Analoger Klangfarbenrausch - Die Heirat zwischen East und West

Im Jahre 2022 hatte Pittsburgh Modular Synthesizers in Zusammenarbeit mit cre8audio die beiden semi-modularen Synthesizer East Beast im East Coast bzw. Moog Stil sowie West Pest im West-Coast- bzw. Buchla-Stil vorgestellt. Nun erscheint von Pittsburgh Modular im Alleingang (im Handbuch ist jedoch ausdrücklicher Dank an cre8audio vermerkt) der semi-modulare, paraphone Synthesizer „Taiga“, der auch optisch wie eine erweiterte Kombination der beiden wirkt.

Vielleicht kann der Pittsburgh Modular Taiga aber auch als Nachfolger des 2019er “Voltage Research Laboratory” gesehen werden? (Mehr informationen darüber HIER) Sehen wir uns im Folgenden das boreale East West Gerät genauer an!

Ein erster Blick auf den Pittsburgh Taiga

Der Taiga kommt in einem schön bedruckten Karton, im Lieferumfang befinden sich das Netzteil, ein Quickstart-Blatt und zwei Päckchen mit jeweils 5 Patch-Kabeln in weiß und hellblau. Handbücher und sonstige Dokumente gibt es nur als PDF auf der Website des Herstellers.

Alle internen Module sind vollständig modular aufgebaut, sämtliche Verbindungen können durch die Verwendung des die ganze Breite des Geräts umfassenden Patch-Felds außer Kraft gesetzt, neu verdrahtet oder mit anderen Eurorackkompatiblen Geräten und Modulen verkabelt werden. Der Taiga lässt sich auch aus dem Gehäuse nehmen und mit seinen 60 hp und ca. 40 mm Tiefe ins Eurorack direkt integrieren.

Die Reihenfolge der Abschnitte des Bedienfeldes auf der Frontplatte verläuft von links nach rechts in Signalflussrichtung. Das gilt auch für die Patch-Buchsen, die sich immer unter der Abteilung befinden, zu der sie gehören. Es gibt allerdings optisch keine horizontale Unterteilung, so dass man manchmal ein paar Sekunden länger die gewünschte Buchse suchen muss. Die grasgrünen Aufschriften stehen dabei für Eingänge, die weißen für Ausgänge.

Zuerst ist da die „control“ Abteilung, die sofort Pittsburgh Modulars Engagement zum einem umfassenden Funktionsumfang erkennen lässt. Hier lässt sich die Quelle des Zeitgebers (Clock) wählen, es gibt einen Zufallsmodus und ein Taktteiler (Clock Divider) fehlt auch nicht. Es lässt sich transponieren, oktavieren, arpeggiieren und ein rudimentärer Sequencer mit 32 Schritten ist auch dabei. Hier befindet sich auch der MIDI-Eingang, der sich als voll ausgestatteter Konverter von MIDI-Signalen zu Steuerspannungen entpuppt.

Oszillatoren und Klangformung

Taiga verfügt über drei identische analoge Oszillatoren, die sich auch paraphon einsetzen lassen. Jeder der Oszillatoren erzeugt eine Sägezahnschwingung als Rohmaterial, die dann in andere Schwingungsformen umgeformt wird. Mit dem „seed“-Knopf lässt sich für jeden Oszillator individuell aus folgenden resultierenden Schwingungsformen wählen: Sägezahn, Dreieck, Rechteck, Sinus, sodann „gewarpte“ Versionen dieser Schwingungsformen und eine Kombination aus Sinus und Rechteck, also insgesamt neun Schwingungsformen. Leider muss der Seed-Knopf bis zu 8x gedrückt werden, um zur gewünschten Schwingungsform zu gelangen.

Jeder Oszillator hat einen Wavefolder, das eines der Aushängeschilder des Taiga darstellt. Mit dem pastell-gelben „shape“-Regler lässt sich die Schwingungsform bis zu 6x falten und so die Klangpalette enorm erweitern. Bei der Rechteckschwingungsform agiert dieser Regler bzw. Parameter als Pulsbreitenmodulation. Die Wavefolder sind allerdings integraler Bestandteil der Oszillatoren, es lassen sich also weder externe Signale noch Outputs mehrerer Oszillatoren zuführen.

Im ersten Klangbeispiel läuft eine Basssequenz, es ist nur der erste Oszillator eingeblendet, alle anderen sind stumm. Ich fange bei Sinus an, drehe den “shape”-Regler jeweils komplett vor- und wieder zurück und wechsle dann zur nächsten Schwingungsform per “seed”-Knopf. Hier wird rasch klar: Was sich auf dem Papier lapidar liest, entpuppt sich als umfangreichen Klangwelten, die hier verborgen liegen, auf dem Regelweg für jede Schwingungsform liegen unzählige sweet und sour spots. Auf nur einem Oszillator hören wir ein faszinierendes Potpourri an Klängen, die mal an Wavetable, mal an FM, mal an modale Synthese erinnern – ganz ohne Wavetables, FM oder modaler Synthese – und dann wieder an sonst etwas anderes, abgefahrenes. Und das alles in einem fetten, brillanten Klang, wie er für analoge Hardware typisch ist. Was ebenfalls auffällt ist, dass es auch viele Spots heftigsten Low-Ends gibt, ohne dass ein Suboszillator zur Hilfe genommen wäre.

Im zweiten Klangbeispiel derselbe Vorgang mit einer einfachen Sequenz in hoher Lage mit Glide. Ganz dezent ist das BBD-Delay des Taiga eingeblendet. Auch hier zahllose Klangfarben, die es mir schwer machten, mit dem Regler weiterzueilen, anstatt die Farben auszuhorchen.

Das dritte Beispiel demonstriert Rechteck mit Pulsbreitenmodulation. Damit es extra fett klingt, habe ich den “preamp” des Taiga als Overdrive eingebunden. Zur Abwechslung ist diese Bassline nicht von mir – wer erinnert sich an diesen Song?

Alle drei Oszillatoren mitsamt ihren außergewöhnlichen Schwingungsformen lassen sich auch als Low-Frequency-Oszillatoren verwenden, das ist so gelöst, dass sich die linke Seite des “pitch”-Reglers im LFO-Bereich und die rechte Seite im hörbaren Frequenzbereich befindet. Dies bedeutet auch, dass die ganzen ungewöhnlichen Schwingungsformen des Taiga sämtlich auch als LFO einsetzbar sind.

Der Regler “fm” schließlich leitet lineare Frequenzmodulation durch das LFO des Taiga ein, es lassen sich aber über das Patch-Feld auch andere Quellen verwenden. Die Position des “fm”-Reglers liegt leider unglücklich dicht am „pitch“- und „shape“-Regler, die Gefahr eines unabsichtliche Verstellens dieser Regler wird nur durch die wirklich hohe Wertigkeit des Gerätes und damit einhergehende Schwergängigkeit der Regler abgemildert.

Die drei Oszillatoren sowie ein Rauschgenerator lassen sich im nächsten Abschnitt “mixer” mischen. Darunter befindet sich der “preamp” mit den Reglern “level” und “gain”. Diese sind zunächst funktionslos, denn der Overdrive muss erst über das Patch-Feld eingebunden werden und fügt dann internen oder externen Signalen Sättigung und Verzerrung bis hin zu Feedback hinzu.

Als weitere “Utilities” bezeichnet werden u. a. ein Sample & Hold-Generator und etliche weitere Möglichkeiten zur Mischung, aber auch getrennten Mischung von Signalen und der einzige LFO.

Dieser LFO hat zwei verschiedene Frequenzbereiche, die mit einer Tastenkombination umschaltbar sind. So kann auch der LFO sowohl im niederfrequenten als auch im Audiobereich, etwa für den Einsatzzweck der Frequenzmodulation schwingen. Der Taiga zeigt abermals, dass etliche Funktionen mehr verborgen sind, als es zunächst scheint. So wurde mir beim ersten Kennenlernen das “wah wah” des LFOs sehr schnell zu viel, bis mir die Aufschrift “LFO Range” auffiel (edit + mode gleichzeitig drücken).

Filter, Hüllkurven und mehr

Das Pittsburgh Filter, kurz als PGH-Filter bezeichnet, ist ein weiteres wesentliches Merkmal des Synthesizers. Das analoge zweipilige 12 dB/Okt. Filter wurde entwickelt, mit dem Ziel, besonders „cremig“ zu klingen und bietet Hochpass-, Tiefpass-, Bandpass- und Kerbfilter sowie die Kombinationen Tiefpass plus Bandpass und Hochpass plus Bandpass. Auch diese werden mit einem kleinen Taster durchgeschaltet. Es verfügt nicht über die Möglichkeit der Selbstoszillation, jedoch in Verbindung mit dem Pre-Amp und z. B. der Kombi Tiefpass+Bandpass kann man den Taiga bei entsprechendem Material trotzdem gehörig zum Pfeifen bringen – wenn man wirklich will.

Wandern wir weiter, stoßen wir auf zwei Envelopes nach dem Muster ADSR. Diese haben einen ungewöhnlichen Regelweg, der mit nur wenig Drehung von extremst-schnell nach schön-langsam reicht.

Als Beispiel für eine (etwas acidige) perkussivere Seite habe ich mich in folgendem Klangbeispiel vom DFAM inspirieren lassen. Die Pre-Amp-Sektion habe ich als Overdrive benutzt (es soll ja schließlich Spaß machen) und im Verlauf mit diversen Parametern gespielt. Wenn man möchte, kann sich so ein rechtes Inferno bilden und ich möchte das definitiv. Es fällt auf, dass es selbst in den geräuschvollsten Momenten immer kaleidoskopartig vielfarbig bleibt, anstatt einfach zu rauschen.

Als nächstes kommt das Signal in den “dynamics”-Bereich, dabei handelt es sich um die Pittsburghsche Version des Lowpass-Gate-Konzeptes, das eine weitere Besonderheit darstellt. Es gibt den traditionelleren Modus VCA sowie die Modi „Lowpass Gate“ und „Plucked Lowpass Gate“. Die Idee hinter einem Lowpass-Gate ist es, verschiedene Eigenschaften akustischer Instrumente nachzubilden. Man kann es sich sehr grob als ein zweites Filter mit eigenem Envelope und Resonanz vorstellen.

Ganz zum Schluss kommt als blecherne Dreingabe die „echos“ Abteilung, ein analoges Bucket-Brigade-Delay. Wenn der “mix”-Regler aufgedreht wird, erfolgt eine Abschwächung des Ausgangssignals, lt. Pittsburgh Modular ist dies als Dynamikreserve für Rückkopplungen und Selbstoszillation gedacht, jedoch ist das Mischungsverhältnis so als performatives Element schlecht einsetzbar.

Im folgenden Beispiel habe ich das Delay für eine obskure, vernebelte Sequenz gebraucht. Es beginnt mit einem Oszillator, dann kommt ein zweiter als Suboszillator und zuletzt der dritte als Oberstimme hinzu.

Dröhnen, Krachen und Heimkehr

Auch “dronen” lässt sich mit der Taiga, edit + seed gleichzeitig gedrückt und schon dröhnen die Oszillatoren munter und frei stimmbar vor sich hin.

Die letzten beiden Beispiele sind eine Kompilation “glitchiger” Klangexpedition durch die Pittsburghsche Taiga, aus mehreren Sitzungen. Die Inspiration hier waren die äußerst bunten Adjektive aus den AMAZONA.de Kommentarspalten zu modularen Synthesizern.

Ganz zuletzt kommt natürlich der Klang aus dem Gerät heraus, was beim Taiga ausschließlich über 3,5” Klinkenbuchsen innerhalb der Patchbay geschieht. Auf der Rückseite gibt es, von der Strombuchse abgesehen, keinerlei Anschlüsse. Es gibt aber einen Ausschaltknopf.

Habt ihr den Taiga schon ausprobiert? Wie gefällt er euch? Seid ihr auch froh, dass dieser Artikel nicht “Ei of the Taiga” heißt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!

Der Pittsburgh Taiga on YouTube

Anderer Take meines DFAM-Inspirierten Jams:

Sarah Belle Reid wie immer abgefahren:

Offizielle Produktvorstellung von Pittsburgh Modular-Synthesizers: