Einstieg Eurorack-Modular-Synthesizer. Was braucht man am Anfang?

So gelingt der Einstieg mit einen Eurorack Modular-Synthesizer

Das von Dieter Doepfer initiierte Eurorack-Format erlebt seit ca. 2010 einen regelrechten Boom. Es wird deshalb Zeit für einen Eurorack Workshop, der Einsteigern aufzeigt, was man braucht, welche Möglichkeiten es gibt und mit welcher Investition man rechnen sollte.

Wie gelingt der Einstieg mit Eurorack-Modulen?

Alle Infos über den Eurorack-Standard und ein Kurzinterview mit Dieter Döpfer, findet ihr HIER (bitte klicken). Und was genau MODULARE SYNTHESIZER sind und welche dazugehören und welche nicht, erfahrt ihr HIER.

Firmen wie Make Noise, Intellijel und TipTop Audio stellten zunächst ergänzende Module zum A-100-System her. Mittlerweile ist jedoch deren Angebot an Modulen so groß, dass man sich komplette Systeme nur mit Modulen dieser Hersteller zusammenstellen oder kaufen kann. Neben diesen und anderen Eurorack-Größen sind noch etliche kleinere Hersteller dazugekommen, so dass ein Überblick über diesen Markt praktisch unmöglich ist.

Auch wenn es bereits mehrere Komplettsysteme mit sinnvollen Modul-Zusammenstellungen für den Anfang gibt, so ist doch der große Reiz des Formats die große Modulauswahl, die einem erlaubt, ein personalisiertes System zusammenzustellen. Dieser Artikel soll dabei helfen, sich einen Überblick über den Markt zu verschaffen, um sich ein eigenes System zusammenzustellen. Dazu soll es einige Richtlinien bieten, um typische Fehler zu vermeiden. Im ersten Teil wird es um Cases, Strom, Ansteuerung und VCOs gehen, im zweiten um Filter, Envelopes, LFOs, VCAs und Utilities.

Wer Grundsätzliches zu Modularsynthese erfahren will, sollte sich unbedingt Theo Bloderers hervorragende Serie aus der Prä-Boom-Ära durchlesen, die auch mich damals mit dem Modularfieber infiziert hat. Eine weitere hilfreiche Ressource (um nicht zu sagen Bibel) sind die Handbücher zu den einzelnen Modulen des Doepfer A-100-Systems. Hier sind Funktionen bestens beschrieben, die man auch in anderen Modulen antreffen wird, dazu kommen noch praktische Patch-Beispiele. Zuletzt sind noch The Tuesday Night Machines’ hervorragende YouTube-Videos zu empfehlen.

Da es schier unmöglich ist, alle Konzepte und Begriffe an dieser Stelle zu erklären, sind im nachfolgenden Text Links eingebaut, die auf einen weiterführenden Artikel, Handbuch oder Video führen.

Für die Planung eines Systems kommt man mittlerweile nicht mehr drum herum, sich einen Account bei modulargrid.net zuzulegen. Wenn es darum geht, die Stromaufnahme des Systems einzusehen, die Breite und Tiefe der Module zu bestimmen oder einfach nach dem passenden Modul zu suchen, ist dieser Planer Gold wert. Um sicher zu gehen, sollte man allerdings die Angaben noch mal auf der Herstellerseite nachprüfen.

Gehäuse und Stromversorgung Modular-Synthesizer

Bei der Wahl des Gehäuses ist auf den Einsatzzweck zu achten. Will man mit dem System reisen, so ist ein abschließbarer Koffer, der möglichst klein genug ist, um als Handgepäck mitgenommen zu werden, die richtige Wahl. Im Studio hingegen dürfte ein (gebogenes) Holzkabinett ästhetisch ansprechender sein. Selbst wenn man nur vorhat, sich ein kleines System zuzulegen, sollte Erweiterbarkeit beachtet werden, da man erfahrungsgemäß schnell vom ursprünglichen Plan abkommt, wenn wöchentlich drei neue Module erscheinen, die man unbedingt besitzen will. In den letzten Jahren beliebt geworden sind die sogenannten Skiffs, flache Tischgehäuse, die in größeren Systemen oftmals Kontroll- und Sequencer-Module beherbergen. Für solche Zwecke sind sie natürlich ergonomisch praktisch, haben jedoch den großen Nachteil, dass einige Module aufgrund der geringen Tiefe nicht hineinpassen. Auch hier ist ModularGrid eine große Hilfe, da die Modultiefen angegeben sind.

