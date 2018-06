Test: Pittsburgh Lifeforms SV-1, Eurorack & Desktop

Der All-In-One Eurorack-Synthesizer

Vorwort zum Pittsburgh Lifeforms SV-1

Im Eurorack-Universum hat eine Gerätegattung in den letzten zwei Jahren deutlich Zuwachs bekommen, die im Sinne der Erfinder von Synthesizer-Modular-System zunächst einmal gar nicht vorgesehen war: komplette Synthesizer-Stimmen in einer einzigen Einheit. Über Sinn und Unsinn solcher Module lässt sich hier trefflich streiten. Und dennoch kann man die Vorteile nicht leugnen, die sie offensichtlich so beliebt gemacht haben: Zum einen wäre da ein auf die beinhalteteten Komponenten abgestimmtes System. Zum anderen die werkseitige Vorverdrahtung, die bereits ohne ein einziges Patch-Kabel gezogen zu haben, einen vollwertigen Synth-Sound liefern kann.

Diese Vorverdrahtung sieht übrigens beim Pittsburgh Lifeforms SV-1 wie folgt aus:

Gerade die Möglichkeit, ohne Patchkabel bereits loslegen zu können, war auch sicher einer der Gründe, die seinerzeit den ARP 2600 so beliebt gemacht haben. Ich habe für mich persönlich lange einen Einstieg in die Eurorack-Welt gesucht – und schließlich nach Lektüre des nun folgenden Tests von Thilo Goldschmitz in Form des SV-1 auch gefunden.

Während zu Beginn meiner Experimente der Pittsburgh Lifeforms SV-1 ohne weitere Module in einem fast leeren Eurorack sein Dasein fristete und mir viel Spaß bereitete, habe ich dann doch nach und nach weitere Module hinzugefügt, wie eine zusätzliche ADSR-Hüllkurve, einen Noise-Generator, zwei weitere VCOs von Doepfer und schließlich das MORPHEUS (-Filter) von Rossum Electronic.

Das Einzige, was mich letztendlich grundsätzlich am Eurorack noch stört, sind am Ende die Mikro-Beschriftungen unterhalb der Buchsen. Ohne Lesebrille geht da leider gar nichts mehr.

Für knapp über 600,- Euro erhält man mit dem Pittsburgh Lifeforms SV-1 ein durchdachtes, wohl klingendes und hervorragend verarbeitetes All-In-One-System, das ich voller Überzeugung weiterempfehlen kann.

Euer Peter Grandl

Juni 2018

Lebensform SV-1 auf dem Prüfstand

Mit dem Pittsburgh Lifeforms SV-1 hat Pittsburgh den ersten voll ausgestatteten halb-modularen Synth fürs Eurorack im Programm, der von MIDI-Interface bis Phones-Ausgang alles hat, was man für eine All-In-One-Lösung benötigt. Mal schauen, ob die Platte heiß ist.

Die Platte hat eine Rackbreite von 48 HP und ist, einschließlich der Frontplatte, auf der alles fest verschraubt ist, dreilagig. Die analogen Grundelemente sind zwei Oszillatoren, beide FM-modulierbar, ein LFO (Saw, Pulse), ein Multimode-Filter und ein ADSR. Diese sind keine Neuentwicklungen, sondern basieren auf den schon erhältlichen Modulen von Pittsburgh Modular.

Dieser Test bezieht sich zwar auf die Eurorack-Variante, gilt aber in gleichem Maße für die Desktop-Variante „Lifeforms SV-1 Blackbox“, die sich nur im Tischgehäuse von unserem Testgerät unterscheidet: