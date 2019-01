Blue Box: Yamaha CS-30 Analogsynthesizer

Yamahas monophones CS Flaggschiff.

Vorwort

Die 1977 erschienene polyphone Yamaha Serie CS-50, CS-60 und vor allem der Yamaha CS-80 sind legendär und unseren Lesern wohl bekannt. Was hingegen weniger bekannt ist, dass Yamaha im selben Jahr eine monophone CS-Serie etablierte, deren Soundcharakter durchaus vergleichbar ist mit deren polyphonen Geschwistern. Das Flaggschiff dieser Serie ist der Yamaha CS-30, der mit einer Breite von knapp einem Meter äußerst beeindruckend wirkt.

Der nun folgende BLUE BOX Report teilt sich erstmals in ZWEI Teile auf. Zunächst ein ganz aktueller Praxis-Bericht mit einem genialen Sound-Video von Vincent Rohr. An dieser Stelle ein ganz großes Lob an Vincent, der für uns ja bereits den BEHRINGER ODYSSEY zum Leben erweckt hat. Dank umfangreichen Audiobeispielen, Live-Sessions und Texteinblendungen gelingt es ihm, die Faszination, die der CS-30 ausstrahlt, tatsächlich auch in diesem Video zu vermitteln.

Im zweiten Teil kommt Theo Bloderer zu Wort, der für uns 2007 den Yamaha CS-30 ausführlich beleuchtet hat.

Bei diese Gelegenheit noch ein dickes Danke nach Japan an Tokyowax, von dem wir den CS-30 erworben haben und der gleich die Bilder für den Artikel mitgeliefert hat.

Der Yamaha CS-30 in der Praxis

von Vincent Rohr

Die CS-Serie von Yamaha gehört für mich mit zu den am meisten als „underrated“ aufgefassten und missverstandensten Instrumentenreihen die es gibt. Die schieren Möglichkeiten, die sich dem Nutzer des CS-30 bieten, können eben auch ausbremsen und wenn man nicht genau weiß, was man tut, die Kreativität ins Stocken bringen. Hat man den Aufbau und die Wirkungsweise der einzelnen Parameter allerdings gelernt und verstanden, hat man mehr als nur einen Werkzeugkasten vor sich. Das Gerät ist ein Performer, die zwei Outputs bieten dem Nutzer im Live-Betrieb die Möglichkeit, die zwei Synth Engines auf verschiedene Arten zu effektieren und zu routen. Beispielsweise könnte man hier auch eine über Line herausschicken, die andere an einen Gitarrenverstärker klemmen, auch kann man sie dafür nutzen, einen breiten, aber phasenstabilen und spannenden Stereo-Synthesizersound zu erzeugen.

Die klangliche Lebendigkeit geht weniger von den unfassbar stimmstabilen und „cleanen“ Oszillatoren aus, die diversen Crossmodulationen, die man hier anwenden kann, übernehmen diesen Part. Durch den LFO, dessen Frequenz sich ebenfalls mit einer frei zuweisbaren Envelope steuern lässt, kann man ein tolles und lebendiges Vibrato entstehen lassen. Auch die Filter, die ich als ein wenig dünn, aber dafür extrem „bauchig“ und präsent bezeichnen würde, tun hier ihr Übriges. Auch bei voller Resonanzflanke klingen sie noch „zähmbar“. Mit dem Gerät kann man sich dafür, da es eine all-in-one Lösung ist, zu extremen Klangmanipulationen hinreißen lassen, weil sich eben alles sehr umfassend, aber normalisiert beeinflussen lässt. Woher kommt die Steuerspannung für meine Oszillatoren? Welche der drei Envelopes nehme ich für was?

Möchte ich einen Note-Hold oder Envelope-gesteuerte VCAs? Welchen Oszillator route ich durch welches Filter? Und packe ich den anderen noch dupliziert dazu durch beide? Dann vielleicht noch etwas Ringmodulation von Oszillator 1 durch den zweiten? Solche Entscheidungen werden einem normalerweise abgenommen, im Gegenzug dazu kann man hier einiges selber bestimmen. Die generelle klangliche Attitüde würde ich als charaktervoll, recht mittenbasiert und übersichtlich bezeichnen. Das gefällt mir als jemandem, der häufig im Studio aktiv ist, besonders gut. Man bekommt ihn meist ohne viel zu frickeln in den Mix eingebettet. Er ist spielerisch toll für Overdubs von Bässen oder eben Leadsounds, hier überzeugt die wundervoll cleane, zumischbare Yamaha-Sinusschwingung natürlich besonders. Einfach funky.

Ein Dorn im Auge ist für mich als Techno-versiertem Produzent natürlich, dass sich der verbaute schöne wie simple Sequencer nicht per externer Clock triggern lässt. Das lässt sich aber sicherlich bei Bedarf modden. Jener Sequencer ist toll für kleine, polyrhythmische Frickelsounds oder für 8-Step Berliner Schule Geschichten, hierfür ist das Gerät generell wegen der ganzen Ring- und Frequenzmodulationsmöglichkeiten ein sehr belohnendes. Zu guter Letzt bleibt noch zu erwähnen, dass ich das Teil wirklich wunderschön finde, ich würde ihn mir auch ins Wohnzimmer stellen. Der CS-30 ist kein Alleskönner, gerade untenherum hapert es etwas, außerdem fällt es etwas schwer zu ergründen, was das Gerät sein möchte, weil es eben einfach vollgestopft ist mit Parametern der verschiedensten Art und Weise. Das gefällt mir aber auch, da er so jedes Mal, wenn man ihn nutzt, ein etwas anderes Gesicht haben kann. Man muss ihn verstehen, um ihn vernünftig nutzen zu können.

Die Chaostheorie

Der Blue Box Report zum CS-30 von Theo Bloderer

Obwohl optisch ein absoluter Leckerbissen, wird dem Benutzer der vielen Potis und Schalter sehr schnell klar, dass mit „klassischem“ Vorgehen bei der kreativen Soundgestaltung hier nicht viel zu machen ist. Der Filtertyp wird beim VCA eingestellt, die Oszillatoren bei den Filtern und überhaupt gibt es hier einige recht ungewöhnliche Bezeichnungen oder Zusammenhänge, mit denen man zunächst gar nicht viel anzufangen weiß. Yamaha hat sich wohl schon früh in seiner „Tradition“ geübt, Dinge möglichst kompliziert zu machen. Später wurde diesem Motto beim DX7 (für einen Klang-bstler eine Tortur!), TX16W (12-Bit-Sampler) und auch bei neueren Instrumenten noch wirkungsvoll Nachdruck verliehen.

Ungeachtet seiner „gewöhnungsbedürftigen“ Benutzeroberfläche bietet der CS-30 – wiederum typisch Yamaha – erstklassigen Sound.

Mit fast 1 m Breite (und das bei einem 3 1/2-Oktaven Instrument!) ist der CS-30 nicht einmal der Größte seiner Familie: CS-30L ist die sehr seltene Variante dieses Instruments, die sich in zwei wesentlichen Punkten unterscheidet: Obwohl noch breiter (über 1 m und damit einem M1 oder einem JD-800 entsprechend), bietet der CS-30L KEINEN Sequencer, dafür aber – als Trost – einen Filter-CV-Eingang (was dem CS-30 fehlt). Die kleineren Kollegen der fünfköpfigen Familie wären noch der CS-10 und die – bereits in BlueBox getesteten CS-5 und CS-15 zu nennen.

Aufbau

Der CS-30 ist sehr umfangreich ausgestattet: 2 VCOs, 2 VCFs, 2 VCAs, LFO, 3 (!) ENVs, 8-Step-Sequencer, diverse Spielhilfen und Extras.

An Anschlüssen bietet der Yamaha CS-30 gleich drei Audioausgänge für Kanal 1, 2 sowie 1 und 2 gemischt. Der Sequencer besitzt als Ausgang CV/Gate jedoch keinen Clock-Input. Zusätzlich gibt es noch CV/Gate In/Out für Keyboard und Klangerzeugung sowie einen EXTERNAL IN, um auch andere Klangquellen einschleifen zu können. Ein Foot-Controller-Input runde die Palette ab:

VCOs

Die VCOs unterscheiden sich kaum. Der kleine Schalter im oberen Bereich mit den Bezeichnungen „SEQ/KBD“ bestimmt, ob die VCOs von der Tastatur oder dem Sequencer aus gesteuert werden (wobei es aber dennoch möglich, Sequenzen live über die Tastatur zu transponieren, was beispielsweise beim OSCar nur durch gleichzeitiges Drücken des Transpose-Schalters geht, siehe später).

VCO2 ist eine Oktave tiefer angesetzt als VCO1 und bietet – sehr beeindruckend – die Fußlage von 128’ (!). Die Modulationsmöglichkeiten sind – wie bei fast allen CS-Geräten – sehr umfangreich und zugleich sehr übersichtlich, da sie bei allen Modulen in der untersten Reihe platziert sind. Als kleine – aber sehr wichtige – Besonderheit kann der erste Oszillator VCO2 modulieren (Crossmodulation).

Wer sich nun überlegt, wo denn die geliebten Schwingungsformen der VCOs nun einzustellen wären, der muss eins weiter nach rechts zum

VCF

vorrücken. Im Grunde sind es ja zwei VCFs, die enorme Möglichkeiten bieten und für sich schon eine Goldgrube für Klangtüftler darstellen…

Im oberen Bereich werden – Verwirrung lass nach – die Schwingungsformen der VCOs festgelegt. Die Modulationseinheit dagegen bietet wieder ein gewohntes Bild. Neu kommt der EG-SELECTOR hinzu, der mit seiner Buchstabenvielfalt von A bis E dann wieder für kurzes Nachdenken sorgt (Erklärung folgt später). Der vielleicht wichtigste Regler (abgesehen von der CUT OFF FRQ natürlich) ist RESONANCE. Diese verleiht den CS-30-Sounds den richtigen „Punch“, denn bei hoher Resonanz beginnt der CS-30 wirklich zu leben! Möchte man nun die berühmt-vielfältigen Filtermöglichkeiten der CS-Serie einstellen, so ist – das Spiel wiederholt sich – ein Wechsel in die

VCA-Abteilung nötig

Hier finden Sie nun die sehnsüchtig erwarteten LP/BP/HP-Schalter und ein paar Buchstaben rund um den EG (A, C, E) dürfen auch nicht fehlen.

VCA1 mischt das Signal beider VCFs und bietet zudem Yamahas wunderbare zusätzliche Sinusschwingung, die – wenn dem Sound beigefügt – für ordentlichen Druck sorgt. VCA2 hingegen bietet einen Ringmodulator, der wahlweise von VCO1 oder LFO gespeist werden kann. Das große Geheimnis rund um diverse Buchstabenkombinationen lüftet sich endlich bei den

ENVs

Immerhin bietet der CS-30 drei komplette ADSR-Hüllkurven.

Ganz richtig ist dies allerdings nicht, da ENV1 etwas anders aufgebaut ist: Initial Level, Attack Level und ADR sind im Grunde ein Relikt der ganz frühen CS-Serie (50/60/80). Kleine Grafiken im oberen Bereich zeigen nun netterweise auf, was A bis E wirklich bedeutet: A ist die erste Hüllkurve (positiv), B ihre umgekehrte (negative) Form. C und D stehen folglich für ENV2 und E schließlich für ENV3, die nicht invertiert werden kann. Im Gegensatz zu CS-5 und 10 sind die Hüllkurven bei CS-15/30L und eben hier beim CS-30 mit Fadern realisiert, was die Übersichtlichkeit schon erheblich erweitert.



Der bei jeder Hüllkurve befindliche Schalter NORMAL/TIMEx5 ist jene praktische Funktion, mit der die ENV-Zeiten entweder kurz und perkussiv sind (NORMAL) oder um ein Fünffaches verlängert werden können (TIMEx5). Sehr einfach und sehr praktisch. Der zweite – bei jeder ENV befindliche – Schalter bietet an, wie die jeweilige Hüllkurve getriggert werden soll: KBD, SEQ oder EXT.

LFO und Spielhilfen

Der LFO – dessen Schwingungsformen wiederum nicht hier, sondern erst im jeweiligen Modul (VCO, VCF, VCA) festgelegt werden, verfügt über die schöne Möglichkeit, die Geschwindigkeit von einer der Hüllkurven kontrollieren zu lassen.

Typisch Yamaha und sehr gut. Das Pitchbend ist mit einem LIMITER-Regler ausgestattet, der die exakte Justierung eins Intervalls ermöglicht.

Nicht abgebildet ist weitethin ein Regler zur rechten der Tastatur, mit dessen Hilfe die Balance zwischen VCF1 und VCF2 justiert werden kann. Eine wichtige Funktion für schnelle Soundveränderungen …

Sequencer – ein kurzer Exkurs

Diese kleine „Zugabe“ wünscht man sich nun bei sehr vielen Analogen. Tatsächlich lässt sich die Anzahl der Monophonen mit Sequencer an einer Hand abzählen: Pro-One, OSCar, Two-Voice, Moog Source und CS-30 (sollte ich ein Instrument vergessen haben, so sei mir verziehen). Der Leistungsfähigste ist hierbei der des Pro-One. Sequenzen werden live eingespielt und können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ebenso live über zwei Oktaven der Tastatur transponiert werden. Zudem ist ein Umfang von max. 40 Schritten erträglich, um zumindest etwas längere Sequenzen realisieren zu können, ohne dass das Ergebnis zu sehr nach „Arpeggiator“ klingt. Der Two-Voice bietet zwar konzentrische Potis, die einerseits die Tonhöhe und andererseits den Rhythmus bestimmen (was sehr interessant und kreativ ist), aber mit acht Steps ist man halt gleich am Ende des musikalischen Schaffens.

Der OSCar hat mit zu wenig Steps keine Sorgen (bei den späteren Modellen immerhin 1500!), lässt seine Sequenzen dafür aber nur durch gleichzeitiges Drücken des Transpose-Potis auf andere Tonlagen setzen (also keine Hand frei für das Filter) – und das nur innerhalb von einer Oktave! Mit dem Sequencer des Moog Source habe ich keine Erfahrung (da der Source aber von vornherein keine analoge Bedienoberfläche bietet, scheint mir auch die Zugabe eines Sequencers hier weniger relevant).

So bleibt also nun noch den Sequencer des CS-30 zu bewerten.

Mit acht Schritten ebenso ein wenig „limitiert“, können Abläufe beim CS-30 zumindest direkt über die Tastatur transponiert werden. Allerdings – und das finde ich (beispielsweise im Gegensatz zum Pro-One) als einen erheblichen Nachteil – erkennt der CS-30 Transpose-Eingaben erst nach vollständigem Ablauf der ganzen Sequenz (sprich nach dem achten Schritt). Was man während eines Sequenz-Durchlaufes auf dem Keyboard auch für Tasten drückt, der CS-30 ignoriert dies völlig und orientiert sich stets an der Keyboard-Voltage des ERSTEN Steps. Alles andere ist dem netten Sequencer dann für die restlichen sieben Schritte egal.

Dummerweise bietet der CS-30 keinen Trigger-Eingang für die Sequencer-Clock (obwohl eine Modifikation keine echte Schwierigkeit darstellen sollte), stattdessen aber Trigger- und CV-Ausgänge des Sequencers. Andere Synthis damit ansteuern geht also, den Sequencer des CS-30 von außen ansteuern dagegen nicht. Ebenso ein wenig schade. So bleibt das Fazit: Der Acht-Step-Sequencer ist ein nützliches Tool, um bei ablaufenden Melodien fleißig an den Knöpfen des CS-30 zu schrauben, ohne dabei allzu ausgereifte Änderungs-Möglichkeiten der Sequenzen zur Verfügung zu haben.

Der Klang des Yamaha CS-30

Schon die Tatsache, dass zwei vollwertige spannungssteuerbare Multimode-Filter zur Verfügung stehen, spricht eigentlich für sich. Zudem Crossmodulation, Ringmodulator, drei ENVs und ein sehr leistungsfähiger LFO – nicht schlecht!

Die Stärken des CS-30 liegen in hervorragenden Bass-Sounds, wunderbaren Filtermodulationen (und Filter-Verknüpfungen) sowie Fx-Sounds. Für weiche Klangteppiche sind amerikanische Synthesizer eindeutig vorzuziehen, nur welcher Synthesizer kann schon alles?

Nicht selten sind die mitunter sehr ausgefallenen Fx-Sounds aber sicher das Ergebnis von Unübersichtlichkeit und mitunter fehlendem Überblick bei der Bedienung des CS-30. Mich hat dies so weit beeinflusst, dass kreatives Arbeiten häufig durch zielloses Hin- und Herschalten schnell zunichte gemacht wurde.

Bedienungsanleitung

Wer sich für die Bedienungsanleitung interessiert, kann dieses hier herunterladen: Yamaha CS-30 Owners Manual.