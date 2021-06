Vergleichstest: Wavefolder Doepfer, Intellijel, Joranalogue, Eurorack

Tiefe Falten erwünscht

Eurorack Wavefolder: Manche mögen sie gar nicht, für andere sind sie ein Zeichen für Reife und distinguiert sein: Falten, hier in Form von Wavefoldern, trifft wohl aber ebenso auf Hautfalten zu. Drei dieser Wavefolder haben wir hier im Eurorack und wollen deren Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Features herausarbeiten.

Was sind Wavefolder?

Im Gegensatz zu Zitronenfalter, falten Wavefolder tatsächlich Schwingungen. Ich habe mich dreisterweise auf der Doepfer-Website bedient, wo folgende Abbildung auf der Seite des Doepfer A-137-1 Wave Multiplier zu sehen ist.

Im einfachsten Fall wird die Schwingung an einem bestimmten Punkt also linear gespiegelt und erhält somit mehr „Zacken“. Übersetzt in ein Frequenzband entstehen dadurch mehr Obertöne – der Klang wird heller. Aber die Tonhöhe ändert sich eben nicht, das ist der Punkt. Wavefolder verändern zunächst ausschließlich die Klangqualität.

Es gibt aber selbstverständlich auch nichtlineare Verzerrungen, die man besonders schön im Oszilloskop beobachten kann. Aus einer Dreieckschwingung wird zum Beispiel das hier:

Oft hört man, dass Wavefolder das Gegenstück zu Lowpass-Filtern sind, da diese dem Signal Obertöne hinzufügen. Man kann es auch ganz einfach ausdrücken: Wavefolder sind Verzerrer. Und genauso nehmen wir auch eben die Ergebnisse der Wave-Falterei wahr. Gut zu hören an den E-Bass-Beispielen. Alle Beispiele habe ich über einen Limiter laufen lassen, um die Lautstärkesprünge, die unvermeidlich sind, abzumildern. Dennoch hört man deutlich, wie bei zunehmendem Obertongehalt die Lautheit, also die wahrgenommene Lautstärke ansteigt.

Was man allerdings klar sagen muss: Je komplexer das Eingangssignal für die Eurorack Wavefolder ist, desto krachiger wird das Ergebnis sein. Ich hatte zu diesem Zweck auch Beispiele mit einfachen Gitarrenakkorden eingespielt – die klangen aber so grausig, dass ich sie nicht in die Liste mit aufgenommen habe. Bei den Wavefoldern gilt: Je einfacher die Eingangsschwingung, desto gezielter kann man mit den Eurorack Wavefolder in den Klang eingreifen. Ideal sind hier Sinus- oder Dreiecksschwingungen, vorzugsweise monophon.

Hier ein kleiner optischer Vergleich, wie die drei Module die Schwingung falten, immer knapp im Anfangsstadium und bei den Modulen Intellijel Bifold und Joranalouge Fold6 mit den beiden verschiedenen Arten (parallel vs. seriell).

Starten wir also unsere kleine Rundreise mit dem kleinsten der drei Wavefolder.

Eurorack Waveforder Joranalogue Fold6

Der kleinste und einfachste Eurorack Wavefolder ist der Joranalogue Fold6. Mit gerade mal 4 HP passt er immer irgendwo noch dazwischen. Er besitzt zwei Audioeingänge, die, so wie sie sind, gemischt werden. Im Prinzip sind es nur zwei Buchsen, die auf den gleichen Eingang gehen.

Die drei Potis haben recht kleine Kappen, liegen aber weit genug auseinander und bieten einen feinfühligen Widerstand.

Zwei CV-Eingänge steuern die Parameter „Fold“ und „Shape“. Der Parameter „Symmetry“ kann leider nur per Hand verändert werden. Das ist sehr schade, denn während man diesen ändert, gewinnt man den Eindruck, dass hier ein Chorus am Werke ist. Tatsächlich verstellt man hiermit den DC-Offset der Eingangsschwingung.

Wie man sieht, fehlen dem Jaranlogue Fold6 Attenuator oder Attenuverter, so muss man den Modulationsanteil über ein externe Module regeln.

Am Main-Ausgang liegt dann das gefaltete Signal an. Unabhängig vom Eingangssignal schwingt das Ausgangssignal immer innerhalb von +/-5 V und bleibt damit im der nominalen V(pp) des Eurorack-Systems von 10 V.

Am „Alternative Output“ liegt eine gefaltete Schwingungsform an, wie sie auch von „Parallel Wavefolder“ bekannt ist (Buchla). Das Signal klingt hier weniger obertonreich.

Zunächst betätige ich den Fold-Regler, danach drehe ich den Shape-Regler auf und fahren noch einmal durch den Fold-Regler-Bereich. Schließlich drehe ich den Symmetry-Regler auf und ab, um damit den angesprochen Chorus-ähnlichen Effekt hervorzurufen.

