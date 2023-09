Test: Magerit Laniakea Eurorack Oszillator & Klangmodul

Der kosmische Klangerzeuger!

Heute stellen wir das Magerit Laniakea vor, ein absolut grandioses digitales Eurorack-Klangmodul, das der AMAZONA.de Leserschaft wohl gänzlich entgangen und auch der Redaktion fast unter dem Radar durchgerutscht ist! Der Name ist Laniakea von der klitzekleinen Eurorack-Boutique-Firma Magerit.

Nur kurz hat es dieses Modul in die News (hier zum Nachlesen) vor einigen Monaten geschafft, jedoch wegen der Mini-Projektfirma bisher nicht in die Redaktion. Da weder Kosten noch Mühen gescheut werden, um euch das heißeste Zeug mit dem letzten Schrei zu besorgen, hat der Tester sich auf die Reise in die unendlichen Weiten unseres Universums zu Milliarden von Sternen und Planeten begeben, um sich dem Output von Laniakea hinzugeben.

Mehr als ein Wavetable-Oszillator!

Man kann jetzt schon ahnen, wohin es klangtechnisch gehen kann. „Drones und atmosphärische Klänge!“ höre ich aus den hinteren Reihen rufen. „Vielleicht mit Wavetables?“ Richtig, aber das ist nur die halbe Wahrheit! Das wäre auch nicht das Spektakuläre an diesem Modul, denn solche Module gibt es zuhauf! Nein, es ist allein die Tatsache, dass im Prinzip sämtliche benötigte Bausteine in dieses Modul gebaut wurden, um es komplett alleine, ohne weitere Anschaffungen zur klangvollendeten Höchstform auflaufen zu lassen.

Der Einleitungsabsatz der Anleitung verspricht analoge und additive Oszillatoren, ja sogar von Resonatoren, 80s Synth-Sounds, Harmonischem, absolutem Chaos und von Strings ist die Rede. Als Kirsche gibt noch ein mega-massiven Stereo-Reverb oben drauf! Festhalten und los geht’s!

Hardwareaufbau des Magerit Laniakea Moduls

Der Magerit Laniakea Oszillator ist ein leichtes und sehr flaches Modul, das aber in jeder Hinsicht perfekt gefertigt worden ist. Alle Bedienelemente sind mit dem Panel verschraubt und von gängiger Industriequalität. Das Frontpanel ist schwarz-gold bedruckt. Die kleinen Drehregler haben eine griffige Oberfläche. Der große Dial namens „SPACE“ ist eine Sonderfertigung aus dem 3D-Drucker. Man sieht ihm den Ursprung jedoch überhaupt nicht an. Er ist einfach glatt. Darunter befindet sich ein RGB-Leuchtkranz, der bestimmte Einstellungen darstellt. Das Modul arbeitet mit 44,1 kHz und 16 Bit mit Stereo-Audio-Out, ist 14 TE breit, 25 mm tief und benötigt 190 mA Strom bei 12 V und 4,5 mA bei -12 V. Ein Display gibt es nicht.

Alle Anschlüsse des Magerit Laniakea befinden sich auf der Unterseite. 8 CV-Eingänge und die beiden Audioausgänge rechts unten sind in links und rechts jeweils einzeln ausgeführt. Das ist meiner Meinung nach besser, als eine Stereo-Klinkenbuchse zu verbauen. Links und rechts neben dem großen Dial gibt es jeweils einen Druckknopf, um auf die verschiedenen Bedienungsebenen umzuschalten. Ein sehr aufgeräumtes und gut beschriftetes Modul. Und hier soll nun etwas Außergewöhnliches passieren?

