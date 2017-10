TOP NEWS: Vixen – der Korg Volca Mixer, Kickstarter

Die Korg Volcas haben für ihre Größe ja schon ziemlich große Fußabdrücke in der Musiklandschaft hinterlassen, egal ob Keys, Beats, Bass, FM, Kick oder Sample. Nun haben schlaue FüchsInnen von KVGear ein Kickstarter-Projekt namens Vixen Mixer ins Leben gerufen, das die Familie zusammenführen soll.

Technisch ist der Mixer auf die Volcas zugeschnitten, d.h. erst mal sechs Monoeingänge im Miniklinkenformat. Diese Kanäle haben dedizierte Regler für die zwei AUX-Sendekanäle, eine Panoramaeinstellung und die Lautstärke und einen Taster zum Stummschalten. Die letzen beiden Kanäle sind zwar in Stereo, müssen aber auf die AUXs und Pan verzichten.

Das mit den Monoeingängen scheint mir etwas merkwürdig, denn einige Volcas leiden an einem drastischen Lautstärkeverlust, wenn sie nicht an einen Stereokanal angeschlossen werden. Da kann man nur hoffen, KVgear wissen, was sie tun und haben den Vixen entsprechend designt.

Dem folgend sind auch die beiden AUX-Ausgänge in Mono, bieten aber einen getrennten Stereoeingangskanal. Auch die AUX-Kanäle haben einen Lautstärkeregler.

Im Gegensatz zu den Kanalzügen sind AUXe und Hauptausgänge in großer 6,3 mm Klinke ausgeführt, um den Anschluss an „professionelles“ Gerät zu vereinfachen.

Was den Mixer so besonders für die Volcas macht, sind jedoch die acht 9 Volt Ausgänge am Gerät selbst! Damit lassen sich alle Volcas vom Mixer aus mit Strom versorgen. Das kann entweder über den mitgelieferten 9 Volt Adapter sein oder auch per Batterie für ein komplett mobiles Setup.

Wie lange die Batterien im Vixen allerdings halten, wenn acht Volcas dranhängen, wurde nicht angegeben. Die Adapterkabel müssen allerdings extra erworben werden.

Die Adapter sind aber auch für eine Reihe anderer Klangerzeuger, vornehmlich Korg, z.B. Arp Odyssey oder Minilogue und Monologue kompatibel, die auf der Kickstarter-Seite aufgelistet sind.

Ein paar Besonderheiten sind noch der Erwähnung wert. Zum einen hat der Mixer die gleichen Abmessungen wie ein Korg Volca, zum anderen sind unter der halbdurchsichtigen Frontplatte LEDs für den Betriebszustand, die Mute-Funktion und sogar ein VU-Meter versteckt.

Es gibt auch ein Volca Rack für sechs Volcas. Der KVgear Stiletto-Stand gibt bzw. gab es separat oder im Bundle in flacher oder angewinkelter Version für $ 49.

Die meisten Finanzierungsoptionen sind schon weg, obwohl das Projekt gerade mal am Anfang steht und noch bis zum 4. November 2017 geht. Innerhalb von einer Woche hat das Projekt 200 % Überfinanzierung erreicht.

Die blaue Version ist allerdings eine limitierte Auflage, die Vertriebsversion wird wohl in üblichem Schwarz ausfallen.

Derzeit gibt es nur noch das Vixen Kit zum Selberbauen für $199. Den fertigen Mixer hätte für $ 219 finanziert werden können.

Die Auslieferung soll zwischen Dezember 2017 und Januar 2018 erfolgen.