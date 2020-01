Test: Roland Jupiter Xm, Physical Modeling Synthesizer

Der beste VA-Synthesizer am Markt?

Bereits letztes Jahr im August lud uns das Unternehmen Roland in die Abbey Road Studios ein, sodass wir uns vorab einen Eindruck von Rolands neuem Produkt-Lineup machen konnten. Nun, einige Monate später, ist es uns endlich gelungen, den kleinen Powerzwerg Roland Jupiter Xm für einen ausführlichen Test zwischen die Finger zu bekommen.

Der Zen-Core im Roland Jupiter Xm Synthesizer

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Rainer Simon, der uns mit viel Geschick ein Exemplar sichern konnte. Die neue ZEN-Core Engine, die sich auch in der aktuellen MC-Serie wiederfindet, macht den kleinen Synthesizer zum Hybriden, der ab Werk mit den PCM- und VA-basierten Modellagen bekannter Klassiker ausgeliefert wird. Von Roland Juno-106 über Roland JX-8P und Roland SH-101 bis zum Roland XV-5080, gar von Rolands aktuellen und großartigen RD-Pianos befinden sich einige im Gerät. Die auf fünf verschiedenen Parts basierende Soundstruktur bietet zudem auch noch einen freien Slot für Drummachines – also quasi eine Umkehrung der Struktur von Roland MC-101 und Roland MC-707 mit Gewichtung auf tonale Klangerzeuger. Gerade unter Berücksichtigung des Formfaktors, des digitalen Aufbaus in Kombination mit der Namensgebung „Jupiter“ kristallisierte sich in den letzten Monaten an mancher Stelle in der Community ein gewisser Unmut heraus – was hier unter der Haube schlummert – und dass es sich um exakt dasselbe handelt, was im Fullsize-Jupiter X ruht und für welch mannigfaltige Anwendungszwecke es sich eignet, drang bisher allerdings auch noch nicht wirklich an die Oberfläche. Somit folgt ein ausführlicher Test, der hoffentlich mit einigen offenen Fragen aufräumen können wird. Gleich zu Anfang:

ZEN-Core – nur ein neuer Begriff für ACB?

Offenbar nicht. Rolands neue ZEN-Core-Engine ist dazu in der Lage, VA- und PCM-Sounds sowie DSP-Effekte auf einmal zu prozessieren und das bei einer ständigen 32 stimmigen Polyphonie. Musste man sich früher ein Boutique-Gerät pro Soundset kaufen, so besteht von nun an die Möglichkeit, seinen Synthesizer per Update mit weiteren Soundsets zu versorgen, die alle unterschiedliche Aufbauten und somit auch Parameteränderungen beinhalten. Rolands CEO Jun-ichi Miki schnitt es damals bei unserem langen Gespräch in den Abbey Road Studios nur leicht an, doch mittlerweile legt er es offen: Kauft man einen ZEN-Core kompatiblem Synthesizer, so erhält man eigentlich alle. Hast du einen Patch auf dem Jupiter Xm erstellt, möchtest diesen aber mit deinem Stage-Piano (beispielsweise: Roland RD oder Fantom Serie) spielen – zieh ihn dir einfach per USB-Stick herüber – und das läuft. Meiner Meinung nach ein mutiger und zukunftsweisender Schritt der Marke Roland – so lange es eben gut klingt. Ja, genauso respekterheischend, wie es ist, an der Technologie, an der man seit vielen Jahren forscht und optimiert, festzuhalten. Laut Aussage Mikis möchte man das eine Gerät erschaffen, das alles kann, die Historie aufgreift, aber auch nach vorne schaut. Doch schauen wir uns das Konzept einmal ganz von vorne an. Unser Autor der jim hat bereits ausführlich zum Thema ZEN-Core referiert, nachzulesen hier.

Roland Jupiter Xm – Überblick über die Hardware

Entscheidet man sich für den Kauf eines Roland Jupiter Xm, so erhält man ein kompaktes Gerät (576 x 308 x 93 mm) mit einer drei Oktaven umfassenden Slim-Key-Tastatur, die sich in dieser Größenordnung absolut nach dem Anwärter anfühlt, wenn es um die Spielbarkeit geht. Die Tasten besitzen einen toll einschätzbaren Widerstand und einen angenehmen Druckpunkt, das erste Mal habe ich Slim-Keys unter den Fingern, die sich wirklich flink und responsiv anfühlen. Aftertouch hat man hier leider eingespart, die Velocity lässt sich mit den ungewichteten Tasten jedoch großartig kontrollieren. Links davon befinden sich herkömmliche Pitch- und Modwheel Lösungen – hier war Roland schon mal kreativer (beim großen „X“ findet sich der altbekannte und geschätzte Joystick), aber das, was da ist, fühlt sich gut an.

Sitzen tut das Ganze in einer mehrteiligen Gehäusekonstruktion aus Aluminium und Hartplastik, die sich nicht nur haptisch gut, sondern auch grundsolide anfühlt. This one is built to last. Die zwei Seitenwangen aus geschliffenem Aluminium mit Überstand bieten wohldurchdachten Stoßschutz.

Dreht man das Gerät auf den Rücken, so fällt einem sofort ein Batteriefach ins Auge, was unweigerlich an die Spielgeräte aus der Kindheit erinnert. Mit acht AA-Batterien (die starken Ni-MH) lässt sich das Gerät auch unterwegs nutzen.

Praktisch: Betreibt man den Jupiter Xm beispielsweise in der Bühnensituation per Stromkabel und dieses reißt ab oder fällt aus, so läuft der Jupiter problemlos im Batteriebetrieb weiter. Noch ein weiteres Merkmal wird dem Betrachter der Unterseite des Gerätes klar: Hier befinden sich Lautsprechergitter. Ja, in dem Gerät sind auch Lautsprecher verbaut – und zwar ganze vier an der Zahl – und ja: Diese lassen sich auch per eingebauter Bluetooth-Schnittstelle per Mobiltelefon und Co mit Audio beschicken – genauso wie sich MIDI über Bluetooth auch aus dem Gerät heraus- wie in dieses hineischicken lassen. Im Test mit einer iPhone App funktionierte das problemlos und ohne merkliche Latenz.

Anschlüsse des Roland Synthesizers

Hat man darauf keine Lust – so lässt sich vorn per kleiner Klinke wie hinten per großer Stereoklinke ein Kopfhörer anschließen sowie per symmetrischem XLR oder L/R-Klinke der Audioausgang abgreifen. Toll, dass man hier trotz Gerätegröße verschiedene Möglichkeiten geboten bekommt.

Hiermit nicht genug: Ein Mikrofoneingang samt pegelbarem Vorverstärker in XLR/Klinkenkombibuchse befindet sich auf der Rückseite- dieser kann nicht nur zur Nutzung des Vocoders verwendet werden, sondern auch als herkömmlicher zusätzlicher Instrumenten- oder Gesangseingang mitsamt der internen Effekte. Ein Stereo-Aux-Eingang kann zur weiteren Speisung des Geräts mit Audio verwendet werden, zwei CV-Buchsen findet man hier ebenfalls noch für Sustain und zuweisbare Expression. MIDI In und Out, kein Thru sowie eine USB-Memory- und eine USB-Host-Verbindung befinden sich hinterrücks noch, natürlich neben dem Ein-/Ausschalter und dem Eingang für den Strom.

Das USB Interface

Der Jupiter Xm lässt sich über diese auch als class compliant USB-Interface mit seinen Ein und Ausgängen nutzen – eine Art all-in-one Studio bekommt man also obendrauf. Die Hardware macht einen grundsoliden Eindruck, ist sauber gefertigt und auch sehr gut abzulesen. Einen kleinen Dorn im Auge stellt zu Anfang definitiv das Display dar, zumindest wenn man dem Roland Jupiter Xm wirklich etwas unter die Haube schauen – und sich an das Programmieren seiner eigenen Soundsets machen möchte – das ist schon eine kleine Frickelei. Die verbauten Plastikpotis fühlen sich alle sehr wertig und „grippy“ an, auch die Drucktaster sind, wie man es bereits von TR und MC Serie kennt, bestens gefertigt. Allerdings auch hier ad hoc: Das „Teil“ kann deutlich mehr als nach was es aussieht – weshalb es allerdings schon an sich extrem viele Bedienelemente auf der Oberfläche gibt, diese sich allerdings auch noch durch mehrere Second-Funktionen anderweitig verwenden lassen. Die illuminierten Function-Buttons von 1-16 lassen sich beispielsweise für ganze fünf elementar verschiedene Unterfunktionen nutzen – hierzu jedoch später mehr.