Eine Eurorack-Stromversorgung versorgt die Module normalerweise mit zwei Spannungen: +12 V und -12 V. In der Regel hat das Stromkabel vom Modul zum Versorgungsbus einen roten Streifen, der den -12 V Anschluss kennzeichnet. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen! Oft ist auf der Platine des Moduls der Pin, der die -12 V führt, gekennzeichnet (bspw. mit „-12 V“, V- oder „red stripe/band“. Dies ist das einzige, wonach man sich richten sollte. Manche Module sind gegen Verpolung geschützt, im schlimmsten Fall aber zerstört man es durch falsches Anschließen, also lieber auf Nummer sicher gehen!

Digitale Module benötigen auch eine +5 V Versorgungsspannung. Typischerweise haben Eurorack Gehäuse keine separate +5 V-Stromversorgung, was auf verschiedene Weisen gelöst wird. Bei älteren (und auch neueren) Modulen muss man dafür noch einen Adapter verwenden, der an den Bus angeschlossen wird und diese Spannung von den +12 V „anzapft“, in neueren Modulen wird dies intern gelöst. Letzteres führt bei Modulen wie z. B. dem Mutable Instruments Clouds dazu, dass die Stromaufnahme bei +12 V 120 mA und bei -12 V 10 mA beträgt (bei analogen Modulen ist die Stromaufnahme bei -12 V und +12 V gleich und meistens geringer). Neuerdings hat z. B. Doepfer darauf reagiert und bietet mit der neuen PSU3 2 A bei +12 V, 1,2 A bei -12 V und 4 A bei +5 V. Grundsätzlich sollte man beachten, dass die Module nicht mehr als 75 % der maximalen Strommenge der Stromversorgung ziehen.

Zu beachten ist zudem noch, dass es bei Schaltnetzteilen eher zu Problemen mit Steuersignalen, die Präzision erfordern (wie z. B. Pitch-CV), kommt, im schlimmsten Fall streuen sie auch in den Audiopfad. Dies ist natürlich von Fall zu Fall verschieden, wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte lieber auf ein Trafo-Netzteil zurückgreifen.

Einen eigenen Workshop zum Thema Eurorack-Stromversorgung, findet ihr HIER.

Wie stelle ich meinen Eurorack Modular-Synthesizer zusammen?

Im Grunde braucht man vier Arten von Modulen: Klangerzeuger (z. B. VCOs, Rauschgeneratoren, Vorverstärker für externe Signale), Klangverbieger (z. B. Filter, Wavefolder, Effekte), Modulationsquellen (z. B. LFOs, Envelopes, Sequencer) und Utilities (z. B. Multiples, Abschwächer, Mixer, VCAs). Um sich ein Bild davon zu machen, wie viele Module vonnöten sind, ist es gut, im Kopf Patches durchzugehen, die man mit dem System erstellen will (auch hier hilft ModularGrid sehr). So kann man feststellen, ob man irgendwo noch einen Mixer, Multiple oder Abschwächer (engl. Attenuator) extra braucht.

Die einfachere, billigere und manchmal sehr sinnvolle Variante ist es, mit einer vollausgestatteten halbmodularen Synth-Voice anzufangen, bei der die entsprechenden Blöcke schon vorhanden und vorverschaltet sind, sich aber aufbrechen und modular nutzen lassen. Auch hier ist es allerdings ratsam sich zu überlegen, inwiefern noch zusätzliche Utilities nötig sind. Möchte man z. B. den Filtercutoff mit LFO und Envelope gleichzeitig modulieren wird ein Mixer gebraucht. Grundsätzlich ist eine fertige Synthvoice etwas, das man auch gut gebrauchen kann, wenn das restliche System schon autark funktionieren kann. Manchmal will man eben nur schnell einen Bass- oder Leadsound haben, ohne ihn vorher patchen zu müssen.

