Test: Clavia Nord Electro 6, Stagepiano

Überraschung: Nord Electro 6 ist wieder rot.

In regelmäßigen Zügen bekommen die Produkte vom schwedischen Hersteller Clavia Updates verpasst. Da macht auch die Electro Stagekeyboard-Serie keine Ausnahme, der Nord Electro ist mittlerweile im sechsten Zyklus. Was kann man da weiter verbessern? Das wollten wir wissen und haben das Nord Electro 6 getestet.

Gewohnte Optik des Nord Electro 6

Optisch hat sich beim neuesten Sprössling der Electro Serie kaum etwas getan. Die Farbe der Wahl ist weiterhin das knallige Rot, die Nord Keyboards auf jeder Bühne sofort entlarven. Die Bedienoberfläche wurde gegenüber dem 5er Modell minimal umgestaltet, geübte Nord-User aber auch Neulinge finden sich hier jedoch sehr schnell zurecht.

Auch an den drei erhältlichen Varianten hat sich nichts geändert. Neben einem 61 Tasten und einem 73 Tasten Modell bietet Clavia das Nord Electro 6 auch als HP-Version an. Diese verfügt über eine Hammermechaniktastatur von Fatar mit 73 Tasten. Bei den anderen beiden Varianten kommen ebenfalls Tastaturen des italienischen Spezialisten Fatar zum Einsatz, gegenüber der HP-Variante sind diese jedoch leichtgewichtet. Das schlägt sich natürlich auch in den Gewichten nieder. Während die 61er/73er Versionen 8,1 kg und 9,2 kg auf die Waage bringen, sind es beim 6HP 11,4 kg. Das sind jedoch absolut verträgliche Gewichtsklassen, vor allem hinsichtlich des Einsatzgebiets Bühne.

Für unseren Test stand die 73er Version ohne HP zur Verfügung. Funktional gibt es zwischen den Modellen im übrigen keinen Unterschied. Die Tastatur des 6D 73 ist leichtgewichtet und bietet einen sehr direkten Anschlag. Da man hierüber neben Pianos auch Orgel und Synthesizer spielt, ist es ohnehin stets eine Gratwanderung, Clavia meistert diese aber absolut zufriedenstellend.

In den letzten Jahren standen bei Clavia stets kleine, aber feine Updates ins Haus, d.h. am grundlegenden Konzept wurde weder bei der Electro-Serie noch bei den Nord Pianos, dem Stage oder der Orgel etwas verändert. Ob dies auch bei diesem Update so bleibt? Die Antwort fällt schnell: Ja. Das Electro 6 ist weiterhin klar für den Bühneneinsatz konzipiert und bietet mit Piano/E-Piano, Orgel und Sample Synth drei Sound-Sektionen. Diese lassen sich layern und splitten. Allerdings nicht komplett frei, sondern nun an einem von sechs Split-Punkten, die mit LEDs oberhalb der Tastatur verdeutlicht werden. Hinsichtlich des Layerings ist es nun möglich alle drei Sound-Sektionen gleichzeitig zu nutzen, zuvor konnte man stets nur zwei von drei gleichzeitig nutzen. Dies kann nun zu sehr fetten Sounds führen und das Einsatzgebiet des Electros wird hierdurch ein Stückchen erweitert.

Neu ist die Funktion „Split Point Crossfade“, die Clavia mit dem Nord Stage 3 eingeführt hat. Hiermit lassen sich einige Tasten vor und hinter dem eigentlichen Split-Punkt die nebeneinander liegenden Sounds ineinander mischen, so entstehen seichtere Übergänge, sofern das denn gewünscht ist.

Ebenfalls neu ist „Seamless Transition“. Schaltet man Sounds während der Spielens um, wurde bei den Vorgänger des Electro 6 stets hart umgeschaltet. Mit der neuen Funktionen gibt es einen kleinen Übergang von Sound A zu Sound B.

Registrierungen

Zur Anzeige der aktuellen Informationen sowie des Menüs bietet das Electro 6 ein OLED-Display mit einer Auflösung von 128×64 Pixeln. Dieses lässt sich sehr gut ablesen und bietet einen guten Informationsgehalt.

Zum Speichern von Registrierungen hat sich nichts geändert, es stehen weiterhin 8x 50 Speicherplätze zur Verfügung. Auch beim Live/Auto Save Mode gibt es keine Änderungen, hierfür gibt es vier Speicherplätze. Hierbei handelt es sich um Speicherplätze, die nach jeder Änderung sofort gespeichert werden ohne dass dies vom Nutzer bestätigt werden muss.

Allerdings gibt es eine Änderung beim Organisieren der Registrierungen. Den Setlist-Mode, den man vom Electro 5 noch kennt, wurde in einen neuen Program-Modus gewandelt. Das Prinzip des Vorsortieren für den abendlichen Auftritt gelingt damit aber mindestens genauso gut. Speicherplätze lassen sich hiermit organisieren, kopieren und tauschen.

Sound-Sektionen des Nord Electro 6

Wie bereits erwähnt, verfügt das Nord Electro 6 über die drei Sound-Sektionen Piano/E-Piano, Orgel und Sample Synth. Den Lesern die bisher noch keine Erfahrung mit Nord Keyboards besitzen, sei gesagt dass die internen Sounds gegenüber den meisten Konkurrenten nicht fix sind. Vorgegeben ist ein maximaler Speicher der vom Nutzer mit Sounds aus der Nord Piano und der Sample Library gefüttert werden kann. Dies gelingt über den kostenlosen Editor „Nord Sound Manager“. So lässt sich der Klangvorrat des Electros frei gestalten. Braucht man für Auftritt A vor allem Grand Pianos, lädt man sich diese am Vorabend ins Keyboard. Für Auftritt B lässt sich der Speicher dann beispielsweise mit lauter E-Pianos oder Clavinets füllen. Clavia unterscheidet hierbei zwischen den zwei Librarys „Piano“ und „Sample“, für beide Sektionen stehen entsprechend ein fixer Speicher zur Verfügung.