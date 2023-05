Test: Clavia Nord Stage 4, Stagepiano

Nord bringt sein viertes Stage auf die Bühne

Lange hat’s gedauert, schon seit mindestens zwei Jahren wurde im Netz immer wieder drüber spekuliert: Wann erscheint der Nord Stage 4? Und wie wird er aussehen? Als er schließlich Mitte Februar angekündigt wurde und wenige Tage später die ersten Videos erschienen, mischte sich Euphorie mit Ernüchterung. Einige Kommentatoren in sozialen Netzen halten den Nord Stage 4 für keine nennenswerte Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger, da unter anderem der Speicher der Piano-Sektion nicht erweitert wurde. Doch wird man dem Instrument nicht gerecht, wenn man nur die nackten Zahlen vergleicht. Der Nord Stage 4 macht vieles anders (und meistens besser) als seine Vorgänger und stellt aus meiner Sicht die wahrscheinlich wichtigste Weiterentwicklung des Nord Stage seit dem ersten Modell dar.

Das Nord Stage 4: Ein Stagepiano?

Fangen wir mit etwas Banalem an: Wie sollten wir das Kind denn nennen? Meistens wird der Nord Stage zu den „Stage Pianos“ gezählt, wie sie mittlerweile massenhaft angeboten werden. Wer dann die Preise liest, fällt beim Nord Stage beinahe in Ohnmacht. Über 4000 Euro! Sind die Leute in Stockholm noch ganz bei Sinnen? Oder handelt es sich um edle Handarbeit? Ein Luxus- oder Statusobjekt für gutbetuchte Musiker zum Angeben?

Konzept und Bedienung

Man sollte nicht vergessen, dass ein Nord Stage weit mehr bietet als jedes mir bekannte Stage Piano auf dem Markt und zwar weniger in Bezug auf die unterschiedlichen Arten von Klängen, aber in erster Linie bezüglich der Bedienung. Durch die Kombination einer unabhängigen Orgel-, Piano-, Synth- und Effekt-Sektion ist ein Nord Stage eine Art moderne Form eines Multikeyboards, wie sie Ende der 70er kurze Zeit populär waren (z. B. ARP Omni oder Korg Trident). Ein Nord Stage verspricht höchste Qualität auf allen Gebieten und schickt sich an, größere Keyboard-Burgen zu ersetzen. Eher ein „Stage Keyboard“ als nur ein „Stage Piano“.

Die Philosophie der Nord Stage Reihe ist Qualität, Flexibilität und direkte Bedienung. Ein Nord Stage will gar nicht erst komplett neue Wege der Klangsynthese erforschen. Es geht um klassische Sounds, wie eine Hammond B3, eine Vox Continental Orgel, Rhodes und Wurlitzer E-Pianos, fette Synthbässe, 80er Balladen E-Pianos und natürlich auch um Klaviere und Flügel. Dazu kommen bekannte Effekte wie Chorus, Wah-Wah, Verzerrer, Delay, Reverb und Leslie. Insgesamt ein eher konservativer Ansatz mit den wichtigsten Klängen der Pop- und Rockgeschichte.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, ist der Nord Stage 4 nicht mehr streng in zwei Panels (früher „A“ und „B“) getrennt. Weiterhin finden sich zwar je zwei Orgeln und Pianos und neu drei statt zwei Synth-Parts, doch bekam jeder Part einen eigenen Volume-Fader samt LED-Ketten. Somit lassen sich die Lautstärken aller beteiligten Sounds eines Programms parallel steuern. Unter jedem Fader findet sich ein Button zur Aktivierung eines Layers (LED leuchtet) bzw. um diesen zu editieren (LED blinkt). Wie gewohnt lässt sich jedes Layer einer oder mehreren von maximal vier Keyboardzonen zuordnen. Die Splitpunkte sind weiterhin fest vorgegeben (jeweils zwischen e und f resp. h und c jeder Oktave). Dies ist für einige Musiker eine gewichtige Einschränkung, denn manchmal braucht man den Splitpunkt genau zwei Halbtöne höher oder tiefer. Ein bisschen mehr Flexibiltät würde dem Nord Stage 4 da gut tun. Der Vorteil der festen Splitpunkte ist aber, dass diese durch eigene LEDs angezeigt werden und auch beim Spielen mit einer Hand und gedrückter Shift-Taste schnell angewählt werden können.

