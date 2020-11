Test: Roland TR-06 Boutique, Drumcomputer

(Be)at the Original

Die Roland TR-06 Boutique ist schon rein äußerlich sehr nah am Original. Jeder, der schon mal eine TR-606 unter den Fingern hatte, wird die TR-06 wohl sofort bedienen können. Allerdings sind nicht nur einige Bedienelemente und Anschlüsse hinzugekommen. Die Neue von Roland ist als Gerät der Boutique-Serie natürlich nicht analog. Die Sounds werden von Rolands bekannter ACB-Technologie erzeugt, die durch Modellierung einzelner Schaltkreiselemente (und deren realphysikalischen Eigenschaften, Toleranzen und Fehler) in der digitalen Domäne so nah am Original wie möglich sein sollen.

Hardware der Roland TR-06 Boutique

Geliefert wird die Roland TR-06 zusammen mit dem Boutique-Dock DK-01, dessen Kunststoff farblich perfekt an das Gerät angepasst ist. Die TR-06 selbst ist mit einer Alu-Ober- und Frontseite ausgestattet, die auf einer Kunststoffwanne aufsitzt. Es wird kein USB-Kabel mitgeliefert, dafür vier AA-Batterien, denn die Roland TR-06 ist, wie das Original, optional mit Batterien zu betreiben. Im Gegensatz dazu braucht die Roland TR-06 Boutique die Batterien natürlich nicht, um eine minimale Spannung aufrechtzuerhalten, damit die Patterns im Speicher bleiben.

Für Roland Boutique-Geräte nichts Außergewöhnliches, besitzt die TR-06 keine Einzelausgänge, sieht man von der Option ab, die Sounds hart links oder rechts im Panorama zu verteilen. Strom, MIDI und Audio gibt es über USB und es wurde an DIN-MIDI-IN und OUT gedacht – leider fehlt eine (von Roland selbst erfundene) DIN-SYNC-Buchse, um mit älteren Roland Geräten zu kommunizieren. Phones-Out und Mix-In schließen das Bild ab.

Netzschalter und Volume (ausgeführt als Spindel-Poti) sind auf der Rückseite anzutreffen. Gerade Volume hätte ich mir auf der eigentlichen Bedienoberfläche gewünscht. Alle Bedienelemente sitzen direkt auf der Platine und auch die Audiobuchsen sind nicht verschraubt. Gut – war bis jetzt bei allen Boutiques so und muss man wohl hinnehmen.

Ebenso benötigt man wieder spezielle Roland-Treiber für Windows und macOS, damit die TR-06 in ein MIDI/Audio-Setup eingebunden werden kann. Nach der Installation besitzt sie zehn Einzelausgänge und einen Stereo-Eingang, dessen Audio am Main/Phones-Ausgang abgegriffen werden kann. Wie üblich merkwürdig bei den Boutiques sind die Kanäle eigentümlich verteilt. An Ausgang 1 und 2 liegt immer die komplette Summe inklusive der FX an. Auf den nächsten 6 Ausgängen liegen die einzelnen Instrumente an, wobei sich OHH und CHH einen Kanal teilen müssen. An Kanal 9 und 10 liegen dann die Signale an, die man in den Mix-In-Eingang einspeist.

Eine nette Sache ist die Fernsteuerung mit der Cloud-Software der TR-606. Wenn man diese besitzt, hat man eine hervorragende Rechnerintegration der TR-06.

Gab es bei der TR-606 auch zwei Trigger-Ausgänge, die an die Instrumente Low-Tom und Hi-Tom gekoppelt waren, so finden sich gleich fünf Trigger-Ausgänge bei der TR-06: Low-Tom, Hi-Tom, Snare, Bass-Drum und Accent. Dieser Ausgang kann wiederum eine von sechs Trigger-Variationen ausführen: beim Auftreten des Accent, bei Start oder Ende des Pattern, bei Cymbal, Open- oder Close-HiHat. Auffällig ist hier die sechste Buchse: Trigger In.

Diese hat mehrere Funktionen, die man im Menü einstellen kann. Sie dient eben zunächst als Clock-Trigger-Eingang; darüber hinaus können folgende Funktionen beim Eingang eines Trigger-Impulses ausgeführt werden: Start/Stop, springen zum Anfang des Pattern, zufällige Auswahl einer Note, alle Noten werden nach rechts geschoben oder alle Noten werden nach links geschoben.

