History & Sounds: Roland Jupiter-8 Video-Doku

Video: Die Geschichte des Roland Jupiter-8

Der Roland Jupiter-8 ist für viele die Krönung der polyphonen Vintage-Synthesizer. Aus diesem Grund gehört er auch zu den Synthesizer-Klassikern, deren Gebrauchtmarktpreis in den letzten Jahren mit am stärksten gestiegen ist. Ein gut restaurierter Roland Jupiter-8 kostet realistisch 10.000,- Euro. Die „Asking-Preise“ liegen aber inzwischen weit höher. Vor Kurzem wurde mir ein komplett überholter Roland Jupiter-8 für 14.000,- Euro angeboten – und auch, wenn nicht bereit war, so viel Geld für einen Roland Jupiter-8 auszugeben, so habe ich schwer das Gefühl, dass der Anbieter früher oder später einen Käufer dafür finden wird.

Das Erstaunliche dabei ist, dass vergleichbare Boliden aus derselben Epoche, wie z.B. Oberheim OB-X oder Oberheim OB-Xa, der Elka Synthex oder ein Moog Memorymoog, bei Weitem nicht diese Preise erzielen. Anfang August wurde ein sogenannter Lintronics Memorymoog (ein Memorymoog mit der Erweiterung von Rudi Linhard) in hervorragendem Zustand, für 7.550,- Euro hier in Deutschland auf eBay versteigert (ein seriöses Angebot, ich kenne den Verkäufer).

Die genannten Klassiker mögen unterschiedlich klingen, aber hat es ein Roland Jupiter-8 tatsächlich verdient, aus rationalen Gesichtspunkten sich im Wertzuwachs so stark vom Spitzenfeld abzuheben? Ich glaube nein – und ehrlich gesagt fällt mir auch keine Begründung ein, warum das so ist. Ganz im Gegenteil, seit Roland mit seinem Roland System 8 und Roland JP-08 zwei klanglich wirklich überzeugende Klone erschaffen hat, kann die Begründung auch keine Musikalische sein.

Bleibt zuletzt die Frage im Raum stehen, ist der ganze Hype um Vintage-Synthesizer evtl. nur eine große Blase, die in naher Zukunft platzt wie 2007 die Immobilienblase? Wenn ja, bin ich wahrscheinlich der Erste, der sich dann mit massenhaften original Roland Jupiter-8 für 100,- Euro das Stück eindeckt ;-)

Viel Spaß nun bei unserer neuesten Ausgabe von HISTORY & SOUNDS, die wir diesmal dem Roland Jupiter-8 gewidmet haben: