Test: Kodamo Mask 1, Digtal-Synthesizer

Digital-Synthesizer mit Bitmask-Synthese

Der Kodamo Mask 1 Synthesizer erzeugt seine Klänge mit der Bitmask-Synthese, zumindest bezeichnet diese so der französische Hersteller Kodamo, der vor allem durch sein erstes kommerziellen Produkt bekannt wurde, dem Kodamo EssenceFM Synthesizer, der für mich die sehr sperrige FM Synthese nicht zuletzt durch ein 7 Zoll Multitouch Farbdisplay angreif- und begreifbar gemacht.

ANZEIGE

Der neue ebenfalls voll digitale Kodamo Mask 1 Synthesizer ist ebenfalls ein sehr innovatives Gerät mit einer sehr rau und direkt klingenden neuartigen Bitmask–Synthese und einer komplett konträren Bedienphilosophie – der Musiker soll mit möglichst wenigen direkt auf oberster Ebene erreichbaren Parametern interagieren. Die maximal 12 Stimmen zu je 2 Bitmask Oszillatoren können dabei bis zu 4-fach multitimbral auf einer 61 Tasten fullsize Fatar-Tastatur gespielt werden. Ein Looper, Arpegiator und digitale Effekte runden das Angebot ab.

Hardware und Haptik des Kodamo Mask 1

Der Kodamo Mask 1 kommt in einem sehr wuchtigen Karton und ist gut mit Schaumstoffseitenteilen geschützt. Das aus der Verpackung geschälte Gerät hat ein wertiges und stabiles Metallgehäuse und lässt sich über die zwei griffigen Plastikseitenteile gut heben und transportieren, die Konstruktion ist hochwertig und absolut road-tauglich.

Über der 61 Tasten Fatar Tastatur, die die volle Breite des Gerätes einnimmt, sitzen alle Bedienelemente. Da sind linker Hand zunächst einmal ein Pitchbend- und ein Modulationsrad aus stabilem Plastik. Daneben mit einigem Abstand ein großes Volume-Poti und 23 bereits im Kodamo EssenceFM verbaute, hinterleuchtete, leicht opake quadratische Taster mit einem relativ geringen Druckwiderstand. Zur Parametereingabe dient ein weiteres Potentiometer, alternativ können mit zwei über dem Poti positionierten Tastern Parameter angepasst werden. Neben der Hinterleuchtung der Taster mittels LEDs ist ein 4-stelliges 7-Segment-Display die einzige optische Informationsquelle für den Musiker.

Rechts neben dem Bedienfeld sind als 80er-Jahre Zitat noch Mask-Schwingungsformen und ein Sound-Flow-Diagramm aufgedruckt. Dabei ist der Aufdruck der Masks nicht mehr tagesaktuell, denn mit dem neuesten Firmware-Update hat sich die Anzahl erfreulicher Weise von 256 auf 512 verdoppelt.

Anschlüsse des Kodamo Mask 1 Synthesizers

ANZEIGE

Auf der Rückseite befinden sich ein Output L/R im Format Klinke symmetrisch 6,3 mm sowie ein Headphone-Out in Stereoklinke 6,3 mm und eine Buchse für ein Sustain-Pedal. MIDI-Verbindungen gibt es über USB sowie als klassische DIN-Buchsen.

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil, die Buchse verfügt über keine Zugentlastung.

Die Bitmask-Synthese des Mask 1

Bitmasking ist ein Begriff beziehungsweise eine Technik in der elektronischen Datenverarbeitung. Teile der gesamten Information werden dabei durch mathematische Operationen verändert. So funktioniert auch die Synthese im Kodamo Mask 1. Die Oszillatoren 1 und 2 weisen zunächst klassische Sinusschwingungen auf, diese werden in Einzelteile zerlegt und je nach gewählter Bitmask werden diese Schwingungsformfragmente gespiegelt, wiederholt, verstärkt, abgesenkt oder stummgeschaltet. Daraus ergeben sich Spektren, die von klassischen Schwingungsformen wie Dreieck, Rechteck und Pulse über komplexe Gebilde mit Sub-Patterns und fraktalen Formen auch an klassische PPG Sounds erinnern.

Der Grundcharakter ist dabei rau, wuchtig und druckvoll. Die Oszillatoren des Kodamo Mask 1 können dabei in 120 Halbtönen über 10 Oktaven verstimmt werden, was extreme Ergebnisse mit teilweise durchaus markanten Artefakten ermöglicht. Zur Manipulation der Tonhöhe und der Intensität der Maskierungen stehen jeweils eigene Delta-Hüllkurven (Decay, Sustain, Release) mit Loop-Möglichkeit zur Verfügung, für die Lautstärke der Oszillatoren ist jeweils eine ADSR-Hüllkurve vorhanden. Als dritter Oszillator, ebenfalls mit ADSR-Hüllkurve, ist ein Sample- and Noisegenerator an Bord.

Die zwei Oszillatoren und das Signal des Rauschgenerators werden gemäß Signalpfad in das Filter des Mask 1 geführt. Seit dem Update auf OS 3.4. ist ein zweites Filter mit 12 dB Flankensteilheit dazu gekommen, das zusätzlich zu dem ersten Filter als Hoch- oder Tiefpassfilter mit fester Frequenz eingesetzt oder mit dem ersten Filter zu einem 24 dB Filter kombiniert werden kann.

Als Modulationsquellen sind im Mask 1 zwei bipolare LFOs an Bord, die für beide Oszillatoren gemeinsam oder für jeden Oszillator getrennt Frequenz, Lautstärke, Mask und Panorama sowie Filter-Cutoff, Noise-Volume und Frequenz sowie die Effekttypen und die Effektbalance modulieren können.

