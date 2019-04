Blue Box: Roland Juno-106 Analogsynthesizer

Im Schatten des Juno-60

Ich war ein absoluter Synthesizer-Neuling und gerade stolzer Besitzer eines Casio CZ-1 geworden. Da schwärmte mir ein Freund von einem genialen Synthesizer vor, der für jeden Parameter einen eigenen Regler hätte, voll analog sei, trotzdem speicherbar wäre und auch noch über eine MIDI-Schnittstelle verfüge. Er sollte klanglich alles das können, was mein CZ-1 nicht konnte. Die Rede war vom Roland Juno-106.

Ich war zunächst skeptisch und so dauerte es bis in die Neunziger, dass ich mir meinen ersten Juno-106 zulegte. Noch bevor der große Roland Juno-60 Hype einsetzte, war gerade in der Techno-Phase der Juno-106 durch seine analoge Klangerzeugung und die direkte MIDI-Schnittstelle der meist gefragte polyphone Analogsynthesizer am Markt. Egal wo ich damals hinkam (z. B. zu Ralf Hildemnbeutel, der gerade Tracks für und mit Sven Väth produzierte), der Roland Juno-106 war allgegenwärtig und galt als unverzichtbar für jedes gute Elektronik-Studio.

Anfang der 2000er wurde es ruhig um diesen einfachen, aber wunderbar klingenden Synthesizer. gerade mal 300,- Euro kostete damals ein gebrauchter Juno-106. Immer mehr hatte sich herumgesprochen, dass ein Roland Juno-60 wärmer und breiter klingen würde – eben mehr nach Jupiter-8. So geschah es, dass der Roland Juno-60 schließlich den einstigen Kultsynthesizer Juno-106 in der Keyboarder-Gunst weit hinter sich ließ.

Erstaunlich in diesem Zusammenhang, dass Peter Forrest, Synth-Guru und Herausgeber des legendären Buches „The A-Z of Analogue Synthesizers“, beiden Kontrahenten je 55 Punkte zugesteht, auch wenn er den Juno-60 in der Kategorie Sound leicht hervorhebt. Hört man sich hingegen heutige Diskussionen an, müsste zwischen den beiden ein erheblicher Klangunterschied bestehen. Ich halte mich an dieser Stelle bewusst zurück – und sage nur: „Jagt mal ein Juno-106-Signal durch den Chorus von einem Juno-60, da werdet ihr euer blaues Wunder erleben.“ ;-)

BTW: Im Buch von Peter Forrest sind auch zahlreiche berühmte Acts aufgeführt, die den Roland Juno-106 intensiv im Einsatz hatten, darunter 808 State, Chemical Brothers, Frankie goes to Hollywood (Trevor Horn), Laurent Garnier, Philip Glass, Human League, William Orbit, The Prodigy, Riuichi Sakamoto, Eurythmics, Style Council, Tangerine Dream und Vangelis.

So schlecht kann der Juno-106 also nicht gewesen sein.

Hier deshalb nun eine kleine Betrachtung eines wundervollen Synthesizers, der es verdient hat, wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aus diesem Grund wurde einer der ältesten Artikel, die wir hier auf AMAZONA.de haben, komplett überarbeitet und neu ins Netz gestellt. (Also nicht wundern über zahlreiche Kommentare, die im Laufe der Jahre hinzugekommen sind.) An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an RLmusic, von denen wir wieder einmal die schönen Vintage-Bilder erhalten haben.

Geschichtlicher Rückblick auf den Roland Juno-106



1984 erweiterte Roland das Konzept des JUNO-6 sowie des JUNO-60 um den Nachfolger JUNO-106. Nachdem man erstmals auf einer Messe zwei Synthesizer von unterschiedlicher Herstellern (Roland Jupiter-6 und Prophet-600 von Sequential Circuits) miteinander verbinden konnte, erhielt auch die Juno-Serie von Roland mit dem Juno-106 erstmals in Serie diese neuartige Schnittstelle.