Neu sind sogenannte Preset-Librarys für die drei Soundkategorien. Bisher gab es etwas ähnliches für die Synth-Sounds; „ähnlich“, weil der Nord Stage 4 die Presets samt eigenen Effektketten speichert. Und dies ist die wohl wichtigste Neuerung: Im Gegensatz zu früher, als sich alle Sounds die Effekte teilten, steht nun für jedes Layer eine eigene Effektkette – vom Ringmodulator bis zum Hall – bereit. Mit einer kleinen Ausnahme: Die beiden Orgel-Layers nutzen dasselbe Effektlayer, was mich beim Test nicht weiter störte.

Zurück zu den Preset-Librarys: Es finden sich je 128 Speicherplätze für Orgeln und Pianos und ganze 512 für Synth-Sounds, was fürs Erste reichen sollte. Der Clou ist nun, dass man innerhalb eines Programms Layer-Presets laden und editieren kann, ohne dass das ursprüngliche Preset verändert wird. Die 512 Programs – andere Hersteller würden sie auch „Multis“ nennen – umfassen bis zu sieben Layer, sechs Effektketten, ein eigenes Mastertempo und nach Wunsch auch individuelle MIDI-, Pedal- und Output-Konfigurationen. Die Zahl der Live-Programs wurde auf acht angehoben. Diese merken sich jede Veränderung, ohne dass man dazu „Speichern“ drücken müsste, auch nach Ausschalten des Geräts.

Äußere Werte

Das Design ist im gewohnten „Clavia-Rot“ gehalten, die Holzseitenteile sind schmaler und nicht mehr gerundet. Ein sinnvolles Detail: So lässt sich das Instrument einfacher hochkannt an die Wand stellen. Die beiden Displays sind einfarbig und nicht berührungsempfindlich. Die Konkurrenz bietet da schon lange weit größere, farbige und vor allem Touch-fähige Displays, doch ist dies nicht der Ansatz von Nord. Das Display dient hier in erster Linie zur Information, die Bedienung erfolgt über die zahlreichen Potis, Schalter, Fader und Encoder, die sich alle sehr hochwertig anfühlen mit angenehmen Druckpunkt bzw. Drehwiderstand. Das Bedienkonzept ist sehr intuitiv, die meisten Funktionen lassen sich direkt bedienen, teils mittels gedrückter Shift-Taste. Menüs gibt es nur wenige und sind vor allem für Grundeinstellungen wie MIDI-Konfiguration, Grundstimmung oder die Belegung der Ausgangskanäle vorgesehen. Apropos Shift-Taste: Als kleines und feines Detail wurde eine zweite Shift-Taste bei der Effektsektion hinzugefügt, womit man viele Funktionen mit einer Hand erreichen kann (mit gehaltener Shift-Taste mit dem Daumen, währen ein anderer Finger das zweite Poti drückt). Im Livebetrieb sehr praktisch.

An Anschlüssen finden sich wie gewohnt vier frei konfigurierbare Audio-Ausgänge, eine Kopfhörerbuchse mit großer Klinke und ein Stereo-Eingang über Miniklinke, der dem Kopfhörer zugemischt wird, beispielsweise für ein Metronom. Außerdem einige Pedalanschlüsse sowie MIDI In und Out. Die Stromversorgung erfolgt über ein Kaltgerätekabel.

Nord Stage 4 Tastaturen

Das Nord Stage 4 wird in drei Tastaturvarianten angeboten: Nebst einer 73er Waterfall Tastatur, die vor allem für die Orgeln sehr angenehm zu spielen ist, finden sich auch eine gewichtete 88er und 73er Klaviertastatur. Letztere ersetzt die zwar leichte, aber leider nicht besonders angenehm zu spielende 76HP des Nord Stage 3. Zum Test liegt die gewichtete 73er vor: aus meiner Sicht eine der besten gewichteten Klaviaturen, die mir je unter die Finger kamen. Sie fühlt sich vom ersten Moment vertraut an, repetiert ähnlich schnell wie mein Flügel mit Rennermechanik, hat einen angenehmen Druckpunkt und nicht zuletzt: Sie ist erstaunlich leise und klappert viel weniger als mein Nord Stage EX. Fürs nächtliche Üben über Kopfhörer ist dies nicht zu unterschätzen, die Mitbewohner und Nachbarn werden es einem danken. Alle drei Tastaturen bieten Aftertouch, aber nur monophonen; Clavia lässt sich von der aktuellen Renaissance des polyphonen Aftertouchs leider nicht beeinflussen.

Die Nordtstage 4 Orgel

Ganz links findet sich die Orgelsektion. Auffälligste Neuerung sind die Drawbars mit LEDs, die nun bei allen Tastaturvarianten des Nord Stage verbaut sind. Die Drawbars fühlen sich ziemlich „echt“ an, mit angenehmem Widerstand und Rasterung. Angeboten werden sechs Orgeltypen: Hammond B3, Vox Continental, Farfisa Compact, Hammond Bass-Register und zwei Pfeifen-Orgeln. Die Klangerzeugung ist der mittlerweile nicht mehr erhältlichen Nord C2D entliehen. Diese gehörte damals bestimmt zu den besten, doch ist dies auch etwa zehn Jahre her. Tatsache ist, dass es mittlerweile etwas besser klingende Hammond-Simulationen am Markt gibt, z. B. das HX3 Modul von Carsten Meyer. Ob diese eher subtilen Unterschiede auf der Bühne überhaupt zum Tragen kommen, ist natürlich eine andere Frage, denn auch die Nord B3 erzeugt ordentlichen Druck, „schmatzt“ wie gewünscht, klingt schillernd bei eingeschaltetem Chorus-Scanner und hölzern mit Percussion. Die Leslie-Simulation findet sich wie gewohnt direkt neben der Orgelsektion und bietet über das Menü einige interessante Einstellmöglichkeiten (Beschleunigung der Rotoren, Mikrofonposition, aber auch Typ der Leslie-Box). Im Vergleich zu meinem alten Nord Stage EX klingt die Hammond etwas kraftvoller, der Unterschied ist aber nicht überwältigend. Im folgenden Klangbeispiel ist der Stage EX zu hören, im zweiten der Stage 4.

Nebst der Hammond B3 finden sich wie gewohnt eine Vox Continental und Farfisa Compact Orgel. Neu hinzugekommen ist ein Hammond Bass, nur mit den beiden ersten Zugriegeln. Die Kirchenorgel („Pipe2“) klingt mit passendem Hall sehr authentisch, während der Sound „Pipe1“ nicht einer Kirchenorgel nachgeahmt wurde, sondern eine neutrale Orgel darstellt. In der Bedienungsanleitung wird der Klang mit einer „Hammond ohne Nebengeräusche“ verglichen.

Das Nordstage 4 Piano

An der Pianosektion hat sich auf den ersten Blick wenig verändert: Die Samples sind in sechs Kategorien geordnet und können via Drehrad angewählt werden. Sie reagieren auf Halbpedal-Informationen und Saitenresonanzen. Die Detune-Funktion macht den Klang auf angenehme Art etwas breiter, subtil, aber wahrnehmbar. Ähnlich geschmackvoll verhält sich der dreistufige Kompressor, der dem Klang mehr Druck gibt, ohne negativ aufzufallen. Unter Timbre finden sich voreingestellte Filter (Soft, Mid und Bright) sowie zwei Dyno-Presets, die den bekannten Dyno-my-Piano Preamps des Technikers Chuck Monte nachempfunden sind.

Die Pianosektion ist wie beim Nord Stage 3 mit 2 GB internem Speicher ausgestattet, was nicht nach besonders viel klingt, aber aufgrund einer ausgeklügelten Kompression dennoch viel Platz bietet. Auch wenn der Nord Stage 4 mit einer Auswahl an Piano-Sounds ausgeliefert wird, lässt sich der Speicher über die hauseigene Software nach eigenen Wünschen mit Clavia Piano-Samples bestücken. Es ergibt wenig Sinn, die ausgelieferten Klänge zu beurteilen, da sie nur einen Teil der verfügbaren Piano-Samples enthalten. Und ich kann jedem Käufer eines Nord Stage nur empfehlen, sich auch die anderen Klänge auf der Clavia Homepage anzuhören. Das Angebot wird laufend ausgebaut und ist ein Alleinstellungsmerkmal von Clavia. Keiner der großen Konkurrenten bietet auch nur annähernd etwas Vergleichbares. Mittlerweile finden sich bei Clavia 12 Flügel-Samples der wichtigsten Klavierbauer: Steinway, Bösendorfer, Yamaha, Kawai, Fazioli sowie als interessante Rarität ein historischer Blüthner, der durch einen warmen Sound überzeugt („Velvet Grand“).

Die Kategorie der Upright-Pianos umfasst sogar 14 verschiedene Samples. Besonders gefallen haben mir dabei das „Amber Upright“, ein gesampeltes Grotrian-Steinweg 132 Klavier, mit einem runden und dennoch präsenten Klang, sowie das „Felt Upright“, das mit einem Stück Filz zwischen Hammerköpfen und Saiten aufgenommen wurde und mit einem weichen, schillernden Sound überzeugt.

Die Kategorie der E-Pianos umfasst acht Rhodes verschiedener Baureihen und zwei Wurlitzer Samples. Mein Favorit ist dabei das „Nefertiti“, ein Mark 1, das im gleichnamigen Jazzclub in Göteborg steht, behutsam für die Aufnahmen restauriert wurde und auf musikalisch sinnvolle Weise „unperfekt“ ist. Man verzichtete darauf, alle Tasten exakt gleich einzustellen, gewissermaßen hört man diesem Rhodes sein Alter an. Das Nefertiti mag nicht perfekt klingen, aber voller Charakter. Was aber nicht bedeuten soll, dass die übrigen Rhodes Samples schlechter wären, jedes hat eine eigene Ästhetik. Mit den beiden Wurlitzer Samples werde ich hingegen nicht ganz glücklich, sie klingen bestimmt nicht schlecht, könnten aber ein bisschen mehr Biss vertragen. Ähnlich verhält es sich mit den Clavinet Samples, die sich gefühlt seit dem Nord Stage 1 nicht verändert haben.

Bei den E-Grands das gleiche Bild: Die beiden CP-80 Samples, roh und über einen Amp aufgezeichnet, klingen gut, gehören aber nicht zu den besten am Markt. Oder besser gesagt: nicht mehr.

Weitere Samples umfassen ein historische Instrumente (schön klingende Hammerflügel und Cembali), einige digitale E-Pianos der 80er (DX, „DigiGrands“ und Layer aus verschiedenen E-Pianos). Klanglich überzeugend sind auch die Marimba- und Vibraphone-Samples.

Der Nordstage 4 Synthesizer

Der integrierte Synth des Nord Stage 4 ist eine leicht abgespeckte Version des Nord Wave 2 und ist in dreifacher Ausführung verbaut. Die maximale Polyphonie liegt bei 46 Stimmen, was für die meisten Anwendungen ausreichen sollte. Die Klangerzeugung basiert wahlweise auf virtuell-analogen Schwingungsformen, FM-Synthese, digitalen Waves oder Samples. Die Grundstimmung jedes Synthi-Parts lässt sich grob in Halbtönen und fein in Cent ändern, somit sind auch klassische 2- oder 3-Oszillatoren-Sounds möglich. Jeweils ein Parameter lässt sich editieren und über eine eigene Hüllkurve steuern. Je nach Oszillatormodell handelt es sich dabei um die Pulsbreite, eine Morphing-Funktion zwischen Schwingungsformen, die Tonhöhe eines gesyncten Oszillators, den Verstimmungsgrad von Superwaves oder die Modulationsintensität der Frequenzmodulation. Das Filter bietet sechs Betriebsarten: zwei- und vierpoliges Tiefpass, zusätzlich ein vierpoliges Tiefpass, das dem Minimoog nachempfunden sei; ein Hochpass, Bandpass sowie eine Mischung aus Tief- und Hochpass, die mir sehr gut gefallen hat. Interessant ist die „Section“ Funktion, über die die Filter aller aktiven Synth-Layers gemeinsam editiert werden können.

Aus platztechnischen Gründen werden die meisten Parameter über die drei Encoder unterhalb des Displays gesteuert. Dazu genügt ein Druck auf den entsprechenden Button, um den Oszillator, die Stimmung, das Filter etc. zu editieren. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die dreistufigen Hüllkurven, die ohne Sustain auskommen müssen, bzw. kann eine Sustain aktiviert werden bei sozusagen unendlich langen Decay Zeiten, was dann eine Attack-Sustain-Release-Hüllkurve ergibt. Bei allen anderen Decay-Werten haben wir es mit einer Attack-Decay-Release-Hüllkurve zu tun. Für viele Sounds mag dies ausreichend sein, in der Praxis kommt es mir aber umständlicher vor als die klassische ADSR. Auf mich wirkt es wie ein bewusst designter Mangel, um dem Nord Wave 2 ein Alleinstellungsmerkmal zu überlassen. Was auch immer der Grund sein mag, aus Musikersicht sind diese dreistufigen Hüllkurven nicht ideal. (Und bevor jemand den Vergleich mit dem Minimoog aufstellt: Dessen Hüllkurven waren eigentlich vierstufig, wobei sich Release nach Decay richtete.)



Dies ändert aber nichts am überzeugenden Sound des Synths, der je nach Oszillatormodell „analog“ oder „digital“ klingt mit allen denkbaren Zwischenstufen. Die Sample-Library bietet nebst akustischen Orchesterinstrumenten auch klassische Synth-Sounds (z. B. ein „A-ha Pad“) sowie die wichtigsten Sounds des Mellotrons. Für eigene Samples lädt man sich den hauseigenen Editor runter, der in gewohnter Clavia-Manier sehr übersichtlich und funktional gestaltet ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Arpeggiator: flexibel und einfach zu bedienen.

Klanglich ist der Synth des Stage 4 eine Weiterentwicklung seit den Tagen des Nord Lead 1 und Stage 1. In den folgenden Audiobeispielen geht es um den Vergleich mit dem Stage EX, mit möglichst ähnlichen, einfachen Sounds ohne Effekte. Es ging mir um den rohen Klang der Oszillatoren und des Filters. Meiner Meinung nach halten sich die Unterschiede in Grenzen.

Bei jeder Phrase ist erst der alte Stage EX und danach der Stage 4 zu hören:

Die Effekte des Nordstage 4

Der Grundaufbau der Effektsektion ist seit dem ersten Nord Stage gleich geblieben: Es finden sich sieben Effektblöcke: zweimal Modulationseffekte, ein EQ inklusive Amp-Modeling, Kompressor, Delay, Reverb und ein Rotary-Effekt. Auf Detailebene hat sich aber einiges getan. Wie schon erwähnt, ist die Effektkette jetzt sechsfach (!) vorhanden, was im Vergleich zu den Vorgängern ein großer Fortschritt ist. Vorbei sind die Zeiten, als man gezwungen war, die Zuweisung der Effekte zu planen.

Ein weiteres wichtiges Detail des Stage 4 ist, dass die Anzahl der Effekte de facto verdoppelt wurde, da über die Shift-Taste zu den meisten Effekten eine Variante angeboten wird. Die Klangqualität ist zwischen gut und sehr gut einzuordnen. Das Delay verfügt neu über moduliertes Feedback und der neue Cathedral-Hall klingt majestätisch und sehr natürlich. Ein kleiner Bug – oder wie auch immer man das nenne möchte – ist mir aufgefallen: Wenn verschiedene Delays mit unterschiedlichen Delay-Zeiten aktiv sind, blinkt die Tap-Tempo-LED im Tempo der zuletzt geänderten Delay-Zeit, auch wenn man zu einem anderen, bereits aktiven Delay mit anderer Zeit wechselt. Dies ist nicht weiter tragisch, aber etwas verwirrend. Besser wäre es, wenn die LED stets das Tempo des gerade editierbaren Delays anzeigen würde.

Das Nord Stagepiano in der Praxis

Als langjähriger und überzeugter Spieler eines Nord Stage 1 EX fühlt sich der Stage 4 vom ersten Moment vertraut an. Alle Bedienelemente liegen ungefähr da, wo ich sie erwarten würde. Auch die neu gestaltete Effektsektion wirkt übersichtlich und logisch aufgebaut. Das Bedienpanel ist insgesamt länger geworden, die Zahl der Potis und Schalter hat über die verschiedenen Generationen stets zugenommen, so dass beim hier getesteten 73er-Modell beim besten Willen kein Platz mehr für weitere Bedienelemente vorhanden wäre. Mehr geht wohl nicht bei den gegebenen Außenmaßen, Kompromisse gehören natürlicherweise dazu. Am stärksten ist dies in der Synth-Sektion spürbar, die so massiv ausgebaut wurde, dass ein „Ein-Poti-pro-Funktion“-Design nicht mehr möglich wäre. Komplexität hat seinen Preis, in diesem Fall betrifft es zahlreiche Parameter, die über die gerastete Encoder unterhalb des Displays gesteuert werden.

Für die Auswahl der Betriebsart und Schwingungsformen des Oszillators und LFOs ergibt dies für mich Sinn. Bei den Hüllkurven hingegen fühlte ich mich durch die Rasterung seltsam eingeengt. Von analogen Synthesizern bin ich es gewohnt, die Hüllkurven laufend beim Spielen anzupassen, meistens betrifft dies die Release-Zeit, ab und an auch Attack. Im Spiel geht es mir eher um „ein bisschen mehr oder weniger“ und nicht um absolute Zeiten, im Sinne von „jetzt sollte ich Release von einer auf eine halbe Sekunde reduzieren“. Bei meiner Moog Grandmother oder auch beim Nord Stage 1 habe ich im Gefühl, wie stark ich die Potis drehen muss, für den im Moment gewünschten Effekt. Bei der Rasterung des Nord Stage 4 fällt mir dies entschieden schwerer. Da schoss ich meistens übers Ziel hinaus, wenn ich die Zeiten verlängern wollte. Wahrscheinlich würde ich mich früher oder später daran gewöhnen, aber sagen wir’s mal so: Eine solche Eingewöhnungszeit brauchte ich bei anderen Synthesizern bisher nicht. Die Hüllkurven des Nord Stage 4 lassen sich nach meinem Empfinden weniger intuitiv bedienen, als ich mir dies gewohnt bin. Die Encoder reagieren übrigens auf die Geschwindigkeit der Drehbewegung und lösen je langsamer desto feiner auf.

Nord legt eine beneidenswerte Konsequenz (um nicht zu sagen: Sturheit) an den Tag, was kleinere Kritiken und Mängel betrifft: Seit den Tagen des ersten Nord Stage wurde immer wieder die fehlende MIDI Thru Buchse beanstandet. Geändert hat sich daran bis heute nichts. Ebenfalls wären symmetrische Ausgänge kein übertriebener Luxus für ein Instrument der Post-4K Klasse. Ich persönlich wünschte mir auch die Möglichkeit, alternative Stimmungen zu laden, sprich: die Verarbeitung von mikrotonalen Skalen mittels TUN-Dateien. Vielleicht würde dies nur eine Minderheit an Musikern interessieren, für diese könnte es aber ein Dealbreaker sein, wenn sie beispielsweise arabische Musik spielen möchten, deren charakteristischen Skalen ein Nord Stage nicht wiedergeben kann. Ein weiteres Problem ist der fehlende Song-Modus, der beim Nord Stage 3 ziemlich beliebt ist. Und dass der Synthesizer weiterhin keine Multisamples verarbeiten kann, wirkt etwas aus der Zeit gefallen.

Am schwersten wiegt für mich aber ein anderes, eher unscheinbares Detail: Die Potis, Fader und Zugriegel können keine Werte abholen. Wenn man zwischen verschiedenen Panels eines Klangerzeugers hin und her wechselt, kommt es zwangsläufig zu störenden Parametersprüngen, die in dieser Preisklasse nichts verloren haben.

Produktpalette von Clavia

Clavia betreibt seit Jahren eine vorbildliche Produktpflege mit einfachen und nachvollziehbaren Baureihen. Kurz gesagt baut man Orgelsimulationen, VA-Synthesizer sowie Digital-Pianos und kombiniert diese Baureihen zu verschiedenen Produkten. Am Anfang stand der Nord Lead, der zusammen mit dem Virus Mitte der 90er-Jahre den Ton in Sachen virtuell-analoger Klangerzeugung angab. Später folgte mit dem Nord Electro ein Keyboard mit einer für damalige Verhältnisse hervorragenden Hammond Simulation und guten Piano- bzw. E-Piano-Samples. Kombiniert mit einfach zu bedienenden Effekten war der Nord Electro ein Game Changer hin zu livetauglichen Instrumenten.

Der Nord Stage wiederum verband den Nord Electro mit dem Nord Lead und bot drei unabhängige Klangerzeuger in einem Gerät. Später folgten noch reine Orgeln (C1, C2 und C2D) und Stage Pianos (Nord Piano 1 – 5).

Heute umfasst die Produktpalette von Clavia zwei Synthis (Wave 2 und A1), zwei Stage-Pianos (Piano 5 und Grand), den Electro 6, Stage 3 und 4 sowie den Nord Drum 3P, ein virtuell analoges Drumpad.