Die einzelnen Klangbausteine

Die Grundschwingungsformen und deren Abwandlung werden durch den Shape-Regler in Form einer Matrix mit Hilfe der X- und Y-Achsen ausgesucht. Es stehen also mindestens 64 Schwingungsformen zur Auswahl, die aber durch Interpolation schön überblendbar sind. Hier ist eine Übersicht der Werksschwingungsformen:

In das Magerit Laniakea können auch eigene Schwingungsformen mit einer eigenen App geladen werden. Das geht ganz simpel mit WAV-Dateien. Die Oszillator-Frequenz (FREQ) geht über 7 Oktaven, kann jedoch auch fließend zu 12 Halbtönen eingestellt werden. Die erzeugten Klänge durchlaufen nun eine Art Multiplikator (CLUSTER), der beim Drehen im Uhrzeigersinn immer mehr Töne erzeugt (maximal 8), die in einem harmonischen Zusammenhang (Chords) stehen. Gegen den Uhrzeigersinn werden ebenfalls bis zu 8 Stimmen erzeugt, die jedoch in keinem Zusammenhang stehen und dann komplettes Chaos erzeugen. Ist der Regler in der 12-Uhr-Stellung, erklingt die reine Oszillator-Schwingungsform, so als ob man einen einfachen VCO vor sich hat. Die Art des Chords kann ebenfalls mit diesem Regler in Zweitbelegung ausgewählt werden. 16 Stück stehen zur Verfügung, wobei Unison und Oktaven ebenfalls mitgezählt werden.

Dann geht das Signal in die COLOR-Abteilung, indem man ihm mittels Lowpass-Filter die Höhenanteile entzieht oder im Uhrzeigersinn etwas Overdrive und Obertöne hinzugibt. Ein eingebauter Limiter sorgt automatisch für eine gleichbleibende Lautstärke. Der Color-Regler hat aber noch mehr verknüpfte Funktionen, wie die Beeinflussung des eingebauten Resonators oder die Veränderung der Geschwindigkeit der einzelnen Partikel zum Chaos. Das ORBITS-Poti dient dem Einstellen des Decays des kompletten Klangs, wenn man ein GATE an das Modul anlegt. ORBIS regelt aber auch den Anteil des normalen Oszillators zum eingebauten Resonator, der alle möglichen Körper wie Plastik-, Tunnel-, Glocken- oder String-Modelle erzeugen kann. Der EFFECTS-Regler des Reverbs bearbeitet in zweiter Instanz auch die Länge des String-Resonators. Des Weiteren gibt es noch etwas verstecktere Optionen, die bei bestimmten Reglerpositionen weitere Besonderheiten mit ins Geschehen werfen, wie beispielsweise weißes Rauschen. Hierzu sollte man aber die Anleitung bemühen und selbst noch einige Geheimnisse entdecken.

Das Stereo-Reverb des Magerit Laniakea

Bevor das Audiosignal nun ausgegeben wird, durchläuft es die Reverb-Engine (EFFECTS), die sich hervorragend präsentiert. Das Reverb klingt überraschenderweise richtig dicht und lullt jedes Audiomaterial je nach Einstellung schön ein oder wird so richtig breit und aufgefächert, wie man es sich wünscht! Das passt richtig gut zusammen! Dabei klingt es überhaupt nicht technisch, sondern schön organisch. Eine Freeze-Funktion ist ebenfalls bei voll aufgedrehtem Hall möglich. Der Reverb-Buffer friert das Gespielte ein und man spielt tatsächlich neues Material über die stehenden Schwingungen, sofern der Regler nicht bewegt wird. Dass ein eingebautes Reverb in diesem Maße so toll klingt, erwartet man bei einem so minimal gebautem Modul eigentlich nicht.

Der große „SPACE“ Dial-Knopf

Welche Aufgabe hat nun der große Knopf mitten auf dem Panel? Mit diesem kann man die Anteile der vielen am Modul einstellbaren Parameter automatisieren und mit einem Dreh verstellen. Verstanden? Nein? Dann mit anderen Worten: Der große Regler soll z. B. den Reverb-Anteil, das Lowpass-Filter, die Anzahl der Cluster und vielleicht noch die Schwingungsform des VCOs ändern. Durch Drücken des Space-Knopfes und das anteilige Einstellen des Parameters übernimmt der SPACE-Regler den Wert und am Ende der Programmierung kann man mit einem Dreh alle vier Änderungen hören. Dass hier dramatische Fahrten möglich sind, liegt auf der Hand. SPACE ist sogar mit einem CV-Eingang versehen. In welchem Kontext benutzt man nun Laniakea?

Anwendungsszenarien für das Eurorack-Modul

Das Magerit Laniakea Modul wird als permanent laufende Drone genutzt. Um das zu erreichen, lässt man den EXCITER-Eingang unbestückt. Sofort nach dem Einschalten erklingt das Modul und spielt exakt die an den Potis eingestellten Werte.

Laniakea wird als klassisches Soundmodul mit Gate und 1 V/Okt. gespielt.

Man nutzt nur die interne modale Resonator-Quelle und triggert diese Engine ebenfalls mit Gate und 1 V/Okt., indem man die internen Schwingungsformen ausblendet.

Lobeshymne zur klanglichen Ausbeute

Magerit Laniakea ist DAS Modul für jegliche atmosphärische Dronenklänge, für Filmvertonungen, für Hollywood Blockbuster, ob Grusel oder Science-Fiction. Oder auch nur zur Vertonung von Landschaftsaufnahmen oder für das Gruppenyoga, beziehungsweise für die Meditation. Als reines Standalone- und Out-of-the-box-Gerät spielt es im Handumdrehen viele Eurorack-Modul-Kombinationen, ja sogar kleine bestückte Racks an die Wand und hierfür alleine gibt es schon die volle Punktzahl. So simpel wie hier habe ich noch nie solche komplexen, sich wandelnden Soundcluster erzeugen können, die wirklich beim Spielen die Zeit vergessen lassen und die innere Stimme ruft: Nimm es auf! Nimm es auf …“ Man muss auch über Klangerzeugung nichts wissen. Einfach drehen und hören. Faszinierend! Als Gate/Pitch-Modul macht es auch aufgrund der Wavetables und der vielen frischen Ideen auch ein gute Figur. Ganz kurze knackige Bässe oder Perkussionsklänge sind aufgrund der digitalen Attack- und Release-Zeiten nicht ganz so schnell und spritzig. Das soll aber nur ein Hinweis sein und fließt nicht negativ in die Bewertung ein. Wer so etwas möchte, kann auch dieses Modul ohne die Verwendung des internen Decays in seine EG/VCF/VCA-Umgebung einbauen. Magerit Laniakea tritt als Klanglandschaftengestalter und nicht als einfaches Synth-Modul an!

Und dann gibt es noch die austauschbaren Wavetables. Damit öffnen sich ohnehin Tür und Tor. Der Resonator, der Gefäße, Glocken und das Anschlagen von einer Saite simulieren kann, spielt ja auch noch ordentlich mit auf.

Die Bedienung ist simpel und hat nur 2 Menüebenen mit einigen Besonderheiten, die man aber sehr schnell aufgrund der Motivation erkunden und dann auch spielerisch zum Einsatz bringen wird. Hilfreich ist auch die sehr gut geschriebene und strukturiert aufgebaute Anleitung zum Herunterladen.

Ein Video sagt aber mehr als tausend Worte, deshalb schaut bitte unten stehendes Video an, das in großen Teilen in einem Rutsch aufgenommen wurde und auch mit entsprechendem Videomaterial versehen wurde an!

Firmware-Updates werden per USB übertragen, indem man den Chrome-Browser öffnet, das Modul an den Rechner (PC/MAC) anschließt, auf die entsprechende Update-Seite beim Hersteller geht und dort das neueste Update abruft. Das ist simpel gelöst und funktioniert zuverlässig. Die Firmware ist bereits jetzt ausgereift und hatte während des Tests die Versionsnummer 2.1 geladen. Es wurden keine Bugs festgestellt.

44,1 kHz war mit unbekannt

Dass das Modul nur mit 44,1 kHz/16 Bit arbeitet, habe ich erst gelesen, als ich mich auf die technischen Werte für diesen Test fokussiert hatte. Insofern empfand ich keinesfalls den Klang oder die Ergebnisse als unzureichend, klangtechnisch beschnitten oder komisch! Mir ist am Gesamtklang nichts Negatives aufgefallen. Ganz im Gegenteil: Wenn es mal rauchig, crunchy oder irgendwie „krittelig“ wurde, fand ich das sehr charaktervoll und ganz toll. Meiner Meinung nach spielt die Auflösung keine Rolle und man muss deswegen kein Fass aufmachen, denn das Laniakea punktet ohnehin mit Eigenständigkeit im Klang und so etwas wird ja gerne angenommen.

