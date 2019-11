Die besten Drummachines, Grooveboxen und E-Drums 2019

Beats & mehr aus 2019

Auch das Beats-Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und wir wollen euch heute noch einmal die interessantesten Produkte des Jahres näherbringen. Ginge es alleine um die Artikel mit den meisten Kommentaren und den heißesten Diskussion, dann kann es für 2019 eigentlich nur ein BEATS-Produkt 2019 geben. Doch alles der Reihe nach, denn wir starten mit …

Die besten Grooveboxen und Sequencer aus 2019

Platz 2: Elektron Model Samples

Elektron Produkte sind in der Regel alle sehr fundiert und klanglich top, die Bedienung erschließt sich aber erst, wenn man regelmäßig mit den Geräten arbeitet. Ganz einfach wird es dem Nutzer in der Regel nicht gemacht. Diese Menüfallen gibt es beim aktuellen Produkt von Elektron, dem Model Samples, glücklicherweise nicht. Etwas Luft nach oben hat der Model Samples aber definitiv noch.

439,- Euro

Test des Elekron Model Samples

Platz 1: Toraiz Squid

Man mag vielleicht denken, der Toraiz Squid wäre rein auf DJs zugeschnitten. Doch während unseres Tests des Performance Multirack-Sequencers wurde schnell klar: Die Möglichkeiten, Funktionen und die Variationsbreite der Patterns sind so breit, dass man mit dem Squid einen kompletten Sequencer bekommt, der auch außerhalb ausgetretener Pfade glänzt und ein Traum für alle Polyrhythmiker ist.

599,- Euro

Test des Pioneer Toraiz Squid

Die besten E-Drums, Drum-Module und Controller aus 2019

Aus den drei Sparten E-Drum Sets, Module und Controller haben wir uns jeweils ein Produkt rausgesucht, was uns im Jahr 2019 besonders gefallen hat.

Pearl Mimic Pro

Bereits im Jahr 2017 berichteten wir das erste Mal über das Drum-Modul Pearl Mimic Pro. Dieses hat der Schlagzeughersteller Pearl zusammen mit Steven Slate entwickelt, besser bekannt als Mann hinter dem Mega Touch Display Raven, dem virtuellen Mix-Rack VMR oder der Sound-Library Steven Slate Drums.

Das Mimic Pro Modul war zunächst nur in den USA erhältlich, danach in sehr begrenzten Stückzahlen auch in Europa. Im Sommer konnten wir dann endlich unseren Test zum Mimic Pro veröffentlichen. Die exzellent klingende Sample-Library und die intuitive Touchscreen-Bedienung sind nur einige Highlights des Moduls. Etwas Luft nach oben gibt es noch, aber Pearl hat bereits einige Sound- und Funktions-Updates zugesagt, auf die wir sehr gespannt sind.

Pearl EM1

Ebenfalls von Pearl stammt der Mallet-Controller EM1. Ein gutes Konzept, gepaart mit durchdachten Funktionen, für die sich Pearl in diesem Fall Keith McMillen ins Boot geholt hat, ergeben einen sehr guten Controller für Beats und Melodien.

ATV EXS-3/EXS-5

Bei den E-Drums, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, hat uns vor allem das EXS-3 und der größere Bruder EXS-5 aus dem Hause ATV überzeugt. Der mittlerweile verstorbene Gründer von ATV, Ikutaro Kakehashi (besser bekannt als der Gründer von Roland) und sein Team wollten E-Drums auf das nächste Level heben und mit den beiden Modellen EXS-3 und EXS-5 sind sie definitiv auf dem richtigen Weg.

Preis: 1.559,- Euro (EXS-3), 1.998,- Euro (EXS-5)

Test des ATV EXS-3/EXS-5

Die besten Sample Pads aus 2019

Der klare Überflieger im Bereich der Sample-Pads aus dem Jahr 2019 ist das Alesis Strike Multipad. Sowohl unser Autor als auch die AMAZONA.de Leser geben dem Sample-Pad drei Sterne. Obwohl die ersten Plätze der Sample-Pad Rangliste seit langer Zeit von Platzhirschen wie den Roland SPDs und Yamahas Multipad besetzt sind, braucht sich das Alesis Strike Pad keineswegs zu verstecken. Ein modernes Design hat Alesis hier mit einer großen Anzahl von Sounds kombiniert. Ab Werk bietet das Pad 7.000 Sounds, dazu gibt es die Möglichkeit, eigene Sounds und Loops zu importieren und zu bearbeiten. Mit dem Strike Multi Pad ist Alesis ein klarer Schritt nach vorne gelungen, weiter so.

Preis: 699,- Euro

Test des Alesis Strike Multipad

Die beste Software für Beats und Drums aus 2019

Nicht nur in modernen Produktionen ist Software für die passenden Beats und Sounds nicht mehr wegzudenken. Vor allem im elektronischen Musikbereich kann die Suche nach der passenden Kick-Drum zur Odyssee werden. Obwohl Rob Papens RAW-Kick bei Weitem nicht alleine auf weiter Flur steht, bietet es am Ende doch oftmals mehr als die Konkurrenten von Native Instruments oder D-16. Es lassen sich nicht nur modulierte Percussions jeglicher Art erstellen, sondern auch monophone Synthesizer-Sounds. Mehr geht eigentlich nur noch mit einer Modular-Software, allerdings vielleicht nicht so übersichtlich. Mit RAW-Kick legt Rob Papen die Messlatte für Kick-Drums & Co. ein deutliches Stück höher. Daher unser Highlight für die beste Beats-/Drums-Software aus dem Jahr 2019.

Die besten Bass-Synthesizer und Drum-Sampler aus 2019

Korg Volca NuBass

Der jüngste Spross der Volca-Familie ist der Korg Volca NuBass. Dieser erweitert den Klangfundus der Volca-Familie noch einmal und das, ohne den anderen Modellen klanglich zu nahe zu kommen. Die Features sind beachtlich und mit dem integrierten Sequencer wird der NuBass gut abgerundet.

191,- Euro

Test des Korg Volca NuBass

Modal Craft Rhythm

Der Craft Rhythm ist der Exot in unserer Bestenliste 2019. Und das nicht nur optisch, denn ein Gehäuse gibt es bei diesem Drum Sampler nicht, es sieht alles irgendwie nach DIY aus. Der Craft Rhythm bringt einiges an Charakter mit und hebt sich damit klar von den klassischen Beats-Produkten ab. Er kann im Studio und auf der Bühne zum Einsatz kommen, Patterns können verknüpft, die Samples aktiv gestaltet werden und das sowohl direkt am Gerät als auch über eine Controller-Software.

92,- Euro

Test des Modal Craft Rhythm

Die besten Drumcomputer aus 2019

Platz 3: Korg Volca Drum

Klein, kompakt und gut – so kennt man die Volca Familie aus dem Hause Korg. Im Jahr 2019 gab es neben dem NuBass noch weiteren Zuwachs. Korg Volca Drum entdeckte ebenfalls das Licht der Welt.

Der Volca Drum ist eine gute Erweiterung der Volca Familie. Analoge Drum-Sounds kann er zwar erzeugen, seine Stärke liegt aber eher bei Percussion-Sounds, die man in dieser Art und Weise so eben nicht mit den anderen Volcas erzeugen kann. Der Sequencer lässt sich gut handhaben und lädt zum Jammen ein. Wie üblich kommt das Ganze auch noch zu einem mehr als attraktiven Preis zu euch.

Preis: 148,- Euro

Test des Korg Volca Drum

Platz 2: AVP Synth ADS-7

Die kleine russische Schmiede aus Moskau hat bereits zu Beginn des Jahres 2019 ihren analogen Drum-Synthesizer ins Rennen um den ersten Platz geschickt. Dabei überzeugt er durch seinen eigenständigen und guten Klang. Nicht nur fest zugewiesene Standards wie Bass-Drum, HiHats und Clap meistert er überzeugend. Dank der flexiblen Generator-Module werden dem Nutzer noch weitere klangliche Spielräume eröffnet, durch die hindurch man analog erzeugte Drum-Sounds erkunden kann. Im September kündigte AVP eine zweite Version des ADS-7 an, diese wird u. a. mit einem Sequencer und weitergehenden Features ausgestattet sein.

Platz 1: Behringer RD-8

Lange, lange Zeit wurde über den ersten Drumcomputer von Behringer spekuliert, gemutmaßt, gewünscht, diskutiert und fast schon verschworen und Anfang September war es dann endlich so weit, die RD-8 kam bei uns an und wurde auch sofort getestet.

Relativ schnell war klar: Sieht man die RD-8 als eigenständigen Drumcomputer an, handelt es sich um ein sehr, sehr gutes Produkt, daher gab es am Ende des Tests auch eine klare Kaufempfehlung von uns und das Siegel „best buy“.