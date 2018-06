Test: Korg Volca Mix, Mix- und Steuerkonsole

Strom und Mixe für das Volk

Der Korg Volca Mix ist ein 3-Kanal Mixer und eine Kontrollstation für die Korg Volca Serie, der dazu noch drei weitere Volcas mit Strom versorgen kann. Bereits im Oktober 2017 erschien als Kickstarter-Projekt ein kleiner Mixer im Volca Format, der die Volca-Community in Aufregung versetzte (Hier die Facts). 3 Monate später legte Korg mit der Ankündigung des Korg Volca Mix nach.

Der Name Volca wurde von Tatsuya Takahashi von „Volkswagen“ abgeleitet, sozusagen der Synthesizer für das Volk. Das war vor den Diesel-Skandalen der Automobilindustrie, sonst hätte er sicher einen andere Inspirationsquelle gewählt. Aber dafür können die Volcas im Nachhinein auch nichts, sie bleiben eine saubere Sache. Ob es jedoch Korg nach dem Weggang von Takahashi gelingt, den Erfolg der Volca Serie fortzuführen, könnt ihr im Test lesen.

Auspacken des Korg Volca Mix

Der Korg Volca Mix kommt wie alle Volcas im Pappkarton – mit nur einer Schaumstoffschützhülle für den Mix. Dazu kommt das zum Betreiben absolut notwendige Netzteil mit dem sich der Mix maximal 1,55 m von einer Steckdose entfernt aufhalten kann. Batteriebetrieb gibt’s nicht.

Des Weiteren sind drei 30 cm lange Stromverteiler für drei weitere Volcas und drei vergoldete 35 cm lange Audiokabel in 3,5 mm Stereoklinkenausführung mit dabei. Da den einzelnen Volcas üblicherweise ein Sync-Kabel beiliegt, sind diese nicht im Lieferumfang des Volca Mix enthalten.

Der Volca Mix hat exakt die gleichen Abmessungen wie seine Brüder und fühlt sich mit seinen 345 g viel zu leicht an. Das entspricht in etwa der Hälfte des Gewichts vom Volca Key und FM und ist in etwa gleich mit dem Kick und dem Sample.

Bedienung des Korg Volca Mix

Alle Anschlüsse befinden sich auf der Vorderseite des Volca Mix. Da wären der Netzschalter sowie die drei Stromverteiler für die Volcas. Und hier liegt gleich schon mal der Kritikpunkt. Die Stromkabel sind gerade so lang, um das Aufstellen der Volca Krachmacher direkt neben dem Volca Mix zu erlauben. Die Kabel hätten gerne mindestens 20 cm länger sein dürfen, zumal wir einem sehr engen Kabelwald entgegensehen. Auch erlauben die kurzen Kabel damit eigentlich nur eine Position des Volca Mix in dem neuen Quartett und die wäre rechts unten.

Der Mixer im Volca Mix bietet drei Kanäle. An Bedienelementen gibt es je Kanal den Komboregler für das Tief- und Hochpassfilter, also links Tiefpass- und rechts Hochpassfilter, einen Lautstärkeregler für den gemeinsamen Send-Kanal in Mono, einen Taster zum Stummschalten und einen 30 mm Schieberegler.

Kanal 1 und 2 sind in Mono ausgeführt, Kanal 3 in Stereo. Nun sind zwar nur Volca FM und Sample wirklich Stereo und der Rest Mono, aber diese Einschränkung erweckt schon ein Portion Unmut, denn der Mehrnutzen bei einer Ausführung von allen drei Kanälen in Stereo wäre immens gewesen, bei vernachlässigbar höheren Produktionskosten.

Es ist halt leider Tatsache, dass gerade die Mono-Volcas eine erhebliche Lautstärkeeinbuße erfahren, wenn Sie über einen Monokanal betrieben werden, um die 6 dB, also nur hoch halb so laut sind. Dieser Umstand wird leider nicht vom Volca Mix kompensiert. Weiterhin klingt ein Stereo Volca auch nicht so toll, wenn er über einen Monokanal betrieben wird. Hier wurde eindeutig am falschen Ende gespart.

Das Summensignal des Send-Bus lässt sich an der „SEND OUT“-Buchse abgreifen. Über die AUX In-Buchse kann ein Stereosignal in den Volca Mix zurückgeführt werden. Das Signal wird nach der „Master Chain“ direkt vor der Ausgangstufe in das Summensignal des Volca Mix wieder eingefügt.

Dann gibt es noch eine SYNC OUT-Buchse, mit der das Sync-Signal vom Volca Mix zu den anderen Volcas geschickt wird. Der Volca Mix hat aber nur einen Sync-Ausgang und die anderen Volcas werden in Reihe angeschlossen.

Hätte man hier drei Sync-Signale mit individuellen Shuffle eingebaut, wäre das eine tolle Angelegenheit gewesen, denn unter den Volcas hat nur der Sample einen Shuffle. Das wäre viel nützlicher gewesen als die Master-Chain-Effekte.

Mit dem „Width“-Regler lässt sich das Summensignal im Stereopanorama verbreitern und klingt auch ganz gut. „Dynamic“ und „Speed“ stellen eine Art Kompressor dar, wobei „Speed“ die Geschwindigkeit der Hüllkurve ist und „Dynamic“ der Grad des Effekts. Kompression kann man das aber wirklich nicht nennen. Was „Dynamic“ hauptsächlich macht, ist die höheren Frequenzen zu beschneiden und den Gesamtsound mit einem Pump-Effekt zu versehen. Wozu da gut sein soll, erschließt sich mir leider auch nicht.

Performance des Korg Volca Mix

An den Volca Mix lassen sich wie gesagt drei weitere Volcas, vorzugsweise zwei „mono“ Volcas und einer in „Stereo“ anschließen. Beim Einschalten knackst der Volca Mix ganz ordentlich, da sollte man also etwas vorsichtig sein. Die anderen Volcas müssen im Übrigen auch separat eingeschaltet werden, nur so am Rande.

Sind alle Kabel gesteckt und auf Abspielbereitschaft hergestellt, indem der „Play“-Taster bei jedem Volca gedrückt ist, können alle Volcas auf einmal gestartet oder gestoppt werden. Da die Volcas aber keine Rücksetzung zum Pattern-Anfang bei Stopp besitzten, starten und stoppen sie genau da, wo sie angehalten wurden und dudeln von da aus weiter. Darin unterscheidet sich die Arbeitsweise mit dem Volca Mix nicht von der ohne Volca Mix.

Die größte perfomante Hürde sind jedoch die Kabel. Da sie so kurz sind, kann man sie nicht um das Setup drumherum legen, wie es z.B. auf jedem Pedal-Board für Gitarristen üblich ist. Dagegen verlaufen die Kabel querbunt über die Geräte und damit über die Bedienelemente hinweg. Man ist also oftmals genötigt, sich durch den Kabelsalat durchzufriemeln, was dem Spaß dann doch abträglich ist. Man sollte sich also ernsthaft überlegen, sich einen längeren Kabelsatz zu besorgen.

Mit dem Send-Bus hat man sich schnell angefreundet und einen weiteren Effekt dazwischen gehängt. Der Send-Bus ist zwar mono, aber zum Glück hält sich Korg an die normalen Gegebenheit und hat den AUX-Eingang in Stereo gehalten. An den AUX-In kann natürlich auch ein anderer Klangerzeuger angeschlossen werden.

Beim Korg monotribe war ja ein Trick für einen fetteren Klang, den Kopfhörerausgang wieder in den AUX-Eingang einzuschleifen. Das klappt beim Volca Mix nur bedingt. Die angenehme Anzerrung des Summensignals ist bis zum halben Weg des Lautstärkereglers gegeben. Danach wird die Verzerrung sehr schnell übermäßig bis zum totalen Clippen des Volca Mix.

Anders sieht es jedoch aus, wenn der Send-Kanal wieder in den AUX-Eingang zurückgeführt wird. Das Signal wird breiter und ein wenig klarer. Vor allem mit der Stereoverbreiterung des „Width“-Reglers kommt hier Freude auf. Die Mono-Volcas gewinnen deutlich an Durchsetzungsvermögen, das mit dem „Send“-Regler pro Kanal reguliert werden kann. Sind alle drei Send-Regler und der „Width“auf Maximum, hört sich das dann sogar richtig hochwertig an. Der Unterschied ist schon drastisch. Alles, was man dazu braucht, ist ein weiteres Verbindungskabel mit 3,5 mm Stereoklinkensteckern.

Der Kopfhörerausgang des Korg Volca Mix ist auch kräftig genug für hochohmige Ohrwärmer. Mein 250 Ohm DT 880 Pro hatte keine Lautstärkeprobleme. Leider gibt es für diesen Ausgang keinen eigenen Lautstärkeregler, sondern wird mit den Cinch-Hauptausgängen geregelt, was einen Sinnvolleinsatz, d.h. ein Monitoring deutlich erschwert. Bliebe nur der Send-Bus für ein separates Abhören.