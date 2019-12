Test: Roland MC-707 V1.20 Groovebox & Music Workstation

MC-Update: Schneller geht's wirklich nicht

Da haben sich meine Vorschusslorbeeren im Test zur Roland MC-707 in Form der drei Sterne ja gelohnt, denn Roland haut direkt zur Weihnachtszeit ein Update von Version 1.02 auf 1.20 raus. Auch wenn der unscheinbare Versionswechsel eher marginale Änderungen andeutet, ist das Update doch massiv ausgefallen. So betont Roland im Vorstellungsvideo, man habe auf die Kunden gehört und viele der Wünsche eingebaut. Ob das stimmt oder man doch lieber schnell ein Produkt auf den Markt bringen musste und der Konsument wieder mal Betatester war, möchte ich nicht bewerten, aber man ist durch Apple und Co. schließlich inzwischen leidgeprüft. Hier zunächst die Vorstellung von Roland.

MC-Firmware-Update 1.20

Das Update geht sehr einfach von der Hand: Die heruntergeladene BIN-Datei auf die SD-Karte ins Root kopieren, diese einstecken und beim Einschalten die Shift-Taste gedrückt halten. Der Prozess dauert eine Weile und dann ist das Update abgeschlossen. Roland empfiehlt danach einen System-Reset. Weil die Datei beim erneuten Shift drücken beim Einschalten noch mal gelesen wird, sollte man diese zur Sicherheit anschließend selbst löschen, das passiert leider nicht automatisch. Nach dem Update schaltet man die MC-707 aus und wieder ein und die neue Version steht zur Verfügung. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Neuerungen.

Sampling und Organisation

Gerade die erweiterten Sampling-Möglichkeiten haben mich hoffen lassen, auch größere Speicherkarten vom Typ SDXC einzusetzen. Laut Handbuch werden maximal SDHC-Karten unterstützt, somit ist bei 32 GB Schluss, zumindest theoretisch.

SDXC-Karten unterscheiden sich im Wesentlichen im Dateisystem. Wer SDXC aufdrucken will, muss ExFAT von Microsoft lizenzieren und mindestens 64 GB Datenspeicher bereitstellen. Im Umkehrschluss lassen es SDXC-Karten mit Bordmitteln nicht zu, sie mit dem Dateisystem FAT32 zu formatieren, das geht nur mit Drittanwendungen wie h2format. Eine testweise und nagelneu ausgepackte SanDisk Extreme Pro mit 128 GB wurde entsprechend nicht erkannt und so habe ich eine Karte mit 32 GB gewählt, das reicht mir eigentlich für den Alltag.

Wer es dennoch probieren möge, formatiere eine SDXC-Karte in FAT32. Google hilft hier weiter und stecke sie in das Gerät. Vorsicht beim Firmware-Update, hierfür sollte man zur Sicherheit stets kompatible SDHC-Karten verwenden.

Die Änderungen lohnen sich, so dass ich auf meine Speicherkarte einiges an Samples gepackt habe, was mein Archiv so her gibt.

Gleich in Erinnerungen schwelgend wollte ich mir mal schnell ein Kit mit der Korg DDD-1 basteln. Dabei hatte ich mir irgendwann schön alle Hersteller und Produkte von kb6.de in Unterordner eingruppiert, so dass ich schnell das Gerät meiner Wahl zusammen gebaut habe. Dies machte ich schon mit der MPC Renaissance, aber zum Ziel war der Weg doch relativ lang.

Nicht so bei der MC-707, hier fällt er nämlich erfreulich kurz aus. So wählt man Sound und Wave File, anschließend ist man im Samples-Ordner und kann sich mühelos in der Baumstruktur orientieren. Wie ich das von Akai auch kenne gibt es eine Auto-Preview-Funktion, so dass direkt beim Dateiwechsel der Sound abgespielt wird. Mit C4 wählt man die Funktion, haut auf das Pad und importiert den Sound dort hin. Einfacher und logischer geht es nicht und ähnlich verfährt man auch mit Tone Tracks. Multi-Samples können nach wie vor nicht importiert werden und so würde ich die MC-707 nicht als Sampler-Ersatz sehen. Dafür stehen jedoch alle Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung, die sich auch auf die internen Samples anwenden lassen.

Neu ist die Record-Funktion, die sich direkt im Sound-Menü findet. Hier kann man nicht nur über die externen Audio-Eingänge samplen, sondern auch über den USB-Port. Das kann sinnvoll sein, wenn man eine komplexe Phrase aus der DAW nutzen will, so muss man diese nicht zuvor als WAV-File exportieren. Nach der Aufnahme lassen sich Start- und Endpunkt festlegen und die Samples im Projekt oder der Bibliothek auf der SD-Karte speichern. Nicht gesehen habe ich Verwaltungsfunktionen wie Ordner erstellen, umbenennen von Dateien und Löschen. Dies finde ich auch nicht tragisch, weil sich das auch bequemer im Browser am Rechner machen lässt.

Das Slicing von Loops ist auch eine spannende Funktion. Hier lassen sich Loops in einem Editor quasi zerstückeln und Teile auf einzelne Pads legen. Damit lässt sich ein Loop dann ganz individuell wieder zusammen bauen und die MC-707 erkennt die Taktstruktur, das konnte sie auch vor dem Update schon. Auch hierfür gilt, dass man die einzelnen Pads individuell bearbeiten kann.

MIDI-Erweiterung der MC-707

War es zuvor nicht möglich, die MC-707 fernzusteuern, so kann man dies nun mit einem externen Keyboard oder der Lieblings-DAW realisieren. Dabei werden MIDI-CC-Befehle sowohl gesendet als auch empfangen, Scenes und Clips können wie Filterbewegungen automatisiert oder manuell über ein Keyboard verändert werden.

Roland stellt mit Zenbeats eine Software für iOS zur Verfügung, mit der man per USB auch den fehlenden Song-Mode quasi ersetzen kann, diese ist leider nicht mit dem Screenreader VoiceOver bedienbar. Durch die MIDI-Steuerung kann die MC-707 quasi als Hardware-Ergänzung in Ableton Live dienen und ganze Teile abbilden. Das erhöht die Flexibilität und erleichtert die Integration ungemein.

Rolands Chord Designer

Ein spannendes Feature, das melodische Akkordstrukturen auf Pads belegen kann. Die Regler C1 bis C4 regeln einen Ton des vierstimmigen Akkords und so lässt sich jedes der Pads individuell konfigurieren. Dabei gibt es auch Listen und einiges mehr, das ich in der Kürze alles nicht vollständig erfassen konnte. Zum Aktivieren drückt man Shift und Chord und kann direkt nach dem Anschlagen eines Pads sogleich mit den vier Reglern die tonale Verstimmung vornehmen und bestimmte Akkordfolgen lassen sich fortan direkt mit den Pads einspielen.

In Listen werden auch verschiedene Akkordtypen bereitgestellt, aus denen man auswählen kann. Ein sofortiges Hören der Änderungen ist natürlich möglich und auch wichtig. Vielleicht bekommt die MC-707 irgendwann noch einen spannenden Arpeggiator dazu, wobei ein angeschlossenes Keyboard diese Funktion nachliefern kann.