Die wichtigsten Antworten vor dem Kauf eines Eurorack-System?

Haben die CV-Ein- oder Ausgänge Abschwächer? Habe ich genügend Abschwächer in meinem System, um ein Modul ohne Abschwächer so zu modulieren, dass ich die Stärke der Modulation einstellen kann?

Welche Spannungen gibt das Modul aus? LFOs und Oszillatoren geben meist bipolare Signale aus (i.d.R. zwischen +/-5 V und +/-10 V), Envelopes und Sequencer positive Signale (zwischen 0-10 V).

Welche Spannungen erwarten die CV-Eingänge? VCAs z. B. reagieren nur auf positive Signale, so dass die negative Halbwelle eines LFOs ignoriert wird. Manche haben, um das zu kompensieren, einen „Initial Gain“ Regler, der einen Offset (= Gleichspannung) hinzufügt, in anderen Fällen muss man einen Offset mit einem separaten Modul hinzufügen.

Bei Modulen mit Trigger- oder Gate-Eingängen: Welche Spannung erwarten sie? Habe ich überhaupt Module in meinem System, die Trigger oder Gates ausgeben?

Braucht das Modul eine +5 V Versorgungsspannung? Liefert mein Netzteil diese oder muss ich einen Adapter hinzukaufen? Ist mein Case tief genug für den Doepfer-Adapter oder muss ich mir einen flacheren von z. B. Mutable Instruments kaufen?

Ist das gewünschte Modul überhaupt verfügbar? Je nach Hersteller und Glück muss man manchmal Monate auf ein Modul warten. Gerade wenn man sich ein Starter-System zusammenstellt, will man am Ende nicht ohne Filter oder Ähnlichem dastehen.

Wie steuere ich einen Modular-Synthesizer an?

Möchte man das Modularsystem mit der „restlichen Welt“ verbinden, so ist es nötig, ihm Pitch-, Gate-, Modulations- und Clock-Signale zuzuführen. Typischerweise verwendet man dafür ein MIDI-to-CV Interface, die es sowohl in standalone Ausführung als auch als Modul zu kaufen gibt.

Wer vorhat, sein System ausschließlich von der DAW aus zu steuern, sollte sich unbedingt die Software Silent Way von Expert Sleepers anschauen. Hier werden Steuersignale aus den Ausgängen eines Audiointerfaces ausgegeben. Diese müssen gleichspannungsgekoppelt (engl. DC-coupled) sein oder aber man benutzt eins der Expert Sleepers-Module, die sich über S/PDIF oder ADAT anschließen lassen. Die Silent Way-Software bietet zudem auch verschiedene Module wie Hüllkurven, LFOs und Sequencer, die eine willkommene Ergänzung darstellen oder auch als Platzhalter für „reale“ Module genutzt werden können.

Die ultimative Modularerfahrung ergibt sich aber natürlich durch Sequencer-Module. Beachten sollte man, ob der Sequencer einen eingebauten Quantisierer hat, der die Spannungen so ausgibt, dass sie am Pitch-Eingang eines Oszillators zu (westlich-) musikalischen Ergebnissen führen. Wer Mikrotonales sequenzieren oder den Sequencer als Modulationsquelle benutzen will, sollte lieber zu einem nichtquantisierten Sequencer greifen und die eventuelle Quantisierung einem entsprechenden Modul überlassen. Es gibt allerdings auch Sequencer mit separaten quantisierten und nichtquantisierten Ausgängen.

Will man seine modularen Sequencer mit der Außenwelt synchronisieren, wird man aber trotzdem Clock- und vielleicht auch Reset-Signale brauchen, also kommt man um eine der oben angeführten Lösungen nicht herum.

Welche VCOs verwenden und wieviele davon?

