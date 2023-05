Test: Roland S-1 Tweak-Synthesizer

Rolands Nachfolger des SH-101, der S-1 Tweak-Synthesizer

Der jüngste Spross der AIRA COMPACT Familie heißt schlicht und ergreifend S-1. Bislang erhältlich in der AIRA COMPACT Family sind:

Inspiriert von dem ebenso legendären Roland SH-101. Ja Moment mal, der war doch größer und schwerer und hatte Fader? Das ist richtig. Allerdings schreiben wir das Jahr 2023 und einige Dinge haben sich ein wenig entwickelt. Und somit testen wir heute den Roland S-1 Synthesizer. Basis des S-1 ist wiederum Rolands ACB-Technologie, die es ermöglicht, das Verhalten analoger Schaltungen nachzubilden. Hier hat man sich vom SH-101 inspirieren lassen. Nicht mehr, nicht weniger.

Verknüpfung im Aira-Setup

Der erste Eindruck des S-1: ultrakompakt und dank eingebautem Akku ultramobil. Ein USB-C zu USB-A Kabel gehört zum Lieferumfang. Das ist gut, denn der Roland S-1 Synthesizer möchte an das Roland MX-1 Performance Mischpult, ebenso ein Aira-Produkt, angeschlossen werden. Dieser kann an einem USB-Port Strom liefern und gibt über diesen Anschluss auch Audio aus, MIDI entgegen oder sendet MIDI. Allerdings ist im Lieferzustand der AIRA LINK Modus deaktiviert. Also ab ins Menü getaucht und nach A.Lnk gesucht und aktiviert. Erfreulich, das Prozedere funktioniert auch am Mac ohne Treiberinstallation. Genauso am Android oder iPhone, iPad, bei diesem eben mit iOS 16.5 nur ohne gleichzeitiges Laden mit dem Lightning-CCK. Aber der Akku des S-1 hält 4 Stunden, somit dürfte das für mobile Anwendungen kein Thema sein. Mit entsprechendem USB-C-Ladegeräten lädt er in unter 3 Stunden. Super, passt. Der Ton kommt nun via USB und der S-1 wird vom MX-1 gestartet, gestoppt und läuft schön synchron. Allerdings gib’s hier doch die Anregung, sich bitte langsam von den LED-Segmentanzeigen zu verabschieden. Diese Art der Maschine-Mensch Kommunikation ist arg von gestern.

Gehäuse und Ergonomie

Trotz der kompakten Abmessungen, die ungefähr dem Roland TR-6s Drumcomputer entspricht, ist die die Rasterung der Regler und Taster gut auch für große Finger und Hände. Der Roland S-1 Synthesizer liegt dank Gummifüßen fest auf und rutscht auch nicht, wenn man etwas fester dreht und performt. Damit wir die AIRA COMPACT auseinanderhalten können, hat jedes Modell eine verschiedenfarbige Bodenwanne. Der Roland S-1 kommt in AIRA-Grün. Generell muss man bei den Anschlüssen sagen, dass diese gut plaziert sind. Vielleicht mag der eine oder andere nun wieder USB-Störgeräusche im Kopf haben oder die MIDI-TRS-Klinken kritisieren, dies hätte einen anderen Formfaktor bedeutet und ebenso viel leere Luft im Gehäuse. Einzig dass im Falle einer analogen Audioabmischung der Kopfhöreranschluss wegfällt, könnte ohne einen MX-1 oder einen Mischer mit Vorhören problematisch werden. Führt hier aber nicht zum Abzug eines Punktes.

Einschalten und los geht’s!

Nach dem obligaten Einschalten ertönt der S-1 nun als ultrakompaktes Keyboard mit einem Sägezahn. Das passt schon mal. Die wichtigsten Funktionen sind ohne SHIFT zu erreichen. Auch das gefällt. Das Prinzip der Bedienung hat sich seit den Tagen der MC und deren Vorgänger nicht groß verändert. Will sagen, wer einen SH-101 oder eine MC unter den Fingern hatte, kommt hiermit auf Anhieb klar. Tones bestehen immer aus einem Oszillator, Filter, Hüllkurve, LFO, Controller (hier Arpeggiator und Motion) und der EFX-Sektion. Das Speichern erfolgt dann immer über das Pattern. Bis zu 64 eigene können erzeugt und gespeichert werden. Die Bank 1-01 bis 1-16 ist den Werks-Patterns vorbehalten und können nicht überschrieben werden.

Die Oszillatoren-Sektion

Die Oszillator-Sektion des Roland S-1 Synthesizers kommt mit Sägezahn, Rechteck und „usymmetrischer Rechteck-Schwingungsform“ daher, bei Letzterer kann die Pulsbreite verändert werden. Ein Sub-Oszilator rundet dies ab. Roland hat aber noch zwei Überraschungen parat: OSC DRAW und und OSC CHOP. Was macht das, was kann das? OSC DRAW: Hier können wir zum Beispiel einer Dreieckschwingung Stufen hinzufügen und die Tonhöhe in den Faktoren 2, 4, 8, 16, 32 anpassen. Das ist gut, wenn wir Chiptune-artige Artefakte im Sound suchen oder eben die angebotenen Schwingungsformen nicht ausreichen. OSC CHOP zerteilt nun eine Schwingung oder fügt Obertöne hinzu. Der Parameter Overtone startet bei 0 und geht bis 200. Null macht nichts, 100 schaltet die Schwingung stumm. Ab 1o1 bis 200 werden die Obertöne lauter als die Grundtöne. Interessantes Konzept und sehr musikalisch einzusetzen. CHOP zerteilt nun die Schwingungsform in 16 Schritte und erlaubt zum Beispiel, eine Rechteckschwingung mit einem Sägezahn zu zerhacken (choppen). Dies kann man auch vice versa oder mit dem Suboszillator kombinieren. Oder auch Noise hinzufügen. Dies kann ich selektiv für jeden einzelnen der 16 Steps einstellen. Der letzte Parameter hier ist COMB, also Kombinationen bestimmt die Anzahl der Wiederholungen eines Chop-Patterns. Je höher der Wert von 0-32 gewählt wird, desto häufiger die Wiederholungen. Ab 1 khz Grundton hat dies keine Wirkung, hier sind also eher Lead- und Bass-Sound zu erzeugen. Ebenso, je höher der Wert, desto metallischer die Sounds.

Das Filter des Roland S-1 Synthesizers

Roland gibt hier keinen Filtertyp an und schreibt spartanisch, dass es sich um ein Lowpass-Filter handelt. Das muss reichen. Das Filter kann mittels FREQ, Cutoff, RESO, Resonanz einstellen. Das sorgt in Kombination für mehr oder minder drastische Klangveränderungen. Mittels LFO lässt sich das Filter modulieren. ENV, hier Hüllkurve, der die Stärke der Modulation der ADSR-Hüllkurve bestimmt. Abgerundet wird dies mit Keyboard-Tracking. Also Filter-Cutoff in Abhängigkeit von der gespielten Tonhöhe. Entweder an oder aus.

Die Hüllkurven

Hier benötigen wir zum ersten Mal Shift und die AMP-Taste. Denn die Steuerung einer Hüllkurve hat Roland Style entweder über GATE oder die ADSR-Regler zu erfolgen, Tempo/Value regelt hier dann GATE ON oder OFF, die Hüllkurve wird von den ADSR-Reglern bestimmt.

Die Controller-Sektion

Über Shift und POLY können wir einstellen ob wir:

MONOPHON

UNISON

POLYPHON

CHORD Modus

spielen wollen Der Chord-Modus ist insofern interessant, als dass wir zwischen 2-4 Stimmen wählen können. Und jede einzeln Stimme um +/-12 Halbtöne verändern können, was man hier dann auch entsprechend nutzen kann. Sprich meine Akkorde hier mit dem Pattern sichern und dann entsprechend abfeuern. Da der S-1 nun eher nicht für den fortgeschrittenen Prog-Rock-Tastengott entworfen wurde, ist es sinnvoll, den Wert für Portamento auch in die Controller-Sektion zu packen. Auch sind hier die Einstellungen zu Transposition von Keyboard-Pads und Sequencer-Patterns zu finden.

Immer in Schleife, der Sequencer

Im Roland Stil lässt sich eine Sequenz im S-1 Synthesizer entweder als eine Folge von Steps oder inn Realzeit einspielen. Ebenso werden die einzelnen Steps editiert oder gelöscht. Steps lassen sich kopieren, verschieben oder verlängern oder verkürzen. Dies gilt auch für die sogenannten Motions, also Aufzeichnung von Veränderungen des Sounds über eine Anzahl von Steps. Leider schweigt Roland sich noch aus, wiev iele Motion-Events aufgezeichnet werden können. Grundsätzlich lassen sich aber fast alle Parameter automatisieren und in Motions packen. Anzumerken ist hier auch, dass pro Step jeweils 3 Substeps in gebundener oder nicht gebundener Form erzeugt werden können. Würzen kann man dies mittels der Probability-Funktion pro Step oder Pattern, dieses bestimmt, ob eine Note gespielt wird oder nicht.

Die Arpeggio-Funktion

Hier ist nun etwas Fingerakrobatik nötig. Ein Druck auf SHIFT und Pad 8 aktiviert oder deaktiviert das Arpeggio. Die Typen sind in Roland Manier begrenzt auf :

UP

DOWN

UP & DOWN

UP 2 Oktaven

DOWN 2 Oktaven

UP & DOWN 2 OKTAVEN

RANDOM

RANDOM 2 Oktaven

Die Noten können von 1/4 Note bis zu 1/32 Triolen reichen. Hold sorgt hier einfach dafür, dass nach Loslassen einer oder mehrerer Pads das Arpeggio weiterläuft. Auch hier kann mit Portamento gewürzt werden.

Die EFX-Effektsektion

Hier muss man den Roland S-1 Synthesizer aus Sicht der Performance auf die Effekte sehen und diese bewerten. Die beiden Regler Delay und Reverb steuern erst mal die Stärke des Effekts von Null bis 255. Über die SHIFT-Taste komme ich an die weiteren Parameter heran. So lässt sich das Delay entweder als Zeit von 0 – 740 ms einstellen, wenn Delay-Sync ausgeschaltet wurde, oder als Notenwert(1/4 – 1/128), sowohl punktiert als auch Triolen. Ebenso Feedback als Wert von 0 – 255 und Low-Cut (20 Hz – 800 Hz) oder High-Cut (630 Hz – 12,5 kHz). Beim Reverb steht folgendes zur Verfügung:

Ambience

Room

Hall1

Hall2

Plate

Spring

Modulate

Verb

An Parametern für die Hallformung steht uns Time, Level, Predelay, Low Cut, High Cut und Density zur Verfügung.

MIDI, SYNC

Hier hat Roland mitgedacht und an die modularen Freunde oder die alten Trigger- und Synchronisations-Mechanismen gedacht. Wer MIDI an dieser Stelle nicht braucht, aber Sequenzen oder Patterns dynamisch abfeuern will, sychronisiert seinen S-1 eben über diese Buchsen. Wenn ein externes Gerät an der SYNC IN-Buchse angeschlossen wird, wird dieses Gerät über die empfangene Clock synchronisiert, unabhängig von der MIDI-Clock Sync-Einstellung, was dann ungemein für den S-1 spricht.

Der S-1 im täglichen Einsatz

Hier jammere ich auf hohem Niveau. Der geneigte Roland Anwender sitzt neuerdings mehr vor dem Rechner und erstellt seine Performance mehr oder minder mit den Software-Produkten von Roland. Das funktioniert von TR Editor bis System-1 und System-8 super. Dementsprechend ist hier erst mal ein langes Gesicht angesagt. Und vor allem gute alte Handarbeit. Allerdings sieht die MIDI-Implementation-Chart recht umfangreich aus, so dass hier zumindest Kollege Müller tätig werden könnte. Angesicht des Preises für den S-1 wäre das zumindest eine Option. Dennoch ist der S-1 kein Zwerg, der dachte er sei ein Riese, sondern ein kompakter 4-stimmiger Riese. Sei es nun für Bass, Lead, Arp oder Chord. Der Sound des Roland S-1 Synthesizers passt.

Der Roland S-1 Synthesizer on YouTube

