Test: Yamaha Montage M6, M7 Synthesizer

Yamaha Montage Synthesizer nun endlich mit ANx-Synthese

Es rumorte schon eine ganze Weile. 2016 brachte Yamaha den Montage Synthesizer als Nachfolger der erfolgreichen Motif-Workstation-Serie heraus. Nach zahlreichen Updates im Laufe der Jahre warteten viele inzwischen sehnsüchtig auf den Nachfolger. Seit im September 2023 erste Fotos des neuen Modells geleakt wurden, überschlugen sich die Spekulationen in den einschlägigen Foren.

ANZEIGE

Am 10.10.2023 veröffentlichte Yamaha dann ganz offiziell die neue Serie mit den Yamaha Montage M6, Yamaha Montage M7 und Yamaha Montage M8x Synthesizern. Mein folgender Testbericht zum Yamaha Montage M6 Synthesizer steht auch stellvertretend auch für den Yamaha Montage M7, da dieser bis auf die größere Tastatur identisch mit dem M6 ist. Den Yamaha Montage M8x mit polyphonem Aftertouch stellen wir demnächst in einem gesonderten Testbericht vor.

Aus Motif Workstation wird der Yamaha Montage

Meinen Schwerpunkt möchte ich in dem Testbericht auf die Neuigkeiten gegenüber dem Vorgängermodell legen. Dass der Montage ein sehr gut klingender Synthesizer war, steht außer Frage. Denn der Grundsound in den Bereichen AWM2 und FM-Synthese war bereits im Montage ziemlich amtlich. Nicht zuletzt deswegen ist der klassische Montage Synthesizer in vielen Setups auf vielen Bühnen als hochwertiger und zuverlässiger Soundlieferant vertreten.

Yamaha bewirbt nun die Montage M-Reihe als „Synthesizer-Flaggschiff der nächsten Generation“, das „eine neue Ära des Sounds, der Kontrolle und des Workflows in der Musikproduktion“ einleiten soll. Markige Worte und hoch gesteckte Ziele, mit denen Yamaha da seinen neuesten Synthesizer beschreibt.



Der erste Yamaha Synthesizer, den ich zu Hause und auf der Bühne über Jahre in all seinen Erscheinungsformen gespielt habe, ist der Yamaha Motif (vom klassischen Motif über den Yamaha Motif ES, den Yamaha Motif XS und den Yamaha Motif XF), der sich stets zu Recht eine echte Workstation nennen konnte. Als 2016 der Montage herauskam, war ich wie viele andere enttäuscht: Wo war der Sequencer geblieben? Im Laufe der Updates kam dann ein Pattern-Sequencer an Bord, auch die fehlenden Performances aus dem Motif wurden bis zum letzten Betriebssystem OS 3.51 nachgereicht; der Montage hatte aus meiner Sicht ein paar unschöne Kinderkrankheiten bei Neuauslieferung, die im Lauf von mehreren Jahren mit den Updates schließlich behoben wurden. Außerdem wurden die Features merklich ausgebaut.

Der Workflow des Montage M6 Synthesizers

Neue Köpfe, Regler und Bedienelemente

Was die Abmessungen und die Verarbeitung betrifft, hat sich beim neuen Modell nicht viel geändert. Wie das klassische Modell, ist der neue Montage M6 robust und stabil gebaut. Die Tastatur hatte sich bewährt und wurde ebenfalls nicht verändert.

Das User-Interface wurde allerdings sichtlich überarbeitet. Zwar hat sich an der Display-Größe (7 Zoll) nichts geändert, das Display selbst ist jedoch ein Stückchen nach rechts gewandert, um Platz für neue Bedienelemente zu machen. Rechts daneben die Sequencer-Steuerung (intern und DAW) samt Jogwheel und Knöpfen für die Werteeingabe. Links neben dem Display, unter dem Super-Knob, ist nun die Scene-Auswahl.

Mit den Drehreglern unter dem Hauptdisplay lassen sich schnell verschiedene in der jeweils aufgerufenen Seite sinnfällige oder logische Funktionen ändern. Ein kleines Licht zeigt an, ob der Schalter scharf ist, d. h. ob eine Funktion zugewiesen ist. Eine kleine und gute Verbesserung im Workflow. Und es sind diese Details, die sinnvoll sind, die es ermöglichen, die Parameter im Blick zu haben und schnell verändern zu können. Ein kleines Beispiel: Die zwei äußerst rechten Regler unter dem Display sind bei der Performance mit „Display“ und „View“ beschriftet. „Display“ hat dann folgende Varianten: Range, FX/Pan, Arp/MS/Port, Mode/Transpose, Filter. Unter „View“ findet sich Default, Part Info, Smart Morph, Motion Seq, Velocity Note, Part-Note. Alles Parameter, die man dann schnell verändern kann und man muss dafür nicht lange in der Navigation unter irgendwelchen Edit-Modes suchen.

Live Sets und Category

Bunte LEDs im Bereich der LIVE SET und CATEGORY-Steuerung

Ganz rechts befindet sich der Navigationsbereich für die Performances (inklusive Category-Bänken) und die Live-Sets. Ganz oben rechts der Audition-Knopf, mit dem vorprogrammierte Minisequenzen für die Performances abgespielt werden können. Insgesamt sind der Montage Synthesizer M6, M7 und M8x gegenüber ihren Vorgängern auch etwas bunter geworden. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen bleibt die Navigation übersichtlich. Die Farbe der LEDs gibt Auskunft darüber, in welchem Modus ich gerade unterwegs bin (z. B. blau für Live-Set, grün für Category).

ANZEIGE

Das zweites Display im Montage M6

Ein komplett überarbeiteter Bereich mit neuem Screen, Fadern und Controllern

Last but not least der komplexeste Navigationsbereich auf der linken Seite. Hier findet die Echtzeit-Steuerung von allen nur erdenklichen Parametern statt. Neu ist ein Screen (ein 512 x 64 Pixel großes LC-Display) links oberhalb der Fader mit darüber angebrachten On/Off-Buttons für die jeweils angezeigte zugeordnete Funktion. So können alle möglichen Werte, vom Filter über Reverb, Saturation bis hin zur Schwingungsform und allen erdenklichen Modulationen, zugewiesen, angezeigt und schnell geändert werden. Die Fader sind doppelt beleuchtet. Das Licht am Fader selbst zeigt, dass er aktiv geschaltet ist, die roten Balken nebendran zeigen jeweils den eingestellten Wert (sofern er noch nicht bewegt wurde, den Default-Wert). Auch beim Pitchbender und Modulationsrad sind neue Knöpfe hinzugekommen.

Neu ist auch der sogenannte Ribbon-Performance-Controller. Dazu wurde der Ribbon-Controller in fünf markierte Abschnitte eingeteilt und mit einem Hold-Button versehen. Außerdem gibt es noch einen Portamento On/Off-Schalter mit Time-Drehregler, einen Keyboard-Hold-Button, der gegriffene Akkorde hält, um die Hände frei für die Regler und Knöpfe zu haben. Die Scene-Buttons sind unter den Superknob gerutscht, um schneller darauf Zugriff zu haben.

Überhaupt, es sind beim genauen Hinsehen viele Kleinigkeiten, die die Navigation und Benutzung des Montage M gegenüber seinem Vorgänger signifikant einfacher machen. Diese Veränderungen sind gut durchdacht und einfach praktisch. Es mag nach wenig klingen, ist aber insgesamt ein großer Schritt nach vorne.

Mehr Sound-ROM und mehr User-Speicher

Unter der Haube hat sich allerdings auch etwas getan: Der Wave-Rom der AWM2-Engine ist fast verdoppelt worden auf 9,97 GB. Auch der User-Speicher wurde erhöht auf 3,8 GB. Die Zahl der Elements innerhalb eines Sounds wird von 8 auf 128 erhöht. Dadurch erhöht sich beispielsweise die Detailtreue bei der Nachbildung akustischer Instrumente. Auch die Filtersektion wurde ausgebaut.

Das Editieren wird damit leichter und umfangreicher. Die Polyphonie beträgt alles in allem 400 Stimmen, dazu später noch mehr. Wer nun im Montage M6 wie ich auf den ersehnten Ausbau im Bereich Sequencer, also auf eine neue Workstation gehofft hattte, wird auch diesmal enttäuscht. Man setzt bei Yamaha ganz offensichtlich auf die Einbindung in die DAW (nicht umsonst gehört Steinberg der Firma Yamaha).

Aftertouch und Poly-Aftertouch im Montage M6, M7, M8x

Auch wenn nicht jeder Hersteller das so sehen mag (nicht wahr, Korg?), zählt Aftertouch zum Standard für einen Synthesizer dieser Klasse. Die Montage M-Synthesizer bietet in den Modellen M6 und M7 klassischen Channel-Aftertouch, mit dem die klingenden Töne allesamt gemeinsam moduliert werden.