Weitere Features der TR-06

Der Kenner hat es sofort bemerkt: Das LED-Display ist neu. Es dient zum Einstellen verschiedener Optionen, von denen einige ja bereits oben erwähnt wurden, soweit sie die Trigger betreffen. Was man der Roland TR-06 nämlich nicht sofort ansieht: Die Instrumente können editiert werden! Dabei handelt es sich aber leider nicht um eine komplette Parametrisierung aller Drums (nach Vorbild der TR-808). Die Auswahl beschränkt sich zunächst auf Bass-Drum (Decay und Attack), Snare-Drum (Snappy) und Hi-/Lo-Tom (Color mischt mehr oder weniger Rauschen zum tonalen Anteil). Dann gibt es noch zwei Einstellungen, die jedem Instrument zuteilwerden: Gain und Tune sowie schließlich ein Kompressor, dessen Anteil für Bass-Drum und Snare unterschiedlich eingestellt werden kann.

Ein Blick in das beiliegende doppelseitige Riesenfaltblatt, das sich bei Roland Betriebsanleitung nennt und zum Glück auch als PDF erhältlich ist, zeigt, dass es auch noch ganz unterschiedliche Sounds für die Instrumente BD, SNR, HT, LT und CY gibt. Für BD und SNR gibt es zwei Varianten, die mehr in Richtung TR-808 gehen; HT und LT bieten zusätzlich noch Synth-Percussion (Simmons ähnlich) und Noise-Tom. Leider ist die HT immer deutlich lauter als die LT und da es nur einen Volume-Regler gibt, kann man den Mix hier nur über den Umweg der Einzelausgänge ausgleichen. CY bietet noch eine einfache Gated-Version an und LT, HT und CY können alle noch einen Clap- oder einen Rimshot-Sound ausgeben, wieder deutlich Richtung TR-808. Die Zusatzparameter wie z.B. Decay sind nicht auf den zusätzlichen Sounds aktiv.

Upgrade bei den Effekten und dem Sequencer

Auch unschwer zu erkennen, die drei Potis unter dem Drumatix-Logo: Drive, Time und Depth. Denn ja – die Roland TR-06 Boutique hat eine kleine Effektsektion an Bord.

Als Drive stehen zu Verfügung: Saturator, Bitcrusher, Distortion und eine Low-/High-Pass-Filter-Kombo. Auch das Delay gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen: Digital Delay, Panning Delay, Tape Echo, Reverb, Flanger und Side-Band-Filter. Hinzu kommen noch Optionen, ob die Delay-Time automatisch der eingehenden Clock angeglichen werden sollen. Distortion kann dabei für jedes Instrument an- und abgeschaltet werden, genauso wir der Send-Anteil für die Delay-Effekte.

Auch der Sequencer hat neue Funktionen erhalten. Da wären zunächst die Sub-Steps, mit denen man die bekannten Ratchets erzeugen kann, was einfach heißt, dass z. B. auf einer 16tel Note vier Mal getriggert wird und man somit eine 64tel-Figur erhält. Zur Verfügung stehen die Teiler 1/2, 1/3, 1/4 und Flam, bei dem der letzte Schlag nicht ausgeführt wird. Gräbt man etwas tiefer, erfährt man, dass man das Flam-Pattern auch ändern kann und vor allem: Die Roland TR-06 Boutique kann auch Shuffle.

Was ebenfalls neu ist und ein wenig an Trigger-Conditions von Elektron erinnert, ist die Sub-Step-Probability. In Zehnprozentschritten legt man fest, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des eingestellten Sub-Steps ist – das ist noch weit entfernt von Trigger-Conditions, sagen wir mal eines Model:Samples, aber es ist ein Anfang. Hier darf es mit einem Update gerne noch weitere Optionen geben.

Meine TR-606 macht es und alle anderen auch: Nimmt man die Batterien aus dem Fach und lässt sie einige Zeit ohne Stromversorgung, entlädt sich der dafür vorgesehene Kondensator und das verbaute S-RAM (NEC µPD444) vergisst Bits und erfindet auch welche neu hinzu. Ergebnis: mehr oder weniger brauchbare Zufalls-Patterns. Interessanterweise kreiert meine Kiste immer sehr ähnliche Variationen. Um dieser „Funktion“ zu huldigen, gibt es bei der TR-06 auch eine Random-Funktion. Tatsächlich haben mich einige der dabei entstehenden Patterns an die erinnert, die auch mein Original so hervorzubringen pflegt. Man kann die Funktion gut als Fill einsetzen, da das Zufalls-Pattern nicht sofort gespeichert wird.

Zwischenbilanz

Die bisher angesprochenen Erweiterungen und Veränderungen sind alle gut gelungen, finde ich, und tragen ungemein zum Spielspass der TR-06 Boutique bei. Über die verschiedenen Manipulationsmöglichkeiten bekommt man eben mehr heraus als nur „den einen 606 Sound“. Es ist ein bisschen wie bei der TR-606 mit den Umbauten, nur dass mit diesen Hardware-Umbauten einiges mehr an Variationen an den eigentlichen Grundsounds möglich ist. Oder anders gesagt: Roland hätte sich bei der TR-06 ruhig noch etwas mehr trauen dürfen.

Trotzdem birgt das alles viel Spielspaß und man ist geradezu verführt, Oldschool-Electro-Beats zu basteln. Was ich ein wenig unangenehm finde, ist die Bedienung, die teilweise sehr verschachtelt erscheint und man bestimmte Sachen immer im Kopf haben muss. Sonst fragt man sich: Wieso klappt das gerade nicht? In der Kombination mit der zwar umfassenden in Format und Gliederung aber eher verwirrenden Anleitung der TR-06 Boutique ist das Anfangs kein Zuckerschlecken – aber es lohnt sich. Über die vielen, teils versteckten, Extrafunktionen stolpert man nicht einfach so. Lektüre ist also Pflicht.

Die Sache mit der Vorbildfunktion

Kommen wir also damit zum leidigen Thema: Wie klingt sie nun im Vergleich zu einer echten TR-606? Wie in vielen Artikeln bereits besprochen, klingt kaum eine originale TR-606 wie die andere, da damals die Bauteiletoleranzen viel weiter gestreut haben und diese somit auch verschieden altern und dadurch eben ihr Verhalten im Schaltkreis ändern. Bei den mir bekannten Test auf AMAZONA.de gab es vor allem immer einen Kritikpunkt: das Blech. Will sagen die Instrumente Open-/Closed-HiHat und die Cymbal. Gerade deren Verhalten, im Zusammenspiel mit dem Accent ist der Fingerabdruck einer TR-606.

Und tatsächlich, auf den ersten Blick hat das Roland tatsächlich mit in die digitale Domäne gezogen. Dreht man Volume ordentlich auf und auch den HiHat-Volume-Regler und Accent-Regler, kommen tatsächlich vergleichbare Ergebnisse heraus. Dass es quasi drei HiHat-Sounds gibt, weil Open+Closed-HiHat auf einem Step eine Art Pedal-HiHat-Sound ergeben, ist selbstverständlich. Das hört sich auch recht gut und authentisch an, wenn man die Sounds des Originals nur aus der Erinnerung kennt – ein Vergleich dieser neuralgischen Blech-Sounds mit dem Original hinterlässt mich aber nicht vollkommen überzeugt. Ja – der Grundcharakter ist irgendwie da, aber dieses freche und schon rotzige Verhalten der HiHats des Originals wurde nicht recht eingefangen. Es ist beinahe wie im Klischee: Die TR-606 lebt und atmet und treibt einfach, während die Roland TR-06 Boutique das lediglich (gut) simuliert.

Gleiches gilt auch für Snare und Toms. Für sich genommen vollkommen OK und super einsetzbar, stellt sich heraus, dass selbst mit dem eigens für die Snare vorgesehen Kompressor der Punch einer TR-606-Snare nicht erreicht werden kann – der Klang lässt mich eben kalt. Am ehesten sehe ich hier die Bass-Drum der TR-06 Boutique vorne, mit ein wenig Feinabstimmung kommt man hier sehr nah an das Original: Diese kurze, eher trockene Angelegenheit, die so richtig in die Magengrube geht. Vergleicht man das allerdings mit den Möglichkeiten einer modifizierten 606, ist auch dieser Sound weniger lebendig und fordert nicht direkt zum Tanz auf.