Engine start – die Synthese im Jupiter Xm

Die verbaute ZEN-Core-Engine ist dieselbe, die bei MC 101 und 707 zum Einsatz kommt, abgestimmt und umverpackt in ein eher melodisch orientiertes Gewand. Analoge Geister werden hier lediglich per Physical-Modeling gejagt – eine seltsame Kontroverse für mich gleich vorweg: Am Jupiter Xm befinden sich drei verschiedene Filter-Modelle, einer à la IR3109 (Roland SH-101 und Co), eine Ladder im Moog-Stil und zu guter Letzt ein Filter, das nach Sequential Cicuits Pro-One klingen soll. Alle Filtermodelle klingen recht ähnlich und verlieren Bass und Grundfrequenz, wenn man die Resonanz heißer fährt.

Ich hätte mir hier zur Abrundung eine Art SVF oder gar etwas Dreckigeres im MS20-Stil gewünscht. Jetzt zu meiner persönlichen Kontroverse: Im aktuellen Fantom Flaggschiff der Marke wurde zusätzlich ein optional nutzbares analoges VCF verbaut – aber im >Jupiter< nicht? Das fehlt mir und hätte sicherlich bei Bedarf beim Sound-Stacken einiges an zusätzlicher Textur und „verbindender“ Wärme bereitstellen können. Die Speicherstruktur des Gerätes kennt man bereits aus MC 101 und 707 und erinnert in etwa an jene, die auch in den Elektron Geräten zum Einsatz kommt. In den ersten vier von insgesamt fünf multitimbral spielbaren Parts lassen sich frei nach Gusto entweder Presets aus den üppig bestückten Bänken laden oder basierend aus den im Handumdrehen geladenen Modeling-Engines eigene Patches erstellen. Hierbei ist interessant, dass je nach Engine unterschiedliche Parameter zur Verfügung stehen.

So lassen sich im Juno-Modell beispielsweise die DCO-Schwingungsformen einstellen und dann der Sub Oszillator hinzumischen, bei dem SH lassen sich die Schwingungsformen des Oszis überblenden und der Sub Oszillator hinzumischen – eben wie bei den jeweiligen Originalen. Auch Effekte und Filter können je nach „Tone“-Modell variieren. Man kann schon recht tief in die Welt des Sounddesigns eintauchen – einfach ist das jedoch aufgrund der Größe des Displays und der zahlreichen Taster-Kombinationen bei Weitem nicht. Modulationsmatrix und Konsorten existieren und sind gut und intuitiv gelöst – diese allerdings erst einmal zu finden, stellt auch nach einer Woche mit dem Jupiter Xm noch ein Problem dar – eine steile Lernkurve ist somit vorhanden und ich würde soweit gehen zu behaupten, dass sie sogar noch etwas steiler ist als bei den Kollegen von Elektron. Ein großartiges Schmankerl, über das ich beim Scrollen der Menüs stieß: Basierend auf den 12 Tönen unserer Oktave lassen sich komplett frei nach Gusto mikrotonale Tunings erstellen!

Die verschiedenen Synthese-Modeling-Bänke im Xm

Das bereits angeschnittene Beispiel bezüglich der fünf verschiedenen Unterfunktionen der 16 Model-Taster: Per Druck auf „Model Bank“ lassen sich die verschiedenen Modeling-Bänke aufrufen beziehungsweise die zugewiesene Kategorie zuweisen. Es sind jedoch auch weitere Bänke verfügbar, die komplett frei konfigurierbar sind – hier kommt die großartige interne Dateistruktur zum Tragen: So sind alle Preset-Sounds mit Tags versehen, sodass man sagen kann „diese Bank soll nur aus Pianos bestehen, die mit der XV-5080 Engine modelliert wurden“. Drückt man „Part select“, lässt sich mit den ersten fünf Tastern der aktuelle zu modifizierende Part auswählen und mit den Tastern 6-10 die einzelnen Parts muten oder aktivieren. Per Druck auf „Scene“ lässt sich von Szene zu Szene (also das jeweilige aus fünf Parts und Arpeggio/Sequencer, Keyboard Split und Effekt Informationen bestehende Soundset samt Drum Machine) springen. Praktisch: Tut man das während der Performance, entsteht kein Abriss des Klanges und der Wechsel geschieht absolut unmerklich. Per Druck auf „Function“ im Scene-Modus, lässt sich zwischen den Szene-Bänken umschalten. Insgesamt finden 256 Scene-Speicherplätze auf der Oberfläche ihren Platz. Hat man einen Part ausgewählt, den man modifizieren möchte, so dient „Function“ zur Auswahl des zu editierenden Oszillators auf der Hardware-Oberfläche, auch lassen sich diese hier muten oder aktiv schalten.

Zudem gibt es noch den Step-Edit-Modus – hier gelangt man in den Step-Sequencer, er sich auch wirklich tiefgreifend einstellen lässt – einschließlich Ratcheting und Gate-Länge, Velocity etc. Es ist nur umständlich mit den Bedienelementen und dem kleinen Display, erinnert ein bisschen an die Ära „Boss DR“ – wenn man diese Funktionalität ein paar Tage lernt, ist es aber definitiv zu bewerkstelligen, gute Sequenzen zu programmieren. Maximal 64 Steps pro Pattern werden hier geboten.

Wenn man ihn manuell programmieren möchte, muss man erst die Noten auswählen, bis 4×16 Schritte pro Instrument – in vier Pages. Die Sequenzen lassen sich jedoch auch per Hand einspielen, Motion-Sequencing wird einem jedoch nicht geboten. Ein Workaround: Die Modulationsmatrix lässt auch Bearbeitungen pro Sequencer-Step zu – so lässt sich bewirken, dass beispielsweise auf Step 3 das Filter etwas offener ist, bei Step 5 ein Glide stattfindet und dergleichen mehr.

Taucht man ab in die Menüoberfläche des kleinen Geräts, so findet man sämtliche Schwingungsformen an sich frei kombinierbar, auch die PCM-basierten oder Super Saw und Noise – gar lassen sich hier sogar pro Part eine davon links und eine rechts im Stereofeld positionieren. Ein kleiner Schritt in Richtung Interaktivität: Per Parameter-Bewegung und Druck auf die „Function“-Taster gelangt man in einige der die jeweiligen Parameter betreffenden Untermenüs.

War bei der kleineren Variante der neuen Roland MC-Serie noch der Unmut über die nicht einstellbaren Presets groß, so wird dies hier hinfällig – hier lässt sich wirklich alles einstellen. In diesem Fall will man es halt einfach nur nicht sofort – da es sich als extrem umständlich herausstellt – aber ist das denn schlimm?

Für wen ist der Xm zu empfehlen?

Auf sämtlichen Marketingtexten, die Jupiter X und Roland Jupiter Xm betreffen, findet sich immer wieder die Umschreibung des „voll eingerichtetem Vintage Studios“. Voll eingerichtet? Passt! Aber Vintage? Das Gerät ist in meinen Augen so viel, ein Roland Underdog, wie er im Buche steht. Was dieses Teil alles kann, würde wohl kaum in einen AMAZONA.de Testbericht von normaler Länge passen. Aber „Vintage“ ist daran mal so überhaupt nichts. Die Modellagen klingen meiner Meinung nach alle einen Schritt feinauflösender und druckvoller als die Boutiques und auch die Parameterauflösung hat einen deutlichen Schritt nach vorne getan – allerdings hört man beim schnellen Filtersweep noch häufiger Stufenartefakte und „Vintage“ , also unperfekt, sprazzelig und noisy sowie etwas unberechenbar, ist an diesem Gerät klanglich wie bedienungstechnisch überhaupt nichts. Blickt man hier einmal durch, kann man sich wahre Synthesizer-Monster erschaffen (die sich mit Sicherheit fantastisch mit einem analogen Stereo-Filter hätten abrunden lassen), die sich dann auch noch gefühlt unbegrenzt polyphon spielen lassen. Hier ist alles drin, vom brauchbaren Grand-Piano über Jupiter, SH-101 bis hin zur Supersaw.

Somit: Findet der Jupiter Xm mit Sicherheit in vielen Projektstudios ein gutes Zuhause, aber meiner Meinung nach liegt seine „Superpower“ im Live-Bereich. Fette Leadsounds, durchsetzungsfähige Layer-Bässe, zwischendurch ein Klavier und hinterher noch ein Pad – unterm Klavier, Sprung ins nächste Lied – per Scene-Taster in einer Millisekunde den Vocoder für die Funk-Parts aktiviert. Das funktioniert fantastisch. Mit wirklich brauchbarer, kleiner Tastatur. Auf einem Rhodes oder Flügel stehend sehe ich den kleinen Power-Zwerg.

Danach im Hotel oder Tourbus – oder gar im eigenen Bett zum Spaß haben und scribbeln von Ideen, um ihn danach wieder im Projektstudio aufzubauen. Die gibt er einem immer – Ideen. Beim Durchscrollen von Scenes oder Tones, beim Wechseln der Engines oder den Rhythmus und Arpeggio Patterns. Bei Letzteren ist übrigens künstliche Intelligenz im Spiel, die das Gespielte analysieren und darauf basierend passende Patterns erstellen soll – das klappt bei mir zwar nur „so semi“, aber manchmal kommen wirklich interessante Figuren zustande, die sich mit dem Sequencer einfangen lassen: Über eine Funktion, die etwa dem „capturing“ in neueren DAWS nachkommt, lässt sich, hat der Arpeggiator die letzten 1 bis 4 Bars etwas Spannendes gespielt, das Material im Sequencer einfangen und fortan manuell modifizieren. Besagter I-Arpeggio ändert je nach Velocity und Spielweise die Rhythmus- und Melodiepattern, im großen Bruder Jupiter X scheint sich hier etwas mehr einstellen zu lassen, im Xm lässt sich mit dem „Rhythm“-Poti durch verschiedene Drum-Begleitungen und Arpeggio-Figuren scrollen, auf denen basierend der I-Arpeggio zu dichten anfängt. Swingen kann er auch. Danach per Step-Edit eingefangen und editiert, fortan lässt sich die fertige MIDI-Datei mit Leichtigkeit in eine DAW importieren oder per Bluetooth aufnehmen. Leider lassen sich die verbauten Drum-Kits klanglich kaum bis gar nicht modifizieren – hoffentlich folgt das in einem Update. Wie dem auch sei, das kleine Gerät ist bis unter die Zähne bewaffnet mit Features – darunter auch einige, die wirklich verrückt sind. Hören wir rein!

Praxis: Klang und Nutzbarkeit des Roland Synthesizers

Beim ersten Anspielen der analogen Klangs ergab sich unmittelbar folgender Eindruck: Man ist weiter gekommen. Klangen Aira System-1 und Konsorten schon gut, so klingt der Roland Jupiter Xm für meine Ohren noch einmal einen Tick feinauflösender und befriedigender – die Boutiques haben mir klanglich nie besonders imponiert, der Xm hier vor mir haut mich zwar weder im Jupiter-, noch im Juno- oder SH-Modus auf emotionale Art und Weise vom Hocker, aber die Sounds sind absolut vollwertig „bis ganz nach oben und unten“ und klingen besonders in ihrer Charakteristik und Entfaltung ihren Vorbildern entsprechend – ich würde fast sagen: „originalgetreu, bis auf die Fehler“. Es ist der Workstation-Sound, den man hier bekommt. Ja, besonders die Jupiter-Emulation klingt verdammt nah am Original, gewisse Envelope-Peaks und Schwingungsformen mit inbegriffen – die analoge Imperfektion und „Grittyness“ bleibt allerdings, trotz folgendem lustigen wie verrückten Feature aus: Man hat in den Jupiter Xm tatsächlich einen Temperatur-Sensor verbaut! Dieser kommuniziert mit der DSP und soll es dem Gerät ermöglichen, sich wie ein echter Analoger aufgrund verschiedener Temperaturbedingungen zu verstimmen. Glücklicherweise ergibt sich hieraus nur ein subtiler Effekt, der kaum wahrzunehmen ist – wie dem auch sei: Klangliches Resümee der analog Sektion: Mehr als nur brauchbar, sondern toller, schnell einsetzbarer und zugänglicher, gut zu verwendender Sound! Die PCM-Ecke ist jedoch absolut über jeden Zweifel erhaben. Dass man hier auf Knopfdruck auch ein Pad aus dem D-50 oder die gute alte Nylonklampfe aus dem XV-5080 Rack-Gerät unter den Fingern haben kann, ist absolut genial. So viele charaktervolle Sounds, die man kennt – von angestaubten Digital-Prüglern bis hin zu großartigen Modeling Sounds – vom guten alten „Tekno Hit 1“ oder dem „RiversOfTime“-Pad über die Modeling-Oboe bis zu Digital-Leadsounds mit Modeling-Obertönen die das „Kind der Neunziger“ Nostalgieherz absolut bis zum Hals schlagen lassen – was für ein geniales und vielseitiges Soundset – eben ideal zum Sound stacken und layern.

Das ist sowohl etwas für den Nostalgiker als auch für den, der einfach inspiriert, frei und vor allem: schnell sein möchte, diese Bandbreite an Sounds in dieser Qualität findet man ansonsten vielleicht mal in einer Top-Class Workstation. Zum Niederknien – einmal hin, alles drin. Und man darf sich auf mehr freuen – per Update. Beim Kauf des Jupiter Xm erhält man sozusagen einige Plugouts in verbesserter Qualität und kann diese bei Bedarf frei miteinander kombinieren und verfremden. Das Gerät ist absolut vollgeladen mit Sounddesign Kapazitäten – was allerdings etwas in Kontrast zur Oberfläche steht. Ich erwische mich selbst beim Erstellen von Klängen übers Preset-Browsen und Neukombinieren, das ist super befriedigend und vor allen Dingen auch: flott. Genauso in der Live-Situation. Ich nahm das Gerät an dem Tag, an dem ich es erhalten hatte, gleich mit zur Probe einer Jazz-Gruppe und fand per „learning by doing“ heraus, wie man Sounds ändert, stackt oder splittet und habe mir während der Performance meine 16 Taster mit improvisiert erstellten Klangkombinationen belegt. Hier glänzt er, im Studio wie auf der Bühne, aber so richtig ins Innere vorwagen möchte man sich eigentlich gar nicht richtig. Eine Software zur Erstellung von Patches „en detail“ im Plugout-Style oder per App wäre somit eine großartige Erweiterung des bestehenden Systems und würde großen Mehrwert bringen. Am großen Bruder Jupiter X gibt es ja augenscheinlich auch nicht viel mehr Bedienmöglichkeiten – und beide Geräte bieten offensichtlich unfassbare Sounddesign-Kapazitäten, die man gerade noch etwas verschenkt. Leider lässt auch die generelle digitale Einbindung etwas zu wünschen übrig: Da jedes Patch unterschiedlich aufgebaut ist und somit immer unterschiedliche CC-Parameter bedient werden, muss man ständig Parameterzuweisungen neu vornehmen und nachprogrammieren, wenn man dem Gerät Automationen aus der DAW zuschicken möchte – als Interface läuft er dafür nach der Treiberinstallation aber ziemlich rund.

Der Roland Jupiter Xm Synthesizer on YouTube