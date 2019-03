Test: Korg Volca Drum, Drumsynthesizer

Digitale Percussion

Korg Volca Drum ist bereits die achte Mini-Groovebox und das dritte auf Drums spezialisierte Gerät der Serie. Doch während Volca Beats und Volca Kick mit analoger Klangerzeugung arbeiten, ist Volca Drum ein digitaler Percussion-Synthesizer. Drumsynthesizer stehen, generell wie synthetische Hardware, hoch im Kurs wie wohl nie zuvor. Entsprechend groß ist die Auswahl bzw. die Konkurrenz. Mit halbgaren Sachen oder dem x-ten Aufwärmen bekannter Konzepte kann man den Interessenten kaum mehr ein müdes Lächeln abgewinnen, frische oder andersartige Ansätze hingegen bekommen zumindest anfangs wohlwollende Aufmerksamkeit.

Korg Volca Drum erfindet zwar die Drumsynthese nicht neu, aber hat mit der Kombination aus analogem und physikalischem Modeling ein Konzept, das nicht einem Klassiker abgeschaut wurde.

Hardware

Drum ist klein und handlich wie alle Volcas. Er hat das gleiche Gehäuse mit dem integrierten (quäkigen) Lautsprecher und dem Batteriefach für den mobilen Einsatz. Auch anschlussseitig findet sich die gewohnte Ausstattung mit 5-Pin MIDI-Eingang, analogem Sync-In und -Out (für Volcas, Electribes, SQ-1 etc.) und Stereo-Audio-/Kopfhörerausgang. Zur alternativen Stromversorgung kann ein Netzteil angeschlossen werden, das jedoch wie bei allen Volcas nicht zum Lieferumfang gehört.

Der oberer Teil des Gerätes ist für die Einstellung der Sounds mit teils transparenten und durch LEDs illuminierten Poti- (achsen) und den Tasten zur Sequencer-Steuerung vorbehalten. Diese Sektion ist nicht nur übersichtlich aufgebaut, sondern besitzt auch ein Novum in der Volca-Welt: ein richtiges, gut lesbares Grafik-Display – das vom Volca FM zählt nicht.

Im unteren Teil findet man das bekannte Feld mit den 16 Tasten für Lauflichtprogrammierung und diverse Einstellungen.

Konzept der Korg Volca Drum

Korg Volca Drum hat sechs Parts, es können also sechs verschiedene Drums in einem Pattern gespielt werden. Die digitale Klangerzeugung arbeitet nicht mit PCM-Samples, sondern besteht aus einer DSP-Engine, die mit einer Kombination aus einer sogenannten „Trigger-Wellenform“, Wave Folding und dem sogenannten Waveguide Resonator, einem einfachen Physical Modeling Element, die Sounds erzeugt.

Es gibt keine auf spezifische Sounds zugeschnittenen Kanäle wie Kick, Snare, Hi-Hat usw., denn alle sechs Parts haben die gleichen Synthesemöglichkeiten und man kann sich seine Klänge, die nicht unbedingt Drums sein müssen, nach Belieben zusammenstellen. Die sechs Sounds werden in einem Kit organisiert, wofür nur 16 Speicherplätze zur Verfügung stehen. Diesen begrenzten Speicherplatz kennen wir ja bereits von den anderen Volcas.

Soundgenerator der Korg Volca Drum

Ein Sound besteht bei Volca Drum aus zwei Layern, so dass man zwei unterschiedliche Klangquellen für den Sound kombinieren kann. Beim Oszillator hat man die Wahl aus Sinus, Sägezahn und ein wahlweise Hoch- oder Tiefpass-gefiltertes Rauschen. Die Klangquelle kann mit Bit-Reduktion, Wave Folder und einem Overdrive weiter verformt werden, um eine flexiblere Ausgangsbasis zu haben.

Die Tonhöhe des Oszillators bzw. die Filterfrequenz beim Noise lässt sich mit eine Decay-Hüllkurve, einem Sinus-LFO oder einem Zufallsgenerator modulieren. Die Modulationstiefe ist regelbar, die Geschwindigkeiten auf perkussive Sounds ausgerichtet. Der LFO startet mit jedem Trigger neu.

Die Länge der Drums wird mit einer AD-Hüllkurve gesteuert. Sie kann linear oder exponentiell verlaufen. Im dritten Modus wird mit Attack die Anzahl von kurzen Peaks geregelt, was sich speziell für Claps anbietet.

Über die beiden Layer lassen sich also typische Kombinationen realisieren, zum Beispiel zwei verschieden gestimmte Töne für Percussion, etwa einer Cowbell oder Ton plus Rauschen für eine klassische Analog-Snare. Die Layer kann man wahlweise einzeln oder zusammen editieren. Jeder Sound kann außerdem im Stereo-Panorama platziert werden.

Ein Manko ist die Anwahl der Funktionen, denn hier sind alle möglichen Kombinationen der 3×3 Parameter hintereinander angeordnet. Möchte man den Oszillator von Sinus zu Noise wechseln, muss man mit dem Select-Regler erst alle Sinus+Mod+EG- und Saw+Mod+EG-Konfigurationen durchscrollen, bis man bei Noise ankommt. Wenigstens ist der Select-Regler gerastet, so dass man hier relativ sicher navigieren kann. Doch optimal ist das nicht. Das Austauschen von zwei Parametern kann schon ein kleines Geduldsspiel werden.

Korg Volca Drum – Wie klingt es?

Bass Drums gelingen recht passabel, wenn auch nicht übermächtig. Eher kürzere Sounds mit Pitch-Hüllkurve und etwas Overdrive setzen sich durch. Weichere und längere Bass Drums im 8er-Stil gelingen hingegen nicht ganz so kraftvoll. Vielleicht weil man dem Volca Kick keine Konkurrenz machen will?

Snares können mit den Hochpass-Noise scharf werden, bleiben aber sehr analog-typisch.

Hi-Hats mit Noise lassen sich im zweiten Layer mit einem hochgestimmten Sinus ergänzen, dem mit einem schnellen LFO auch FM-artige Metallklänge entlockt werden können. Das ist dann auch eine gute Ausgangsbasis für die verschiedensten Percussion.

Claps sind dank der speziellen Hüllkurve kein Problem. Mehr Fülle erreicht man hier wiederum mit den beiden Layern, indem man mit Hochpass- und Tiefpass-Noise und variierenden Einstelllungen experimentiert.

Während der Overdrive Lautstärkengewinn und etwas Sättigung erzeugt, würde ich den Bitcrusher eher sparsam verwenden, da er etwas aufgesetzt klingt.

Korg Volca Drum – Waveguide Resonator

Die Anleitung übersetzt das doch tatsächlich mit „Wellenleiter“. Aber der Resonator ist dann doch nur eine Delay-Sektion, die mittels sehr kurzer Verzögerungen Klänge erzeugen kann. Das Prinzip ist von diversen Physical Modeling Synthesizern bekannt. Es gibt die beiden Algorithmen Tube und Strings. Tube ahmt einen länglichen Hohlkörper nach, während Strings Saiten- bzw. Resonanzschwingungen emuliert. Der Resonator kann mit Höhenbedämpfung, Klangkörper und Tune eingestellt werden. Tune lässt sich so weit herunter regeln, dass der Resonator wie ein normales Delay verwendet werden kann.

Diese Sektion ist jedoch nur einmal und nicht für jedes separat Instrument vorhanden. Es gibt lediglich die Möglichkeit, per Send den Resonator von den einzelnen Drums unterschiedlich anzusteuern. Der klangliche Effekt ist schnell ausgereizt und man erzielt überwiegend ähnliche Effekte damit. Mit den PM-Algorithmen der Elektron Machinedrum beispielsweise ist das ein keiner Weise vergleichbar. Der Waveguide Resonator ist eher als Performance-Effekt zu sehen.

Korg Volca Drum – Sequencer mit Mehrwert

Auf den ersten Blick scheint der sechsspurige Sequencer des Volca Drum nicht besonders aufregend zu sein. 16 eintaktige Pattern, die sich über eine Chain-Funktion verbinden lassen, das ist nicht gerade viel. Die Programmierung erfolgt erwartungsgemäß entweder als Step oder Real Time.

Wie von Korg seit den ersten Electribes gewohnt, gibt es auch hier Motion Sequence, mit der alle Regler-gestützten Funktionen in den Pattern als Bewegungen aufgenommen werden können. Beim Volca Drum sind es 69 an der Zahl.

Mit Active Step lassen sich Steps überspringen, während die Sequenz läuft. Damit können Pattern-Variationen improvisiert oder auch ein polyrhythmischer Versatz erzeugt werden. Ergänzend dazu gibt es Step Jump, womit man zu einem bestimmten Step direkt springen kann. Dieser Step wird dann so lange im 16tel getriggert, wie man die Taste hält.

Neu ist die Funktion Step Slice, die es ermöglicht, auf einem Step mehrere Trigger auszulösen. Also im Grunde das, was anderswo Ratcheting oder Multitrigger heißt. Es können maximal 16 Slices pro Step sein und für jeden Step lässt sich ein anderer Wert eingeben. Sehr nützlich, um kleine Drum-Rolls oder Flams einzubauen.

Mit Choke können Sounds gruppiert werden, um sie gegenseitig im Ausklang abschneiden. Die typischen Anwendungen hierfür sind Open und Closed Hi-Hat oder zwei alternierende Percussion.

Schließlich ist gibt es noch zwei Zufallsfunktionen. Mit der ersten lassen sich Sounds eines gewählten Parts generieren. Die Ergebnisse sind allerdings meist recht schräg oder gar unbrauchbar und man muss in der Regel immer nachjustieren. Mit der zweiten Zufallsfunktion können Pattern, einschließlich Steps, Slices, Active Steps und Accent, eines Parts erzeugt werden. Falls die Inspiration mal fehlt, kommt man hiermit vielleicht auf neue Ideen.

Korg Volca Drum in der Praxis

Die Programmierung von Sounds ist etwas umständlicher als bei Volca Beats und Volca Kick. Zwar ist die Klangerzeugung von Volca Drum flexibler, jedoch ist die Bedienung nicht optimal gelöst. Natürlich kommt man mit ein wenig Einarbeitung gut zurecht, doch das Durchscrollen aller möglichen OSC-MOD-EG-Kombinationen und dazu das Umschalten zwischen den beiden Layern kann nervig werden, wenn man gern an Sounds schraubt.

Die eigentliche Programmierung des Sequencers geht flüssig von der Hand. Und Active Step und Jump Step sind sowieso für den On-the-fly-Einsatz gedacht. Die Swing-Funktion ist mit einem eigenen Regler ausgestattet, so dass hier intuitiv gearbeitet werden kann. Aufwendige Arrangements lassen sich zwar im Sequencer nur begrenzt realisieren, aber sehr gut live performen.