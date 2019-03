Making Of: Madonna Ray Of Light & Music

Madonna, Orbit, Ahmadzais

Als 1998 das Madonna-Album „Ray of Light“ erschien, hatten viele den einstigen Pop-Star der 80er de facto bereits abgeschrieben. Nach Bedtime Storys (1994) und dem Soundtrack zur Neuverfilmung des Musicals Evita (1996) war MADONNA alles andere als hip oder besonders angesagt.

Mit den beiden Alben „Ray of Light“ (1998) und dem Folgealbum „Music“ (2000) schaffte Madonna allerdings nicht nur ein Comeback, mit dem sie kommerziell an die Erfolge ihres Karrierestarts anknüpfte, sondern sie verpasste ihrer Musik einen künstlerischen Refresh, der ihr wohl die positivsten Kritiken ihrer Karriere einbrachte. Vollkommen zu Recht erhielt Ray of Light deshalb 1999 gleich vier Grammys, darunter „Bestes Popalbum des Jahres“ und „Bestes Dance-Album des Jahres“. Gleich 79 Wochen stand das Album in den USA auf Platz 1 der Charts.

Ein Großteil dieses Comebacks hatte Madonna vor allem zwei Namen zu verdanken: William Orbit und Mirwais Ahmadzai – und um diese zwei Ausnahmekünstler dreht sich dieses Making Of in erster Linie:

Vom Pop-Sternchen zur Stil-Ikone

Unterzieht man vor allem die Frühwerke der „Louise Veronica Ciccone“ einer kritischen Betrachtung, muss man feststellen, dass MADONNA zu Beginn ihrer Karriere weder eine begnadete Sängerin war, noch ihre Songs zur damaligen Zeit besonders innovativ waren. Das mag zwar auf viele Pop-Stars und Sternchen und deren Musik zutreffen, doch keiner dieser Pop-Stars konnte sich über knapp 20 Jahre so konstant in den Charts und Medien behaupten wie Madonna.

MADONNA scheinen die Jahre im Pop-Olymp hingegen nicht das Geringste auszumachen. Im Gegenteil, die beiden Alben RAY OF LIGHT und MUSIC haben selbst einige der härtesten MADONNA Kritiker umgestimmt. Zu Recht, wie ich meine, denn MADONNA gehörte durch diese beiden Alben zu den stilbildendsten Pop-Acts der Dekade.

Bei fast keinem anderen Pop-Star war ein so deutlicher Zugewinn an Kreativität und musikalischer Innovation spürbar wie bei MADONNA. Vor allem auch ihre Stimme hatte in den Jahren seit Karrierestart enorm an Ausdruck und Vielseitigkeit gewonnen. Abseits all ihrer PR-Kapriolen musste man ihr ab Ray of Light uneingeschränkt zugestehen, dass sie sich als wahre Künstlerin etabliert hat und selbst zum Kunstobjekt geworden ist.

Ein Großteil dieser positiven Entwicklung ist ihrem Gespür für musikalische Strömungen zuzurechnen und ihrem offensichtlichen Drang zu radikaler Veränderung. Sich voll und ganz auf den Sound und die Produktionsweise von William Orbit und Mirwais Ahmadzai einzulassen, gehörte zu einem fast unvergleichlichen Wandlungsprozess, dem damals von allen Seiten enormer Respekt gezollt wurde.

William Orbit – Ray of Light – 1998

William Orbit war maßgeblich am Erfolg und Sound von RAY OF LIGHT beteiligt. Der Weg dorthin war wie so oft von vielen Zufällen begleitet. Nach der Auflösung seiner eigenen Band TORCH, die beim Label IRS unter Vertrag war, hatte Orbit das Glück, für Miles Copeland (dem Manager von POLICE und Vorstandsvorsitzender von IRS), eine STING Single (If You Love Somebody Set Them Free) als Co-Produzent fungieren zu dürfen. Sein Talent, außergewöhnliche Remixes zu erstellen, machte ihn in der Pop-Szene berühmt. 1987 ermöglicht ihm Miles Copeland sein erstes Soloalbum – „ORBIT“.

(Geniales Opening des Albums „Substitute For Love)

Einer der ersten Höhepunkte war schließlich der Remix des PRINCE Songs „BATDANCE“ 1989. Noch im selben Jahr hat er zum ersten Mal die Gelegenheit, einen Song von LENNY KRAVITZ und MADONNA durch seinen Orbit zu drehen – JUSTIFY MY LOVE! Seine Version des Madonna-Hits erscheint neben vier weiteren Versionen 1990 auf der offiziellen MAXI Auskopplung.

Erst acht Jahre später kommt es schließlich erneut zu einer Zusammenarbeit zwischen ORBIT und MADONNA. MADONNA entschließt sich, William Orbit ihren nächsten Longplayer RAY OF LIGHT produzieren zu lassen.

Der Höhepunkt seiner Karriere ist schließlich die Grammy-Verleihung am 24. Februar 1999, auf der MADONNA vier der begehrten Trophäen erhält und schließlich William Orbit auf die Bühne zieht.

In einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift KEYBOARD erklärt Orbit, er hätte einen Großteil der Sounds für RAY OF LIGHT mit dem ROLAND Juno-106 erzeugt. Darüber hinaus kamen hauptsächlich ein KORG MS-20 sowie ein ROLAND JD-800 zum Einsatz. Außerdem hätte er für einige Spezialsounds einen YAMAHA DX7, eine NOVATION Bass Station sowie einen ROLAND JP-8000 verwendet. Eine ganze Menge der verzerrten Gitarrensounds kamen übrigens aus dem KORG MS-20. Als Sequencer benutzte Orbit ausschließlich einen ATARI ST mit Cubase.