Allein die größte Version Montage M8X unterstützt polyphonen Aftertouch. Die gewichtete 88er-Tastatur, die als „GEX“ bezeichnet wird, wurde dafür neu entwickelt. Die Abtastung – so schreibt es der Hersteller – funktioniert nicht mehr über die üblichen Tastenkontakte, sondern über elektromagnetische Induktion. Das heißt, dass die individuelle Position der Taste permanent an die Klangerzeugung übermittelt und entsprechend individuell moduliert wird.

Gerade in Kombination mit der AN-X-Engine ist das natürlich richtig interessant. Aber diese Tür bleibt für mich als Besitzer des M6 leider verschlossen. Dieses Premium-Feature würde die M6- und M7-Variante noch mal deutlich attraktiver machen. Vielleicht gibt es später mal eine M6X und M7X-Ausgabe?

Erster Soundeindruck des Montage M6 Synthesizers

Beim ersten Anspielen nähere ich mich der neuen Engine vorsichtig über die Dörfer und probiere zunächst die Sounds aus dem AWM2-Bereich: Ich spiele mich im Live-Modus erst einmal durch die ersten Performances. Dabei fällt mir auf, dass die neuen Samples mehr Detailreichtum bieten und dadurch noch ein Quäntchen authentischer klingen. Die neuen Pianos (u. a. „Hamburg Grand“, „Felt Piano“) sind ausgewogen und haben einen sehr schönen Dynamikumfang. Die neuen E-Pianos sind ebenfalls von hoher Qualität. In der Kategorie Orgel kommt ein neues Modeling für die Zugriegelemulation zum Zug. Auch der neue VCM-Rotary-Speaker-Effekt für die Orgelsounds, der zuletzt in der YC-Serie zum Zuge kam, ist ein echter Gewinn. Die Steuerung für STOP, FAST and SLOW lässt sich auf den Ribbon-Controller legen. Da der in Abschnitte eingeteilt ist, wird die Steuerung einfach zu kontrollieren und die Position kommt mir persönlich auch im schnellen Spiel entgegen. An den Sounds der FM-X-Engine hat sich nichts Wesentliches verändert. Bis dahin also keine echten Überraschungen, eher eine gute Produktpflege im Sinne einer stetigen Verbesserung.

AN-X, der neue „Virtual Analog Synthesizer“ im Montage

Bevor ich zu den Sounds komme, ein paar Worte zur Vorgeschichte der AN-X-Engine, über deren Implementierung in den Montage schon lange diskutiert wurde. Yamaha hatte bereits 1997 einen virtuell-analogen Yamaha AN1x präsentiert, in der Yamaha EX-Reihe war die Syntheseform ebenfalls vertreten, in den frühen Motif-Modellen konnte man sie immerhin noch per Erweiterungskarte einbauen. Nun findet das Feature mit auf 16 Stimmen erhöhter Polyphonie wieder Einzug in die aktuelle Synthesizerreihe im Montage M.

Zunächst die harten Fakten zur AN-X-Engine: Die Engine bietet drei Oszillatoren mit fünf unterschiedlichen Schwingungsformen (Sägezahn 1&2, Dreieck, Rechteck und Sinus) und einem Noise-Generator. Außerdem stehen zwei Filter mit 10 Filtertypen zur Verfügung. Weitere Features sind: Pulsbreitenmodulation, Oszillator-Self-Sync, Ringmodulator, FM und Wave-Shaper, Amp-EG mit Drive, LFO für Amplitude und Filter.

Die erste Performance im LIVE-Modus der AN-X Engine heißt „Poly Dreamz“ und klingt noch relativ unspektakulär, auch die nächsten Sounds aus der Engine sind alle ordentlich, vielleicht sogar etwas zu brav. Beim „Dark Vintage Pad“ wird es schon interessanter, ein breites, warmes Pad, das sofort Lust macht, damit zu spielen. Die nächste Performance „Arpy Dreams“ arbeitet dann schon deutlicher mit Modulationen. Und genau da wird es interessant: Wenn für die Performance eine Motion-Sequenz programmiert ist und man mit den Modulationen unmittelbar spielen kann. Und was da auf die Ohren kommt, hat schon die Qualität, die einem den Kopfhörer von den Ohren hauen kann. Der digitale Synthesizer reproduziert richtig guten analogen Sound! Klar, fett, satt, knackend, brizzelnd, funkelnd, scharf, kantig, butterweich, fließend … wow! Das kenne ich so vom klassischen Montage nicht im Ansatz. Ich entdecke beim Herumzappen durch die AN-X-Sounds eine unglaublich große Spielwiese mit wirklich unerschöpflichen Möglichkeiten. In Verbindung mit dem Modulationsrad, dem Ribbon-Controller, dem Superknob (der für mich zum ersten Mal mit dieser Engine eine wirklich brauchbare Funktion bekommt), den Drehreglern, der Motion-Sequence-Control und dem Arpeggiator kann man sich hier richtig schön austoben.

Ich bin normalerweise eher der „ROMpler-Typ“. Ich nutze Presets und variiere Kleinigkeiten. Aber hier habe ich zum ersten Mal richtig Spaß am Basteln, am Ausprobieren und Variieren, am Morphing, am Modulieren, am Drehen und Schrauben.

Wenn dann auch noch jenseits der AN-X-Engine die Performance mit Sounds aus den anderen Syntheseformen, also aus dem FM- oder AWM2-Bereich ergänzt werden, und zusammenspielen mit den sogenannten „Motion Controls“, also dem SuperKnob, dem Motion-Sequencer und dem Envelope-Follower, erweitert sich das Feld der Möglichkeiten höchstindividueller Soundkreationen ins schier Unermessliche.

Genug erklärt! Hier ein paar Klangbeispiele: Damit der Sound möglichst facettenreich abgebildet wird und die Möglichkeiten der Modulationen umfassend dargestellt werden können, habe ich als Klangbeispiele die jeweiligen vorprogrammierten „Auditions“ der Sounds aufgenommen.

Zunächst Sounds, die nur auf die AN-X-Engine zurückgreifen, dann Hybridsounds mit FM und AWM2:

Reine AN-X Engine-Sounds: „Dual Super SAW PAT“, „British Wah“, „Con Artists“, „Funky Wet Bass“, „Super Glider MW DA“, „OB Power Syn Brass“

Hybride Sounds (mit FM oder AWM2): „CS80+Spectra“ (AN-X und AWM2), „Warm Soft SynStr PAT“ (AN-X und AWM2), „Apollo 2022 X PAT“ (FM und AWM2), „Cinematic Flutes“ (AN-X und AWM2)

Der Montage M6 im Musikstudio

Die Montage M-Synthesizer können innerhalb der DAW als MIDI- und Audiointerface genutzt werden; als Audiointerface stehen 32 Ausgänge und 6 Eingänge zur Verfügung. Daran hat sich gegenüber dem Vorgänger nichts verändert.

Aufhorchen lässt mich eine Ankündigung von Yamaha für das Gerät: Ab Anfang 2024 soll es eine erste Version eines Softsynthesizer-Plug-ins für alle Besitzer eines Montage M6, M7, M8x geben, eine von Hardware unabhängige Replikation des Montage M-Reihe für die DAW, allerdings in erster Version noch mit eingeschränkter Editiermöglichkeit. Im Sommer 2024 soll dann die Vollversion mit umfassender Editierung zur Verfügung stehen. Das ist wirkliches Neuland und klingt erst mal richtig spannend. Vielleicht ein gutes Pflaster für meine Sequencer-Sehnsucht. Was der neue Softsynthesizer letztlich kann, wissen wir im Anfang des neuen Jahres bzw. im Sommer 2024.

Lüftergeräusche im Montage M6 Synthesizer

Eine Sache gibt es, die auch noch erwähnt werden muss: Als ich meinen Kopfhörer beim ersten Antesten abgenommen habe, war ein leises Surren zu hören, das aus dem Instrument zu kommen schien: Und tatsächlich, aus dem Inneren des Montage M6 ist ein leises, stetiges Lüftergeräusch zu hören. Das stört jetzt nicht weiter und wer je einen Korg Kronos gespielt hat, weiß, wie laut ein Lüfter sein kann, aber irgendwie hat es mich erstaunt. Im klassischen Montage war es mucksmäuschenstill. Das ist also kein echtes Manko, es hat mich einfach überrascht. Als zusätzlichen kleinen Rauschgenerator kann man das sportlich oder mit Humor nehmen. Aber irgendwie habe ich sofort das Gefühl, dass das System dadurch störungsanfälliger sein könnte: Was, wenn der Lüfter mal versagt? Kann da was überhitzen? Mag sein, dass die Sorge unbegründet ist, es sei dennoch hier der Vollständigkeit halber gesagt.

Lohnt sich das Upgrade vom alten zum neuen Montage?

Die neuen Montage-Synthesizer M6, M7 und M8x warten mit einer neuen Synthesizer-Engine und vielen scheinbar kleinen Veränderungen auf. Aber lohnt sich der Kauf für die Besitzer des klassischen Montage?

Wer im Wesentlichen an der naturgetreuen Nachbildung von Instrumenten wie Piano, Gitarre, Streicher, Bläser interessiert ist, sollte sich zweimal überlegen, ob er nicht beim „alten“ Montage bleibt. Wie bereits erwähnt, sind die neuen Sounds im Bereich der AWM2-Synthese (insbesondere Klavier, E-Pianos, Streicher und Orchesterschlagwerk) höher aufgelöst und daher vor allem für den Bereich der Studioanwendung interessanter geworden. Im Livebetrieb bzw. im Bandkontext wird sich der Unterschied aber meiner Meinung nach kaum bemerkbar machen. Die Factorysounds sind – ich überschlage das mal grob – bis auf circa 150 Sounds die gleichen wie im klassischen Montage. Angesichts der Soundfülle von über 2000 Sounds (genaugenommen Performances) eine eher magere Ausbeute. Vor allem frage ich mich ernsthaft, wer die aufwändig gesampelten Instrumente aus dem Bereich Orchesterpercussion braucht?

Und noch ein kleiner Dämpfer, was die Neuigkeiten angeht: Auch wenn Yamaha angibt, die Polyphonie auf insgesamt 400 Stimmen erhöht zu haben, bleibt die Polyphonie der Presets bei AWM2 immer noch bei 128 Stimmen. Die Verdoppelung der Polyphonie wird über den User-Bereich erreicht, der ebenfalls 128 Stimmen bietet. Eine seltsame Teilung der Polyphonie auf zwei Bereiche. Und einen Teil der Sounds, wie die Samples vom Bösendörfer Piano, dem Felt-Piano, dem Nashville Grand, dem U1 Piano und Chick’s Mark V, die in der Montage M-Reihe neu im Presetspeicher hinzugefügt wurden, gab es zum Teil schon als kostenloses Bonusmaterial zum klassischen Montage.

Wirklich neu ist die 16-stimmige AN-X-Engine, und die macht – ich erwähnte es ja schon – alle drei Montage Synthesizer M6, M7 und M8x zu etwas wirklich Besonderem. Wer analoge Power in einem musikalisch universell einsetzbaren Synthesizer sucht, der wird hier fündig und für den lohnt sich der Blick auf diesen neuen Synthesizer in jedem Fall. Insofern – und in Anbetracht der deutlichen Verbesserung des Workflows – tendiere ich dazu, die Frage, ob sich das Upgrade lohnt, mit einem Ja zu beantworten.

Verfügbarkeit und Preise

Yamaha hat für bestimmte Produkte ein Agentur-System eingeführt, wie mir mein Händler erklärte. Bislang betraf das vor allem Digitalpianos, nun fällt aber auch die Serie der neuen Montage Synthesizer (M6, M7, M8x) darunter. Im Prinzip arbeitet dann der Händler als Verkaufsagent im Namen und Auftrag von Yamaha, die auch die Rechnung stellen und auch den Preis vorgeben. Die unverbindliche Preisempfehlung wird also verbindlich.

Das ist wohl auch der Grund, warum nicht alle Musikalienfachhändler in Deutschland die neuen Montage Synthesizer M6, M7 und M8x gelistet haben.

Ich persönlich finde den von Yamaha gesetzten Preis für die Montage Synthesizer M6, M7 und M8x sehr hoch. Gerade gegenüber der Konkurrenz von Roland und Korg sind die Montage Synthesizer deutlich teurer. Letztlich bezahlt man auch im Vergleich mit dem klassischen Montage für bessere Handhabbarkeit, die AN-X-Engine und die neuen Samples im AWM2-Bereich ca. 1300,- Euro mehr. Das muss man wollen und auch der Geldbeutel muss es erst einmal können.

Der Yamaha Montage M6, M7, M8x on YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren