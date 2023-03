Alles Zufall oder was?

Die Modulbezeichnung A-149-4 Quad Random Voltage Source, oder in technischem Deutsch digitale Vierkanal-Zufallsspannungsquelle, sagt eigentlich schon alles. Doepfers A-149-4 ist ein vierfacher Zufallsgenerator und Quantizer.

Ein schmaler Regler, zehn beleuchtete Taster, wie man sie bisher noch nicht bei DOEPFER-Modulen gesehen hat, und acht Buchsen für vier Trigger-Eingänge und vier CV-Ausgänge – also alles klar?

Na ja, ganz so einfach ist es nicht, wenn man sich die diversen beleuchteten Umschalttaster ansieht. Es steckt mehr dahinter, als man es dem 4-TE schmalen Eurorack Modul ansieht. Zur Einstimmung mal ein akustischer Trailer:

A-149-4 Quad Random Voltage Source

… besitzt jeweils vier Eingänge und Ausgänge

Beginnen wir gleich mal mit den Buchsen: Die vier Trigger-Eingänge sind selbsterklärend, zu erwähnen ist lediglich, dass sie normalisiert sind, was heißt, dass bei einem angeschlossenen Trigger die unbenutzten darunter liegenden Eingänge denselben Trigger erhalten, erkennbar an den gebogenen Pfeilen seitlich der Eingangsbuchsen. Ein Trigger wird ab einer Spannung von +2,5 V ausgelöst, die maximale Spannung darf +12 V betragen.

Möchte man also zum Beispiel drei Zufallswerte zeitgleich an den Ausgängen 2-4 erzeugen, dann genügt ein Trigger am Eingang 2. Wegen des Slim-Line Designs (Modulbreite lediglich 4 TE) ist dies ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Übersicht in einem Patch. Eingang 1 kann einen davon unabhängigen Trigger bekommen und an Ausgang 1 einen Zufallswert erzeugen. Natürlich sind auch andere Kombinationen möglich. Die ansteigende Flanke des am Trigger-Eingang anliegenden Signals erzeugt jeweils am entsprechenden Ausgang CV-Out eine Ausgangsspannung mit 1V/Oct-Kennlinie.

Ein einfaches Beispiel: ein Drone mit einem Klang aus dem Subharmonischen Generator und Zufallsklängen:

Technische Daten

Breite: 4 TE / 20 mm

Tiefe: 50 mm (gemessen ab der Rückseite der Frontplatte)

Strombedarf: +50 A (+12 V) / -10 mA (-12 V)

Der Oktavbereich des Doepfer A-149-4

Am Modulkopf finden wir einen Regler, mit dem wir den Ausgabewertebereich einstellen können.

Bei Linksanschlag werden 0 V ausgegeben. Dreht man weiter im Uhrzeigersinn, werden mehr unterschiedliche zufällige Spannungswerte erzeugt, bei Rechtsanschlag bis zu 10 V. Füttert man damit einen Oszillator am 1 V/Oct-Eingang, werden Zufallstöne bis zu zehn Oktaven erzeugt. Ursprünglich war ein Spannungsbereich von 0 bis 5 V geplant, aber manche polyphonen Module, etwa A-132-8 (Octal Poly VCA), A-105-4 (Quad Poly VCF), erwarten maximal 10 V zur vollen Aussteuerung, andere wie A-141-4 (Quad Poly VCADSR), A-140-2 (Dual Mini ADSR) stellen ebenfalls maximal 10 V an ihren Ausgängen bereit.

Für das Ansteuern von VCOs allerdings halte ich es für (akustisch) übertrieben, wenn man mehr als 5 V ausgibt, für die musikalischen Ohren ist das eher nicht geeignet. Ein Abschwächer verbietet sich bei gleichzeitiger Nutzung von VCO und VCF, wegen der verlorenen Oktavreinheit. Doch kann man sich aber für den zum Filter führenden Ausgang mit einem nachgeschalteten Verstärker A-183-3 unterstützen lassen, indem man die Verstärkung größer als 1 wählt. Filter erwarten unter Umständen bis zu 10 V zum vollständigen Öffnen oder Schließen.

4-facher Zufall monophon gleich polyphon?

Vier Zufallsgeneratoren – nach Einführung der Vierfach-Oszillatoren A-111-4, Vierfachfilter A-105-4, achtfachen VCAs A-132-8, vierfachem Hüllkurvengenerator A-141-4 und nicht zu vergessen das Sequencer-Trigger-Subsystem A-157 und schließlich A-173-1/2, das Micro-Keyboard zum Transponieren mit manuellem Gate, geht dieses Modul nur konsequent in Richtung polyphonem Modular-System? Eine ausführliche Besprechung findet ihr im Gastvortrag von Markus Horn (Autor beim Magazin Synmag) TEST: DAS DOEPFER A-100 EURORACK WIRD POLYPHON.

Nun gut und ja, man kann es machen, aber Dieter Döpfer betont immer wieder, dass polyphones Patchen nur eine mögliche Anwendung ist. Das Augenmerk liegt auch auf Kompaktheit. Natürlich wären vier separate Module ein konsequentes Nachempfinden der ursprünglichen Modular-Idee Moogs, jede Funktion in einem eigenständigen Modul zu realisieren. Moog ging sogar so weit, dass er den heute selbstverständlich integrierten Signalabschwächern mit separaten VCA-Modulen hätte versehen müssen.

Ein sehr schönes und äußerst ausführliches Kapitel von Andreas Krebs zur Polyphonie im A-100 findet man auf seiner liebevoll und umfangreich gestalteten Website A-100.IDEENHASE (die große Website zum Doepfer A-100 analog modular System). Ich beschränke mich im Folgenden auf monophone Grundstrukturen, nutze aber natürlich die Möglichkeiten des mehrfachen Zufalls.

Kontinuierlicher 4-facher Zufall beim Doepfer A-149-4

Zufall schön und gut, aber ist ein – ich sage mal böswillig – vierfaches Gedudel aus vier Oszillatoren wünschenswert?

Ja und nein! Jeder möge darüber philosophieren und für sich das Passende heraussuchen. Das Quad Random Voltage Source A-149-4 bietet alles! Das Beispiel ist extrem, denn die Zufallsspannungswerte steuern die Tonhöhe von vier Oszillatoren über sechs Oktaven und als Modus habe ich in der ersten Hälfte Cont (kontinuierlich) gewählt, also nicht quantisiert; erst in der zweiten Hälfte mit dem Modus Semi, also Halbtönen; aber den Unterschied hört man nur, wenn man es weiß. Der Einstieg geschieht mit einem Oktav-Wertebereich von 0, d. h. es wird nur der Grundton ausgegeben. Dann mische ich nacheinander die gleichgestimmten vier Oszillatoren und öffne den Oktavbereich. Die Trigger werden von vier LFOs erzeugt.

Der obige Audio-Schnipsel ist nicht immer reizvoll, ein ewiges Zufallsereignis übermüdet den Zuhörer schnell, doch gelegentliche Einwürfe sind durchaus wieder interessant, sei es durch eine kurze schnelle Tonsequenz, …

… mit einem sehr langsamen Drone oder auch gemischt: Ich steuere mit dem Ausgang 1 nun anstelle der Tonhöhe eines Oszillators die Filter-Grenzfrequenz eines Hochpass-Filters.

Wir hören zunächst die langsam getriggerten Oszillatoren 3 und 4 über einen Oktavbereich von ca. zwei Oktaven (Position 3). Ich habe die Modi chord und minor (Moll) aktiviert. Das klingt schon etwas gezähmter. Siehe hierzu weiter unten die detaillierte Beschreibung der Quantisierungsmodi.

Nach und nach wird der schnell getriggerte VCO 2 hinzugemixt und die statische Filterfrequenz (Ausgang Hochpassfilter) auf Mittelstellung geregelt. Die positiven Zufallsspannungen am Ausgang 1 des Quantizers schließen mehr oder weniger mit ihren positiven Werten das Hochpass-Filter.

Die Quantizer des A-149-4 …

… oder der gelenkte Zufall

Zufällige Klangereignisse kombiniert mit manuellen Klangeingriffen ergänzen sich:

Die Hauptaufgabe des Moduls ist das Quantisieren, daher ist es unbedingt notwendig, dass man gleichgestimmte VCOs mit Oktavreinheit verwendet. Übrigens sollte man diese immer in der höchstmöglichen Oktavlage stimmen und dann zur gewünschten Tonhöhe über den jeweiligen Oktavschalter wechseln.

Das Modul Quad Random Voltage Source A-149-4 liefert eine sehr exakte 1 V/Oct Kennlinie über zehn Oktaven, wobei die älteren Nutzer wie ich in dieser Tonlage ohnehin gerade eben noch die Tonhöhe hören.

A-149-4 kann auch traditionell musikalisch sein; es enthält Quantizer mit verschiedenen Modi. Sie sollen möglichst exakte Spannungswerte ausgeben, damit angeschlossene Oszillatoren auch exakte Tonhöhen unserer traditionellen Tonleiter wiedergeben. Basis ist der übliche Zusammenhang mit einer 1 V/Oct-Normierung. Oszillatoren ertönen in Abhängigkeit der Spannung an ihrem Haupteingang bei einem Unterschied von 1 V (genau) mit einer Tonhöhendifferenz von einer Oktave. Das Modul A-149-4 erzeugt quantisierte Spannungsdifferenzen von 1/12 V, also am Oszillator folglich Halbtöne.

Die Modi des DOEPFER A-149-4

Zum ersten Mal hat Dieter Döpfer neue beleuchtete Taster gewählt. Sie sind klein und sehr gut auch im Livespiel zu bedienen, auch mehrere gleichzeitig. Die obersten sechs lösen sich gegenseitig aus.

Für die Modi Oct(ave), Quint, Chord und Scale kann man zusätzlich die Sexte +6 und/oder die Septime +7 hinzufügen.

Die beiden darüber liegenden gegenseitig auslösenden Taster wählen zwischen den Tongeschlechtern Major (Dur) und Minor (Moll) für die Modi Chord bzw. Scale.

Regelt man den Range-Knopf auf den Linksanschlag 0, wird lediglich 0 V oder ein beim Oszillator entsprechender Grundton ausgegeben. Dreht man ihn nach rechts, wird der Wertebereich vergrößert, entsprechend der Oktavbereich beim VCO. Dabei wird der Oktavbereich sinnvollerweise nur nach oben hin erweitert, sodass man die Zufallstöne nur oberhalb eines am angeschlossenen Oszillator eingestellten Grundtons erzeugt.

Ein kleines Stück mit zwei Oszillatoren, die im Quint-Abstand gestimmt sind …

… und durchstreife dabei die einzelnen Modi bis zum kontinuierlichen Chaos.

Der gelenkte Zufall

Das folgende Musikstück demonstriert, was man mit nur einem A-149-4 Quad Random Voltage Source anstellen kann. Der Grundton der beiden Oszillatoren bleibt übrigens während des gesamten Stücks derselbe. Ich greife lediglich in die Sequenz über die zehn Modus-Taster ein. Alles andere erledigt der Zufall.

Quantisierter Zufall des A-149-4 im Kontext

Zum Abschluss möchte ich noch eine Anwendung im Kontext zeigen.

A149-4 wird hier zusammen mit einem Hardware Synthesizer (Sequenzen) und einer Software (Gitarren-Emulation) als Hintergrunduntermalung eingesetzt. Zu Beginn hören wir sehr deutlich einen pulsierenden nasalen Klang (Subharmonischer Generator A-113). Der Oktavbereich bleibt unter 3 und als Modus habe ich Oct und Quint gewählt. Die Hüllkurve ist komplex und führt hier in der Beschreibung zu weit (ein anderes Mal 😅). Nach wenigen Sekunden gesellt sich ein Drone hinzu, dessen Filter-Grenzfrequenz durch den Quantizer moduliert wird.

Er war die Motivation zu diesem Stück.

Zum Ende, wenn die Melodieführung wieder in den Hintergrund tritt, wird die Anfangsstimmung wieder aufgenommen und ein wenig in der Hüllkurve variiert.