Eurorack Wavefolder Doepfer A-137-1 Wave Multiplier

Der größte Brummer unter den hier getesteten Eurorack Wavefoldern ist das Doepfer Modul mit seinen 14 HP. Vor allem in der Tiefe ist das Modul recht platzbedürftig – es ragt ca. 7 cm in das Rack hinein, passt also nicht in jedes Eurorack-Case. Es gibt einen Signalein- und -ausgang und vier verstellbare Parameter: „Multiples“, „Folding Level“, „Symmetry“, „Harmonics“. Jeder hat seinen eigenen CV-Ausgang samt Abschwächern – das nenne ich Komfort!

Ich finde, durch seinen einfachen und strukturierten Aufbau das zugänglichste Modul unter den hier vorgestellten Wavefoldern. Leider wie so oft bei Doepfer-Modulen, liegen die Potis doch recht nah beieinander. Ein versehentliches Verstellen ist jedoch kaum möglich – denn die Potis besitzen einen recht hohen Drehwiderstand. Für meinen Geschmack etwas zu widerspenstig.

Hier betätige ich zunächst den Multiples-Regler, dann erhöhe ich das Folding-Level und zum Schluss drehe ich noch den Harmonics-Regler rein. Allerdings nicht bis zum Anschlag, da es hier mächtig abgeht.

Eurorack Waveforder Intellijel Designs Bifold

Dritter im Bunde ist der Intellijel Designs Bifold mit 8 HP, der auf den ersten Blick die komplexeste Oberfläche der drei Eurorack Wavefolder bietet. Hier kann man von vornherein zwei Arten der Faltung vornehmen: parallel, bekannt aus Buchla Systemen oder seriell wie in Serge-Systemen.

Man hat zusätzlich die Möglichkeit, beide Faltungsergebnisse auf einen Crossfader zu legen, wobei man die Phase der seriellen Faltung zusätzlich umkehren kann. So erhält man noch eine weitere Möglichkeit, das Timbre im Übergangsbereich des Crossfades zu beeinflussen. Die Einstellung des Crossfaders kann per CV gesteuert werden. Alle CV-Eingänge sind übrigens mit Attenuator (Fold-CV P und S) oder Attenuverter (Crossfade-CV) ausgestattet.

Eine weitere Funktion besitzt der Crossfader noch: Man hat die Wahl, ihn mit dem unveränderten Eingangssignal oder dem gefalteten Signal zu beschicken.

Es gibt für beide Faltungsarten (hat in diesem Zusammenhang nichts mit der Signalfaltung, z. B. eines Faltungshalls zu tun) einen Eingang und einen Ausgang, wobei sowohl die P-Eingänge für das Signal als auch die für die CV-Steuerung des Fold-Parameters auf die entsprechenden S-Eingänge normalisiert sind. Danach kann man entweder die gefalteten Signale einzeln abgreifen oder den Crossfade Mix an der „Mix“-Buchse.

Hier habe ich den Ausgang am Mix abgegriffen und beginne zunächst mit 100 % P-Ausgang, während ich den Fold-Regler betätige. Bevor ich dann zügig auf den S-Ausgang überblende, spiele ich noch am Symmetry-Regler; das gleiche Prozedere gilt dann noch mal für den S-Ausgang.

Und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, das Signal einmal quer durch alle drei Eurorack Wavefolder zu jagen, einfach weil es gerade ging. Ich finde das Ergebnis bei einem obertonarmen Ausgangssignal gar nicht so chaotisch und krachig, wie ich das zunächst vermutet hatte. Allerdings zeigen sich hier und da deutlich Phasenschweinereien.

Einsichten

Jeder der drei Eurorack Wavefolder hat im Vergleich hnatürlich seine Vor- und Nachteile gegenüber den anderen. Da ist zunächst einmal der schlanke Joranalogue Fold6, der platzsparend ist (denn auch das ist ein Entscheidungskriterium – Rack-Space ist nun mal begrenzt) und trotz seiner eingeschränkten Oberfläche eine recht reichhaltige Palette von Klängen bereitstellt. Besonders der Alternative-Ausgang sorgt für eine Abwechslung. Sehr schade ist dann allerdings, dass der Symmetry-Parameter nicht spannungsgesteuert ist.

Der Doepfer A-137-1 bietet den geradlinigsten Ansatz. Für jeden Parameter gibt es einen CV-Eingang mit Attenuator. Absolut gut wäre gewesen, hätte es für jeden der Eingänge einen Attenuverter gegeben. Außerdem bietet er von allen drei das heftigste Wavefolding, wenn man den Harmonics-Regler beherzt aufdreht. Er beherrscht aber auch die gediegeneren Töne, wenn man sich mit den Einstellungen etwas zurückhält.

Das Routing-Genie ist wohl der Intellijel Designs Bifold. Mit seinem Crossfader, den Phaseninverter, den Symmetry-Reglern für beide Kanäle und den verschiedenen Mix-Optionen von unbearbeitetem und bearbeitetem Signal. Leider wurde auch hier auf eine CV-Steuerung der Symmetry-Paramter verzichtet. Liest man das Handbuch aufmerksam, findet man heraus, dass der Intellijel Designs Bifold auch als Vier-Quadrant-Multiplizierer (Angeber-Slang für Ringmodulator) und als Amplitudenmodulator genutzt werden kann. Auch eine lustige Noise-Quelle für Bleeps und Blobs verbirgt sich hier.