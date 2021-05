Test: Xils Lab KaoX, FM-Synthesizer Plug-in

Yamaha FM-Klassiker als Plug-in

Als ich die ersten Ankündigungen und Screenshots des neuen Plug- Ins von Xils-Lab – KAOX – auf amazona.de gesehen habe, wurde ich auf ein virtuelles Instrument aufmerksam, dessen Existenz mir bis dahin nicht geläufig war. „Inspired by a legendary fm synthesizer“ war da die Ankündigung.

Auf den Renderings war ein Holzgehäuse mit Klaviatur zu sehen, die eher an einen Stutzflügel erinnerten, denn an ein elektronisches Musikinstrument.

Ein wenig Geschichte zum Xils Lab KaoX

Der Artikel von Max Lorenz über die Yamaha DX-Story, klärte mich auf.

Der Urvater der FM-Synthese war nicht der Yamaha DX-7 sondern der GS-1, der erste kommerziell erhältliche FM-Synthesizer. Das aus Nussbaum gefertigte Gehäuse mit 88-Tasten-Klaviatur war in Kontrast zur äußeren Erscheinung vollgestopft mit Elektronik in Form eines 2×4 Operatoren – FM-Synthesizers.

Der GS-1 war am Gerät selbst nicht programmierbar, wohl aber extern per Computer. Er verfügte über lediglich 16 Presets, zusätzliche Presets konnten über Magnetstreifen eingelesen werden. Der GS-1 war 16-Stimmig Polyphon und 2-fach multitimbral. Auch aufgrund des hohen Verkaufspreises wurden vom GS-1 nur etwa 100 Exemplare gebaut.

Ich selbst hatte im Lauf der Jahre einen Yamaha TX-816 mit 2 Modulen sowie einen Yamaha DX-5 im Studio, heute vertreten ein Yamaha Montage und ein Elektron Digitone die FM-Fraktion – die klangliche Power eines TX-816 wurde aber von allen Nachfolgern aus meiner Sicht nicht mehr erreicht – andererseits war die Programmierung des TX-816 höflich formuliert eine Katastrophe, er war eher auf seine Presets reduziert – Stichwort „Tänzerin“.

Die spannende Frage ist also: Wie viel Ur- FM Power können XILS-Lab in das KAOX Plug-in transformieren? Diese Erwartung wird ja durch das User -Interface mit Rendering des GS-1 getriggert. Das Xils-Lab ihr Handwerk verstehen, haben die Franzosen bereits mehrfach eindrucksvoll bewiesen.

Xils Lab KaoX – Chaos als Konzept?

Das Konzept des KAOX-Plug-ins geht über die Emulation des GS-1 hinaus , Xils-Lab erweitert den Ur-FM-Synthesizer mit analogen Oszillatoren, Filtern und bringt auch chaotic Algorithms als Oszillatoren und Chaos Modules als Modulatoren mit ins Spiel.

Was ist KaoX also tatsächlich?

Sehen wir uns zunächst einmal die Architektur des Plug-ins an:

Kaox bietet neben der vom Yamaha GS-1 „inspirierten“ FM-Klangerzeugung mit 2 x4 Operatoren noch 2 weitere Oszillatorpärchen, O1 und O2 – virtuell-analoge Oszillatoren – sowie OC1 und OC2 – Chaotic Oscillators. Die virtuell analogen Oszillatoren werden dabei prinzipiell durch die beiden Filter geroutet, die Chaotic Oscillators und FM können auch direkt in die beiden VCAs gesendet werden. Die VCAs lassen sich dabei unabhängig im Stereobild anordnen.

Wenn man das Plug-in öffnet, befindet man sich zunächst in der „simple View“, deren Rendering stark vom Yamaha CS-1 „inspiriert“ ist und in der Patches gewählt und generelles Verhalten wie Oszillatordrift, Tune und Vibrato und Tremolo eingestellt werden können. Ebenso können hier die 2 Layer der Klangerzeugung geschaltet werden – Kaox bietet drei Möglichkeiten: Single-Mode, Double- oder Split-Mode.

Per Klick kann man den Advanced-Mode hinzuschalten, der dann vollen Zugriff auf die Klangerzeugung bietet. Dieser ist grafisch ein völliger Bruch zur „simple View“ , blau, grau und schwarz dominieren, alles ist simplifiziert und zweidimensional – im Kontrast zum Rendering, es werden im Zusammenhang möglichst alle relevanten Parameter dargestellt – das alles ist durchdacht und sehr ergonomisch und graphisch angenehm unaufgeregt. Insgesamt stehen 4 Auflösungen zur Verfügung, es kommt zum Teil richtiges Cinemascope-Feeling auf.

Im Zentrum der Darstellung stehen natürlich die klangbildenden Elemente und da primär

Der Frequency Modulation Oszillator

Die FM Klangerzeugung besteht aus 2x 4 Oszillatoren, im Gegensatz zum GS-1 können aber auch alle 8 Oszillatoren für einen Sound herangezogen werden. Dabei können zur Modulation nicht nur die Modulatoren der FM-Engine herangezogen werden, sondern auch die virtuell-analogen Oszillatoren A1 und A2 sowie die „chaotic oscillators“ C1 und C2.

Die Verschaltung der Operatoren wird dabei im FM algorithm Panel durchgeführt, in dem man die jeweiligen Modulationsintensitäten in einer Matrix einstellt und auch den Ausgangspegel auf die beiden Ausgänge regeln kann. Dabei können sowohl einzelne Modulationspegel, als auch der gesamte Algorithmus mit copy/paste übertragen werden, in einem eigenen FM Operator Panel werden dann die Parameter für jeden einzelnen Operator eingestellt.

Analog Oszillator & Noise

Die virtuell analoge Abteilung wird durch die beiden Oszillatoren O1 und O2 abgedeckt. Die Schwingungsform lässt sich dabei stufenlos von Dreieck über Sägezahn, Rechteck zu Pulse einstellen.

Chaotic Oscillators

Etwas kryptisch ist die Beschreibung der Chaotic-Oscillators. Diese basieren auf Algorithmen, die das chaotische Verhalten der Welt da draußen nachahmen sollen. Derzeit stehen drei „Chaotic Algorithms“ zur Auswahl.

2M – reproduziert Vocals mit 2 Massen und 3 Federn – Zitat aus dem deutschen Handbuch

Chaos – reproduziert ein standardisiertes chaotisches Verhalten in Form von Noise

Subh – erzeugt chaotische Subharmonien zu Sinusschwingungen

Weitere Algorithmen sollen in Zukunft folgen.

Filter, Hüllkurven und LFOs

In dieser Abteilung wird gewohnte Kost aufgefahren, es gibt 2 Filter, die nach analogen Vorbildern modelliert wurden und in Form von Lowpass mit 12 und 24 dB Flankensteilheit sowie Bandpass mit 6 und 12 dB sowie Highpass mit 12 dB Flankensteilheit vorliegen. Der Amount ist für jede Quelle frei zwischen den beiden Filtern regelbar.

Bei den Hüllkurven werden derer 4 dem geneigten Klangschrauber bereitgestellt, jeweils 2 dedizierte DADSR-Kurven für die VCAs und 2 dedizierte DADSR-Kurven für die Filter. Alle 4 Hüllkurven stehen auch als Modulationsquellen in der Modulationsmatrix zur Verfügung. Die Hüllkurven lassen sich zum Tempo des Hosts synchronisieren.

Weiters stehen 2 LFOs als Modulationsquellen bereit, als Schwingungsformen werden Sinus, Dreieck, Sägezahn, Ramp, Rechteck und Sample & Hold aufgefahren. Als Besonderheit können mehrere Schwingungsformen angewählt werden, die dann gemischt werden und somit LFO-Modulationen abseits üblicher Pfade auch im sehr subtilen Bereich ermöglichen.

Chaos und andere Modulationsquellen

Nachdem das Chaos abseits der Namensgebung bereits als Oszillator abrufbar ist, hat Xils Labs auch Chaos als Modulationsquelle in Form des ChaoX-Modules entwickelt.

Bei den 2 als Modulationsquellen vorhandenen ChaoX-Modulen werden wie bei den Chaos-Oszillatoren Schwingungsformen generiert, die weder repetitiv wie klassische Schwingungsformen noch randomisiert sind, sondern chaotischen Regeln unterworfen sind.

Die derzeit 4 angebotenen Typen sind betreffend der Namensgebung ebenso exotisch wie die Chaos-Oszillatoren.

Flying Fly – zufällig wie die Flugbahn der Fliege

Bow Tie – zufällig auf der Bahn einer Schleife

Rainbow – ein zufälliger Spaziergang auf der Form eines Regenbogens

Butterfly – der Modulationsparameter folgt abweichenden Kreisen in Form eines Schmetterlings

Das alles wirkt in der Beschreibung zunächst abstrakt bis esoterisch, praktisch betrachtet bietet KaoX die Möglichkeit abseits der üblichen LFO-Schwingungsformen komplexe Modulationsformen zu generieren. Das kann subtil eingesetzt werden, um Klängen Leben einzuhauchen und durch ständige minimale unregelmäßige Modulationen das Verhalten analoger Bauteile zu „simulieren“, kann aber ebenso für kreative Klanggestaltung eingesetzt werden.

