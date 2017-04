Test: Roland JP-08 Boutique, VA-Synthesizer

Zufall oder nicht? Das war die Frage, die wir uns in der Redaktion stellten, als ROLAND seine Boutique-Synthesizer-Serie vorstellte, bestehend aus den drei Soundmodulen Roland JP-08 (in Anlehnung an den Roland Jupiter-8), Roland JU-06 (in Anlehnung an den Roland Juno-106) und Roland JX-03 (in Anlehnung an den Roland JX-03P), den nur wenige Wochen zuvor hatte auch Yamaha mit seiner Reface-Serie seinen Vintage-Legenden ein neues Gesicht verpasst und das in Miniaturausführung zum Sparkurs. Verschwörungstheoretiker würden darin wohl den Beweis für Industriespionage sehen, aber sei es drum – wir haben uns mächtig über die kleinen Wunderkisten gefreut – und da ich auch noch Besitzer des originalen Jupiter-8 bin, hat man mir die Aufgabe übertragen, den kleinen Roland JP-08 in die Mangel zu nehmen.

Wer übrigens eher am JU-06 Interesse hat, dem sei mein Testbericht empfohlen, den Sie über folgenden Lin erreichen: HIER KLICKEN

Die Tastatur gibt es übrigens unter der Bezeichnung Roland K-25 und kann an jedes der drei Module angesteckt werden. Doch dazu später mehr.

Die gesamte News und alle ausführlichen Fakten zu den vier Roland Boutique-Synthesizer Produkten können Sie übrigens nochmals HIER nachlesen. Dieser Artikel dient ausschließlich als Test im Hinblick auf Bedienung und Klang.

Der Roland JP-08 soll gemäß Roland den Jupiter-8 emulieren. Diejenigen, die den Roland Jupiter-8 nicht kennen, empfehlen wir den BLUE BOX Artikel zum Roland Jupiter-8 in unserem Archiv. Der Roland Jupiter-8 gehört zu den ganz großen Synthesizer-Legenden, für den heute am Gebrauchtmarkt horrende Preise erzielt werden.

Kurz zusammengefasst ein paar Fakten zum Vintage-Klassiker

Der originale Jupiter-8 erschien 1981 noch ohne MIDI. Er ist ein 8-stimmiger Analogsynthesizer und galt als japanische Konkurrenz zu Moog, Sequential Circuits, Oberheim usw. In Europa war der Roland Jupiter-8 aufgrund des hohen Dollarkurses sicherlich öfter anzutreffen als die Mitbewerber aus Übersee. Insgesamt betrachtet hat der Jupiter-8, der damals schon rund 12.500 DM kostete, eine sehr erfolgreiche Lebensgeschichte. Howard Jones ist sicherlich einer der bekanntesten Künstler, die den Jupiter-8 oft eingesetzt haben. Insbesondere seine klanglichen Qualitäten gelten auch heute noch als Maßstab, ebenso die enorm solide Verarbeitung des gesamten Synthesizers. Vor 2 Jahren hatte ich die Gelegenheit, einen sehr ramponierten Roland Jupiter-8 aus einem Keller zu erwerben. Dieser wird bis dato restauriert, was wie bei einem Oldtimer viel Zeit in Anspruch nimmt. Dennoch sind schon jetzt die soundtechnischen Eigenschaften zu hören, daher auch der direkte Vergleich mit dem Roland JP-08.

Der erste Eindruck

Wie zu erwarten ist die Umverpackung des Roland JP-08 recht klein, da Roland im Werbetext der neuen Boutique Synthesizer von der Größe eines Buches spricht. Tatsächlich ist der Roland JP-08 nur 30 x 12 cm groß. Entsprechend klein sind natürlich auch die Bedienelemente. Sofort nach dem Auspacken fallen natürlich auch die Anschlüsse auf der Rückseite ins Auge. Diese bestehen im wesentlichen aus 3,5 mm großen Klinkenbuchsen, die beim Ausgang und Kopfhöreranschluss als Stereoklinke ausgeführt sind. Dies ist für mich leider schon der erste Kritikpunkt, da für den Anschluss an professionelle Audiointerfaces ein Y-Kabel von Nöten wäre, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel müsste das Signal des Mini-Klinkensteckers in zwei Monosignale auf die Standardgröße 6,3 mm der Klinke splitten. Damit würde dann der Verbund mit einem Mischer oder eben Audiointerfaces mit analogen Eingängen gelingen. Bei einer Höhe des Gehäuses des Roland JP-08 von ca. 3,5 cm wäre durchaus genügend Platz für ein 6,3 mm Ausgangspärchen vorhanden (das Gehäuse des Waldorf Pulse 2 ist exakt genauso groß und hat 6,3 mm Klinkenanschlüsse). Das MIDI-Duo ist Gott sei Dank in der originalen Größe vorhanden. Zusammen mit den MIDI-Anschlüssen, dem USB mit Minianschluss und einem Audioeingang findet sich auch der Lautstärkeregler und der Hauptschalter. Der Lautstärkeregler regelt gleichermaßen Ausgang und Kopfhöreranschluss.

Die Stromversorgung kann wahlweise per USB, Steckdose oder Batterie erfolgen. Roland liefert dazu ein passendes USB-Netzteil mit, das über ein erfreulich langes Kabel verfügt.

Der Roland JP-08 beherbergt dieselbe Klangerzeugung der AIRA Geräte, die gemäß Hersteller die analogen Schaltungen der alten Originale exakt nachbilden soll. Daher muss der Roland JP-08 sich auch im direkten Vergleich messen. Dazu aber später mehr.