Blue Box: Yamaha CS-50, Synthesizer

Mit dem Yamaha CS-50 stellen wir in der BLUE-BOX-SERIE nun den kleinsten Vertreter seiner Gattung vor. Mit nur vier Stimmen hat er gegenüber seinen beiden größeren Brüdern CS-80 und CS-60 deutlich an Polyphonie eingebüßt, aber den absolut identischen, unverwechselbaren Sound, den viele mit Vangelis in Verbindung bringen, hat er behalten.

Wer sich nochmals eingehend mit der Klangerzeugung beschäftigen möchte, dem seien auf AMAZONA.de die Reportagen zum CS-60 und CS-80 von Theo Bloderer empfohlen:

BLUE-BOX Report zum CS-80

BLUE-BOX Report zum CS-60

Übrigens, Yamaha stellte in Folge dieses Trios noch eine ganze Menge CS-Synthesizer her, die wenig (z.B. CS70) bis gar nichts (z.B. CS6) mit diesen Klassikern gemeinsam haben. Und gleich vorweg. Ich bin ebenfalls Besitzer des ARTURIA Plug-ins CS-80V2, welches durchaus Ähnlichkeiten im Klangverhalten zu den genannten drei CS-Synthesizern hat, aber weit davon entfernt ist, sie imitieren zu können. Wer also Wert auf einen authentischen CS-50, CS-60 oder CS-80 Klang legt, dem wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als lange und ausgiebig auf dem Gebrauchtmarkt danach zu suchen, um schließlich dann tief in die Tasche greifen zu müssen.

EINE KLEINE GESCHICHTE AM ANFANG

Es sind eine Menge Winter vergangen, seit das CS-Trio 1976 auf den Markt kam. Kein Wunder also, dass Sammler heute auf eine harte Geduldsprobe gestellt werden, wenn sie einen CS-50, CS-60 oder noch seltener, einen CS-80 erwerben möchten. Dazu kommt, dass bereits der CS-50 für ca. 2.400 Euro gehandelt wird, der CS-80 oft aber deutlich über 3.000 Euro liegt. Meinen CS-50 habe ich auf eBay ergattern können, mitten im heißen Sommer 2011.

Einen Synthesizer von dieser Größe und Gewicht (36 kg) holt man doch schon mal gerne persönlich ab – und so durchquerte ich schließlich halb Deutschland für diese Rarität.

Der junge Eigentümer erzählte mir, beim Ausmisten einer Pfarrei kamen einige alte Musikinstrumente zum Vorschein, unter anderem auch dieses seltsame Ungetüm. Gitarren, Flöten etc. wurden verkauft, aber diese „alte Orgel“ brachte man zum Sperrmüll. Nur: Der Sperrmüll lehnte die Annahme der Orgel ab. Wohin also mit diesem Ungetüm? Und so opferte sich dieser junger Mann, brachte das gute Teil nach Hause und setzte es auf eBay.

Als der CS-50 dann deutlich über 2.000 Euro einbrachte (trotz minimaler Beschreibung und nur einem schlechten Foto), konnte er sein Glück überhaupt nicht fassen. Bis zuletzt dachte er, es müsse sich sicher um eine Verwechslung handeln, bis ich ihm schließlich das Geld bar in die Hand drückte und er meine leuchtenden Augen beim Probespiel sah.