Weiters ermöglichen eine umfangreiche Modulationsmatrix und ein Aftertouch/Velocity-Modul Modulationen des Klanges.

Als Draufgabe on Top beinhaltet das KaoX Plug-in auch einen Arpeggiator und einen Sequencer, der auch als Step-Modulator für die Modulation von Parametern in der Modulationsmatrix herangezogen werden kann.

Effekte im Xils Lab KaoX

Als Effekte sind die üblichen Verdächtigen Reverb, Phaser, Chorus und Delay vorhanden, allesamt in sehr ordentlicher Qualität.

Hintergrundinformationen zum Xils Lab KaoX

KaoX bietet eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten in Form einer Mischung aus FM-Synthese, analoger Synthese und chaotischen Oszillatoren und Modulationsquellen.

Ich würde mir ja definitiv einen Hang zum Chaos attestieren, hin und wieder ist ein wenig Ordnung aber auch hilfreich, daher interessierte mich die Herangehensweise und das Konzept der Entwickler.

Xavier Oudin von Xils Lab hat mir freundlicherweise aus Sicht des Entwicklers geholfen, Licht in das Konzept des chaotischen Plug-ins zu bringen:

„Es ist eine Weile her, dass ich einen FM-Synthesizer in der Xils-lab Produktlinie hinzufügen wollte, aber ich wollte keinen anderen DX7 reproduzieren. In weiterer Folge begann ich an chaotischen Algorithmen zu arbeiten und einen ersten spezifischen Oszillator zu erstellen.

Bei der Recherche nach alten FM-Synthesizern stieß ich auf den Yamaha GS-1. Dessen Doppelbankstruktur hat mich interessiert. Ich fand FM-Synthese vom Sound her immer eher kalt und ich untersuchte, ob der Einsatz chaotischer Algorithmen den kalten FM-Sound beleben konnte. Die logische Weiterentwicklung des Konzepts war, auch analoge Filter und Oszillatoren hinzuzufügen. Die Idee von KaoX war geboren.“

Klang und Studioalltag

Klanglich und die Möglichkeiten der Synthese betreffend ist KaoX ein herausragendes Plug-in. Das abgedeckte Klangspektrum ist riesig, die Klangqualität ist top. Gerade mit den Chaos-Oszillatoren und den Chaos – Modulationsmöglichkeiten lassen sich außergewöhnliche Klänge realisieren, aber auch FM mit einer Prise analoger Wärme, diffizilen kleinen und kleinsten Modulationen im Hintergrund. Ein wenig fühlte ich mich in die Zeiten des TX-816 zurückversetzt, der KaoX kann echt Druck machen. Dabei hält der KaoX in puncto Klangqualität locker mit aktueller FM-Hardware wie Elektrone Digitone oder Korg OP-Six mit. Er klingt lebendig und so gar nicht nach Plug-in. Diese Klangqualität will aber erst errechnet werden. Ein Manko im derzeitigen Stand der Entwicklung ist der Ressourcenhunger des Plug-ins. Bis 48 kHz/256 ms Puffer gab es auf meinem System keine nennenswerten Auffälligkeiten mit der Prozessorauslastung. Fährt man das System aber mit 96 kHz und 128ms (normalerweise bei mir Standard) gibt es abhängig vom jeweilig gewählten Patch Performace-Probleme bis hin zur Unspielbarkeit, ein Problem das bei anderen Plug-ins wie z.B. Omnisphere oder Parallels auch bei 96 kHz Auflösung auf meinem System nicht auftritt. Besonders kritisch sind Patches mit Nutzung aller Oszillatoren samt Double Mode. Es empfiehlt sich daher, nicht benutzte Oszillatoren abzuschalten, um Ressourcen zu sparen.

Xavier Oudin hat mir bestätigt, dass die Oszillatoren keine Frequenzen oberhalb von 20kHz erzeugen und somit aus rein technischer Sicht die 96kHz keine Verbesserung des Klanges bringen können. Das mag stimmen, hilft aber bei Verwendung in einem Projekt mit 96 kHz Audiospuren nicht direkt weiter.

Ich habe das Problem für meine Produktionsumgebung so gelöst, das ich KaoX auf einen Vienna Ensemble Host auf einem Laptop ausgelagert habe. Auch auf einem Laptop mit 48 kHz mit eigenem Audiointerface konnte KaoX problemlos betrieben und mit allerlei Outboard verwurstet werden, und der Klang war stets überzeugend.

Update 1.1.o

Im Laufe des Tests hat Xils-Lab ein Update mit der Version 1.1.0 zum Download zur Verfügung gestellt, das einige Bugfixes beinhaltet, betreffend Prozessorauslastung war keine signifikante Verbesserung feststellbar.