Stellen Sie sich das mal bildhaft vor: MADONNA, einer der größten Superstars der Welt, stand bei ORBIT im „Studio“ und produzierte an einem ATARI ST unter Verwendung von einigen Retro-Synths ein komplettes Album. Ein Punkt, den ORBIT ebenfalls äußerst faszinierend fand.

Einige AMAZONA.de-Leser sollte dieser Umstand vielleicht nochmals zum Grübeln veranlassen, bevor der Neukauf vom letzten Jahr schon wieder auf dem Gebrauchtmarkt landen sollte.

Neben dem motivierenden Umstand, dass man für erfolgreiche Songs nicht unbedingt UP TO DATE Equipment benötigt, ist aber die Tatsache interessant, dass ORBIT sich selbst als „two-finger-virtuoso“ bezeichnet.

Mirwais Ahmadzai – Music – 2000

Ganz anders der Vollblutmusiker und gelernte Gitarrist MIRWAIS AHMADZAIS.

Während auf RAY OF LIGHT William Orbit nur an einem einzigen Stück (Little Star) nicht beteiligt war, wirkt seine Teilnahme an MUSIC eher wie die eines Gaststars. Gerade mal auf drei Stücken taucht noch sein Name in den Credits auf.

Seinen Platz hatte nun Mirwais Ahmadzai eingenommen. Ein junger Franzose afghano-italienischer Abstammung, der auch heute noch in Paris lebt.

Mit Freunden gründete er in den 70ern die Band TAXI GIRL, die eine Art Mischung aus Dancefloor und Kraftwerk sein sollte. Nach einigen weniger erfolgreichen, aber veröffentlichten Singles, löste sich diese Band wieder auf. In den 90ern fand Mirwais in der aufkommenden House- und Jungle-Szene in Paris eine neue Inspirationsquelle.

(Music Opener Music)

Ein befreundeter Photograph Stephane Sednaoui schickt schließlich Mirwais erste Single „Disco Science“ an Madonnas Plattenlabel MAVERICK RECORDINGS. Dort gelangt sie in die Hände von Madonnas A&R Manager, der den Stil liebt und sich vorstellen kann, dass auch sein Superstar davon angetan sein könnte. Auch MADONNA ist sofort überzeugt und nimmt persönlich mit Mirwais Kontakt auf.

Von November 1999 bis März 2000 arbeitet Mirwais viermal gemeinsam mit MADONNA in einem Londoner Studio. Die meiste Zeit ist er aber in Paris, wo er in seinem Home-Studio die Nachbearbeitung vornimmt, bevor im berühmten Londoner Metropolis Studio das Mastering vollzogen wird.

Wie er selbst sagt, gehört Madonna nicht zu den Stars, die einen Take hundert Mal probieren, sondern ist bereits nach wenigen Aufnahmen zufrieden. „Es muss noch Kanten haben“ ist immer wieder einer ihrer Leitsprüche, auch wenn es um den Mixdown geht.

Während dieser Phase entsteht auch die weltweit erfolgreiche Single MUSIC. Ursprünglich von Mirwais als Instrumentalstück produziert, war MADONNA überzeugt davon, dass man aus MUSIC einen starken Song machen könnte. Sie experimentierte mit verschiedenen Melodien und Texten, bis sie schließlich den „richtigen“ Weg gefunden hatte. MIRWAIS war zunächst skeptisch, empfand aber die Art und Weise, mit der Madonna an seine Musik heranging und diese durch ihre Vocals ergänzte, inspirierend und motivierend. Wie er selbst in einem Interview mit KEYBOARDS zugibt: „Mit ihrer Melodie und ihren Lyrics hat sie meine Arbeit auf einen neuen Level gebracht.“

Einer amerikanischen Internet-Seite gegenüber verrät er über sein Equipment, das während MUSIC zum Einsatz kam:

„I used a Waldorf Microwave XT, Korg Prophecy, Roland JD-990, Clavia Nord Lead 2 Rack, and an E-mu E6400. My computer is a Mac G3, 300MHz, with an Emagic Audiowerk 8 card and Logic Audio. I know a lot of people use Pro Tools, but this is enough for me. I’ve been using Logic since I was born [laughs]. I started with Notator and Creator. Logic never crashes.“

Als Pult kam ausschließlich ein YAMAHA 02R zum Einsatz, das an zwei MACKIE Monitore HR824 angeschlossen ist. Obwohl Mirwais bereits einen höheren Standard einsetzte als Orbit seinerzeit bei RAY OF LIGHT, kann man auch hier nicht gerade von HIGH END sprechen.

Als seinen Lieblingssynthesizer bezeichnet er den KORG PROPHECY, den er liebevoll den MINIMOOG der 90er Jahre nennt. Gerade weil der PROPHECY kein Bestseller war, schwört er auf ihn und dessen charakteristischen Sound, der eben nicht in jeder Produktion zu hören ist.

Nach den beiden Kultalben Ray of Light und Music ging Madonnas Stern gemächlich in den Sinkflug über. Verkaufte sich Ray of Light noch über 12 Millionen Mal, erreichte Madonnas letztes Album Rebellion 2015 (inklusive Downloads) nur noch knapp die Millionengrenze. 2017, im Alter von 50 Jahren, tourte sie bislang das letzte Mal – und das erfolgreich. 82 Konzerte in aller Welt vor fast immer ausverkauften Hallen spülten 170 Millionen Dollar in die Kassen.

Irgendwie wünscht man sich nun, die betagte Dame möge das Feld einer neuen Generation überlassen, aber so recht glauben kann das wohl niemand.