Die möglichen Schwingungsformen sind dabei neben Sinus, Rechteck, Sägezahn Up/Down auch Steps, Half Sinus und Random/Noise.

Abgerundet wird die Klangerzeugung durch zwei digitale Effekte, wobei in Effektslot 1 Chorus, Distortion , Bitcrusher und Ringmodulation gewählt werden können, in Effektslot 2 Delay, Reverb und Distortion.

Spielhilfen und Keyboard-Modes

Kodamo sieht den Mask 1 als Synthesizer, der live gespielt werden soll. Da sind natürlich die Möglichkeiten der Spielhilfen von Interesse. Zunächst ist da einmal ein Arpeggiator an Bord, der ausgesprochen umfangreich ausgefallen ist. Satte 26 Types bzw. Patterns sind wählbar, darunter auch sehr interessantes wie Random über bis zu 3 Oktaven oder Chord-Intervalle minor, major, sus2, sus4 und 7th über eine oder zwei Oktaven.

Sehr spannend sind auch die verschiedenen Keyboard-Modes, mit denen der Mask 1 gespielt werden kann. Neben Standards wie Poly-Mono- oder paraphonen Playmodes sind auch außergewöhnliche Modes wie z. B. SLUR (mehr als 2 Halbtöne entfernt legato gespielte Noten werden nicht neu getriggert, sondern „slurred“ – also undeutlich – auf den korrekten Pitch gebogen), MONO PORTA, MOLY (ein hybrider Poly-Mono-Mode), PARA SLUR (eine Kombination aus Paraphonic und Slurred Mode) sowie MONO und POLY RETRIGGER abrufbar. Die Wirkungsweise dieser Modes kann man schlecht beschreiben, das muss man einfach selbst gespielt haben, aber man kann es so zusammenfassen: Dank der hervorragenden Fatar Tastatur, die sehr gut an den jeweiligen Spielstil angepasst werden kann, und den vielen Play-Modes, ist der Kodamo Mask 1 ein sehr ausdrucksstarkes Instrument.

Der Kodamo Mask 1 in der Praxis

Die Bedienoberfläche des Mask 1 ist auf direkte Bedienung ausgelegt. Für jeden Synthesebaustein gibt es einen eigenen Taster. Durch den ersten Druck wird die Parametergruppe (OSC1, OSC2, NOISE, FILTER usw.) ausgewählt. Jeder weitere Druck auf den Taster führt zum nächsten Parameter, der dann mit dem Data-Knob oder den Plus/Minus-Tastern editiert werden kann. Drückt man den Envelope-Button und z. B. den Oszillator 1 Button, wird die zugehörige ADSR-Lautstärkehüllkurve aufgerufen. Hinter jedem nun hinterleuchteten Buttons liegen dann Attack, Decay, Sustain, Release – nach erneutem Druck auf die jetzt zugeordneten Taster, kann dann editiert werden.

Dieses Bedienkonzept ist zunächst gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber nach kurzer Einarbeitung auch einhändig sehr gut. Es entwickelt sich eine sehr direkte Interaktion, die meiner Meinung nach zu der ebenfalls sehr direkt klingenden Synthese gut passt. Es gibt keinen doppelten Boden, keine verschachtelten Untermenüs, kein großes graphikfähiges Display, das ablenkt, sondern stets nur den einen Parameter im Fokus. Wer mit dieser Arbeitsweise Probleme hat und gerne viele Fader und Knöpfe gleichzeitig im Blick und unter den Fingern hat, wird mit dem Mask 1 und seiner Bedienphilosophie zu kämpfen haben. Abhilfe schafft hier ein externer MIODI-Controller. Die MIDI-Implementation über CC ist sehr umfangreich, auch eine Automation der Synthese über die DAW ist damit gut umsetzbar.

Mir persönlich ist auch ein graphikfähiges Display nicht wirklich abgegangen, dank Laufschrift war die Information über das LED-Segment-Display ausreichend. Andererseits wäre ein kleines graphikfähiges OLED als Oszilloskop zur Visualisierung der Wirkungsweise der Masks direkt am Gerät schon schön gewesen.

Der Klang des Digital-Synthesizers

Kommen wir somit final zum Klang des Kodamo Mask 1. Der Klang hat Character, ist druckvoll und rau, er setzt sich im Kontext durch. Auch macht es Spaß, den Klang beim Durchscrollen durch die immerhin 512 Bitmasks teilweise radikal zu verändern und auch mit der Stimmung zu experimentieren. Gerade bei tiefen Oktavlagen entstehen interessante rhythmische Klanggebilde, teilweise mit Artefakten. Gut gelingt auch Verzerrtes, von dezent bis brachial.

Bei normaler Standard-Studiokost sind Bässe, Solosounds und analoge Bläsersounds Stärken des Kodamo Mask 1. Dabei lohnt es sich gerade bei monophonem Spiel mit den Keyboard Modes zu experimentieren, man erzielt dabei Ergebnisse, die so mit keinem anderen Synthesizer zu erzielen sind.

Der Kodamo Mask 1 ist ein klanglich vielseitiger Synthesizer, der vor allem eines will – gespielt werden. Synthese und Tastatur sind sehr gut aufeinander abgestimmt und bilden eine Einheit. Direkt mit Audio aufgenommene Tracks gelingen damit sehr gut. Wer den Klang sezieren und alles über MIDI-CC im Detail editieren und kontrollieren will, kann das natürlich auch, aber es macht bei weitem nicht so viel Spaß.

Meine Empfehlung – unbedingt anspielen.

Der Kodamo Mask 1 on YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren