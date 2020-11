Test: Roland TR-6S, Drummachine

Beat this! Kleine Maschine ganz groß

Rolands TR-6S könnte man als die kleine Schwester der TR-8S sehen. Oder aber als durchaus eigenständiges Gewächs innerhalb der AIRA-Serie. Wir lassen hier und heute die TR-8S beiseite und konzentrieren uns auf eine ultra-mobile Beat-Box, die ihre Herkunft nicht leugnet, dennoch aber durchaus innovativ ist.

Überblick zur Roland TR-6S

Zunächst einmal das obligatorische Unboxing, aus dem man ein Ereignis machen könnte, mit vielen Ahs und Ohs. Hier ist es dann die Kategorie, doch so klein und doch so wenig Zubehör. In unserem Falle sind nur Batterien, die Sicherheitsinformationen und ein Bedienungsanleitungs-Faltblatt beigefügt. Man geht also bei Roland davon aus, dass der vornehmliche Einsatzzweck ein mobiler sein wird. Vermutlich wird man auch annehmen, dass USB 2.0 Kabel und/oder das Roland Standard-Netzteil immer überzählig im Studio liegen. Was vermutlich in Zeiten wie diesen ein Trugschluss ist. Ob nun der geneigte Anwender ein USB-Kabel daheim hat, mag naheliegend erscheinen. Dennoch, ein USB-Kabel sollte in der Verpackung vorhanden sein. AEG – Auspacken, Einschalten, Gut – fördert die Beziehung zum Kunden ungemein.

Wenn wir nun ein USB-Kabel gefunden haben, stellt sich die Herausforderung des Anschlusses. Wir machen hier den Härtetest, konfigurieren nichts an der TR-6S und erwarten, dass sie am USB-Port 3 des Roland MX1 ertönt. Passt! Warum das nun nicht separat in der Bedienungsanleitung erwähnt wird, ist relativ unklar. Ein Hinweis hierauf sollte drin sein. Oder man pflegt eine Liste der zum MX1 kompatiblen Geräte, was relativ schnell offene Frage beantwortet.

Hier wäre das Aha und damit können wir relativ schnell unseren ersten „Beat droppen“. Was auch kein Problem ist, da die TR- und AIRA-Programmierung nun etabliert und nahezu selbsterklärend ist.

Roland beweist durchaus Lernfähigkeit bei der Farbgebung der Regler, Taster und Steps. Der sparsame Einsatz von AIRA-Grün macht hier ergonomisches Arbeiten sinnvoll möglich. Trotz Miniaturisierung ist alles gut lesbar und zu identifizieren. Die Haptik ist gut, Regler wie Fader sind hier schon Performance-tauglich.

Was die Wahl der Anschlüsse betrifft, wird die Abteilung „ich hätte gerne Einzelausgänge“ nicht glücklich. Denn hier finden wir eben nur USB-Audio, 6,3 mm L/R-Klinke als Hauptausgang und eine Buchse für den Kopfhörer. Dies ist in der Arbeitsweise des Autors kein Manko, gleichwohl wird es Kollegen geben, denen hier ein Oh entschwindet. Roland hat auf Miniaturisierung der MIDI-DIN-Buchse verzichtet und sichern kann man den kleinen Groove Würfel schließlich mit einem Kensington-Schloss.

Samples und FM

Positiv ist, dass Roland den SD-Kartenslot beibehalten hat. Wer, wie der Autor, seine Drumsamples von EPROMs für die LinnDrum auf diversen Backups hat, möchte diese weiter nutzen. Damit dies problemlos klappt, sind hier ein paar Schritte zu beachten.

Schritt 1: SD in der TR-6S formatieren: Hier wurde mit einer 2 GB Karte gearbeitet, Roland erwähnt die maximale Größe der SD-Karte nicht, wohl aber, dass die SD-Karte zwingend durch die TR-6S vorab zu formatieren ist.

Die maximale Länge einer Audiodatei, die importiert werden kann, darf ca. 180 Sekunden betragen (bei 44,1 kHz/mono) und es können maximal 400 Dateien importiert werden. Abhängig von der Nutzung des Speichers können die maximale Zeit und Anzahl geringer ausfallen.

Schritt 2: Organisation der Samples: Roland erwartet die Samples in der Wurzel der SD-Karte unterhalb von ROLAND\TR-6S\SAMPLE\, hier werden dann pro Instrument Unterordner der Instrumente erwartet.

Beispiel : ROLAND\TR-6S\SAMPLE\Kicks

Hier legen wir die Dateien nach dem Schema My_Kick1.wav oder My_Kick1.aiff ab. An Hand dieses Schemas sollte es relativ einfach sein, bestehende Sample-Librarys für die TR-6S tauglich zu machen. Unter MacOS lässt sich die mit einigen Finder Automatisierungen erledigen. Für Windows kann man sich mit AutoIt entsprechende Automatisierungen erstellen.

Schritt 3: Sample–Taster betätigen und über BD–OH das Instrument wählen, das wir mittels VALUE editieren.

P steht dann für Preset Pattern der TR6s U steht für User Pattern. L steht Samples, die als Loop gespielt wurden.

Generell ist die Bedienung der TR-6S gut. Wer sich mit Roland Geräten auskennt, hat hier eine kurze Einarbeitungszeit. Die Aufbereitung in der als PDF erhältlichen Bedienungsanleitung macht es Einsteigern leicht, hier beweist Roland ein gutes Händchen.

Einsatz der TR-6S

Die TR-6S kann auf mehr als eine Art und Weise eingesetzt werden. Samples hatten wir schon kurz angerissen und die T- Programmierung kennen wir seit Jahrzehnten. Neu ist für die TR-6S das Aufzeichnen von Reglerbewegungen. Dies können beispielsweise die Parameter der mit CTRL gesteuerten FX-Parameter sein. Sei es nun ein Effekt wie Delay oder Reverb oder eben die Tones eines Kits, die mit FM erzeugt wurden.

FM-Kits liefert Roland ab Werk aus. Dennoch ist es hier ratsam, sich ein eigenes Kit mit FM-Klangerzeugern zu bauen und erstmal die FM zu proben und zu prüfen, wie man mit dem Ergebnis leben kann.

Generell ist es möglich ein eigenes Kit aus Samples oder TR-Sounds zu erstellen, was ziemlich reizvoll ist, die 909-Kick mit den Congas aus 707 und 727 zu vereinen.

Effekte

Dies gilt ebenso die Motion-Aufzeichnung und die FX. Roland unterscheidet hier zwischen Instrumenten-FX und Master-FX.

Hier an dieser Stelle wird es jetzt tricky und wir kommen zur allseits beliebten Rubrik der drei Fragezeichen. Was auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist, welch mächtige FX-Sektion auf Instrumenten-Level und Master-Ebene vorhanden ist. Dies erklärt auch, warum separate Ausgänge für die einzelnen Instrumente nicht sinnvoll sind. Hier muss man allerdings anführen, dass der Parameter-Guide für die FX-Sektion zehn Seiten umfasst. Sowohl die erwartbaren Instrumenten-Effekte und Einstellungen, inklusive einem LFO wie auch Crusher, Drive und Verzerrung, Filter, EQ, Modulationseffekte. Aber auch Sidechain-Kompression, Transienten-Formung.

Hier ist es dann allerdings so, dass die Programmierung zwar praxistauglich ist, dennoch muss man relativ viel Zeit dafür mitbringen. Hier wäre innerhalb der Roland Cloud ein Plugin wünschenswert, mit dem ich das konsistent zu anderen Maschinen bewerkstelligen kann: Stichwort System 8. Grundsätzlich ist der Ansatz richtig, allerdings muss man vor Augen haben, dass Mensch und Maschinen Schnittstellen und komplexe Ergonomie nicht unbedingt zueinander gehören.

Klang

Nehmen wir das Dogma, Klang schlägt Funktion, so haben wir hier eine komplexe Maschine mit ausgezeichneten klanglichen Möglichkeiten. Auf der Plusseite führen wir die einzelnen Kits an, die von 606, 707, 727, 808, 909 über die FM- und User-Kits kaum einen Wunsch offen lassen.

Die TR-6S wartet hier dann auch noch mit Funktionen wie SUB STEPS auf, die ein FLAM, Ratchet oder Roll sein können, was für melodische Beats nicht unwichtig ist. Darüber haben wir mit Tune und Decay die wichtigsten Parameter mit einem Dreh im Griff. Oder eben mit Shift Zugriff auf die Effekte.

Trotz Komprimierung und kompakter Maße macht die TR-6S Spaß und das Ergebnis hat „Beaf am Knochen“. Um die eigene Roland Historie zu bemühen: Mit der TR-6S kann man für einen angemessenen Preis die MC 303 in Rente schicken.

Die TR-6S bietet relativ flexible Möglichkeiten. Das Gerät bietet zwar keinen direkten Song-Modus. Patterns lassen sich aber verketten, wobei jedes Pattern ein eigenes Tempo haben darf. Hier muss man sagen, dass sich der Song-Modus nicht durchsetzen konnte und aus Sicht einer Performance nicht spontan ist. Roland folgt hier dem Ansatz, dass man über Variationen und variable Pattern-Längen der Performance Leben einhaucht, hierzu kann ich dann Fill-in und Scatter benutzten, die mit der TR-8 eingeführt wurden. Scatter wird über FILL IN TRIG und Value gesteuert und rennt ab der zweiten Schleife (und die darauf folgenden Schleifen) los.

Pro und Contra

Innerhalb des aktuellen Roland Universums gibt es nun eine gewisse Redundanz. Wer eine TR-8S sein Eigen nennt, wird die TR-6S vielleicht als Backup oder für eine Live-Performance nutzen – hier kann die TR-6S vielleicht die Sample-Kits beherbergen.

Klanglich stellt die TR-6S trotz ACB schon eine Verbesserung gegenüber einer TR-8 dar. Das liegt nicht zwangsläufig an der ACB-Maschine, sondern eher an der ausgefuchsten FM- und FX-Sektion. Dank Mastering-Sektion verhält sich die TR-6S passender im Mix und „sitzt“ besser im gesamten Klangbild. Generell sind hier auch die SUB STEPS als Vorteil zu erachten, da diese, sinnvoll eingesetzt, ein maximales Ergebnis erhalten.

Die TR-6S ist also nicht unbedingt die kleine Schwester von irgendwem oder irgendwas. Hier haben wir einfach die Budget-freundliche Variante.