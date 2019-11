Roland wird die Jupiter-8 & TR-808 nicht in analog wiederauflegen

Wer träumt nicht von einem Roland Jupiter-8 & TR-808 in seinem Studio, wohl jeder. Mit ihren neusten Synthesizern zeigte das japanische Unternehmen im September zwei neue Jupiter Synthesizer Flaggschiffen die auf den Namen Jupiter-Xm und Jupiter X hören. Wie bereits die System Modelle, basieren auch diese auf digitale Synthese Algorithmen, die auf hochauflösende DSP-Prozessoren laufen.

Die Nachricht, dass beide neuen Instrumente wieder voll digital sind sorgte für eine große Welle der Enttäuschung bei den Communitys. Obwohl die Synthesizer Landschaft laut und deutlich nach neuen polyphonen analogen Synthesizer gerufen hat, kommt Roland wieder einmal mit digitaler Technik um die Ecke. Der Wunsch nach einem Roland Jupiter-8 in Analog bleibt weiterhin nicht erfüllt.

Freunde von Roland Synths müssen jetzt tapfer sein, da der Wunsch leider geplatzt ist. In einem neuen Interview teilte der CEO und stellvertretender Leiter Jun-ichi-Miki mit, dass Roland keine analogen Neuauflagen des legendären Jupiter-8 oder der TR-808 Drummachine plant. Er beschreibt die Entscheidung mit dem Satz: Never chase a ghost“ oder in Deutsch: Verfolge niemals einen Geist.“

Weiter sagt er: den Geist des originalen JUPITER-8 oder TR-808 zu jagen, sei nicht sinnvoll, da wir sie niemals fangen werden und diese Bemühungen nicht mit unserer Vision für die Zukunft übereinstimmen würden. Hiermit meint er, dass man sich auf neue Synthesizer und Technologien, die das Unternehmen weiterbringen, fokusiert. So zum Beispiel Technologie, die man in der neuen Jupiter-X Reihe wiederfindet.

Somit ist ein analoger Nachbau des Roland Jupiter-8 oder der TR-808 vom originalen Hersteller vom Tisch, zum aktuellen Zeitpunkt. Ich gebe dem CEO jedoch in seiner Begründung nicht Recht. Roland jagt bereits seit einigen Jahren die Geister nicht in Analog, sondern in Digital. Gute Beispiele sind hier die System-1/8 Plug-outs, Boutique-Synthesizer oder auch die neue Jupiter-X Serie. Was haben alle diese Geräte gemeinsam, sie besitzen alle Nachbauten/Emulationen bekannter Roland Vintage-Synthesizer die auf einem DSP laufen.

Würde Roland sich entscheiden ein neuen Synthesizer zu entwickeln, der nicht auf der Vergangenheit basiert, sondern einer, der beispielsweise in der Waldorf Quantum Liga spielt, dann würde ich sagen, dass sich die Firma von ihren Geistern befreit hat. Aktuell verfolgt das Unternehmen die Geister, die sie selbst rief und es werden immer mehr.

Eines muss man aber auch bedenken. Mit solchen Statements macht man andere Firmen wie Behringer und Co hellhörig. Behringer hat ja schon erfolgreich bewiesen, dass man den SH-101 und die TR-808 in Analog wiederbeleben kann. Wundern würde mich nicht, wenn Uli in den kommenden Jahren einen analogen Nachbau des Jupiter-8 aus dem Hut zaubern würde, einen TR-808 Nachbau (RD-8) gibt es ja schon.

Und bitte sagt jetzt nicht: Das sind alles böse, unsympatische Firmen, die nur alte Roland Instrumente klonen, um viel Geld damit zu verdienen. Eine Firma ist natürlich da, um Geld zu verdienen und wie sie das macht, lassen wir sie entscheiden. Jedoch ist bekannt, dass der Markt nach analogen Neuauflagen ruft und Roland selbst diese Nachfrage nicht befriedigt. So ist es normal und logisch, dass sich eine oder mehrere Firmen diesem Bedürfnis zum Thema machen. Einer davon ist Behringer oder auch Superlative, die mit dem SB-1 den SH-101 neu erfunden haben. Plus, sind viele Schaltpläne freizugänglich und frei von Lizenzen, was das Ganze noch einfacher macht.

Ich möchte mich nicht über das R. Portfolio aufregen, aber man sollte nicht sagen, dass sie oft genug gewarnt wurden. Das Interesse der Community ist und bleibt da. Die Hoffnung, dass Roland sich umentscheidet, bleibt bestehen, jedoch zum aktuellen Zeitpunkt eher schwer zu glauben.