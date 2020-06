Test: Roland Jupiter-X, VA-Synthesizer des Jupiter-8

Zurück in die Zukunft

Als Roland den Jupiter-X ankündigte, war die Synthesizer-Gemeinde gespalten, die einen erwarteten einen Aufguss, während die anderen nichts weniger vermuteten als einen Roland Jupiter 8 für das neue Jahrtausend. Roland hatte die Messlatte für den neuen Jupiter-X vorab schon etwas höher gelegt, die ACB-Technologie brachte und das Roland System-8, das über einen ähnlichen Grad an Integration und Ausstattung verfügt, einen zu Unrecht verschmähten JD-XA und die ebenfalls kürzlich vorgestellten Fantom Workstations mit O-Ton, weniger Work, aber mehr Flow.

Und hier erhebt sich nun der Jupiter-X aus dem Schatten seiner Vorgänger und ruft zum Test auf. Roland hat hier – und das stimmt im doppelten Wortsinn – ein massives Gerät an den Start gebracht. Hier gilt es knapp 20 kg zu bewegen und auf den Keyboard Ständer zu heben. Zum anderen optisch wird hier an die Jupiter-Reihe angeknüpft und um zeitgemäße Elemente ergänzt. Die Rückseite glänzt mit einer Anschlussvielfalt, die ihresgleichen sucht. Von USB AUDIO/MIDI bis zu Un-/Balanced-Out ist alles vorhanden. Mittlerweile Standard im Hause Roland ist der Anschluss für ein Vocoder-Mikrofon. An dieser Stelle Punkte zu verlieren, das muss man nicht.

Die Jupiter-X Oberfläche

Wir rufen uns vor unserem geistigen Auge den Jupiter-8 auf, das ist optisch die nächste Verwandtschaft. Wir verstehen das X hier mal Apple-like, überspringen das Modell 9 und landen bei X, einer 10. Das heißt, wer den Jupiter-8 bedienen konnte, braucht sich hier nicht einzuarbeiten, sondern kann gleich loslegen. Die wichtigste Ergänzung hier links soben ein zusätzliches Display und die Sektion i-Arpeggio. Neu ist auch rechts die EFFECTS-Sektion. Auf beides werden wir später zurückkommen. Generell hat Roland bei der Übernahme von Designelemente ein Händchen und Geschmack bewiesen, die eigene Historie wird nicht verleugnet, aber es gibt vieles an der eigenen Historie zu verbessern. Offensichtlich sind dies hier die seit Längerem bei Roland verwendeten Leuchtaster. Diese erleuchten dann im entsprechenden Roland Jupiter Schema. Rotes Leuchten, eine Option ist scharfgeschaltet, Gelb wartet auf Betätigung. Grün und Weiß sind nicht aktiv oder ausgeschaltet. Patches, Bänke und Steps, werden weiß, gelb, orange, rot dargestellt. Dieses Schema ist so einfach und genial. Es hat sich tief in der Roland Welt verankert und erleichtert den Alltag wesentlich.

Bei den Ausmaßen des Jupiter-X haben die Drehregler Taster und Fader ausreichend Platz, wo das System-8 ein Komprimat in Aliengrün ist, ist beim Jupiter-X entspanntes Arbeiten angesagt. Ein wesentliches Merkmal aller Jupiter-Modelle war die mehr oder minder direkte Bedienung ohne Verschachtelungen. Das ist für ein Gerät mit 5 möglichen Parts pro Szene und dem i-Arpeggiator eine Herausforderung, die Roland angenommen und ausgesprochen gut gelöst hat. In alter Jupiter-Manier kann man hier über die 16 Step-Taster die Szenen und Bänke durchschalten, ohne auf das Menü zu sehen. Die Drehregler 1 und Drehregler 2 funktionieren ähnlich, 1 wählt die Bänke an und 2 die Szene in eben dieser Bank. Die Fader und Regler geben immer Zugriff auf den obersten Part einer Szene, wenn ich nun Part S1-S2 dieser Szene verändern will, wähle ich den entsprechenden Schalter und aktivere. Nun kann ich entweder Mit 1 oder 2 die Parts verändern. Das geht flott und praxisnah von der Hand. Im Prinzip hat man sich hier an der Bedienung des System-8 orientiert und diese weiter vereinfacht, ohne aber die Eingriffsmöglichkeiten zu beschränken: Roland Stil und das ist nach wie vor so. Haben wir eine Szene verändert und die soll dauerhaft gespeichert werden, schließt ein Druck auf Write die Arbeit ab.

Neu auf der Oberfläche sind i-Arpeggio und Effects. Wer hier noch Berührungsängste oder Hemmschwellen hat, beides einzusetzen, Roland hat hier nicht mit i-Arpeggio eine Worthülse erzeugt, sondern liefert hier eine Ergänzung und Spielhilfe ab, die ihresgleichen sucht. Und die internen FX, heute machen wir bei den Klangbeispielen Gebrauch davon, sind bühnentauglich. Aber der Reihe nach.

Bei der Klaviatur macht Roland nichts falsch! 61 leicht gewichtete Tasten, anschlagdynamisch und mit Channel-Aftertouch, sehr griffig und akzentuiert spielbar.

i-Arpeggio

Zunächst einmal muss man hier unterscheiden, man kann den Arpeggiator klassisch bedienen und nutzen oder eben mit Unterstützung künstlicher Intelligenz. Der i-Arpeggio tastet hier das Spiel ab und erstallt daraus Phrasen. Diese Phrasen können dann über das Menü und Anwahl des einzelnen Schrittes editiert werden. Hierzu wandern die Augen nach oben links zu den beiden Displays. man kann mit ihnen arbeiten und das recht gut, aber bitte im Kopf haben: Ein Jupiter ist kein Fantom. Nun möchte man ja die AI so nutzen, dass man sie nicht bemerkt. Und hier kommen nun die Arpeggio-Controls ins Spiel. Die Funktion eines ON/OFF- und Hold-Tasters ist klar, leuchtendes Roland Rot, hier ist etwas aktiv und eingeschaltet. Wähle ich nun KEYS, synchronisiert sich das Arp zum Tastenwechsel des Spielers. Während BEAT es zu einem BEAT macht. Letztlich ergeben sich hier 4 Spielmodi, keine Erkennung oder eine Entweder/Oder- und BEAT/KEYS-Erkennung. Was löblich ist: Roland hat widerstanden, den TYPE- und RYTHM-Regler und die anderen Arpeggio-Parametern in Menüs zu verstecken. Oder wie im System-8 einen zu fixen Encoder fürs Tempo zu verbauen. Das klappt hier ohne Fehl und Tadel. Unter einem rein musikalischen Blickpunkt ist i-Arpeggio musikalisch sehr zielführend einzusetzen. Sei es nun als Solo, Interlude oder Pattern in einer Performance.

Der ZEN Garten der Synthese

ZEN kann man als Weiterentwicklung der ACB-Synthese betrachten. Muss man aber nicht, JDXA, System-1, System-8 sind nun kein Alteisen. Nur waren das einzelne Plattformen. ZEN führt diese alle in der Roland Cloud zusammen und erlaubt hier das Erstellen eines Patches in der Cloud und die Übertragung auf kompatible Geräte. Dabei ist es dann egal, ob das nun eine MC-101 oder MC-707 ist oder ein Jupiter-Xm oder eine Workstation aus dem Hause Roland. Wem das zuviel ist, dem bleibt hier immer noch der Weg, mit dem USB Stick oder Apple Mainstage via USB-Kabel, denn wie es sich für einen Performer gehört, bietet Roland ein Jupiter-X Template für Mainstage zum Download an.

Zum Test des Jupiter-X wurden sechs verschiedene ZEN/ABM-Modelle in die Maschine geladen, gemäß Bedienungsanleitung können dies bis zu 16 Modelle sein. Hier waren die RD-, XV-, SH-, JX-, Juno-, Jupiter-Sounds in den Bänken verteilt. Es ist davon auszugehen, dass weitere Modelle folgen werden. Wem dies zu wenig erscheint, bleibt immer noch der Weg in die Zenology. Zu beachten ist derzeit, dass Part 5 immer ein Drumpart ist und zu Part 1 ist noch vermerkt „Einige Modelle können nur im PART 1 ausgewählt werden.“ Der Rhythm-Part bietet Emulationen der TR-808, TR-909, TR-707 und CR-78 Drumcomputer.

Oszillatoren, Filter und Hüllkurven

Spannend ist neben der grundlegenden Klangerzeugung auch die eigentlich tonerzeugende Einheit, Vier Oszillatoren hat der Jupiter-X an Bord, die wiederum verschiedene Typen haben, miteinander moduliert, gegeneinander verstimmt und in den Pegelverhältnischen angepasst werden können. Abgerundet durch Ringmodulation, Sync und XMOD. Neben dem Amp und den beiden Hüllkurven, die sowohl auf Tonhöhe und Filtereckfrequenz wirken können, ist die Filtersektion der heimliche Star. Hier haben die Roland Entwickler noch mal tüchtig einen draufgelegt und liefern drei Vintage-Filter-Modelle mit als R, M, S bezeichnet, diese gehören zum Teil zu den einzelnen Modellen, lassen sich aber auf Tone-Eben – ein Tone ist die kleinste Soundeinheit im ZEN Kontext – live umschalten. Jedes dieser Filter verfügt über eine eigene Charakteristik, mal weniger resonant, mal mehr zupackend. Hier ist erlaubt, was gefällt. Von subtil bis brachial ist alles dabei.

Spielmodi und LFO

Der aufmerksame Leser wird in diesem Potpourri eine Ansage zu den Modi vermissen. Wer wirklich mag, kann den Jupiter-X mono erklingen lassen, Unison kommt schon einer Urgewalt nahe. Velocity-OFF auf die Oberfläche zu legen, ist sinnvoll. Und wer mag – und das ist unter Prog-Rockern durchaus üblich – würzt mit Portamento fein ab. Ein Druck auf DUAL stapelt Stimmen, während SPLIT die Klaviatur splittet. Natürlich können wir hier mehrere Splitzonen spielen. Für Dual können wir festlegen, ob der Sound dann links oder rechts ertönt. Wählen wir nichts, ertönt Part 1 links und Part 2 rechts.

Der LFO im Jupiter-X ist nun zum einen Spielhilfe und Modulationsquelle und als solches erwarten wir auch hier direkten Zugriff auf alle Parameter. Bis auf TYPE – und das gilt für alle Parameter – müssen wir nicht aufs Display sehen. Wer aber andere Roland Synthesizer kennt, kann den LFO-TYPE blind wählen.

Interne Angelegenheiten – Effekte

Die FX-Sektion wirkt bis auf den einzelnen Tone, der mittels PAN und EQ bearbeitet werden und über einen Mix-Regler dann Drive, Reverb, Chorus, Delay erhalten kann. Dieses geht sowohl auf Tone- als auf Scene-Ebene. Auf der Systemebene finden wir noch Master-FX, wie COMP, EQ und Komprimierung für das optional anzuschließende Mikrofon.

Generell sind Effekte der Boden, die Wände und das Dach unserer Musik. Hier sprechen die Effekte für sich und sind einzusetzen. die Spannbreite reicht von ultravintage bis uptodate. Hier gibt man sich keine Blöße und liefert ein stimmiges Paket ab. Die Klangbeispiele wurden nur mit den internen FX realisiert. Ran ans Gerät, rein in die Kiste und gut ist.