Gerade noch mitten drin im Zeitalter von „CV & GATE“ eröffnete die MIDI-Schnittstelle neue Perspektiven und ungeahnte Möglichkeiten. Klanglich unterschied er sich von seinem Vorgänger Juno-60 vor allem durch die Verwendung eines anderen Filters, verwendete aber dieselben digital gesteuerten analogen Oszillatoren wie der Juno-60 (DCO).

Mein Kollege Theo Bloderer drückt seinen Unmut im Juno-60 Artikel wie folgt aus:

„Der Juno-106 Synthesizer bietet ein hervorragendes MIDI-Interface, mehr Programmspeicher, die fast identische Klangerzeugung – und: klingt dennoch entschieden anders. Der „Charme“ des Juno-60 fehlt.“

Nun, Charme ist schwer zu definieren. Ein Unterschied besteht aber tatsächlich. Schaltet man an beiden Units den Chorus ab, ist der Unterschied plötzlich gar nicht mehr so groß.

Gerade in Pop-orientierten Studios war der Juno-106 heute nicht mehr wegzudenken. Und so ist es nicht verwunderlich, dass selbst ein Roland System-8 eine virtuelle Version des 106er beinhaltet und schließlich ist auch der Behringer DeepMind 12 an den Juno-106 angelegt worden. Das hat sicher seine Gründe.

Die Stärken des Juno-106 liegen in seiner einfachen Programmierung, warmen Flächen, gezupft klingenden Sequencer-Sounds und klassischen Roland Bass-Lines.

Der Reihe nach

Grundsätzlich ist der Juno-106 ein analoger Synthesizer. Das ist auch an seinem charakteristischen Klang leicht erkennbar. Richtig rein analog ist er aber nicht, denn zumindest die analogen Oszillatoren sind digital angesteuert (DCO) und außerdem sind die Sounds abspeicherbar, was ich natürlich als Vorteil sehe. Ja und MIDI hat er natürlich auch (In, Out, Thru). Wie schon erwähnt, ist die Anzahl seiner Stimmen: 6. Das ist aus heutiger Sicht sehr wenig, allerdings muss man bedenken, dass man mit heutigen Digitalsynths schon wesentlich mehr Stimmen pro Note verbraucht, um derartig druckvolle und warme Klänge zu erzeugen. Die Auswahl an Klangbearbeitungsmöglichkeiten ist eher beschränkt, aber was der Juno kann, das kann er gut.

DCO / SUB / NOISE

Es steht ein Oszillator zur Verfügung, der gleichzeitig zwei Schwingungsformen erzeugen kann, nämlich Pulse und Saw. Die Pulsbreite lässt sich manuell einstellen oder über den LFO automatisch variieren.

Ansonsten können beide Schwingungsformen nur an- oder abgeschaltet werden. Eine stufenlose Mischung der beiden Schwingungsformen ist nicht möglich. Auch die Oktavlagen (16“, 8“, 4“) kann man nur für beide Schwingungsformen gemeinsam einstellen.

Wie beim Vorgänger lässt sich das Manko eines Oszillators aber durch einen Sub-Oszillator wettmachen. Der Suboszillator sitzt jeweils eine Oktave unter dem Hauptoszillator und erzeugt grundsätzlich eine nicht variierbare Rechteckschwingung. Diese kann dem Originalsignal stufenlos zugemischt werden.

Darüber hinaus lässt sich dieser Summe an Signalen auf Wunsch auch noch weißes Rauschen beimischen.

LFO

Der LFO bietet die Schwingungsform Sinus und tut auch genau das, was man von ihm erwartet. Beeinflussen kann man mit dem LFO das Filter, die Tonhöhe der Oszillatoren und die Pulsbreite der Pulse-Schwingungsform (Pulsbreitenmodulation). Einen Delay-Regler gibt es auch noch, wenn man nicht will, dass der LFO gleich zu Beginn einsetzt. Es gibt leider keine Möglichkeit, die LFO-Schwingungsform zu ändern.

VCF Lowpass & Highpass

Das Ausgangssignal, bestehend aus DCO, Suboszillator und Noise, gelangt nun, beeinflusst durch den LFO, in den Filterbaustein. Das sehr gut klingende analoge Filter des Juno-106 verfügt über eine Flankensteilheit von 24 dB pro Oktave und lässt sich dank Resonanzregler bis zur Selbstoszillation treiben.

Eher selten in dieser Preisklasse: Unten rum lässt sich das Signal mit einem Highpass-Filter beschneiden. Leider nur in 4 Stufen. Trotzdem ist es gerade dieses Highpass-Filter, das dem Juno-106 eine weitere Palette an außergewöhnlichen Klängen beschert.

Envelopes

So, was fehlt jetzt noch? Ah ja, die Hüllenkurve (ADSR). Da gibt es nur eine, die auf VCA und VCF gleichzeitig wirkt.

Das ist zwar eine Einschränkung, aber bei Weitem nicht so schlimm, wie man zunächst vielleicht denkt. Man kann den Einfluss der Hüllenkurve auf das Filter mit dem ENV-Regler einstellen oder man stellt beim VCA den Schalter auf „GATE“. Dann wird der Ton beim Drücken einer Taste mit der bei „LEVEL“ eingestellten Lautstärke wiedergegeben und beim Loslassen der Taste bricht er sofort ab. Die Hüllenkurve kann dann rein auf das Filter wirken, was sich hervorragend für Leadsounds eignet. In der Filterabteilung befindet sich auch noch ein Schalter, mit dem man die Hüllenkurve umkehren kann.

Analoger Chorus

Um dem Klang jetzt noch den letzten Schliff zu geben, gibt es den Chorus-Effekt. Der kann in den Stellungen „1“ und „2“ den Klang beeinflussen.

Aber Vorsicht: Nicht jeder Klang wird mit Chorus besser! Gerade Lead-Sounds sind damit eher nicht so gut bedient. Gut macht er sich hingegen bei Pads (eh klar!). Ein deutliches Rauschen verursacht der Chorus auch, aber das fällt im Arrangement kaum auf.

Trotz des Rauschens wirkt sich gerade der Chorus durch seinen durch und durch analogen Charakter sehr warm und breit auf den Klang aus. Besonders bei den berühmten Juno Pads und Streichern ist dieser Roland Chorus ein elementarer Bestandteil.

Speicherplätze

Der Juno-106 verfügte zum ersten Mal über 128 Speicherplätze, die von Werk aus mit gut klingenden Presets belegt waren und die Vielseitigkeit dieses Klangerzeugers aufzeigten.

Alle 128 Speicherplätze lassen sich problemlos über MIDI-Program-Change-Befehle ansteuern. Wie gesagt, man bedenke, dass wir über den ersten MIDI-Klangerzeuger der Geschichte schreiben.

Die Speicherung geht unproblematisch vor sich. Man verändert den Sound nach Wunsch, drückt den Write-Button und danach eine zweistellige Nummer auf den Programm-Pads. Bingo!

Selbstredend sind alle 128 Speicherplätze überschreibbar und werden auch nach dem Ausschalten durch eine Speicherbatterie gepuffert. Leider gibt diese aber in regelmäßigen Abständen von ca. 2 Jahren ihren Geist auf. Da sich diese Batterie schwer zugänglich im Inneren auf einer Platine befindet, muss man einen Servicetechniker mit dem Wechsel beauftragen – oder man hat ein geübtes Händchen für das Zerlegen solcher Geräte.

Jedenfalls muss nichts gelötet werden :-).

Controller

Links neben der Tastatur, die gemäß jener Zeit nicht anschlagdynamisch ist, findet sich der typische Roland Pitchbend-Modulations-Stick und 3 dazugehörige Schieberegler, mit denen man einstellen kann, worauf dieser „Bender“ wirken soll. Zur Auswahl stehen DCO und VCF.

Der dritte Regler ist für die Modulation der Oszillatoren durch den LFO zuständig. Wirksam wird dieses, wenn man den Hebel nach oben drückt. Über den drei Schiebereglern befinden sich dann noch zwei Drehregler für Lautstärke und Portamento-Geschwindigkeit nebst einem Schalter, um das Portamento an- und abzuschalten. An Betriebsarten stehen Poly 1 und Poly 2 zur Verfügung.

Laut Bedienungsanleitung ist Poly 1 für „normales Spiel“, was immer die Rolands da auch drunter verstehen und Poly 2 soll sich besser für Spiel mit Portamento eignen. Drückt man Poly 1 und Poly 2 gleichzeitig, so versetzt man den Juno-106 in den Unisono-Modus. In dieser Betriebsart erklingen bei jedem Tastendruck alle sechs Stimmen gleichzeitig, was schon ziemlich Druck macht. Der Juno verhält sich nun also wie ein Solosynthesizer. Mir persönlich gefällt der Unisono-Modus des Juno-106 allerdings nicht so gut wie z. B. der des Korg DW-8000. Beim Juno werden die einzelnen Stimmen kaum merklich gegeneinander verstimmt, wodurch es nicht nur zu Schwebungen, sondern zu Phasenauslöschungen kommt. Das Ergebnis klingt dann teils etwas eigenartig.

MIDI-Funktionen des Juno-106

An der Rückseite des Juno-106 befindet sich ein Schalter mit der Aufschrift „Function“. Mit diesem kann man einstellen, wie sich der Juno im MIDI-Verbund verhält. Stellung I:

Hier werden nur Note-on und Note-off übertragen. Stellung II: In dieser Einstellung werden zusätzlich noch die Bender-Stellung und Programmwechselbefehle übertragen. Stellung III: Nun sendet der Juno auch systemexklusive Daten (SysEx). Auf die systemexklusiven Daten möchte ich jetzt noch näher eingehen: Der Juno sendet bei jeder Reglerbewegung den ganzen Sound über Sysex (z. B. an den Sequencer oder an einen zweiten Juno-106).

Weiter sendet er den Sound auch, wenn man ihn anwählt. Wenn man dem Juno einen Sound per SysEx schickt, dann ist dieser nur im Edit-Buffer und wird nicht automatisch abgespeichert. Um das zu erreichen, muss man ihm einen Write-Request schicken. (Ich konnte leider noch nicht herausfinden, wie man das macht). Will man also den ganzen Speicher des Juno mit Sounds vollschreiben, so muss man nach jedem Sound, den man geschickt hat, einen Write-Request, gefolgt von einem Program-Change-Befehl, schicken. Umgekehrt, wenn man also alle Sounds auslesen will, dann braucht man nur per Program-Change alle Programmspeicherplätze durchzusteppen. Der Juno schickt dann automatisch alle Sounds über MIDI hinaus.

Sound Dump, Cassetten-Interface

Im Zeitalter von MIDI-Dumps denkt man keine Sekunde mehr über die Verwendung eines Cassetten-Interfaces zum Sichern und Laden aller Sounds nach. Sollten Sie aber!!!

Verbinden Sie nämlich einen Audioausgang Ihres Computers mit dem Cassetten-LOAD-Eingang des Juno-106, können Sie z. B. in 5 Sekunden alle Werksounds des Juno-106 vom Computer aus in den Juno-106 laden. Die Soundfiles sind im Anschluss an die beiden Audio-Demos angehängt.

Das geht schneller und einfacher als jeder MIDI-Dump. Dazu müssen Sie nur vorher den Button Load auf dem Juno-106 drücken und dann die Übertragung der Sound-Files starten. (Bank A und Bank B bitte nacheinander und zwischendurch auch A und B am Juno-106 umschalten.)

Kurze Anmerkung zu den Klangbeispielen:

Die angehängten Audiobeispiele sind leider fast 20 Jahre alt und Ermangelung eines Juno-106 haben wir für den Relaunch dieses Klassikers entsprechende YT-Video angehängt.

Am Ende der Bass-Sequenz wird der Chorus hinzugeschaltet. Sie können dann deutlich das „Rauschen“ des Chorus hören. Die Orchestra-Sequenz wurde von Anfang an mit dem Chorus erzeugt.

