FM-Synthese am Touchscreen

Kodamo EssenceFM, FM-Synthese mit Touchscreen – das ist ja mal eine Ansage, die man sich schon vor 35 Jahren gewünscht hätte. Die französische Firma KODAMO erfüllt damit die damals undenkbaren Wünsche einer ganzen Generation von Klangtüftlern der FM-Synthese.

In der Roadmap werden noch die FM Workstations VFM 37 und VFM 61 mit Tastatur für das vierte Quartal 2021 angekündigt.

Das habe ich mir in den 80ern nicht erträumen können. Schon bevor ich Kodamo EssenceFM zum Test in den Händen halten durfte, habe ich mir die „Nase platt gedrückt” an den vielen Vorstellungsvideos. Besonders hat mir das folgende dazu gefallen:

KODAMO EssenceFM – ein kurzer Steckbrief

3 HE Rack, standalone oder mit beiliegenden Rack-Winkeln

6-Operator-FM-Engine mit freien Algorithmen und Resonanzfiltern

300-stimmige Polyphonie, 300-stimmig multitimbral (durch 16 MIDI-Parts)

flexible 6-Punkt-Linear-/Exponential-Hüllkurven mit Loop-Punkten

8-Patchcord-Modulationsmatrix mit 139 Quellen/224 Zielen

48 frei editierbare Schwingungsformen

2 unabhängige Multi-Effekt-DSPs

leistungsstarker 128-Event/128-Step-Voice-Sequencer

8 symmetrische Audioausgänge mit galvanischer Trennung

Resonanzfilter für analoge Sounds

FM-Synthese mit Undo-Redo-Tastern

Microtunings, Layer-Splits, Round Robin, MPE

Import von Waveform-Files

KODAMO EssenceFM, eine wohl strukturierte Erlebniswelt zur FM-Synthese

Kodamo EssenceFM ist ein 3 HE Rack aus stabilem Metall, das man sowohl standalone aufstellen oder mit den mitgelieferten Winkeln in einen Rack-Schrank einbauen kann. Das kleine Netzteil ist extern, das Rack selbst wird aber durch einen Schalter auf der Frontseite ein- und ausgeschaltet.

Die Frontseite besticht durch Übersichtlichkeit – Präsenz pur kann man dazu nur sagen.

Auf der linken Seite finden wir über dem Ein/Aus-Schalter vier große Taster, mit denen man einen Zugriff auf die globalen Klangparameter und die drei Programmierebenen Voice, Patch und Performance hat (s. u.).

Zentral ist natürlich der große Touchscreen (17,5 cm Bildschirmdiagonale) mit den sechs farbigen Endlosreglern rechts daneben. Bildschirmstruktur und Haptik der Drehregler passen perfekt zusammen und erschließen sich intuitiv, auch ohne das Handbuch zu lesen. Der Touchscreen zeigt durch farbige Dreieckssymbole und korrespondierende Farbe, ob man zu einem Parameter (hier globale Einstellungen im Play-Mode) einen direkten Zugriff auf die sechs farbigen Endlosregler hat. Da es sich um Endlosregler handelt, ist ein Strich auf den Kappen eigentlich nicht notwendig; der aktuelle Drehwert wird im Display angezeigt.

Der Touchscreen ist farbig und hochauflösend. Obwohl ich während des Tests die Schutzfolien nicht entfernt habe, war der Zugriff auf die einzelnen Parameter immer äußerst präzise. Die Bildschirmhelligkeit lässt sich dimmen.

Im rechten Drittel liegt ein auffällig großer Haupt-Drehregler. Wählt man auf dem Bildschirm einen Parameter aus, so lässt sich damit wunderbar editieren. Taster zum Inkrementieren, Undo/Redo, Copy/Paste, Recall/Save und Preview/Panic sind selbsterklärend und unterstützen den Programmierer optimal. Ganz rechts außen sind noch die Einstellmöglichkeiten zur Lautstärkeregelung für die Audio- und Kopfhöreranschlüsse und ein USB-Anschluss.

Auch die Rückseite kann sich sehen lassen und bietet eine perfekte Einbindung in ein Studiosystem:

4 Audioausgangspaare (¼ Zoll / 6,35 mm TRS-Klinkenbuchsen): Jedes Paar dient als Stereo-Ausgang über Effekte und Routing oder zwei Mono-Ausgänge. Jeder Ausgang liefert ein symmetrisches Signal, kann aber auch mit einer unsymmetrischen TS-Buchse verbunden werden.

Über USB (Typ B) wird EssenceFM an ein Host angeschlossen. Auch an die Einbindung in ein Netzwerk über Ethernet (RJ45) wurde gedacht.

Es gibt die üblichen MIDI-DIN-Buchsen MIDI-OUT, -IN und -THRU.

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes mitgeliefertes 12 V Gleichstromnetzteil.

Klangschichtung des KODAMO EssenceFM

Operatoren-Algorithmen sind in der Voice-Ebene charakteristisch für einen FM-Synthesizer. FM-Klänge sind natürlich Geschmackssache. Hier ist mal ein Link zu der mit meinen Ohren etwas „biederen Präsentation des Herstellers” mit den typischen Klängen dieser (historischen) Synthesizer-Kategorie.



Es gibt insgesamt 26 mögliche Voice-Soundbänke mit jeweils 128 Presets, mehr als fünf davon sind vom Hersteller schon gefüllt und können sowohl chronologisch als auch nach Klangfamilien sortiert oder auch über eine alphanumerische Suchfunktion ausgewählt werden. Es gibt also genügend Platz, um eigene Sounds zu archivieren.

Der Begriff Voice ist hier nur bedingt mit dem des DX7 zu vergleichen, eher mit dem im Rack TG77, da im letzteren der Klang mit Effekten aufpoliert werden kann.

EssenceFM kann für jede Voice zwei Effekte parallel oder in Reihe nachschalten; eine Auswahl von 23 Effekten (Reverb, Delay, Chorus, Distortion, Bitcrush, Ring Modulation, Phaser, Auto Wah und mehr) steht zur Verfügung.

Die Klangstärke des EssenceFM tritt aber erst durch die Patch- und die Performance-Ebene mit seinen Layern und Effekten zu Tage.

Die folgenden drei Klanginstallationen werden dem inspirierendem Klangmonster und dem heutigen Hörverständnis viel gerechter:

… oder für etwas experimentelle Gemüter:

Ganze Tracks sind mit dem EssenceFM möglich:

Der Touchscreen öffnet eine Erlebniswelt

Noch nie habe ich bei einem Synthesizer erlebt, dass man sich freiwillig in die tiefsten Tiefen von Menus begibt.

Ältere Leser werden sich mit Grauen an die Editiermöglichkeiten der DX-Reihe zur FM-Synthese (FM = Frequenzmodulation) von YAMAHA erinnern – nur mal so als abschreckende Erinnerung an den Editiermodus des DX7 ein Bild aus der historischen Bedienungsanleitung:

Natürlich gab es auch Editierprogramme wie Synthworks auf dem Atari ST. Aber grundsätzlich war es immer mühevoll. Nun gibt es ja Kodamo EssenceFM, ein Touchscreen als Programmierleitzentrale!

Die Voice-Presets klingen so, wie es ein DX7-Nutzer erwartet. Das Handbuch erwähnt diese mit keinem Wort, denn das klar erkennbare Hauptaugenmerk liegt auf der Programmierung der Frequenzmodulationssynthese und der Performance-Gestaltung. Endlich soll mit der umständlichen Menü-Führung ein für allemal aufgeräumt werden!

Der Touchscreen lädt geradezu ein, mit den Fingern auf das Display zu tippen und siehe da, es öffnet sich eine neue Editierwelt. Es ist fantastisch, was es alles zu entdecken gibt. Keine Angst, es gibt immer ein zurück, entweder über die vier Haupttaster oder über die Brotkrümel (breadcrumps), die einem Computernutzer immer anzeigen, wo man sich befindet. Das nenne ich mal wirklich Interaktion am Bildschirm.

Klangstruktur des KODAMO EssenceFM

Ich habe das 60-Seiten-Handbuch schon vor der Lieferung eines Testexemplars angelesen und ich stelle fest, dass es in seiner Ausführlichkeit und seinem strukturierten Aufbau vorbildlich ist. Für Programmierer eines DX7 oder vergleichbarer Synthesizer erschließt sich EssenceFM mit Hilfe des Touchscreens sofort und lädt auch ohne das Handbuch sofort zum Programmieren ein.

Die Klangstruktur des EssenceFM ist vielschichtig. Kleinstes Element ist eine Voice (Stimme), ein 6-Operatoren FM-Klang. Ich setze mal voraus, dass die interessierten Leser sich mit den Fachbegriffen der FM-Synthese wenigstens grundsätzlich auskennen, daher gibt es hier nur einen Verweis auf den sehr ausführlichen Artikel über Frequenz- und Phasenmodulation von Holger Gerdes.

Ein Patch sammelt eine oder mehrere Voices durch Stapeln, Überlagern (auch gesteuert durch den internen Sequencer) und dem Hinzufügen von Effekten. Die umfassendste Ebene ist schließlich die Performance, in der bis zu 16 Patches verschiedenen MIDI-Kanälen und globalen Effekten und den Audioausgängen zugeordnet werden können.

Über die vier Taster auf der linken Seite der Front greift man direkt auf die Ebenen zu.

Das folgende Video demonstriert die Programmierung eindrucksvoll:

Das war zu schnell? Nun denn, dann also zum Mitschreiben. Ich habe übrigens bei diesem folgenden Selbsttest noch nicht detailliert ins Handbuch geschaut, sondern will einfach nur die Haptik erlernen.

Ich habe in den globalen Einstellungen die Bildschirmhelligkeit auf 15 % reduziert, damit die Kamera nicht übersteuert, ohne meine Kamera würde ich sie auf 80 % stehen lassen. Wer eine Lesebrille für die Bilder braucht, kann die Bilder in der Galerie vergrößern.

Bild 1: Auswahl einer Voice (Warm Pad): Man tippt auf den orangenen Button Edit. Es öffnet sich ein neuer Bildschirm

Bild 2: Im Reiter Base werden mir die Grundeinstellungen der Voice angeboten. Mit den Endlosreglern 3, 4 und 5 habe ich direkten Zugriff auf Volume, Transpose und Tuning. Es ist klar, dass ich durch Antippen der beiden Würfel unten rechts eine Zufallsfunktion aufrufe und auswählen kann, welche der Parameter ich ändern möchte. Bei den Abkürzungen VEG, Flt und PEG muss ich wohl im Handbuch nachlesen. Ich tippe aber stattdessen einfach mal auf Volume. Es wird ein Auswahlrahmen angezeigt und ich kann nun auch mit dem Hauptregler oder den Tasten INC und DEC editieren.

Bild 3: Wichtiger sind aber die Auswahl-Buttons Scale, Cat und Algorithm Library. Ich tippe mit dem Finger auf Scale und es öffnet sich ein kleineres Fenster und mir werden verschiedene Stimmungen angezeigt – aha, Alles klar. Ich schließe das Fenster und tippe nur kurz auf den Reiter LFO.

Bild 4: Ich erkenne, dass ich mit den Reglern Wellenform und Maske sehr ungewöhnliche neue Wellenformen erzeugen kann. Auf welchen Parameter der LFO wirkt, erschließt sich mir, ohne einen Blick ins Handbuch zu werfen, nicht. Aber ich lerne: Im Handbuch Seite 22 wird mir erklärt, dass ich mit Hilfe einer Modulationsmatrix acht Quellen ebenso vielen Zielen zuweisen kann: probiert – kapiert.

Bild 5 und 6: Der Reiter Filter wird sicherlich das Gelesene bestätigen. Ich spiele ein wenig mit dem Button „+” und dem Finger auf dem Display und schnell ist eine Hüllkurve erstellt. Klar, dass ich mit den Drehreglern 1-4 das jeweilige Zeitintervall einer Hüllkurvenphase und mit dem Hauptregler das jeweilige Ziellevel einstellen kann. Das erschließt sich wieder ohne Handbuch mit trial und error.

Ich bin begeistert! … und habe eine Hüllkurve erstellt, die länger als das Display breit ist? Da müsste doch etwas gehen? Und in der Tat denke ich an mein Smartphone oder iPad und benutze zwei Finger, um die Hüllkurvenanzeige zu stauchen.

usw. usw. das Spielen mit dem Touchscreen ist schon fast schöner als das Ausprobieren der Klangveränderungen.

KODAMO EssenceFM, FM-Synthese per Zufall

Man kann sich auch dem Zufall hingeben, wie das folgende Demo beweist.

Der Zufall kann aber sinnvoll in seine Schranken verwiesen werde, indem man nur bestimmte Parameteränderungen zulässt. Man möge zurückblicken auf das 2. Teilbild zum Editieren einer Voice (Würfel!).

Und dann gibt es ja noch die 6 Operatoren (man tippt auf einen Oszillator im Operatoren-Algorithmus in der linken Hälfte), denen man jeweils wieder eine eigene Hüllkurve, LFO und (wichtig für die Modulationsoperatoren) eine Pitch-Hüllkurve zuweisen kann.

Ich erinnere mich nicht, dass ich jemals mein Rack TG77 so programmiert habe. Neue Algorithmen werden wieder mit ein oder zwei Fingern direkt am Bildschirm erstellt.

KODAMO EssenceFM, Patches und Performance

Und jetzt? Ach ja, da gibt es ja noch die Patches und die Performance. Das sollte man dann doch jetzt mal im Handbuch auf den Seiten 28-37 nachlesen. Der Chefredakteur schimpft schon, dass meine Artikel zu lang sind – stimmt! Es ist hoffentlich in den obigen Ausführungen klar geworden, dass die Konstrukteure und Programmierer bei KODAMO einfach an alles gedacht haben.

Daher nur die Kurzform: In einem Patch liegen mehrere Voices übereinander. Ich habe sicherlich ca. 30-50 Voices probeweise hinzugefügt und es war kein Ende in Sicht. Ich vermute mal, dass eine Grenze die 300-fache Polyphonie ist; aber wer will schon so viele Voices unter einen Hut, äh Patch bringen. Man lese im Handbuch die Seiten 28-32. Übrigens kann man jeder Voice einen eigenen Stepsequencer zuweisen, insgesamt beträgt die Zahl möglicher Patches 26·128=3328.

Damit nicht genug, hat man in einer Performance 16 Patches mit 2 Effekten und kann diese den 8 Audioausgängen zuweisen (S. 33-37). Selbstverständlich können die Patches unterschiedliche MIDI-Kanäle belegen. Insgesamt 256 Performances bereiten einen Liveauftritt perfekt vor.

Ich höre jetzt einfach mal auf zu schreiben, denn die Möglichkeiten des KODAMO EssenceFM sind überwältigend und meiner Meinung nach noch nie gesehen. Ich verneige mich vor den Entwicklern.

Was bleibt zu bedenken? Nun, die FM-Synthese ist eine wissenschaftlich anmutende Syntheseform. Man muss die Komplexheit lieben und sich ohne Vorwissen erst damit vertraut machen. Gelernte FM-Klang-Designer dagegen werden EssenceFM sofort lieben. Alle wichtigen Parameter sind von historischen Vorbildern bekannt und werden durch leicht verständliche Features ergänzt. KODAMO EssenceFM macht FM-Synthese zu einer umfangreichen Spielwiese und wird glücklich machen. Der derzeitige Preis von 1.290,- Euro ist eine Sensation und man wird auch als Besitzer eines DX7, TG77 etc. einfach nur schwach.