, VST und VST3. Das Plug-in läuft ab Windows 7 und macOS 10.13 in 64 Bit Hosts. Die Anleitung ist als PDF in englischer Sprache verfügbar und gibt auf 23 Seiten einen guten Überblick über die Möglichkeiten. Leider fehlt eine Abbildung der Synthesestruktur.

Auch an die Kompatibilität zum Synplant 1 haben die Entwickler bei Soniccharge gedacht. Die Patches können entweder konvertiert werden, wobei sie minimal anders klingen können oder Synplant 2 läuft im Kompatibilitätsmodus, wobei tatsächlich die Sound-Engine von Synplant 1 zum Einsatz kommt. Das ist wirklich vorbildlich und eine respektvolle Behandlung der Nutzerbasis.

Konzept des Sonic Charge Synplant 2

Ich schrieb „Ausnahme-Synthesizer“ – was nimmt er sich den nun heraus, der Soniccharge Synplant 2? Freunde gepflegter digitalen Simulationen von Synthesizer-Klassikern wird das ungewöhnliche Erscheinungsbild erst einmal abschrecken. Vielleicht verleitet die ungewöhnliche Oberfläche auch dazu, den Synthesizer nicht ernstzunehmen – das wäre aber ein großer Fehler. Denn erstens steckt unter der Haube ein vollwertiger polyphoner Synthesizer, der auf einer 2 OP-FM-Architektur basiert und zweitens werden Sounds nicht geschraubt, sie werden „gezüchtet“. Ausgehend vom Seed wird die jeweilige Pflanze gegriffen und wortwörtlich gezogen, wobei sich der Klang ändert. Selbstverständlich kann das auch automatisiert werden.

Das absolute Highlight von Soniccharge Synplant 2 ist die Genopatch-Funktion, die verspricht, Samples in Patches für den Synthesizer zu verwandeln und auch noch viele Variationen davon anzubieten – dazu später mehr.

Die Größe kann zwischen 50 % und 200 % eingestellt werden, wobei 150 % einen HD-Bildschirm in der Vertikalen ausfüllt. Eine Neuerung, die ich mir gewünscht hätte, wäre ein vernünftiger Preset-Browser gewesen. Auch in Soniccharge Synplant 2 wird man gezwungen, mit einer rudimentären Preset-Auswahl zu arbeiten. Es wird also immer noch der Ordner mit den Presets gewählt und dann stehen diese in einem flachen Drop-down-Menü zur Verfügung. Gerade bei solch einem Synthesizer, der so vom Experiment lebt, ist eine sehr gute Preset-Verwaltung meiner Meinung nach unerlässlich. Bei der hier gebotenen Bandbreite an möglichen Klängen um so mehr. Ich hoffe wirklich auf ein Update in dieser Hinsicht.

Sonic Charge Synplant 2 Synthese

Zwölf Pflanzen sollt ihr sein

Dennoch, wer einen klassischen Synthesizer sucht, bei dem Regler verstellt werden müssen, um einen Sound zu kreieren, fühlt sich vielleicht anderswo wohler. Das heißt nicht, dass Soniccharge Synplant 2 das nicht anbietet. Die Hauptansicht beschränkt sich auf ein Fenster, in denen die zwölf chromatischen Töne jeweils als eine Pflanze dargestellt werden. Jede dieser Planzen kann eine eigene DNA, soll heißen Sound-Patch, haben. Das heißt, dass jeder Ton anders klingt. Das verwirrt vor allem Benutzer traditioneller Synthesizer, hat mich aber bei der ersten Version sofort fasziniert.

In Soniccharge Synplant 2 ist deswegen nun auch ein neuer Abspielmodus names Layer integriert worden. Ist dieser aktiv, so lässt sich jeder Ast einzeln auswählen, dessen Sound-Patch dann über das ganze Keyboard transponiert wird. Werden weitere Layer/Pflanzen aktiviert, lassen sich so vielschichtige Klanggebilde realisieren.

Um die Vorstellung der Abspielmodi zu vervollständigen: Es gibt noch die Möglichkeit, Velocity-Bereiche bestimmen zu lassen, welche Sound-Pflanze gespielt werden soll und einen „Ranges“ genannten Modus. Hier werden die Sounds von F0 bis F#5 in Gruppen zu je sechs Halbtönen aufgeteilt. Zusätzlich dazu lässt sich immer einer der drei Modi Poly, Legato und Mono wählen.

Hörbare DNA Manipulation des Synplant 2

Unter der Haube des Soniccharge Synplant 2 steckt natürlich eine Synthese-Engine, deren Parameter alle in der DNA-Ansicht manuell verstellt werden können.

Hier ist auch eine weitere offensichtliche Neuerung in Soniccharge Synplant 2. Anstatt in der „Manipulate Genes“ Darstellung nur die Namen der Parameter anzubieten, werden diese jetzt auch optisch klar dargestellt. Das hilft immens bei der Auswahl der Oszillator- und auch der Hüllkurven- und LFO-Einstellungen. Eine ausführliche Beschreibung, was genau diese Einstellung macht, befindet sich immer unten am Rand.

Diese Ansicht ist nicht nur praktisch, sondern macht Soniccharge Synplant 2 wesentlich zugänglicher. In dieser DNA-Ansicht auf der linken Seite befinden sich auch tatsächlich die Parameter in Form eines DNA-Strangs von Soniccharge Synplant 2 selber. Diese Parameter werden beim Wachsen der Planzen manipuliert, um neue Klänge zu erhalten. Die Variation ist dabei zufällig, kann aber in bestimmten Grenzen eingeschränkt werden. Die wichtigste Manipulation ist der Regler „atonality“ auf der Hauptseite. Wird einer der Planzenäste gezogen, so ergeben sich je nach dessen Stellung mehr oder weniger geräuschhafte bzw. effektartige Sounds.

Die beiden anderen klangbestimmenden Parameter der Hauptansicht sind „release“ und „effect“, die sich wohl von alleine erklären. Atonality hat aber den größten Einfluss, denn der Ausgang des Pflanzenwachstums ist sehr stark von der Einstellung dieses Reglers beeinflusst. Auch der Reverb-Effekt ist übrigens Teil der Klang-DNA und verändert sich beim Wachsen der Pflanzen ebenso wie der Rest.

MIDI beim Sonic Charge Synplant 2

Deswegen können alle Parameter der Hauptansicht auch über MIDI-CC kontrolliert werden. Der Wichtigste ist dabei wohl die „Wheel“-Einstellung, die standardmäßig auf das Modwheel CC1 gelegt ist. In den MIDI-Settings können dann weitere Einstellungen wie Eingangskanal aber auch minimale und maximale Polyphonie eingestellt werden. Hier lässt sich auch einstellen, ob Channel-Pressure (Aftertouch) für den Wheel-Parameter genutzt werden soll. Sehr praktisch für Pad-Controller. Alle MIDI-Einstellungen können dann in einer Datei gespeichert werden.

Bleiben wir noch kurz bei den Wheel-Einstellungen. Folgende Parameter können darüber verstellt werden.

Hier wurden nur die effektivsten Parameter zur Auswahl gestellt; das sind die, die den aktuellen Klang am meisten beeinflussen. Spezifische Parameter der DNA-Ansicht können nicht automatisiert werden. Sicherlich sind die „Growth“ Parameter meistens erste Wahl, da sich so der Klang extrem manipuliert lässt. Die Übergänge der Klänge der wachsenden Pflanzen sind dabei stets kontinuierlich – es werden ja immer nur Parameter des Sounds verstellt. Wieviel genau und in welche Richtung, ist dabei für jede Pflanze unterschiedlich. Diese Eigenschaften sind schon im Seed erhalten, der prominent in der Mitte des Hauptfensters prangt.

Seeds können aber auch geklont werden, so dass alle 12 Töne denselben Wachstumsprozess teilen. Das ist sehr praktisch, sollen nur Nuancen verstellt werden. Gerade hier vermisse ich eine Preset-Verwaltung schmerzlich.

Die Genopatch-KI des Sonic Charge Synplant 2

Bei Sonic Charge Synplant 1 war der Zugang zum eigentlichen Klang immer etwas schwer oder sagen wir besser verdeckt. Das wurde ja nun schon mal mit der grafischen Darstellung der DNA-Parameter verbessert. Was es aber wirklich außergewöhnlich macht, ist die Genopatch-Funktion, die von einer KI geleistet wird.

Dazu wird ein Sample von bis zu 2 Sekunden länge geladen. Dieses wird dann von der KI von Sonic Charge Synplant 2 analysiert und in einem iterativen Prozess. In der Anleitung wird über die Art der KI nicht viel gesagt, aber genug, um zu mutmaßen, dass es sich dabei um ein GAN (Generative Adversarial Network) handeln muss. Bei diesem Typ von KI spielen zwei getrennte neurone Netze ein „Spiel“, das eine versucht, den Sound nachzubilden, das andere beurteilt diesen und gibt ein Feedback zurück. Das geht solange, bis die optimale Lösung, hier Nachbildung des Samples, gelungen ist.

Dazu wird ein Sample von bis zu 2 Sekunden Länge geladen. Dieses wird dann von Sonic Charge Synplant 2 analysiert und in einem iterativen Prozess, bei dem wohl auch neuronale Netzwerke involviert sind, nachgebildet. Oder besser gesagt, versucht Sonic Charge Synplant 2 das im Rahmen seiner Synthese-Engine. Dieser mit Genopatch erstellte Klang ist dann eben wieder ein Seed im Hauptbildschirm, der auf die schon besprochene Weise manipuliert werden kann.

Die ersten drei Klangbeispiele präsentieren zunächst das Ausgangs-Sample und danach einen Patch, der aus diesen erwachsen ist. Beim Altsex-Beispiel gehe ich einfach die verschiedenen Iterationen durch, die mal mehr, mal weniger wie das Sample klingen.

Die Darstellung dieser Klangfindung wird grafisch dargestellt und sieht aus, als ob man Ribosomen beim Protein-Falten zusieht. Wurde ein Kandidat gefunden, so wird dieser als farbiger Punkt dargestellt, den man durch Anklicken hörbar machen kann. Manchmal bleibt einer der Äste auch stecken und mit einem Klick auf ein bereits erzieltes Ergebnis kann dieser zum Weitermachen animiert werden.

Natürlich habe ich eine ganze Reihe von Samples da reingegeben, von Synthesizern, über Beats, über Stimmen, bis hin zu Geräuschen aus Weltraumsonden im Transit. Nicht immer wird der Klang auch erreicht, aber immer wird es das eine oder andere interessante Ergebnis geben. Dabei ist es schon erstaunlich, wie nah Sonic Charge Synplant 2 mit dem Genopatch manchmal an das Ausgangssample kommt.

Generell lässt sich sagen, je einfacher ein Sound ist, desto exakter wird das Ergebnis der KI sein. Als Beispiel habe ich hier den Patch Crowning Glory vom gerade erschienenen OBX-Plug-in genommen und zunächst alle Effekte ausgeschaltet; diese würden die Klangsuche nur erschweren. Dann macht die Genopatch-KI ihre Magie und eines der Ergebnisse ist wirklich kaum mehr vom Original zu unterscheiden – großartig, die Replikanten können kommen!

Und natürlich musste ich auch einen Amen Break füttern und irgendwie klar, dass das nicht richtig funktionieren kann. Allerdings, und das hat mich sehr überrascht, ist Genopatch auch im Stande, rhythmische Strukturen nachzubilden, bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwie fand ich, dass tatsächlich immer auch ein Stück DNA des Amen-Samples in den Patches zu finden war. Aber vielleicht sucht das Hirn einfach nur nach Mustern.