Eurorack Modularsynthesizer, Facts & Döpfer Interview

Als Eurorack bezeichnete man ursprünglich eine genormte Art von Baugruppenträgern. Diese fanden/finden vor allem Einsatz in der Industrie oder dem Laborbetrieb. Dabei gab es zwei unterschiedliche Ausführung der elektrischen Verbindung der Einschubkomponenten: die Busplatinentechnik und die für Steckverbindungen. Dabei sind die Maße dieser Baugruppenträger einheitlich genormt (wie auch die 19-Zoll-Racks ursprünglich aus der Industrie stammen). Die Träger haben eine z.B. Höhe von 3 HE eines 19-Zoll-Racks. Ein Baugruppenträger, der in ein 19-Zoll-Rack passt, bietet dann Platz für 84 TE, den sogenannten Teilungseinheiten. Diese haben sich europaweit als Norm etabliert, deswegen werden sie auch Euroracks genannt.

Wer sich die Maße anschaut, wird aber schnell feststellen, dass es sich um Maße handelt, die im angelsächsischen Raum üblich sind und tatsächlich stammt die Normierung auch aus einem Zusammenschluss verschiedener Firmen. Eine Teilungseinheit (TE, im englischen HP, für horizontal pitch) beträgt 1/5 Inch, also 5,04 cm. Da ein Baugruppenträger der Breite 19-Zoll etwa 427 mm nutzbaren Platz hat, lassen sich hier also 84 TE unterbringen.

Soweit so unverständlich – was hat das alles mit Musik zu tun? Als Eurorack wird in der EMI-Szene (EMI = Electronic Music Industry) umgangssprachlich eine Zusammenstellung von mehreren Eurorack-Modulen in einem entsprechendem Gehäuse, dem Rack, genannt. Die Module heißen eben deswegen Eurorack-Module, da sie an diese Norm angepasst sind. Das bedeutet in diesem Fall: Sie sind 3 HE hoch und ihre Breite ist ein Vielfaches einer Teilungseinheit. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über eine Busplatine, die sich im Rack befindet und mit Kabeln verbunden wird.

Eigentlich sollte das Eurorack besser Doepfer-Rack heißen

Ein Name ist dabei mit dem Begriff Eurorack, so wie er heute verstanden wird untrennbar verbunden: Dieter Doepfer. Dieser war es, der im Jahr 1996 auf die Idee kam, eben diesen Formfaktor, der in der Industrie Standard ist, für die Installation eines modularen Synthesesystems zu nehmen. Die Rede ist vom Doepfer A-100 System. Blickt man auf historische Vorgänger zurück, namentlich das Moog Modularsystem von 1967, stellt man fest, dass diese Module wesentlich größer waren, mit einer Höhe von 5 HE (für diesen Formfaktor werden auch heute noch Module hergestellt). Es gab auch andere Modulsysteme, mit wiederum anderen Maßen. Dieter Doepfer jedoch ist es zu verdanken, dass mit der Wahl eines etablierten Standards und der Veröffentlichung der Spezifikationen des Doepfer-Bussystems mit den Jahren eine Fülle an Modulen zustande kam. Schneidersladen listet für das Eurorack-System bis dato sage und schreibe 1022 verschiedene Module von beinahe hundert verschiedenen Herstellern. Alleine Doepfer selber bietet 257 Module an. Dabei hat der richtige Boom noch vor gar nicht so langer Zeit eingesetzt und bis 2005 fristete das Eurorack-System ein weitgehend unbeachtetes Nischendasein.

Kurzinterview mit Dieter Döpfer

Um ein wenig mehr über den Ursprung des Eurorack-Standards zu erfahren, sprachen wir gleich mit Dieter Döpfer himself.

AMAZONA.de:

Was hat dich bewegt, für das Eurorack Modularsynthesizer-Format ausgerechnet einen Industrienorm zu wählen?

Dieter Doepfer:

Ich bin mit der Industrienorm während meiner Physik-Diplomarbeit in

Berührung gekommen, da damals nahezu alle Messgeräte in der 19-Zoll-Norm

gebaut wurden. Nach dem Ende des Studiums habe ich in den Achtzigern das VMS

(Voice Modular System) entwickelt und dabei erstmals diese mechanische Norm

bei meinen Sachen verwendet. Was lag also näher, als beim A-100, welches

Mitte der Neunziger entstand, auch wieder darauf zurückzugreifen. Allerdings

habe ich nur den mechanischen Teil der Norm übernommen (Größe der

Frontplatten, Position der Montagelöcher etc.). Der elektrische Teil

(A-100-Bus) ist auf meinem eigenen Mist gewachsen :-)

AMAZONA.de:

Was waren die ersten Eurorack Modularsynthesizer Module, die von dir angeboten wurden?

Dieter Doepfer:

Die ersten Module waren nichts anderes als die entsprechenden Schaltungen des MS-404 in Modulform mit einigen Erweiterungen. Noch heute sind beispielsweise die Module A-110-1 (VCO), A-118 (Rauschgenerator), A-120 (24dB Ladder-Filter), A-140 (ADSR), A-145 (LFO) nichts weiter als die damaligen Schaltungen aus dem MS-404. Es kamen aber gleich zu Beginn einige neue Module hinzu, da man mit den erwähnten Modulen nur einen MS-404 hätte nachbauen können. Die Idee war, alle Module, die man aus den bis dahin gebauten Modulsystemen kannte, auch im A-100 anbieten zu können. Hierzu

gehörten z.B. ein 12dB-Multimode-Filter, ein Ringmodulator, Sample&Hold, Suboktav-Generator, Waveshaper, ein zweiter LFO im MS-20-Stil, spannungsgesteuerte Schalter, Analogsequencer, Slew-Limiter, Clock-Teiler, Trigger-Delay, Phaser, Inverter, Mixer und einiges mehr.