Anschlüsse des Roland Synthesizers

Der vielreisende Synthesizer-Spieler ist heutzutage mit allerlei Trübsal geplagt und muss sich wechselnden Anforderungen stellen. Und einfach zu bedienen, muss es auch noch sein. Hier ist nun Rolands Antwort. Tatsächlich ist der Jupiter-X ein sehr kontaktfreudiger Typ. Klassische Anschlüsse sind alle vorhanden. Soll der Jupiter-X und eine Sangesdame eine Barbegleitung am Piano mit Fläche machen, schließen wir ein Mikro an, soll noch ein Backtrack laufen, auch dieses geht, die Frage der Sinnhaftigkeit stellen wir uns nicht. Kopfhöreranschluss ist Standard. Bluetooth ist auch vorhanden. USB-MIDI/AUDIO und ein Anschluss für einen Speicherstick runden alles ab. Für die Line-Ausgänge balanced/unbalanced (symmetrisch/unsymmetrisch) lassen sich die Pegelverhältnisse einstellen, falls die Gitarre „wieder zu laut ist.“

Fünf Parts und keine separaten Ausgänge, kann das funktionieren? Es ist bekannt, dass viele gerne Einzelausgänge haben und vielleicht an dieser Stelle das Fehlen reklamieren. Gegenfrage: Ist dann die interne Effektsektion sinnvoll? Tatsächlich funktioniert das mit links und rechts seht gut. Die einzelnen Parts und Tones sind schnell eingepegelt. Wenn man dem Jupiter anschließend noch etwas gutes tun möchte, verarbeitet man ihn durch ein Roland MX-1 und gedrückter Mastering-Taste via USB oder verarbeitet das Signal ganz vorsichtig mit dem BBE Sonic Maximizer. Mehr muss man dann wirklich nicht machen.

Roland Jupiter-8 oder-X

Klingt der Jupiter-X nun genau wie ein Roland Jupiter-8, kann der Neue den Alten wirklich ersetzen?

Das wiederum sind Glaubensfragen, die der Autor nicht beantworten kann. Der Jupiter-X und sein kleiner Bruder Jupiter-Xm sind Rampensäue. Der Sound drückt. Erdrückt aber nicht. Die internen FX beamen und mal eben zu Tyrell Corp und heben uns dann auf den griechischen Feuerwagen von Vangelis. Aber er kann nicht nur klassisch, sein Sound reicht weit in die Zukunft und technisch gesehen ist, der Jupiter-X dank ZEN-Cloud zukunftssicher.

Wenn man mal Rolands eigenes Paradigma „affordable gear for the average musician“ nimmt, dann hat Roland hier einen Best-Buy abgeliefert. Der Jupiter-X reicht, um den nächsten Charthit zu produzieren. Technisch und unter dem alles entscheidenden Kriterium: Sound. Die Erwartungshaltung war groß und man muss es so sagen: Ein System-8 hat seinen Meister gefunden. Roland liefert mit dem Jupiter-X ein kompromissloses und extrem flexibles System ab. Man darf den Jupiter-X nicht unterschätzen, wer meint, vom Design auf die inneren Werte schließen zu können, liegt falsch.

Die Klangbeispiele – es war nicht sinnvoll, einen nur nackten Jupiter-X zu präsentieren. Deshalb kamen hier noch ein Nord Drum handgeklopft und eine Talkbox zum Einsatz, der Vocoder wurde mit einem Sennheiser MD42 befeuert. Wichtig: Der Jupiter-X verfügt über keine Phantomspeisung. Beim Jupiter-X nutzte nur seine internen FX. Alle Beispiele gingen durch MX1 und Motu 828 in Logic, wo nur noch die Aufnahme normalisiert und ausgespielt wurde.

Roland System-8 oder Jupiter-X?

Auch wenn es formal zwischen ACB und ZEN einige Unterschiede gibt, sollte man das Roland System-8 durchaus als Bugdet-Alternative zum Jupiter-X betrachten. Und bei den derzeitigen Preisen zuschlagen. Das schmälert nicht den Jupiter-X, sondern zeigt auf, wie gering die Unterschiede mittlerweile klanglich sind.

Der Autor würde einen Doppelblindtest sicher verlieren und es fällt wirklich mittlerweile schwer, die Unterschiede wahrzunehmen, zumal wenn man einen Synthesizer im Mix platziert, kommen noch die Mixtechniken der jeweiligen Epoche hinzu und dann wird sehr schwer, Unterschiede zwischen ACB und ZEN oder Software zu hören.