Bevor es um die verschiedenen Oszillator-Typen geht, sollte zuallererst die Anzahl dieser zur Sprache kommen. Klar lässt sich mit einem Oszillator viel machen – wer braucht schon eine TB-303 mit zwei Oszillatoren? – dennoch eröffnen sich durch zwei oder mehreren VCOs riesige Möglichkeiten, z. B. FM, Sync, Ringmodulation, verstimmte Oszillatoren Sounds etc. Hier eignen sich zwei gleiche Oszillatoren natürlich bestens, da das Tracking identisch ist, was besonders bei FM wichtig ist. Je nach Einsatzzweck ist ein gutes Tracking über mehrere Oktaven wichtig. Das bedeutet, dass der Oszillator „oktavrein“ ist, also 1 V mehr am Pitch-Eingang auch tatsächlich eine genaue Verdopplung der Frequenz zur Folge hat. Wer vorhat, eher tonale Musik damit zu machen, sollte auf jeden Fall darauf achten.

Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich bei analogen VCOs um entweder sägezahn- oder dreiecksbasierte Oszillatoren (engl. saw/triangle core). Dies bedeutet, dass aus einer dieser beiden Grundschwingungen die Restlichen durch verschiedene Waveshaper gewonnen werden. Dies bedeutet bei sägezahnbasierten Oszillatoren meistens, dass die Dreiecks- und Sinusform kleinere „Macken“ aufweist, die je nach Geschmack charmant oder störend klingen können. Dafür ist bei dreiecksbasierten Oszillatoren kein normaler Hard Sync möglich, bei dem die Schwingungsform wieder von Anfang an startet, sondern ein sogenannter „reversing sync“, bei dem die Schwingungsform nur ihre Richtung ändert. Auch hier ist es Geschmackssache, wer sich allerdings einen Moog Prodigy mäßigen Syncsound wünscht, sollte eher zu saw core greifen.

Bei FM-Eingängen gilt: je mehr, umso besser. Beispielsweise könnte man einen Oszillator durch einen anderen frequenzmodulieren, eine Sequenz in den 1 V/Okt. Eingang speisen und zusätzlich noch einen LFO in einen anderen FM-Eingang, um ein Vibrato zu erzeugen. Da wird schnell klar, wie sinnvoll es ist, möglichst viele FM-Eingänge zu haben.

Bei FM unterscheidet man zwischen linear und exponentiell. In der Regel wird man für Frequenzmodulation durch einen anderen Oszillator eher den linearen Eingang nehmen, da es „musikalischer“ klingt, das heißt der Grundton ist klarer auszumachen. Exponentielle Eingänge werden üblicherweise mit LFOs für Vibratos und Hüllkurven für Drumsounds verwendet. Eine Besonderheit sind (lineare) through-zero-FM-Eingänge, die tiefere Modulationen bei gleichbleibendem Grundton gestatten.

In letzter Zeit sind „Complex Oscillators“ nach Vorbild des Buchla 259 populär geworden. Hierbei handelt es sich um 2 Oszillatoren in einem Modul, wobei einer als Primär- und der andere als Modulationsoszillator gedacht ist. Sie sind durch einen Modulationsbus miteinander verbunden, der Pitch- und Amplitudenmodulation sowie Modulation eines Wavefolders, das dem Primäroszillator nachgeschaltet ist, ermöglicht. Vorteil dieser Verknüpfungen ist, dass man leicht eine große Klangpalette durch FM und Wavefolding abdecken kann, die sich auch erheblich von üblichen subtraktiven Syntheseklängen unterscheidet. Dafür hat man weniger Einzelausgänge für die jeweiligen Oszillatoren und in der Regel nur exponentielle FM über den Modulationsbus. Es gibt allerdings auch digitale Versionen des Complex Oscillators, die sogar lineare Through-Zero-FM erlauben.

Abgesehen davon gibt es noch eine ganze Welt an digitalen Oszillatoren, die verschiedenste Syntheseformen wie Phasenmodulation, Wavetables, Karplus-Strong, 8-Bit-Sounds, modale Synthese, Sampling und viel mehr abdecken. Zwar beginnen viele ihre Modularsysteme mit analogen Oszillatoren, entdecken aber später die digitale Seite. Einige der aufregendsten Module der letzten Jahre waren rein digitaler Natur.

